Что происходит в онлайне: рынок растет и там и тут, в лидерах — Netflix и Кинопоиск

Самым популярным в российских онлайн-кинотеатрах стал блокбастер «Кракен», хотя «В списках не значился» и «Батя 2. Дед» тоже работают хорошо. Среди лидеров оказалась и якутская «Карина», которая вышла на платформах более чем через год после проката. На международных стримингах лидируют кинотеатральные новинки, а также продолжения популярных сериалов. Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов июня. Топы предоставлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не заявила свои рейтинги.

Абсолютным лидером июня по вниманию аудитории стало фэнтези «Кракен» — фильм на первом месте сразу в шести киночартах онлайн-кинотеатров. Такое совпадение в предпочтениях аудитории фиксируется довольно редко; например, самый кассовый фильм 2025 года, первый «Волшебник Изумрудного города», в свое время возглавил только два чарта по итогам одного месяца. В целом платформы активно продвигали «Кракена» и явно делали на него ставку в своих библиотеках. При этом в кинопрокате фэнтези прошло довольно умеренно, особенно учитывая солидные объемы госфинансирования его производства. Всего в кинотеатрах картина с Александром Петровым и Виктором Добронравовым заработала 1,129 млрд рублей и привлекла 2,5 миллиона зрителей.

Военный экшен о защитниках Брестской крепости «В списках не значился» также заинтересовал интернет-аудиторию. Экранизация одноименной повести Бориса Васильева вошла в топ-5 сразу шести онлайн-кинотеатров, став второй на «Иви», Wink, Kion и Premier и четвертой на Okko. Такой результат вполне ожидаем, учитывая, что «В списках не значился» является самым кассовым фильмом мая 2025 года.

Главный кинотеатральный хит апреля, фильм «Батя 2. Дед», вновь удержал позиции в числе лидеров платформ, оказавшись сразу в четырех чартах. Еще месяц назад релиз отметился попаданием в пять кинорейтингов.

«Батя 2. Дед»

Довольно любопытно, что среди наиболее популярных фильмов на платформах есть региональный проект. «Карина» — самый кассовый якутский фильмом с бокс-офисом в 51,7 млн рублей — стала пятой в топе Wink. Цифровая премьера картины состоялась 1 июня 2025-го, более чем через год после кинопроката.

Среди зарубежных фильмов заметнее других выступил «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом, ставший вторым на Кинопоиске и четвертым на «Иви». Сразу три иностранные картины попали в топ-5 START — мелодрама «Джун и Джон» Люка Бессона, треш-комедия «Ночь с психопатом» и нашумевшая «Анора».

Второй сезон сериала «Фишер» возглавляет сразу два чарта. Проект увлек зрителей Wink и Кинопоиска. В первых пятерках платформ фигурируют и телевизионные проекты: на «Иви» популярными стали сериал «Чужой», у которого в июне состоялась премьера на Первом канале, и хит НТВ «Невский», а четвертым на Premier стал сериал «Волчий берег». В число сериальных лидеров вошло только два зарубежных проекта — «Леди Баг и Супер-Кот» (пятый на Кинопоиске) и турецкий хит «Великолепный век» (четвертый на Wink).

Что у них: новый сезон «Джинни и Джорджии», «Рик и Морти» и кинотеатральные новинки

«Джинни и Джорджия»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Наиболее популярным фильмом на Netflix стал триллер «Последняя капля», который вышел 6 июня. За неделю с 2 по 8 июня ему удалось набрать солидные 25,3 млн просмотров, такого старта оказалось достаточно для лидерства по итогам всего месяца.

На фоне выхода восьмого сезона шоу «Рик и Морти» стало абсолютным лидером по популярности на платформе HBO Max, подвинув на вторую строчку чарта новый сезон «И просто так», который за три дня с момента премьеры посмотрели в 429 тысячах домохозяйств, что, правда, заметно меньше показателя первого сезона (1,1 миллиона) и даже второго (463 тысячи).

«Рик и Морти»

Вполне предсказуемо, что наибольшее внимание зрителей Disney+ привлек цифровой релиз «Капитан Америка: Новый мир». Согласно данным Nielsen, кинокомикс аккумулировал 750 млн минут смотрения за 26 мая — 1 июня. Кроме того, в ожидании онлайн-премьеры фильма-миллиардника «Лило и Стич» аудитория стриминга продолжает пересматривать оригинальные мультфильмы, которые были в числе лидеров уже в прошлом месяце.

Больше зрителей

Количество подписчиков российских онлайн-кинотеатров увеличилось до 67 миллионов пользователей. Такие данные по итогам второго квартала 2025 года представила компания TelecomDaily. При этом еще год назад число подписчиков видеосервисов достигло 53 миллионов (+26%). Кроме того, количество подписок, за которые пользователи платят, приросло с 36 миллионов до 52 миллионов. По числу пользователей на рынке лидером остается Кинопоиск (24,6%), следом идут Okko (17,4%), «Иви» (16%), Wink (14,2%) и Kion (13,3%).

Ранее исследование рынка отечественных онлайн-кинотеатров также опубликовала компания ICMR. По данным аналитиков, во втором квартале 2025-го подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 53% горожан в возрасте 16–55 лет. Еще год назад этот показатель был на уровне 51%. Кинопоиск остается самым крупным видеосервисом и по общему числу подписчиков, и по количеству пользователей с платной подпиской — 22% и 19% жителей городов соответственно. Пятерка лидеров в целом совпадает с данными TelecomDaily, немного отличается лишь распределение мест. У ICMR третьим по доле подписчиков стал Wink, четвертым — «Иви».

Продолжится рост

Согласно данным аналитической компании PwC, американский рынок стримингов продолжит увеличиваться на 5,9% в год вплоть до 2029 года и достигнет объема в 112,7 млрд долларов. Для сравнения: еще в прошлом году рынок оценивался в 84,7 миллиарда, то есть за пять лет индустрия увеличится на 33%. Среди причин роста — увеличение абонентской базы, запуск новых услуг и повышение стоимости подписок.

Выручка стриминговых сервисов по подписной модели и от покупки контента в библиотеках составила 61,9 млрд долларов в 2024 году. Этот показатель оказался в несколько раз выше, чем в Китае, где рынок составил 10,8 млрд долларов за 2024-й. Кроме того, количество подписчиков американских стримингов увеличилось на 9,5% год к году. Лидером по размеру абонентской базы остается Netflix, у которого к концу 2024 года было порядка 90 миллионов подписчиков в США и Канаде.

Автор: Вита Иванова