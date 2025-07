Новости недели: «Судья Дредд» от Тайки Вайтити, «Мортал Комбат 2» и сериал по Assassin's Creed

Очередная неделя — очередной новостной дайджест Кинопоиска. На повестке дня: долгожданный трейлер второго «Мортал Комбат», очередное пополнение в касте «Гарри Поттера», а также первые подробности нового «Судьи Дредда».

Трейлеры недели

Netflix выпустил долгожданный тизер финала «Очень странных дел». События пятого сезона разворачиваются осенью 1987 года. Друзья из Хокинса ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, но монстр бесследно исчезает. Правительство меж тем повсюду ищет Одиннадцатую и устанавливает в Хокинсе карантин. Все ключевые актеры вернулись к своим ролям. К касту также присоединились Нелл Фишер, Джейк Коннелли, Алекс Бро и Линда Хэмилтон. Первая часть заключительного сезона «Очень странных дел» выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря.

Сиквел «Мортал Комбат» обзавелся первым трейлером. В зрелищном ролике показали не только Джонни Кейджа и Бараку, но также императора Шао Кана и несколько кровавых фаталити. В актерский состав также вошли Карл Урбан, Мартин Форд, Хироюки Санада, Льюис Тан, Джессика Макнэми, Таданобу Асано и другие. «Мортал Комбат 2» выйдет в мировой прокат 24 октября.

«Трон: Арес» получил полноценный трейлер. В продолжении культовой франшизы цифровой мир сталкивается с реальным, и на Землю проникают программы под именами «Арес» и «Афина». Главную роль сыграл Джаред Лето, а музыку к фильму написала группа Nine Inch Nails. «Трон: Арес» выйдет в зарубежный прокат 10 октября.

Вышел первый трейлер «После охоты» — нового фильма Луки Гуаданьино с Эндрю Гарфилдом и Джулией Робертс в главных ролях. В центре сюжета — профессор колледжа, коллегу которой обвиняют в домогательствах. Не желая мириться с этим, она решает разобраться в обстоятельствах произошедшего и открывает мрачную тайну своего прошлого. В зарубежный прокат фильм выпустят 17 октября.

Опубликован первый тизер «Лермонтова» — фильма, который расскажет о последнем дне великого поэта и его роковой дуэли с Николаем Мартыновым. Режиссером выступил Бакур Бакурадзе, снявший в том числе «Охотника», «Шультеса» и «Снег в моем дворе». Главную роль сыграл российский стендап-комик Илья Озолин. «Лермонтов» выйдет в российский прокат 16 октября благодаря компаниям «Вольга» и К24.

Pixar показала трейлер своего нового мультфильма «Прыгуны». Главная героиня — юная Мэйбл, которая вселяется в механического бобра, чтобы исследовать дикую природу. Режиссером стал Дэниэл Чонг, создатель мультсериала «Вся правда о медведях» и режиссер некоторых серий «Мультачек». Персонажей в мультфильме озвучили Джон Хэмм, Бобби Мойнахан, Пайпер Курда. «Прыгуны» выйдут 6 марта 2026 года.

«Стоп! Снято!» недели

Основной этап съемок фильма «Отель „У погибшего альпиниста“» закончился. Об этом сообщила кинокомпания «Марс Медиа». По словам режиссера Александра Домогарова — младшего, остался зимний и натурный блок съемок, для которого ищут красивые горы. Главную роль в фантастическом детективе играет Евгений Цыганов. Его герой, инспектор Петер Глебски, приезжает в небольшой отель, где впоследствии происходит убийство. В фильме по мотивам повести братьев Стругацких также снимаются Алёна Михайлова, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Александр Балуев. Создатели фильма также назвали дату релиза — фантастический детектив выйдет 28 января 2027 года.

Съемки сериала по «Гарри Поттеру» начались. Об этом сообщил HBO, опубликовав первое фото с Домиником Маклафлином в образе Гарри. Создатели также поделились новыми подробностями кастинга. Так, Дадли Дурсля сыграет Амос Китсон, а Невилла Долгопупса — Рори Уилмот. Роль мистера Олливандера исполнит Антон Лессер, а Роланды Трюк — Луиза Брили, известная по роли Молли в «Шерлоке». А вот исполнителя образа Волан-де-Морта создатели сериала раскрывать не планируют до самого релиза, который состоится в 2027 году.

Авторы «Трассы» приступили к съемкам нового драматического сериала под названием «Враги». По сюжету семья Телегиных переезжает в глухую деревню и строит там модный и современный дом. Рядом же гораздо скромнее живут Кулешовы. Сначала между ними появляется скрытая вражда, а после начинается открытое противостояние. Всего будет восемь серий. В актерский состав вошли Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Анна Михалкова и другие.

Завершились съемки «Левши» — нового шпионского триллера с Юрием Колокольниковым. В центре истории — молодой офицер Пётр Огарёв, который хочет заслужить доверие императора Александра III. Для этого он берется за расследование, связанное с загадочным устройством — механической блохой. Помогать же офицеру будет гениальный изобретатель по прозвищу Левша. Режиссером переосмысления повести Николая Лескова выступает Владимир Беседин, когда-то открывший франшизу «Майор Гром» одноименной короткометражкой. В прокат «Левша» выйдет 22 января 2026 года.

Кастинг недели

Бо Брагасон

Зельду в фильме по The Legend of Zelda сыграет Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсуорт. Режиссером фэнтези по хитовой серии игр Nintendo выступит Уэс Болл, который снял трилогию «Бегущий в лабиринте» и «Королевство планеты обезьян». Фильм выйдет в зарубежный прокат 7 мая 2027 года. Над ним работают Nintendo и Sony Pictures.

Аарон Тейлор-Джонсон сыграет главную роль в «Оборотне» Роберта Эггерса, режиссера «Носферату» и «Маяка». Также переговоры о съемках в фильме ведут Лили-Роуз Депп и Уиллем Дефо. «Оборотень» будет хоррором о монстре, меняющем облик, события развернутся в Англии XIII века. Поначалу Эггерс хотел сделать фильм черно-белым, но в итоге отказался от этой идеи. В зарубежный прокат «Оборотень» выйдет 25 декабря 2026 года.

Актерский состав сериала по «Майору Грому» пополнили Евгений Коряковский («Ландыши»), получивший роль Фердинанда, отца Августа ван дер Хольта, и юная российская актриса Кика Пан, которая сыграет Мико. Также зрители увидят эпизоды из детства Сергея Разумовского и его друга Олега Волкова. Их героев сыграли Елисей Чучилин и Марк Юсеф. Напомним, снял сериал режиссер-клипмейкер Соберсаша, а Олег Трофим выступил шоураннером проекта. Он выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

Эндрю Гарфилда вслед за Юрой Борисовым утвердили на роль в Artificial — фильме Луки Гуаданьино, который расскажет о кризисе в OpenAI. Гарфилд, как сообщалось ранее, должен сыграть Сэма Альтмана, а Борисов — Илью Суцкевера. Это сооснователи компании OpenAI, создавшей СhatGPT. Ожидается, что в фильме также снимется Моника Барбаро. Artificial расскажет, как в ноябре 2023 года из OpenAI уволили Сэма Альтмана. Инициатором этого, как считается, был Илья Суцкевер. Вскоре после увольнения Альтмана вернули обратно.

Райан Гослинг и Уилл Феррелл сыграют главные роли в комедийном боевике Tough Guys («Крутые парни»). Их герои — мелкие преступники, которые решают вырваться из низов криминального мира и жить по своим правилам. Производством фильма займется Amazon MGM Studios, а кто станет режиссером, пока не сообщается.

«Это мы ждем» недели

Третий сезон «Одних из нас» планируют выпустить в 2027 году, утверждает Кейси Блойс, глава HBO и HBO Max по контенту. По словам топ-менеджера, шоураннер Крэйг Мэйзин пока не решил, будет ли у сериала четвертый сезон или вместо этого третью часть сделают расширенной и на этом адаптацию завершат. Напомним, Нил Дракманн, один из создателей The Last of Us, больше не будет участвовать в работе над телеадаптацией своей игры. Разработчик решил полностью посвятить свое время студии Naughty Dog и грядущей видеоигре Intergalactic: The Heretic Prophet, в случае с которой он выступает одним из гейм-директоров и соавтором сценария.

«Холоп 3» выйдет в российский прокат 12 июня 2026 года. Вместе с датой на питчинге в Фонде кино объявили и пополнение актерского состава, куда вошли Павел Прилучный и Кристина Асмус. Актеры сыграют избалованных родителей, которых отправят на перевоспитание во времена Петра I. Режиссером вновь выступит Клим Шипенко, а Милош Бикович вернется к роли Гриши.

Тайка Вайтити снимет нового «Судью Дредда», сообщает THR. Кто сыграет главную роль, пока не уточняется. Сценарий напишет Дрю Пирс, работавший над «Каскадерами» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Предполагается, что новая версия «Судьи Дредда» будет ближе к комиксам, чем прошлые фильмы. В ней больше внимания уделят миру, в котором происходят события, и черному юмору.

В работу запущен новый «Основной инстинкт». Шэрон Стоун планирует вернуться к роли Кэтрин Трамелл. Об этом сообщили источники издания The Wrap. По их данным, сценарий перезапуска напишет Джо Эстерхаз, автор оригинального фильма. Права на новую версию «Основного инстинкта» выкупили компания United Artists, которая принадлежит Amazon MGM Studios, и продюсер Скотт Стубер («Наемные убийцы»).

Экранизация недели

Netflix официально запустил в работу сериал по Assassin’s Creed. Анонс сделали спустя почти пять лет после того, как о работе над адаптацией впервые сообщили в СМИ. За это время проект успел сменить несколько команд, но теперь в качестве шоураннеров над ним работают Роберто Патино («ДМЗ», «Мир Дикого Запада») и Дэвид Винер («Дивный новый мир», второй сезон Halo). Сериал станет первым полноценным игровым проектом Ubisoft и Netflix. До этого компании работали над анимационными сериалами, включая «Капитана Лазерхоука» и грядущий Splinter Cell: Deathwatch. Подробностей о сюжете и потенциальном актерском составе телеадаптации Assassin’s Creed пока что нет.

Купля-продажа недели

Студия Legendary рассматривает покупку Lionsgate — кинокомпании, которой среди прочего принадлежат права на «Джона Уика», «Сумерки» и «Голодные игры». Переговоры между ними на ранней стадии. Студии обсуждают возможность совместного производства нескольких фильмов перед возможным объединением, чтобы понять, насколько плодотворным будет их сотрудничество. После новостей о потенциальной сделке стоимость акций Lionsgate выросла на 20%, и капитализация достигла 2 млрд долларов. Переговоры о покупке с ней, как утверждают источники Deadline, ведут и другие компании, но какие — не уточняется. Lionsgate — одна из немногих голливудских студий, по-прежнему выпускающих фильмы в РФ. Legendary, которая известна по «Дюне» и блокбастерам о Годзилле и Конге, на российском рынке не работает.

Автор: Никита Демченко

Фото: Dave Benett / Getty Images