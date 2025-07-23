Новости недели: продолжение «Фишера», наши в Венеции и еще одна экранизация Стругацких

Подводим итоги очередной недели в новостном дайджесте Кинопоиска. Сегодня обсуждаем свежие трейлеры нового «Хищника» и «Битвы за битвой», гадаем, что может произойти в новых сезонах «Фишера» и «Уэнсдэй», а также радуемся за российских кинематографистов, которые доберутся до Венеции.

Трейлеры недели

Вышел полноценный трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фаннинг в главной роли. Блокбастер снял Дэн Трахтенберг, режиссер «Добычи» и мультфильма «Хищник: Убийца убийц». Действие развернется в будущем на другой планете, а Фаннинг сыграла сразу несколько ролей. Судя по ролику, одна из ее героинь будет андроидом корпорации «Вейланд-Ютани» из вселенной «Чужих». При этом сам инопланетный охотник будет не антагонистом, а главным героем, который преследует нечто, что никому не под силу убить. «Планета смерти» выйдет в зарубежный прокат 7 ноября.

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона обзавелась новым трейлером. В центре сюжета — Боб Фергюсон, бывший революционер, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы ее найти, Боб обращается за помощью к бывшим соратникам. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо и Тейяна Тейлор. «Битва за битвой» выйдет в зарубежный прокат 26 сентября.

Опубликован дебютный тизер-трейлер «Метода исключения» — нового фильма Пак Чхан-ука, режиссера «Олдбоя». Это корейская адаптация вышедшего в 1996 году романа «Топор» Дональда Уэстлейка. По сюжету Ман-су увольняют с фабрики, и он, не сумев найти новую работу, идет на крайние меры — начинает устранять своих конкурентов. Премьера «Метода исключения» состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Позднее фильм выйдет в прокат, в том числе российский. В нашей стране картину выпустит компании «Вольга».

Сиквел «Пяти ночей с Фредди» получил полноценный трейлер. Сюжет хоррора разворачивается через год после событий первой части. Майк скрыл от своей сестры Эбби настоящую судьбу аниматроников. Тем не менее вскоре девочка получила сообщение и решила отправиться на встречу с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси. К своим ролям вернулись Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард и другие. Среди новых лиц — Скит Ульрих, который сыграл вместе Лиллардом в оригинальном «Крике». «Пять ночей с Фредди 2» выпустят в зарубежный прокат 5 декабря.

Студия Neon поделилась тизер-трейлером «Крипера», нового фильма Осгуда Перкинса, снявшего «Собирателя душ» и «Обезьяну». В центре сюжета — Лиз и Малькольм, которые решают провести выходные вдали от городской суеты. Наутро девушка обнаруживает, что Малькольм пропал, а дом заполонили таинственные существа. В российский прокат картина выйдет 4 декабря благодаря компании «Атмосфера кино».

Вышел первый тизер Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu — нового сериала по «Покемону», производством которого занимается студия Aardman, известная по «Уоллесу и Громиту» и «Побегу из курятника». Главными героями будут Пикачу и Сирфетчд. Выпустить сериал планируют в 2027 году.

«Стоп! Снято!» недели

Александр Вдовин и Юрий Колокольников

По роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике» начали снимать фантастический сериал «Полдень». Его действие развернется в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти Льва Абалкина — прогрессора, который против правил прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. В актерский состав вошли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына и другие. Режиссером выступает Клим Козинский, снявший ранее «Первый номер» и «13-ю клиническую». Всего у «Полдня» будет шесть эпизодов, которые выпустят в онлайн-кинотеатрах Kion и Okko.

Начались съемки четвертого сезона «Теда Лассо». Об этом сообщила Apple, опубликовав первое фото с площадки. В продолжении сериала к своим ролям вернулись Джейсон Судейскис, Ханна Уоддингэм, Бретт Голдстин, Джуно Темпл, Брендан Хант и Джереми Свифт. Последняя на данный момент серия спортивного драмеди вышла 31 мая 2023-го.

Кастинг недели

Константин Плотников

Константин Плотников («Король и Шут») и Данил Стеклов («Аутсорс») присоединились к актерскому составу второго сезона «Детей перемен». Первому актеру досталась роль Джина, правой руки Флоры Борисовны, а второму — антагониста, который будет мстить ее семье. Новые эпизоды криминальной драмы продолжат историю Флоры, после событий первого сезона ставшей главой преступной группировки, и троих ее сыновей. Руслан оканчивает школу и ухаживает за больным отцом, Юра возвращается в родной город, чтобы воссоединить семью, а Пётр надеется вернуть себе все, что забрала мать. Режиссерами и авторами сценария вновь выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а к своим ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Руслан Братов, Сергей Гилёв. Дату выхода новых эпизодов пока не раскрывают.

Айк Баринхолц («Киностудия») ведет переговоры о роли Илона Маска в Artificial — новом фильме Луки Гуаданьино, рассказывающем о кризисе в компании OpenAI. В Artificial также снимутся Джейсон Шварцман, Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Последние двое сыграют сооснователей OpenAI Сэма Альтмана и Илью Суцкевера соответственно. Илон Маск, как и они, стоял у истоков основания компании, но из-за разногласий по ведению бизнеса покинул совет директоров. У фильма еще нет даты выхода.

Коллаб недели

Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон делают совместный проект. Об этом певица объявила на концерте: «Я не могу сказать многого, но я работаю над чем-то очень-очень особенным с кем-то по имени Джеймс Кэмерон, и это будет в 3D». Подробности неизвестны, кроме того что съемки проекта будут проводиться на четырех концертах в Манчестере.

Продолжения недели

«Уэнсдэй» продлили на третий сезон почти за полтора месяца до выхода второго. Вместе с тем авторы рассматривают создание спин-оффа сериала. Напомним, второй сезон выйдет в двух частях: первую выпустят на Netflix 6 августа, а вторую — 3 сентября. Продолжение расскажет о втором годе обучения Уэнсдэй в академии «Невермор». В видении девушка узнает, что ее подруга Энид якобы погибнет по ее вине, и пытается это предотвратить. Половину сезона поставил Тим Бёртон, другие серии — Пако Кабесас («Детективное агентство Дирка Джентли») и Анджела Робинсон («Настоящая кровь»).

«Фишера» продлили на третий и четвертый сезоны. Шоураннерами и режиссерами одного из них станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снимавшие первый сезон детективного триллера, а постановщиком другого — Ольга Френкель («Классная Катя»). «Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это, можно найти способ борьбы с ним», — заявили Тарамаев и Львова. Актерский состав продолжения пока не оглашаются. Оба сезона будут созданы при поддержке «НМГ Студии». Генеральными продюсерами проекта выступят Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Сценаристом «Лило и Стича 2» станет Крис Сандерс, один из создателей оригинального мультфильма 2002 года. Подробности продолжения пока неизвестны, однако, как утверждается, сюжет не будет повторять события анимационных сиквелов. Ремейк «Лило и Стича» — первый голливудский фильм 2025 года, которому удалось собрать миллиард долларов в мировом прокате. Критики и зрители приняли картину тепло. На Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет сейчас 71% и 92% «свежести» соответственно.

«Короля гольфа» — сериал про бывшего профессионального гольфиста, чья карьера развалилась из-за нервного срыва на поле — продлили на второй сезон. Первый стартовал 4 июня и закончился 23 июля. Критики приняли его в основном положительно: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 82% при 55 рецензиях, а на Metacritic — 62 балла на основе 26 обзоров. Журналисты отмечают стремление авторов повторить успех «Теда Лассо». По словам Роберта Ллойда из Los Angeles Times, в шоу соединяются «спортивная драма, роуд-муви, история взросления и даже фильм-ограбление».

«Галя, у нас отмена!» недели

Премьеру байопика Майкла Джексона перенесли на 24 апреля 2026 года. Это уже третье изменение прокатной даты: сначала фильм планировали выпустить 18 апреля 2025 года, а после — 3 октября. Как сообщалось ранее, картину собираются разделить на две части из-за слишком большого хронометража. Для этого были организованы дополнительные съемочные дни, чтобы добавить больше материала во второй фильм. Его разработка, согласно Deadline, продолжается.

«Это мы ждем» недели

Илья Найшуллер, режиссер «Никто» и «Глав государств», ведет переговоры о съемках «Дома у дороги 2». Изначально режиссером фильма должен был стать Гай Ричи, но по неизвестным причинам он покинул должность. Съемки боевика планируют начать в сентябре, детали сюжета сиквела пока держатся в секрете. Известно лишь, что к главной роли в «Доме у дороги 2» должен вернуться Джейк Джилленхол.

Успех недели

Фильмы российских кинематографистов Владлены Санду и Насти Коркия попали в параллельную секцию «Венецианские дни» Венецианского кинофестиваля. Документальный фильм «Память» Владлены Санду («Идентификация») описывается как «душераздирающее личное путешествие по осколкам детства режиссера». Постановщица, пережившая войну в Чечне, изучает свои воспоминания и трансформирует их с помощью киноискусства. «Короткое лето» Насти Коркия также затрагивает тему детства. Фильм рассказывает о восьмилетней Кате, которая проводит лето с бабушкой и дедушкой. Однако каникулы выглядят спокойными только на первый взгляд: война в Чечне становится неотъемлемой частью окружающей реальности, а отношения между близкими девочки постепенно разрушаются. Одной из продюсеров картины выступила Наталья Дрозд («Каникулы», «Фрау»). 22-е «Венецианские дни» пройдут с 27 августа по 6 сентября.

Помимо прочего, вне конкурса Венецианского фестиваля покажут «Записную книжку режиссера» — новую работу Александра Сокурова. В ее основе лежат дневники постановщика, которые тот вел между 1961 и 1995 годами. Производством фильма занимался фонд «Пример интонации». Музыку к картине написал Андрей Сигле.

Фестиваль недели

Организаторы 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» представили фильм закрытия смотра. Им станет «Дочь капитана», семейная картина Ларисы Садиловой («Требуется няня», «Огород»). В центре повествования — девочка, которая, несмотря ни на что, продолжает верить, что ее отец-моряк вернется. Главные роли в картине исполнили Валерия Сергиенкова и Олеся Железняк. «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Автор: Никита Демченко

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