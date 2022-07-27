«Нейробатя»: комедия о переселении душ по Bluetooth

В прокат вышел «Нейробатя» — фантастическая комедия от создателей «Юры-дворника». Денис Власенко играет в ней неловкого айтишника, который волею случая перекачивает сознание нерадивого отца в гаджеты и отправляется с ними в путешествие. О том, как из абсурдной завязки вышло вполне душевное кино, рассказывает Оля Краснова.
О чем это
Побег из тюрьмы заканчивается для Беса (Виталий Хаев), бывшего главаря ОПГ, черепно-мозговой травмой. Говорить он больше не может, а значит, и сообщить, где находится тайник с награбленным, — тоже. Это спутывает планы пособницы беглеца Галы (инфернальная Настасья Самбурская), бандитки с татуировкой дракона (на руке). Но той удается выследить сына Беса — айтишника-изобретателя Гришу (Денис Власенко). Он разработал технологию, позволяющую сознанию перемещаться между любыми гаджетами, оснащенными Bluetooth. Тестировать ее придется на собственном отце: загрузив его в умные наручные часы, Гриша сбегает от Галы и планирует сдать ее в полицию.
Вот только доблестные стражи порядка почему-то не верят в историю о преследовательнице, переселении сознания и грозном лидере ОПГ внутри розового игрушечного кролика. Грише ничего не остается, кроме как поехать с отцом, кочующим из магнитолы в кибернетического петуха, искать тайник. На свою долю парень планирует продолжить сквозной сюжет с амнезией и удалить данные о родных из всех баз: наличие бати с судимостью мешает одаренному робототехнику строить карьеру.
Кто это сделал
Производством совместно со студией «Инфинити контент» занималась кинокомпания режиссера картины Виталия Дудки Dudka Films. Та же команда со сценаристом Дмитрием Кирюшкиным и продюсерами Георгием Малковым и Роксаной Санкиной до этого уже сделала народные комедии «За слова отвечаю» о звезде мотивационных тренингов, которую собираются посадить в тюрьму, и «Юра-дворник» о мужчине с особенностями развития, в одночасье ставшем знаменитостью. Преемственность тем и актеров налицо: из первого фильма авторы позаимствовали обилие тюремного арго, из второго — исполнителя главной роли Дениса Власенко и такой прием, как звездные камео. В «Нейробате» эпизодические роли получили техноблогер Wylsacom, фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов, актер из «Кибердеревни» Сергей Чихачёв.
Как это снято
Кибернетический петух, ботающий на фене, деревня староверов, девушка с татуировкой дракона и в спортивном костюме Умы Турман из «Убить Билла» — поначалу сложно поверить, что столь пестрый набор культурных пластов сложится в цельную, а под конец даже трогательную комедию о ценности семьи. И все-таки это происходит. Авторы даже могут позволить себе разбавить повествование псевдодокументальными вставками из тюремной жизни и пародией на «Следствие вели», при этом ни разу не сбившись с темпа. Крепкий каркас из роуд-муви, во время которого отцы и дети должны перешагнуть былые обиды, уже не единожды выдержал удар, взять хотя бы «Витьку Чеснока» Александра Ханта или «Далеких близких» Ивана Соснина. Не дрогнул он и здесь: несмотря на эклектичный вал отсылок и гэгов, история отца и сына, сумевших если не понять, то хотя бы простить друг друга, получилась вполне внятной для полуторачасового развлекательного фильма.
Юмор тут во многом строится на противопоставлении старого и нового, традиций и технологий. Оттого отдельно радует, что сатирические деревенские зарисовки обходятся без вырвиглазных карикатур, какие часто можно увидеть в народных комедиях о перевоспитании богачей/блогеров/зумеров. А новомодные изобретения органично вплетены в сюжет и работают не только на гэги, но и на историю. Запертый внутри гаджетов Бес постигает интернет и с блатного языка переходит на молодежный (мемы), что помогает ему быть ближе к сыну. В деревне же, куда Гриша попадает с отцом, инсталлированным в корпус робоптицы, категорически запрещены любые гаджеты, потому что они отравляют душу. Но, как выяснится позже, и помогают жить.
В этом балансе, где отцам и детям есть что предложить друг другу, находится та точная примирительная интонация, заставляющая зрителя хлюпать носом в финале под «Владимирский централ».
Вердикт
Проблемы с отцовской фигурой объединяют не только Гришу и, как ни парадоксально, его батю, но и многочисленных второстепенных персонажей картины. Может быть, авторы не так далеко заходят в изучении коллективной травмы патриархального воспитания и отсутствующих отцов, однако мировой тренд на откровенный разговор об этом в кино чувствуют явно. И упаковывают его в эдакую современную сказку, испещренную поп-культурными отсылками и классическими сюжетными штампами. А учитывая универсальность конфликта и востребованность жанра, ждем продолжения «Нейробатя 2: Нейродед».
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Автор: Оля Краснова