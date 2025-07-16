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«Разделение», «Больница Питт» и «Переходный возраст»: номинанты 77-й премии «Эмми»

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Объявлены номинанты главной телевизионной премии «Эмми». Лидером среди претендентов стало «Разделение», которое получило 27 номинаций, включая технические. Немного отстают от него «Пингвин» (24) и «Киностудия» (23). Церемония награждения должна пройти 14 сентября.

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