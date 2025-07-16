«Разделение», «Больница Питт» и «Переходный возраст»: номинанты 77-й премии «Эмми»

Объявлены номинанты главной телевизионной премии «Эмми». Лидером среди претендентов стало «Разделение», которое получило 27 номинаций, включая технические. Немного отстают от него «Пингвин» (24) и «Киностудия» (23). Церемония награждения должна пройти 14 сентября.
Лучший драматический сериал
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Лучший мини-сериал или антология
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Лучшая мужская роль в драме
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Лучшая мужская роль в комедии
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Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме
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Лучшая женская роль в драме
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Лучшая женская роль в комедии
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Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме
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Лучший актер второго плана в комедийном сериале
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Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
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Лучший актер второго плана в драматическом сериале
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Лучший актер второго плана в в мини-сериале, антологии или фильме
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Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или фильме
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Лучшая режиссура комедийного сериала
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Лучшая режиссура драматического сериала
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Лучшая режиссура в мини-сериале, антологии или фильме
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Лучший сценарий комедийного сериала
- «Начальная школа «Эббот“» (Back to School)
- «Хитрости» (A Slippery Slope)
- «Репетиция» (Pilot’s Code)
- «Кто-то где-то» (AGG)
- «Киностудия» (The Promotion)
- «Что мы делаем в тени» (The Finale)
Лучший сценарий драматического сериала
- «Андор» (Welcome to the Rebellion)
- «Больница Питт» (2:00 P.M.)
- «Больница Питт» (7:00 A.M.)
- «Разделение» (Cold Harbor)
- «Медленные лошади» (Hello Goodbye)
- «Белый лотос» (Full-Moon Party)
Лучший сценарий в мини-сериале, антологии или фильме
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