«Нейробатя»: комедия о переселении душ по Bluetooth

В прокат вышел «Нейробатя» — фантастическая комедия от создателей «Юры-дворника». Денис Власенко играет в ней неловкого айтишника, который волею случая перекачивает сознание нерадивого отца в гаджеты и отправляется с ними в путешествие. О том, как из абсурдной завязки вышло вполне душевное кино, рассказывает Оля Краснова.

О чем это

Побег из тюрьмы заканчивается для Беса (Виталий Хаев), бывшего главаря ОПГ, черепно-мозговой травмой. Говорить он больше не может, а значит, и сообщить, где находится тайник с награбленным, — тоже. Это спутывает планы пособницы беглеца Галы (инфернальная Настасья Самбурская), бандитки с татуировкой дракона (на руке). Но той удается выследить сына Беса — айтишника-изобретателя Гришу (Денис Власенко). Он разработал технологию, позволяющую сознанию перемещаться между любыми гаджетами, оснащенными Bluetooth. Тестировать ее придется на собственном отце: загрузив его в умные наручные часы, Гриша сбегает от Галы и планирует сдать ее в полицию.

Вот только доблестные стражи порядка почему-то не верят в историю о преследовательнице, переселении сознания и грозном лидере ОПГ внутри розового игрушечного кролика. Грише ничего не остается, кроме как поехать с отцом, кочующим из магнитолы в кибернетического петуха, искать тайник. На свою долю парень планирует продолжить сквозной сюжет с амнезией и удалить данные о родных из всех баз: наличие бати с судимостью мешает одаренному робототехнику строить карьеру.

Кто это сделал

Валентин Петухов

Производством совместно со студией «Инфинити контент» занималась кинокомпания режиссера картины Виталия Дудки Dudka Films. Та же команда со сценаристом Дмитрием Кирюшкиным и продюсерами Георгием Малковым и Роксаной Санкиной до этого уже сделала народные комедии «За слова отвечаю» о звезде мотивационных тренингов, которую собираются посадить в тюрьму, и «Юра-дворник» о мужчине с особенностями развития, в одночасье ставшем знаменитостью. Преемственность тем и актеров налицо: из первого фильма авторы позаимствовали обилие тюремного арго, из второго — исполнителя главной роли Дениса Власенко и такой прием, как звездные камео. В «Нейробате» эпизодические роли получили техноблогер Wylsacom, фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов, актер из «Кибердеревни» Сергей Чихачёв.

Как это снято

Съемки фильма

Кибернетический петух, ботающий на фене, деревня староверов, девушка с татуировкой дракона и в спортивном костюме Умы Турман из «Убить Билла» — поначалу сложно поверить, что столь пестрый набор культурных пластов сложится в цельную, а под конец даже трогательную комедию о ценности семьи. И все-таки это происходит. Авторы даже могут позволить себе разбавить повествование псевдодокументальными вставками из тюремной жизни и пародией на «Следствие вели», при этом ни разу не сбившись с темпа. Крепкий каркас из роуд-муви, во время которого отцы и дети должны перешагнуть былые обиды, уже не единожды выдержал удар, взять хотя бы «Витьку Чеснока» Александра Ханта или «Далеких близких» Ивана Соснина. Не дрогнул он и здесь: несмотря на эклектичный вал отсылок и гэгов, история отца и сына, сумевших если не понять, то хотя бы простить друг друга, получилась вполне внятной для полуторачасового развлекательного фильма.

Юмор тут во многом строится на противопоставлении старого и нового, традиций и технологий. Оттого отдельно радует, что сатирические деревенские зарисовки обходятся без вырвиглазных карикатур, какие часто можно увидеть в народных комедиях о перевоспитании богачей/блогеров/зумеров. А новомодные изобретения органично вплетены в сюжет и работают не только на гэги, но и на историю. Запертый внутри гаджетов Бес постигает интернет и с блатного языка переходит на молодежный (мемы), что помогает ему быть ближе к сыну. В деревне же, куда Гриша попадает с отцом, инсталлированным в корпус робоптицы, категорически запрещены любые гаджеты, потому что они отравляют душу. Но, как выяснится позже, и помогают жить.

В этом балансе, где отцам и детям есть что предложить друг другу, находится та точная примирительная интонация, заставляющая зрителя хлюпать носом в финале под «Владимирский централ».

Вердикт

Сергей Чихачёв и Денис Власенко

Проблемы с отцовской фигурой объединяют не только Гришу и, как ни парадоксально, его батю, но и многочисленных второстепенных персонажей картины. Может быть, авторы не так далеко заходят в изучении коллективной травмы патриархального воспитания и отсутствующих отцов, однако мировой тренд на откровенный разговор об этом в кино чувствуют явно. И упаковывают его в эдакую современную сказку, испещренную поп-культурными отсылками и классическими сюжетными штампами. А учитывая универсальность конфликта и востребованность жанра, ждем продолжения «Нейробатя 2: Нейродед».

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Автор: Оля Краснова