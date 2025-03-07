Что происходит в прокате: у нас — месяц застоя, у них идут блокбастеры-стомиллионники

В российских кинотеатрах не наблюдается крупных премьер, и тройка лидеров остается одной и той же третий уик-энд подряд. При этом нелегальные голливудские новинки продолжают поддерживать прокат. Отечественное кино за рубежом собирает хуже обычного, а в США неплохо стартовала новая «Фантастическая четверка». Собрали ключевые новости последних недель в отечественном и зарубежном прокате.

На протяжении всего лета посещаемость в российских кинотеатрах продолжает ухудшаться от недели к неделе. Согласно данным ЕАИС, с 24 по 27 июля в кинозалы пришло лишь 716,5 тысячи зрителей — это пока что худший результат начиная с 6–9 июля 2023 года (тогда посещаемость составила 703,9 тысячи человек).

С 1 по 29 июля в России было продано 5,87 млн билетов. Судя по данным за неполный месяц, количество зрителей за весь июль 2025 года окажется меньше, чем в 2024-м (7,59 миллиона), а также скромнее июня 2025-го (8,76 миллиона). Самым кассовым фильмом месяца остается «Не одна дома 2» (243,3 млн рублей), вплотную к нему идет комедия «На деревню дедушке» (233,6 млн рублей).

В выходные не вышло ни одного нового фильма, способного заработать хотя бы 15 млн рублей. Самой кассовой премьерой уик-энда стала комедия «Герои анекдотов», спродюсированная братьями Андреасян (12,3 млн рублей). Этот результат оказался чуть скромнее старта другого их комедийного проекта — «Притворись моим мужем» (16,9 млн рублей), но выше бокс-офиса их же «Встретимся вчера» (10,4 млн рублей).

«Герои анекдотов»

Примечательно, что на первую строчку по итогам уик-энда вернулась семейная картина «На деревню дедушке». Релиз показывает минимальное падение сборов от недели к неделе и с 24 по 27 июля заработал 25,6 млн рублей. Общая касса проекта уже составляет 651,9 млн рублей.

«Не одна дома 2» также демонстрирует стабильный бокс-офис от недели к неделе. За уик-энд картина заработала 23,1 млн рублей, и ее общая касса достигла 237,7 млн рублей. Сиквел комедии с Миланой Хаметовой уже обогнал первую часть (бокс-офис оригинала — 219,2 млн рублей), а по числу зрителей он все еще остается немного позади — 738,1 тысячи зрителей против 788,1 тысячи у фильма 2024 года.

На фоне летнего затишья неплохо идут фильмы ужасов. «Пила Х» заработала дополнительно 6,7 млн рублей, увеличив общую кассу до 25 млн рублей. Также в топ-10 вошли «Заклятие монахини» и «Городские легенды. Парк кошмаров».

Пиратский расчет

F1

Вновь в первую десятку проката по итогам уик-энда вошли две короткометражки, в сцепке с которыми в кинотеатрах показывают новые голливудские фильмы. Например, «Склероз» заработал 12,5 млн рублей, а на восьмой строчке расположился «Сколько весит облако?» с 6,1 млн рублей.

Если суммировать сборы 15 самых кассовых коротких метров, то получим более 34 млн рублей за уик-энд — больше, чем заработал официальный лидер текущей недели. На долю пиратских показов, которые в некоторой степени поддерживают отечественный прокат, приходится около 11% бокс-офиса выходных 24–27 июля. Зрителям по-прежнему доступны «Супермен», F1, «Лило и Стич», «Как приручить дракона», новый «Мир Юрского периода», а также новинки «Смурфики в кино», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и другие.

Меньше наших

«Мастер и Маргарита»

Российские фильмы по итогам первой половины 2025 года заработали за рубежом 4,633 млн долларов — это в разы меньше, чем в аналогичный период 2024 и 2023 годов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Для сравнения: контент из Германии собрал за рубежом 19,5 млн долларов, а испанские проекты —27,6 млн долларов.

Самой кассовой среди отечественных картин стала лента «Мастер и Маргарита» с ее 1,264 млн долларов. Также в тройку лидеров вошли «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (1 млн долларов) и мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» (0,797 млн долларов). Сборы анимационных проектов «Снежная королева: Разморозка» и «Великолепная пятерка» — 332 тыс. и 276 тыс. долларов соответственно.

Наибольшую выручку российским релизам принес прокат в Германии, где сборы составили 851 тыс. долларов, следом идут Румыния (462 тыс. долларов) и Мексика (364 тыс. долларов).

Общие сборы уик-энда 25–27 июля составили 184 млн долларов, что на 37% лучше результата предыдущей недели. Согласно данным Comscore, с 1 января по 27 июля американские кинотеатры заработали уже порядка 5,2 млрд долларов — на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Летний прокат также растет год от года: с июня по август 2025-го бокс-офис достиг отметки 2,86 млрд долларов, что на 10% больше июня-августа 2024-го.

В США продолжают выходить фильмы, преодолевающие условный рубеж в 100 млн долларов стартовых сборов. Четвертой такой картиной за год стала новая «Фантастическая четверка». В выходные 25–27 июля кинокомикс собрал 117,6 млн долларов, опередив «Громовержцев*» (74,3 млн долларов) и «Капитан Америка: Новый мир» (88,8 млн долларов). Однако новинке не удалось достичь показателя «Супермена» Джеймса Ганна (125 млн долларов). Мировая касса фильма тоже немного скромнее результата «Супермена» с его 220 млн долларов, и пока она составляет 216,7 млн долларов.

«Супермен»

Еще на неделе 18–20 июля вышел «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» с 13 млн долларов. Это далеко не лучший результат среди хоррор-сиквелов в пакете Sony Pictures — например, ранее картина «28 лет спустя» стартовала с 30 млн долларов. Ко второму уик-энду сборы релиза вовсе обвалились на 60%, в итоге американская касса проекта с производственным бюджетом 18 млн долларов составляет 23,5 млн долларов.

В тот же уик-энд «Эддингтон» Ари Астера стартовал с 4,25 млн долларов. Это скромнее сборов предыдущих работ режиссера — «Реинкарнации» (13,5 млн долларов) и «Солнцестояния» (6,5 млн долларов). Уже ко вторым выходным сборы фильма обвалилась на 62%, до 1,66 млн долларов за уик-энд. Для сравнения: меньшее падение показателей ко второму уик-энду было у тех же «Реинкарнации» (-50%) и «Солнцестояния» (-49%). Сейчас американская касса «Эддингтона» достигает примерно 8 млн долларов.

Индийская мелодрама «Голубки» сумела пробраться в топ-10 проката и собрать дополнительно 1,28 млн долларов с 25 по 27 июля. Ее сборы в США составляют 3,24 млн долларов.

Автор: Вита Иванова