Сериал «Хирург»: глянцево-криминальная драма о черном рынке органов

В онлайн-кинотеатрах «Иви» и START вышли первые эпизоды «Хирурга» — шоу о мире черной трансплантологии, победившего на «Пилоте» в номинации «Самый ожидаемый сериал». Рассказываем, каким вышел совместный проект Ильи Ермолова (приквел «13-й клинической») и Стаса Иванова («ЮЗЗЗ»).

О чем это

За парадным фасадом элитной трансплантологической клиники скрывается подпольный центр торговли органами. Операции проводят лучшие врачи. В их числе — Сергей Коваленко (Сергей Гилёв), талантливый хирург, готовый на сделку с совестью ради финансирования своих исследований. Под покровительством руководства он старательно закрывает глаза на то, откуда берутся роговицы и печенки для обеспеченных клиентов. Расследованием преступных схем клиники занимается журналистка Марина (Анна Завтур), она же любовница Сергея. Интерес у Марины не только профессиональный, но и корыстно-практический: после постановки смертельного диагноза дожидаться своей почки девушка вынуждена в бесконечной общей очереди. Ничем хорошим появление принципиальной журналистки в мире больших денег и подпольных операций, конечно же, не заканчивается.

Три года спустя Коваленко сбегает из тюрьмы, куда его посадили за убийство Марины, которого тот якобы не совершал. Ее внезапная и загадочная гибель в одночасье лишила хирурга всего — свободы, карьеры, жены (Вильма Кутавичюте) и любимой дочери (Софья Аржаных). А бизнес за время его отсутствия только набирал обороты: операции проводили коллеги (Евгений Санников, Ростислав Бершауэр), повесившие, по словам Сергея, на него убийство; поиском и поставками подходящих биоматериалов занимались ординаторы (Фёдор Федотов и Мария Мацель). Оказавшись на свободе, Коваленко пытается вернуться Москву и берет в заложники первую подвернувшуюся девушку на машине. Юля (Марина Ворожищева), проникнувшись историей своего похитителя, решает помочь ему восстановить справедливость. Но чем дальше она погружается в детали, тем более запутанной предстает история.

Кто это сделал

Марина Ворожищева, Илья Ермолов, Сергей Гилев и Теймур Джафаров

«Хирург» — совместный сериал онлайн-кинотеатров «Иви» и START. Производством при поддержке телеканала НТВ занималась кинокомпания Теймура Джафарова Team Films. Джафаров по первому образованию — реаниматолог, поэтому проект для него во многом личный. До этого Team Films делала другой сериал с медицинской тематикой — мистическую ретродраму «13-я клиническая. Начало». Снимал ее режиссер Илья Ермолов, взявшийся после за «Хирурга». Вместе с ним в шоу перекочевал исполнитель главной роли Сергей Гилёв. Другая часть актеров — Анна Завтур, Мария Мацель, Евгений Санников — принадлежит экранному миру большого знатока ростовской («ЮЗЗЗ») и вьетнамской («Высокий сезон») криминальной фактуры Стаса Иванова, выступившего здесь соавтором сценария вместе с Василием Клепацким, продюсером жанрово созвучных проектов «Черная весна» и «Водоворот». А заглавный трек для сериала написала группа «3333».

Как это снято

Сергей Гилев

Первые две серии получились насыщенными событиями, но неровными сюжетно. Первая предлагает драму не столько медицинскую, сколько глянцевую и криминальную — с бизнес-интригами, изменами, перестрелками и заложниками. Вторая — экспозицию и погружение в гетто трудовых мигрантов. Именно они, самая социально незащищенная прослойка общества, и оказываются главными донорами нелегального трансплантологического рынка. Неблагополучная среда рабочих кварталов, зафиксированная на дрожащую ручную камеру журналистки Марины, пока выглядит наиболее примечательно. В этом пунктирно очерченном, склеенном из отрывочных фрагментов и ярких образов мире полуразрушенных многоквартирных домов, подпольных бойцовских клубов и тотальной нищеты, толкающей людей на торговлю своими органами, явно чувствуется почерк набившего руку на динамичных криминально-авантюрных историях Стаса Иванова.

На таком фоне любовные интриги и бизнес-разборки неизбежно смотрятся куда более тускло и стерильно. А обилие второстепенных персонажей и побочных сюжетных линий только перегружает и без того запутанную картину. За время отсутствия Сергея его жена успела уйти к другому хирургу клиники. А дочь, студентка медицинского, как раз накануне побега отца знакомится на университетской вечеринке с одним из ординаторов, занятых в подпольных операциях. В погоне за остросюжетностью озабоченные тесным плетением медицинско-криминального узла, где все оказываются так или иначе связаны, создатели вынужденно жертвуют правдоподобием. В ту же тайную связь журналистки с хирургом, которому удается скрывать свое участие в подпольных операциях, верится с трудом. Тем более что образы и характеры намечены пока предельно схематично (принципиальная журналистка против нечистоплотных функционеров, обездоленные мигранты против местных мафиозных структур), повествование штормит от бесконечных флешбэков, а Анна Завтур чаще раздевается, чем играет.

Вердикт

Анна Завтур

Безусловно, перед нами крайне амбициозный проект. Его авторы одновременно пытаются сыграть на поле медицинской драмы, столичного глянца и остросюжетного криминального детектива. Такая жанровая перегруженность воспринимается тяжело, причем первые эпизоды все равно, несмотря на обилие экшена, получились скорее экспозиционными. Даже у Гилёва, чью амбивалентную харизму авторы явно намерены использовать в полной мере, не было особо шанса проявить себя. Пока самое примечательное, что есть в сериале, — острая тема и вытекающая из нее гнетущая атмосфера, усиленная социальным подтекстом.

Автор: Оля Краснова