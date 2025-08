Новости недели: «Аватар: Пламя и пепел», «Супермен 2» и Джереми Стронг в роли Цукерберга

Начинаем август с очередного новостного дайджеста Кинопоиска. На повестке дня — долгожданные трейлеры третьих «Аватара» и «Метода», подробности «Социальной сети 2» и спин-оффа «Однажды в... Голливуде», а также анонс сиквела «Супермена».

Трейлеры недели

Disney опубликовала трейлер третьей части научно-фантастического эпоса Джеймса Кэмерона «Аватар». Новая часть франшизы с подзаголовком «Пламя и пепел» исследует темную сторону Пандоры. В ней будет представлено возглавляемое воинственной Варанг огненное племя на’ви, которое отвергло Эйву. Блокбастер выйдет в зарубежный прокат 19 декабря.

Опубликован трейлер второго сезона «Миротворца». В продолжении герой-пацифист отправится в параллельный мир и столкнется с последствиями своих поступков. В рамках Comic-Con в Сан-Диего режиссер Джеймс Ганн заявил, что события новых серий «Миротворца» начнутся спустя месяц после финала «Супермена», в первом эпизоде появятся в камео Гай Гарднер и Девушка-ястреб, а в саундтреке будет представлено больше современных коллективов, чем в первом сезоне. Сериал стартует на HBO Max 21 августа.

«Зверополис 2» обзавелся полноценным трейлером. По сюжету дуэт Джуди Хопс и Ника Уайлда переживает не лучшие времена. После раскрытия главного дела в истории Зверополиса их отправляют на терапию. Но все усложняется, когда в городе зверей появляется змей Гэри, устроивший переполох. В озвучке приняли участие Джейсон Бейтман, Кинта Брансон, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан и Шакира. «Зверополис 2» выпустят в зарубежный прокат 26 ноября.

Вышел новый тизер «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн — одном из ключевых мест литературной вселенной Стивена Кинга. К роли танцующего клоуна Пеннивайза вернулся Билл Скарсгард. Выйдут первые эпизоды в октябре на HBO Max.

Появился полноценный трейлер «Потерянного автобуса» с Мэттью Макконахи в главной роли. В центре сюжета — водитель автобуса, который везет детей в безопасное место во время сильных лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. «Потерянный автобус» снял Пол Гринграсс («Ультиматум Борна»). Фильм выйдет в ограниченный зарубежный прокат 19 сентября, а 3 октября появится на Apple TV+.

В сети появился трейлер «Заклятие 4: Последние обряды» — фильма, который завершит историю супругов Уоррен. Патрик Уилсон и Вера Фармига вновь сыграли Эда и Лоррейн Уоррен, которым на этот раз предстоит изгнать злых духов из дома семейства Смерл. Новое «Заклятие» выйдет в зарубежный прокат 5 сентября.

«Метод 3» получил новый тизер-трейлер. События продолжения разворачиваются спустя пять лет после финала предыдущего сезона. Под руководством Родиона Меглина находится отряд маньяков, которые вынуждены разыскивать серийных убийц и насильников. К роли следователя с неординарными способностями вернулся Константин Хабенский. Подопечных детектива же сыграли Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Анна Савранская.

«Стоп! Снято!» недели

Брэд Питт Брэд Питт и Карен Карагулян

Съемки спин-оффа «Однажды в Голливуде» стартовали. Фильм расскажет о Клиффе Буте, к роли которого вернулся Брэд Питт. Герой выступит фиксером для киностудий, решающим различные серьезные проблемы вроде убийств. В картине также сыграют Элизабет Дебики, Скотт Каан, Яхья Абдул-Матин II и Карла Гуджино. Помимо прочего, на площадке был замечен Карен Карагулян, однако официально его участие в проекте пока не подтверждено. Спин-офф «Однажды в... Голливуде» снимает Дэвид Финчер по сценарию Квентина Тарантино. Оператором картины выступает Эрик Мессершмидт. Ранее он работал с Финчером над «Манком», «Убийцей» и сериалом «Охотник за разумом».

Начались съемки второго сезона «Задачи трех тел», который, судя по всему, станет экранизацией «Темного леса», второй книги трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». У сериала будет и третий сезон, о чем ранее сообщали шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Стартовали съемки фильма «Царевна-лягушка 2». В продолжении сказочного стриминг-хита героям предстоит одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Режиссером комедийной сказки выступает постановщик первого фильма Александр Амиров. К своим ролям вернулись Александр Метелкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов и другие. В числе новичков — Ян Цапник, Дарья Блохина и Нодари Джанелидзе. В прокат «Царевна-лягушка 2» выйдет 5 марта 2026 года.

Дарья Мороз приступила к съемкам второго сезона драмеди «Секс. До и после». В новых эпизодах авторы планируют сосредоточиться на восприятии секса, подробно изучив, как интимная жизнь или ее отсутствие влияют на людей. Местом событий продолжения станет Санкт-Петербург. Связующим звеном между людьми и городом станет экскурсовод-петербурговед в исполнении Юлии Снигирь. Помимо нее, в сериале снимаются Равшана Куркова, Артём Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Анастасия Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева, Григорий Верник, Анастасия Уколова, Максим Матвеев, Дарья Балабанова, Полина Гухман, Владислав Ценёв, Антон Лапенко и другие.

Кастинг недели

Майки Мэдисон Джереми Аллен Уайт

Майки Мэдисон и Джереми Аллена Уайта рассматривают на главные роли в «Социальную сеть 2», согласно источникам Deadline. Контракты с актерами пока не заключили, но инсайдеры уверены, что это произойдет в ближайшее время. Роль Марка Цукерберга, по данным THR, могут отдать звезде «Наследников» Джереми Стронгу. Сообщается, что Джесси Айзенберг отклонил предложение о съемках в фильме. Вместе с тем, согласно все тем же источникам, Стронгу могут предложить сыграть другую роль — редактора WSJ. Сценаристом и режиссером «Социальной сети 2» выступит Аарон Соркин, написавший оригинальный фильм.

Стивен Ян озвучит Зуко, наследного принца народа Огня, в новом полнометражном мультфильме по «Аватару». Участие актера в проекте уже было подтверждено, однако до сих пор не было известно, какую именно роль он исполнит. Действие развернется спустя годы после событий сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Выпустить мультфильм в зарубежный прокат планируют 9 октября 2026 года.

Эдди Мёрфи сыграет инспектора Клузо в новой «Розовой пантере». О том, что актер ведет переговоры об участии в перезапуске комедийных детективных фильмов, впервые стало известно в 2023 году. Тогда же был назван режиссер картины. Им стал Джефф Фаулер, снявший «Соника в кино».

Сиквелы недели

Питер Сафран, Николас Холт, Рэйчел Броснахэн, Дэвид Коренсвет и Джеймс Ганн на премьере «Супермена»

Сиквел «Супермена» Джеймса Ганна официально запущен в работу. Режиссер подтвердил это в своих соцсетях и сообщил, что сейчас занят написанием сценария. Между тем первый фильм уверенно выступает в мировом прокате и собирает преимущественно положительные отзывы в прессе и соцсетях. После третьего уик-энда сборы блокбастера в мировом прокате превысили 500 млн долларов.

Студия Sony запустила в разработку продолжение «Свадьбы лучшего друга» — романтического хита 1997 года, главные роли в котором исполнили Джулия Робертс, Дермот Малруни и Кэмерон Диас. Сценарий сиквела может написать номинантка на «Оскар» Селин Сон, автор и режиссер нашумевших «Прошлых жизней» и «Материалистки». Детали сюжета продолжения неизвестны. Имя режиссера фильма пока также не раскрывается. Известно лишь то, что Дермот Малруни, скорее всего, вернется в одной из главных ролей.

Спин-офф недели

У Осла из «Шрэка» будет собственный фильм. Об этом изданию Screen Rant рассказал Эдди Мёрфи, озвучивший персонажа. Актер поделился, что работа над спин-оффом про Осла начнется уже в сентябре. «Мультик будет похож на фильм про Кота в сапогах. Это будет маленькая история об ослике, его жене-драконе и их детях полуослах-полудраконах. Ребята написали очень забавную историю», — пояснил Мёрфи. Однако релиз спин-оффа, очевидно, состоится не раньше выхода пятого «Шрэка», заявленного на 23 декабря 2026 года. Режиссерами нового фильма о зеленом огре выступают Уолт Дорн и Конрад Вернон, ранее работавшие над франшизой. В числе продюсеров — Джина Шэй и генеральный директор Illumination Крис Меледандри. Премьеру приурочат к 25-летию студии DreamWorks Animations.

«Это мы ждем» недели

Стивен Найт

Сценарий «Джеймса Бонда» Дени Вильнёва напишет Стивен Найт, создатель «Острых козырьков». Об этом сообщили журналисты Variety. Продюсируют картину Дэвид Хейман (фильмы по «Гарри Поттеру») и Эми Паскаль, работавшая над кинокомиксами Sony про Человека-паука. Фильм станет 26-м в бондиане (без учета «Казино „Рояль“» 1967 года и «Никогда не говори „никогда“» с Шоном Коннери, которые не включаются в канон) и первым после «Не время умирать», где Дэниэл Крэйг попрощался с ролью агента 007. Среди тех, кто рассматривался на пост режиссера новой части, были Эдвард Бергер, Эдгар Райт и Пол Кинг. Дата выхода боевика пока неизвестна. Сначала Вильнёв должен закончить работу над третьей «Дюной», съемки которой должны начаться этим летом, и только потом сможет приступить к фильму про агента 007. Кто сыграет главную роль — по-прежнему загадка.

Снять приквел «Одиннадцати друзей Оушена» предложили Ли Айзеку Чуну, режиссеру «Минари» и «Смерча 2», сейчас он ведет переговоры. Проект анонсировали еще в 2022 году, разработка до сих находится на ранней стадии. Подробностей о сюжете, актерском составе пока нет. Ранее на роли в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» рассматривали Райана Гослинга и Марго Робби, а режиссером планировал выступить Джей Роуч («Знакомство с родителями»).

Крис Рок снимает для A24 полнометражный фильм по собственному сценарию, в котором играет одну из главных ролей вместе с Розалинд Элизар («Медленные лошади»). Картина расскажет о Мисти Грин — талантливой актрисе, чья карьера пошла под откос. Вскоре, однако, героине на помощь приходит некто из ее прошлого. В актерский состав также вошли Адам Драйвер, Дэниэл Калуя и Анна Кендрик. Крис Рок выступает режиссером двух других проектов — фильма о Мартине Лютере Кинге и англоязычной адаптации «Еще по одной». Каков статус их производства, сейчас неизвестно.

«Эддингтон» Ари Астера выйдет в российский прокат 9 октября. Прокатчиком фильма выступит Capella Film совместно с Амедиатекой. События происходят в небольшом американском городке, где начинается политическая борьба шерифа и мэра на фоне пандемии COVID-19. Главные роли исполнили Педро Паскаль, Хоакин Феникс, Эмма Стоун и Остин Батлер.

Отмена недели

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка». Об этом сообщил дистрибьютор картины «Экспонента Фильм». Официальные причины пока не называются. Картина Евы Виктор рассказывает о преподавательнице небольшого университета, которая пытается пережить сексуализированное насилие. Премьера картины состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс», где лента получила приз за лучший сценарий. Фильм «Прости, детка» вышел на российские экраны неделю назад, 24 июля.

Фестиваль недели

Организаторы 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили программу. Смотр откроет «Геля» — приключенческая комедия Стаса Иванова с Антоном Васильевым и Ильей Малаковым в главных ролях. Фильмом закрытия, как и сообщалось ранее, станет семейная лента «Дочь капитана» Ларисы Садиловой. В конкурс игрового кино вошло 10 картин, в том числе «Кто-то должен умереть» Евгения Григорьева, «Жемчуг» Тины Баркалая и «Большая Земля» Юлии Трофимовой. Также организаторы заявили ряд спецпрограмм и спецпоказов, среди которых «Лев Толстой и кино», картины о Марлене Хуциеве и отдельная подборка фильмов об отечественных кинематографистах, таких как Виталий Мельников, Дмитрий Долинин и Алексей Балабанов. С полной программой можно ознакомиться на сайте «Окна в Европу». Фестиваль пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

