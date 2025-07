«Бессмертная гвардия 2»: мертворожденный сиквел фэнтези-хита Netflix

Что было в первой части

Отряд бессмертных воинов — Энди (Шарлиз Терон), Букер (Маттиас Шонартс), Джо (Марван Кензари) и Ники (Лука Маринелли) — столетиями помогают организациям по всему миру и спасают людей. На очередной миссии герои попадают в засаду. Оказывается, их подставил агент ЦРУ Копли (Чиветель Эджиофор). Тот работает на беспринципного руководителя фармацевтической компании Меррика (Гарри Меллинг), который хочет поймать бессмертных солдат и с их помощью вывести эликсир вечной жизни.

Параллельно в США обнаруживается новая бессмертная — солдат по имени Найл (Кики Лэйн). Она полностью регенерирует, после того как ей перерезают горло. Команда находит девушку и берет под свое крыло, а заодно объясняет правила игры. Например, что бессмертные рано или поздно теряют свою силу и никто не знает, когда именно это случится.

«Бессмертная гвардия», (2020 год)

Так происходит с Энди: в какой-то момент она обнаруживает, что раны больше не затягиваются. Букер по ходу дела предает команду. Он верит, что Меррик сможет избавить его от опостылевшей вечной жизни. А Копли, наоборот, переходит на их сторону, увидев жестокость своего нанимателя. В финале Меррика убивают, Энди остается смертной, а Букера изгоняют из команды и запрещают контактировать с другими бессмертными в течение ста лет.

В последней сцене к изгнаннику домой заглядывает Куин (Вероника Нго). Это еще одна бессмертная, некогда близкая подруга Энди. В Средние века ее утопили в океане внутри железной девы, несколько сотен лет она бесконечно умирала, регенерировала и умирала вновь, а теперь вернулась мстить.

О чем новый фильм

Генри Голдинг, Лука Маринелли, Марван Кензари, Шарлиз Терон, Кики Лэйн

«Бессмертная гвардия 2» стартует примерно там же, где закончилась первая часть. Герои продолжают работать без Букера, но постоянно вспоминают о боевом товарище. Зато к нему домой заявляется Куин. Все эти сотни лет бессмертная девушка думала, что Энди тоже покоится на дне океана. А теперь узнала, что та спокойно себе жила и к тому же давно бросила искать утопленную подругу. Ее это, мягко говоря, не радует.

Тем временем герои выходят на след Дискорд (Ума Турман) — самой старой из известных бессмертных. Она готовит хитрый план, как лишить вечной жизни других бессмертных. В этом ей как-то должна помочь Найл.

Кто это сделал

Ума Турман и Виктория Махони

«Бессмертную гвардию 2» сняла Виктория Махони — телевизионная ремесленница, которая не ставила полнометражное кино аж с 2011 года (тогда вышла ее малоизвестная драма «Крик в небеса» с Зои Кравиц). С тех пор режиссер работала исключительно над сериалами — делала отдельные эпизоды «Американского преступления», «Ты», «Утреннего шоу» и много чего еще.

Сценарий вновь написал Грег Рука — автор оригинального комикса и трехкратный обладатель Премии Айснера, «Оскара» в мире графической литературы. С экранизациями ему, впрочем, не везет. По его самой успешной работе, комиксу «Белая мгла», в 2009 году вышел не слишком удачный фильм с Кейт Бекинсейл.

Как это выглядит

«Бессмертная гвардия 2» — феномен, чье существование возможно только в перенасыщенную контентом эпоху стримингов. У первой части был умеренный зрительский и критический успех, но фильм быстро забыли, и уж точно за 5 лет он не обрел культового статуса. В лучшем случае это был проходной боевик из того времени, когда Netflix еще пытался завлечь зрителей громкими именами и яркими концептами.

Продолжение анонсировали сразу же, но его выход затянулся настолько, что о существовании первой части многие успели забыть. При этом фильм относится к себе так, будто зрители обязаны в деталях помнить события прошлой картины. Все важные конфликты тянутся с первой «Бессмертной гвардии», а сюжет стартует с места в карьер: пока ты отчаянно пытаешься понять, кто все эти люди, авторы стремительно погружаются в местную мифологию.

Маттиас Шонартс

Во второй части оказывается, что Энди — уже не самая старая бессмертная, а у Найл обнаруживают способность лишать вечной жизни. Причем тот, кого сделали смертным, может до своей гибели успеть передать дар бессмертия другому человеку. Новую информацию герои узнают от появившегося из ниоткуда архивариуса Туа (Генри Голдинг), который знал ее и раньше, просто, видимо, предпочитал не говорить. Выглядит это все как дворовая игра, чьи участники заскучали и решили с ходу выдумать новые правила, чтобы хоть как-то разнообразить процесс.

Увы, «Бессмертная гвардия 2» не справляется с самой важной функцией жанрового кино — ей абсолютно нечем развлекать. Телевизионная постановщица Виктория Махони не знает, что делать с экшен-сценами, любые попытки координаторов трюков поставить интересную драку нивелируются бешеным монтажом с зумами в духе фон Триера. В мясорубке кадров невозможно понять, в каком пространстве находятся герои, как располагаются по отношению друг к другу и с кем вообще дерутся.

А большую часть хронометража персонажи скучно мусолят старые травмы: Энди переживает из-за чувства вины по отношению к Куин; Букер опять терзается по поводу своей бессмертности; Найл, которой в прошлой части пришлось выбирать между своей реальной семьей и новыми товарищами, теперь отведена роль статистки — она тенью ходит за героиней Шарлиз Терон и проверяет, не натворит ли та глупостей. Новые персонажи харизмой тоже не блещут. Туа — человек-справочник, нужный сценарию, чтобы ввести новые сюжетные переменные. Дискорд — опереточная злодейка с одной эмоцией.

Линию отношений Куин и Энди же будут развивать только в третьей части. «Бессмертная гвардия 2» — это даже не законченный фильм, а всего лишь завязка длинной в 1 час 45 минут. История тут обрывается на полуслове, в титры фильм уходит на большом клиффхэнгере.

Что пишут критики

Кики Лэйн

На Rotten Tomatoes у фильма 28% положительных отзывов (это на порядок хуже, чем было у первой части с 80%).

The Times ругает картину буквально за всё: «Здесь собраны все непреодолимые, губительные для фильма проблемы — ужасный свет, кошмарный звук, абсолютно отвратительная хореография — и фундаментальные проблемы в повествовании». Не слишком благосклонна и The Guardian: «„Бессмертная гвардия 2“ в панической спешке пытается закончить сюжет, это путаный, плохо проработанный фильм, стремительный и жестокий убийца франшизы». Автор The Vulture пишет так: «В фильме есть изнурительная дешевизна, которая мешает ему достичь своего потенциала. Я не знаю, какой у него бюджет — он вполне может быть больше, чем у первого фильма, — но часто кажется, что мы смотрим пародию на то, как могла бы выглядеть „Бессмертная гвардия 2“».

Редкой похвалы удостаивается разве что Шарлиз Терон. Автор The Wrap считает, что «она добавляет фильму веса даже там, где его не должно быть. <…> Это ее франшиза, и пока она получает удовольствие, мы, вероятно, тоже получим». AV Club добавляет: «„Бессмертную гвардию 2“ все еще довольно приятно смотреть, особенно тем, кто влюбился в героев первой части. Но из-за того, как мало фильм посвящает времени своим темам и сюжетным аркам, его сложно порекомендовать как самостоятельную историю».

Вердикт

Шарлиз Терон

У «Бессмертной гвардии 2» не было шансов получиться удачной. Это запоздавший сиквел фильма, который никогда не был настолько хорош, чтобы кто-то ждал его продолжение. К сожалению, перечислять тут можно только недостатки. Это боевик со слабым экшеном, не очень интересное фэнтези и, что хуже всего, лишь пролог к фильму, которого, скорее всего, никогда не будет (продолжение Netflix не анонсировал). Такую обрывочность зрители не простили даже восьмой части «Миссия: невыполнима» и десятому «Форсажу». Кто будет всерьез ждать третью часть невзрачного стримингового боевика — совершенно непонятно. Шарлиз Терон с ее самоотдачей, актерским мастерством и харизмой крупной звезды заслуживает намного большего.

Автор: Ефим Гугнин