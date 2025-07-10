Дайджест мировой индустрии: Apple выпустила полнометражный хит, Paramount заплатила Трампу

Paramount попала под огонь критики, согласившись в досудебном порядке урегулировать иск Дональда Трампа и выплатить президенту США 16 млн долларов. Пока президент празднует победу, компанию обвиняют во взятке официальному лицу и ущемлении свободы слова. Хуже всего то, что урегулирование никак не ускорило слияние корпорации со Skydance, так как Федеральная комиссия связи до сих пор не дала добро на проведение сделки. О других новостях: Apple выпустила хит, Disney судится с Midjourney, Дэвиду Заславу урезали бонусы, а Ассоциация иностранной прессы воскресла из мертвых.

F1 уже стал самым успешным фильмом Apple

На шестой год существования Apple Studio наконец-то удалось выпустить полнометражный хит. За полторы недели в прокате F1 заработал 300 млн долларов. Конечно, даже до выхода в плюс еще далеко (бюджет фильма оценивается в те же 300 миллионов), но уже сейчас картина Джозефа Косински стала самым кассовым релизом компании. А главное, практически все говорят о новинке как о значимом кинотеатральном событии, которое стоит смотреть именно в кино.

F1

Несмотря на то, что рискованная ставка сыграла (в борьбе за права на фильм Apple обошла все голливудские студии, заплатив четверть миллиарда), сборы F1 все равно заставили прессу задуматься о дальнейших перспективах кинотеатральных релизов Apple. В то время как сериальный продакшен Apple Studio зарекомендовал себя как поставщик премиального контента (достаточно вспомнить «Теда Лассо», «Разделение» или «Студию»), предыдущие амбициозные полнометражные проекты студии, такие как «Наполеон» или «Убийцы цветочной луны», стабильно и с треском проваливались в прокате. Apple со своими денежными резервами в 30 миллиардов на счетах могла позволить себе потратить даже пару сотен миллионов на невыстреливший релиз, однако прошлые неудачи сказались на репутации всей компании. В последний год в прессе ходили слухи, что руководство Apple или откажется от кинотеатральных релизов, или серьезно сократит финансирование студии.

Теперь другие настроения. Отраслевая пресса даже советует Apple прикупить собственную голливудскую студию, хотя аналитики сомневаются, что Тим Кук пойдет на такой шаг, ведь «покупать готовое не путь Apple». Очевидно также, что дальше корпорация не захочет зависеть от партнерства со студиями. Прокатом F1 занимается Warner Bros. Discovery, которая всего через две недели после премьеры гоночной драмы WBD выпускает «Супермена» Джеймса Ганна, и велика вероятность, что собственному IP «Уорнеры» уделят гораздо больше маркетингового внимания. Нельзя забывать, что пока еще ни один фильм Apple не окупился в прокате, и так среди голливудских прокатчиков может возникнуть неприязнь к релизам студии, ведь никто не хочет работать в убыток. Проблему могло бы разрешить создание собственного дистрибьюторского отдела. Чтобы оправдать его, Apple пришлось бы выпускать не одну-две, а пять-шесть картин в год.

Философии компании лучше всего подходит иной подход: выпускать по одному-два фильма в год, но превращать каждый релиз в событие. И, кажется, Тим Кук это понимает. «Мы находимся на пересечении высоких технологий и свободных искусств, — говорит он. — Мы задумывали Apple TV+ как место, где величайшие рассказчики нашего времени смогут рассказывать свои лучшие истории».

Paramount заплатила Трампу, но объединение со Skydance все равно под вопросом

Юристы Paramount достигли внесудебного соглашения с представителями президента США Дональда Трампа и согласились выплатить тому компенсацию в размере 16 млн долларов, причем вся сумма за вычетом судебных издержек должна пойти на создание будущей президентской библиотеки.

Напомним, что Трамп подал на канал компании в суд в прошлом году, обвинив во вмешательстве в президентские выборы. По его мнению, продюсеры и ведущие 60 Minutes — авторитетного общественно-политического шоу с полувековой историей — намеренно показали в эфире отредактированную версию интервью с тогда еще кандидатом в президенты Камалой Харрис, чтобы выставить ее в более выгодном свете перед избирателями. Представители канала CBS, где выходит 60 Minutes, выложили полную расшифровку интервью с Харрис, доказывающую, что ничего существенного из беседы вырезано не было, но Трампа это не убедило.

Дональд Трамп

Несмотря на то, что ведущие американские юристы уверяли, что у Трампа нет ни единого шанса на победу в суде, представители Paramount ясно дали понять, что готовы уладить дело в досудебном порядке и выплатить президенту требуемую сумму компенсации, причем инициатива эта шла от главного акционера и председателя совета директоров Шари Редстоун. Ее мотивы в целом понятны: Редстоун опасалась, что судебный процесс может усложнить и без того затянувшийся процесс слияния со Skydance.

Решение Paramount выплатить Трампу 16 миллионов встретило шквал критики со стороны политиков, общественных деятелей и журналистов. Пресса открыто обвинила президента в нападках на свободу слова, сразу несколько авторитетных сенаторов пригрозили, что инициируют сенатское расследование по подозрению в даче взятки представителю власти.

Представители Paramount отметили, что детали соглашения не предусматривают никакого извинения со стороны компании, и пообещали в будущем выкладывать полные расшифровки всех интервью с кандидатами в президенты. Критики подобного решения пригрозили, что сделка с дьяволом еще аукнется Paramount, поскольку Трамп, почувствовав слабину, усилит свое давление на ненавистные ему демократические СМИ. И действительно, несколько дней спустя во время пресс-конференции президент США нанес по Paramount очередной удар, заявив, что на самом деле цена досудебного соглашения составляет не 16 миллионов, а 32 или даже 35 миллионов. Якобы, помимо денежной компенсации, Трамп получит от CBS бесплатное рекламное время на примерно такую же сумму.

Увы, урегулирование судебного иска никак не ускорило слияние Paramount и Skydance: Федеральная комиссия связи по-прежнему не одобряет закрытие сделки (и можно даже предположить, с чьей подачи). На днях началась вторая из двух прописанных в договоре трехмесячных пауз, позволяющих сторонам отсрочить финальное решение. Если к 6 октябрю комиссия не согласует передачу принадлежащей CBS лицензии на вещание Skydance, у обеих сторон появится формальный повод выйти из сделки. Для идущей ко дну Paramount такой исход будет равнозначен катастрофе.

Amazon увеличивает рекламную нагрузку на пользователей Prime Video

Когда Amazon только ввела рекламу для пользователей Prime Video в январе 2024 года, продолжительность роликов составляла всего две-три минуты на один час видео. Как сообщают представители индустрии, полтора года спустя рекламная нагрузка на один час выросла в два раза, до шести минут в час, причем Amazon не стала сообщать об этом подписчикам, но уведомила потенциальных рекламодателей.

Последние, к слову, реагируют сдержанно. С одной стороны, более высокая рекламная нагрузка дает больше слотов для роликов и должна в перспективе снизить стоимость минуты рекламного времени. С другой стороны, существует опасение, что более продолжительные рекламные блоки снизят вовлеченность аудитории. Другими словами, типичные пользователи Amazon могли внимательно просмотреть предложенные им ролики, понимая, что те займут всего пару минут. Теперь же, зная, что реклама продлится пять-шесть минут, они вполне могут уйти на кухню заварить чаю и сделать бутерброд. Кроме того, Amazon по-прежнему не предоставляет никакой отчетности о количестве подписчиков Prime, которые действительно пользуются видеостримингом (многие оплачивают Prime только ради бесплатной доставки), и рекламодатели до сих пор не могут оценить эффективность Prime Video. «Amazon проводит измерения, но только внутри собственной экосистемы, — жалуется один из собеседников Adweek. — Это затрудняет обоснование высокой CPM, особенно когда результаты невозможно сравнить с другими платформами».

При этом аналитики отмечают, что при желании у Amazon есть возможности и для дальнейшего увеличения рекламной нагрузки на пользователей. Hulu, Tubi и Paramount+ уже сейчас показывают зрителям гораздо больше рекламы, а на традиционном телевидении рекламные ролики занимают от 13 до 16 минут каждого часа.

Техногигант нашел еще один способ добраться до американских зрителей. Amazon Ads и Roku заключили новое соглашение, в рамках которого рекламная платформа Amazon DSP получит доступ примерно к 80 миллионам домохозяйств (80% домохозяйств, обладающих Connected TV — подключенными к интернету телевизорами). По условиям партнерства реклама Amazon DSP появится в стриминговых приложениях The Roku Channel и Prime Video, на операционных системах Roku и Fire TV и много где еще. Согласно совместному пресс-релизу, новая интеграция позволит рекламодателям охватывать на 40% больше уникальных зрителей с тем же бюджетом и на 30% сократит частоту показа рекламы одному и тому же человеку.

Disney и Сomcast пытаются определить границы разрешенного использования генеративного ИИ

Корпорации Disney и Сomcast подали в суд на Midjourney Inc., чья нейросеть создает изображения по промтам пользователей. Компанию обвиняют в нарушении авторских прав. Стартап явно обучал нейросеть в том числе на чужой интеллектуальной собственности и без какого-либо разрешения правообладателей, и теперь любой пользователь, правильно составив запрос, может получить неотличимые от защищенных копирайтами картинки с Микки Маусом, Шрэком, миньонами или любым из персонажей «Симпсонов», Marvel и «Звездных войн». Истцы требуют запретить любое дальнейшее использование их IP, а также выплатить компенсацию в размере 150 тыс. долларов за каждый доказанный случай нарушения.

Юристы отмечают, что у Midjourney Inc. практически нет шансов выйти сухой из воды. Генеральный директор компании Дэвид Хольц никогда не отрицал, что его инженеры просто выгрузили огромный пласт данных из интернета и даже не пытались получить какое-либо разрешение на использование контента у его создателей. «Когда ты загружаешь сотню миллионов изображений, у тебя просто нет никаких возможностей узнать, где конкретно ты взял каждое из них», — рассказывал он в интервью Forbes в 2022 году. Позицию Хольца разделяют создатели других нейросетей. «Сегодня просто невозможно должным образом обучить ведущие модели генеративных ИИ без использования защищенных копирайтом материалов», — уверены представители OpenAI.

Эксперты считают, что исход дела против Midjourney Inc. может установить прецедент в вопросе дальнейшего регулирования развития генеративного ИИ. «Голливуд не пытается запретить использование нейросетей, — говорит представитель юридической фирмы McKool Smith Чад Хуммель, — он просто хочет добиться приемлемой компенсации». «Отличие между разрешенным и запрещенным использованием ИИ со стороны Голливуда довольно простое, — соглашается кинокритик и историк кино Джейсон Бейли. — Первое позволяет им экономить деньги, а второе приносит убытки». Правда, добавляют аналитики, на нынешнем этапе развития нейросетей правообладателям впору уже задаваться вопросом, способен ли еще доктор Франкенштейн контролировать созданного им монстра.

Голливудская Ассоциация иностранной прессы отказывается умирать и этим грозит окончательно похоронить «Золотой глобус»

Неожиданно восстала из праха Ассоциация иностранной прессы, якобы окончательно распущенная два года назад. В июле оставшиеся члены организации объявили о воссоединении и проголосовали за смещение своего же президента Хелен Хёне.

Церемония открытия красной дорожки премии «Золотой глобус», 2 января 2025 года в Беверли-Хиллз

Немного предыстории: 80 лет Ассоциация иностранной прессы была организатором ежегодной премии «Золотой глобус», но в последние годы премия погрязла в скандалах. В 2023 году медиамагнаты Тодд Боэли и Джей Пенске объявили о покупке «Глобуса», роспуск Ассоциации был одним из обязательных условий сделки, благодаря которому новым владельцам премии, фонду «Золотой глобус», удалось заключить выгодный многолетний контракт с каналом CBS. При этом вошедшим в состав фонда бывшим членам Ассоциации полагались приличные выплаты в сумме 75 тыс. долларов в год. Однако спустя год эти выплаты прекратились, и вот тут начались проблемы.

Оказалось, все эти два года сделка по продаже «Глобусов» не была завершена. Ассоциация иностранной прессы была некоммерческой организацией, в то время как фонд «Золотой глобус» создан с расчетом на получение прибыли. Однако по калифорнийским законам все сделки с участием некоммерческих организаций должны получить одобрение офиса генерального прокурора штата, и за прошедшие два года прокурор своего одобрения не дал. Судя по словам представителей прокурора, из-за многочисленных жалоб бывших членов Ассоциации, буквально застопоривших работу.

Именно этой технической деталью воспользовались члены Ассоциации, чтобы объявить сделку, а соответственно, и былой роспуск, недействительными. Такое «возрождение» ставит под вопрос не только продажу «Глобусов», но и дальнейшую судьбу премии, ведь токсичный статус прежних владельцев «Золотого глобуса» никуда не делся, их недавние действия это только подтверждают.

Кэтлин Кеннеди вывела из себя членов Американской киноакадемии

Кэтлин Кеннеди

Кэтлин Кеннеди оказалась в эпицентре очередного скандала: сразу несколько инсайдеров подтвердили изданию Variety, что глава Lucasfilm активно агитирует членов Киноакадемии включить своего начальника, гендиректора Disney Боба Айгера, в число лауреатов почетного «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе, который традиционно вручается в ноябре.

Издание отмечает, что лоббирование потенциальных получателей почетного «Оскара» — обычное дело в Киноакадемии, но в действиях Кеннеди многие видят конфликт интересов. И дело даже не в том, что глава Lucasfilm пытается как-то пропихнуть своего непосредственного руководителя (причем сам Айгер, судя по всему, знать не знает о действиях Кеннеди и не грезит о статуэтке). Проблема в том, что Disney принадлежит канал ABC, который в настоящий момент владеет правами на показ церемонии «Оскар», и прямо сейчас Киноакадемия ведет с транслятором переговоры о продлении истекающего в 2028 году контракта. Этот факт вполне мог быть использован в качестве рычага давления на киноакадемиков.

Disney окончательно выкупит Hulu до конца июля

Эпопея с переходом Hulu под полный контроль Disney наконец подходит к концу. Стороны еще в 2023 году согласились, что Disney выкупит принадлежащую Comcast долю в стриминге. Все это время компании спорили по поводу ее стоимости. Disney была согласна заплатить 8,61 млрд долларов — именно в такую сумму тогда оценивались принадлежащие Comcast 33% акций платформы. Но юристы Comcast настаивали, что Hulu стоит сильно дороже и что «Мышиному королевству» стоит дополнительно заплатить еще 5 млрд долларов. Наконец, спустя два года споров и независимых оценок Disney согласилась накинуть сверху еще 439 млн долларов. Ожидается, что сделка по покупке Hulu будет полностью закрыта до 24 июля.

Дэвида Заслава лишили бонусов

Дэвид Заслав

Кажется, главой Warner Bros. Discovery недовольны акционеры. По их решению генеральный директор WBD в ближайшие годы лишится значительной доли бонусов, а их структура будет пересмотрена в пользу «долгосрочных стимулов». Так, изначально сумма компенсационного пакета Заслава за 2024 год должна была составить 51,9 млн долларов, преимущественно наличными. Но после решения акционеров руководитель WBD может рассчитывать на фиксированную зарплату в 3 млн долларов в год, денежный бонус в размере 6 миллионов, а также определенные бонусы в виде опционов компании. В этом году их сумма составит 15,5 млн долларов, в следующем — всего 7,5 миллиона. Возможны дополнительные выплаты в случае выполнения заданных показателей, например превышения определенной стоимости акций.

Кроме денежных бонусов Заслава лишили и ряда других плюшек, в частности возможности покинуть свой пост по собственному желанию. Зато босс WBD может и дальше рассчитывать на четырехнедельный ежегодный отпуск, страховку, пенсию, личный автомобиль и право пользоваться частным самолетом не более 125 часов в год.

Количество продолжений фильмов и сериалов сократилось

Аналитическое агентство Parrot Analytics опубликовало крайне любопытную статистику: оказывается, в наш век приквелов, сиквелов, спин-оффов, ремейков и экранизаций количество фильмов и сериалов, основанных на уже существующей интеллектуальной собственности, за последние пять лет сократилось с 14% до 10%. Так почему же нам кажется, что оригинального контента сейчас почти не производится? Дело в том, что аудитория в первую очередь интересуется чем-то знакомым. По данным все того же Parrot Analytics, половина сериалов и 70% фильмов в топ-100 самых популярных тайтлов основаны на уже известных зрителям IP.

Турецкие сериалы в топе самого популярного локального контента на HBO Max

«Принц»

Самым популярным локальным шоу на HBO Max в июне совершенно неожиданно стал турецкий «Принц» — сатирический сериал о «члене королевской семьи вымышленного королевства Бонгомия, человеке настолько нелюбимом среди своих собственных родственников, что они даже имя ему дать не удосужились».

В июне «Принц» показал самый высокий уровень вовлеченности среди всего локального контента на Max — за финалом третьего сезона следило 74% турецких подписчиков сервиса, тот или иной эпизод стримили трое из каждых четырех новых пользователей площадки. Это лучший показатель в регионах Европы, Африки и Ближнего Востока.

Короткие новости

В течение ближайших трех лет Netflix вложит миллиард евро в испанский кинематограф. Netflix пришел в Испанию 10 лет назад, и с тех пор произведенный на Пиренеях контент стал важной частью библиотеки стриминга. Испанские фильмы и сериалы восемь раз добирались до первой строчки мирового рейтинга самых популярных неанглоязычных программ на платформе (для сравнения: у Франции только пять таких попаданий, у Южной Кореи, Мексики и Норвегии — по два). В прошлом году местная продукция набрала 5 млрд часов просмотра на Netflix — в два раза больше, чем у французских или немецких шоу.

Развитие американских стримингов достигло уровня стабильного роста. Аналитическая фирма Antenna опубликовала доклад, согласно которому число подписчиков американских стримингов за последний год показывает стабильный рост в районе 11%. Сократилось число отписок, а каждый третий отписавшийся пользователь возобновил отмененную подписку в течение одного года. Antenna отмечает, что главные драйверы роста — бесплатные тарифы и тарифы с рекламой (57% новых подписок), а также популярность сторонних поставщиков. Так, 24% новых пользователей приходится на Prime Video, где прямо в приложение встроена возможность дополнительной подписки на такие сервисы, как Starz, BritBox, BET+, Paramount+, Apple TV+ и HBO Max.

Согласно новому исследованию Pew Research Center, половина опрошенных молодых американцев в возрасте до 30 лет продолжает пользоваться чужими аккаунтами от стримингов. В других возрастных группах эта цифра значительно меньше — 26% в возрасте от 30 до 49 лет и всего 15% в категории 50+. Любопытные показатели, учитывая, что большинство сервисов в последние несколько лет активно боролись с шерингом паролей, но в целом руководители платформ видят в этих цифрах возможности для дальнейшего роста.

В июле этого года HBO Max запустится в Албании, Исландии, Эстонии, Литве, Латвии, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, на Кипре и Мальте. Таким образом, стриминг будет доступен уже в 100 странах мира. Ожидается, что до конца этого года сервис зайдет еще на несколько рынков, а в начале следующего года появится в Германии, Италии и Великобритании.

Автор: Алексей Ионов

Фото: gregobagel / Getty Images, Tasos Katopodis / Getty Images, Aziz Shamuratov / Getty Images, Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images, Rodin Eckenroth / Getty Images, Kevin Dietsch / Staff / Getty Images, stecks05 / Getty Images