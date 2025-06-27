Новости недели: сиквелы «Социальной сети» и «Питер FM», «Бонд» от Вильнёва и «Бугония» Лантимоса

Подводим итоги уходящей недели в традиционном новостном дайджесте Кинопоиска. Сегодня на повестке трейлер «Бугонии» Йоргоса Лантимоса, первые подробности о новом сезоне «Детей перемен», а также анонсы сиквелов «Социальной сети» и «Питер FM».

Опубликован трейлер «Бугонии» — нового фильма Йоргоса Лантимоса, где главные роли сыграли Джесси Племонс и Эмма Стоун. Это ремейк корейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету!». По сюжету двое мужчин решают похитить руководительницу крупной компании, поскольку убеждены, что девушка на самом деле не человек, а инопланетянка. В зарубежный прокат «Бугония» выйдет в октябре.

Marvel выпустила финальный трейлер новой «Фантастической четверки». Действие очередной перезагрузки франшизы — на этот раз под эгидой КВМ — развернется в альтернативной вселенной, которая выглядит как ретрофутуристическая Земля 1960-х. Противостоять знаковая команда будет Галактусу. Главные роли сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак и Джозеф Куинн. Фильм выйдет в зарубежный прокат 25 июля и запустит шестую фазу киновселенной Marvel.

Вышел новый трейлер «Орудий» — хоррора, который снял Зак Креггер, режиссер нашумевшего «Варвара». События происходят в небольшом городе Мэйбрук, в котором однажды ночью бесследно исчезают 17 детей из одного класса. Их поисками занимаются как один из родителей, так и молодая учительница. Главные роли исполнили Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс. Фильм выйдет в зарубежный прокат 8 августа.

Комедия «Нескромные» с Адриа Архоной и Дакотой Джонсон получила первый трейлер. По сюжету парень по имени Кэри узнает, что его жена Эшли ему изменяет и хочет развода. В отчаянии Кэри обращается за помощью к друзьям, супругам Полу и Джули, которые утверждают, что секрет их успешного брака — открытые отношения. «Нескромные» — второй полнометражный фильм Майкла Анджело Ковино, ранее снявшего «Восхождение». Премьера его нового кино состоялась на Каннском кинофестивале. В российский прокат «Нескромные» выйдут 25 сентября.

В сети появился первый трейлер «Грабителя с крыши» — криминальной комедии, в которой главные роли сыграли Ченнинг Татум и Кирстен Данст. Фильм вдохновлен реальными событиями и рассказывает о воре Джеффе Манчестере, сбегающем из тюрьмы. Скрываясь от полиции, он решает тайно поселиться в магазине игрушек и постепенно влюбляется в работающую там продавщицу. В актерский состав также вошли Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Лакит Стэнфилд, а режиссером стал Дерек Сиенфрэнс («Валентинка», «Место под соснами»). «Грабитель с крыши» выйдет в том числе и в российский прокат — 9 октября.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки второго сезона сериала «Дети перемен». Новые эпизоды криминальной драмы продолжат историю Флоры, которая после событий первого сезона стала главой преступной группировки, и трех ее сыновей. Руслан оканчивает школу и ухаживает за больным отцом, Юра возвращается в родной город, чтобы воссоединить семью, а Пётр надеется отомстить матери, вернув себе все, что она забрала. Режиссерами и авторами сценария вновь выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а к своим ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Руслан Братов, Сергей Гилёв.

Кастинг недели

К актерскому составу нового «Человека-паука» с Томом Холландом присоединился Джон Бернтал, известный по роли Карателя в сериале «Сорвиголова». Подробности сюжета не раскрываются. Ранее актерский состав фильма пополнила Сэди Синк. Также в продолжении появятся Зендея (MJ) и Джейкоб Баталон (Нэд), но насколько большими будут их роли — неизвестно. Режиссером картины выступит Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец». Старт съемок запланирован на это лето, а выход нового «Человека-паука» в прокат — на 31 июля 2026 года.

Павел Деревянко сыграл во втором сезоне «Кибердеревни», съемки которого уже завершились. Звезда «Беспринципных» воплотила предводителя Патриков — племени, сражающегося с жителями Бутова за право называть себя местными. В такую «отлетевшую Москву» будущего в ходе своих приключений попадут фермер Николай и Робогозин. Премьера второго сезона «Кибердеревни» состоится уже в этом году на Кинопоиске.

Чунь Ли в фильме по Street Fighter сыграет Каллина Лян, снимавшаяся в «Присутствии» Стивена Содерберга и «Как взломать экзамен», а Балрога — рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent. Актерский состав экранизации файтинга продолжает пополняться. К нему уже присоединились Эндрю Кодзи, Ной Сентинео и Роман Рейнс, которые сыграют Рю, Кена и Акуму. Режиссером будет Китао Сакурай, работавший над «Приколистами в дороге» и «Скрежетом металла».

Олеся Иванченко, ведущая популярного шоу «Натальная карта», сыграла главную роль в комедии «Няня Оксана» для телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра Premier. По сюжету главная героиня прилетает к своему жениху из Краснодарского края в Москву, но тот ее бросает. Девушка остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора Ивана Самсонова (Виктор Хориняк) с тремя детьми. Режиссер сериала — Евгения Абдель-Фаттах. В касте также числятся Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова. Релиз «Няни Оксаны» запланирован на сентябрь.

«Это мы ждем» недели

Дени Вильнёв официально назначен режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде — первой части серии, которую делают без полного творческого контроля продюсера Барбары Брокколи. Фильм станет 26-м в бондиане (без учета «Казино „Рояль“» 1967 года и «Никогда не говори „никогда“» с Шоном Коннери, которые не включаются в канон) и первым после «Не время умирать», где Дэниэл Крэйг попрощался с ролью агента 007. Среди тех, кто рассматривался на пост режиссера новой части, были Эдвард Бергер, Эдгар Райт и Пол Кинг. Дата выхода боевика пока неизвестна: сначала Вильнёв должен закончить работу над третьей «Дюной», съемки которой должны начаться этим летом, и только потом сможет приступить к фильму про агента 007. Кто сыграет главную роль — по-прежнему загадка. Выбор предстоит сделать продюсерам Дэвиду Хейману и Эми Паскаль, которые теперь будут заниматься развитием бондианы.

Новую адаптацию «Противостояния» Стивена Кинга снимет Даг Лайман, режиссер «Идентификации Борна» и «Мистера и миссис Смит». Сейчас будет идти работа над сценарием. По сюжету из секретной лаборатории в пустыне Мохаве вырывается на свободу смертельный вирус. В итоге наступает 19-дневная эпидемия, уничтожающая человечество. Немногие уцелевшие примкнули к двум разным лагерям, чьи лидеры отправляют своим последователям видения. Согласно источникам THR, это будет полнометражный фильм, который всецело охватит книгу. Ранее «Противостояние» получило две экранизации в виде мини-сериалов. Первый вышел в 1994 году, а второй — в 2020-м.

Продолжение недели

«Социальная сеть 2» находится в работе, а ее сценаристом и режиссером будет Аарон Соркин. Об этом сообщили источники Deadline. Фильм, по их данным, будет основан на статье The Wall Street Journal, которая вышла в 2021 году и рассказала о внутреннем устройстве социальной платформы Марка Цукерберга и ее негативном влиянии — распространении ложных новостей, показе вредоносной информации подросткам. Выпустит фильм Sony Pictures. Вернется ли Джесси Айзенберг к роли Цукерберга, пока неизвестно.

«Питер FM» Оксаны Бычковой получит продолжение. Об этом в интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал продюсер Игорь Толстунов. Фильм с рабочим названием «Питер, любовь моя» станет легаси-сиквелом, то есть в центре его сюжета будут новые герои, а действие развернется спустя большое количество времени. Режиссером выступит Полина Кондратьева, чья полнометражная картина «Чистый лист» победила как лучший фильм на фестивале «Короче» в прошлом году. Сценарий написали Екатерина Мавроматис («Пальма») и Мария Лойтер («Госпожа»). Евгений Цыганов, Екатерина Федулова и Ира Рахманова, сыгравшие в оригинальном фильме, вернутся в продолжении. По словам Игоря Толстунова, они не будут статистами или родителями главных героев, однако их появление свяжут с ключевыми персонажами сиквела. Оригинальный «Питер FM» перевыпустят в российский прокат 3 июля.

«Гангстерленд» продлили на второй сезон. Криминальный сериал про непримиримую войну двух бандитских семейств в Лондоне стал одним из самых популярных собственных релизов Paramount+, уступив только «Лэндмену». Главные роли в нем исполнили Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Две серии первого сезона снял Гай Ричи. Будет ли он задействован в продолжении — неизвестно.

«Лило и Стич 2», продолжение фильма по анимационной фантастике Disney, уже в работе. Эту информацию подтвердили в студии. Будет ли картина повторять сюжет мультфильма «Лило и Стич 2: Большая проблема Стича», вышедшего в 2005 году, пока неизвестно. Первый фильм собрал в прокате уже почти миллиард долларов.

«Галя, у нас отмена!» недели

Съемки комедийного сериала Apple TV+ с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном приостановлены. Анонсированный в 2023 году проект покинул сценарист, шоураннер и исполнительный продюсер Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик»). Сейчас на его место претендует Ли Айзенберг («Уроки химии»). Если договоренности будут достигнуты, то ему предстоит завершить съемки последних двух эпизодов. Сериал с рабочим названием «Братья» должен рассказать о дружбе Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона, которая подвергается испытаниям, когда их семьи начинают жить вместе на ранчо в Техасе.

Успех недели

Юру Борисова пригласили войти в состав Американской киноакадемии. Вместе с ним предложения вступить в Киноакадемию получили, например, Майки Мэдисон и Карен Карагулян, сыгравшие в «Аноре», а также Джереми Стронг, Себастиан Стэн, Джиллиан Андерсон. Всего приглашения получили 534 кинематографиста.

Фестиваль недели

Кинофестиваль «Маяк» откроется «Лермонтовым» — фильмом Бакура Бакурадзе о последнем дне великого поэта (его сыграет комик Илья Озолин). Организаторы смотра также объявили, что фестиваль будет идти на день дольше, с 4 по 9 октября. Заявку на участие в конкурсных программах (в основной и в конкурсе короткого метра) можно подать до 1 августа. Программный директор «Маяка» — Стас Тыркин, куратор секции коротышей — Андрей Щиголев.

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Автор: Никита Демченко

Фото: Jamie McCarthy / WireImage / Getty Images, Emma McIntyre / WireImage / Getty Images, Michael Buckner / Variety via Getty Images