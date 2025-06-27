Что происходит в онлайне: батя и лягушка в топе, стриминги в США обгоняют телеканалы

«Батя 2. Дед» привлек зрителей не только в кинотеатрах, но и на видеосервисах. «Царевна-лягушка» старалась не отставать. На Netflix в лидеры выбились международные новинки, у Disney+ популярным ожидаемо стал «Андор», пока на других платформах пересматривают знакомые франшизы — «Лило и Стича» и «Миссия: невыполнима». Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: продолжение «Бати», зарубежные новинки и анимация

«Батя 2. Дед»

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов мая. Топы предоставлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не заявила свои рейтинги.

Главным конкурентом майского лидера стала «Царевна-лягушка». Картина отметилась четырьмя попаданиями в топы онлайн-кинотеатров, в том числе лидерством на Кинопоиске. При этом в прокате сказка выступила относительно скромно, заработав суммарно 593 млн рублей при 1,6 миллиона зрителей.

«Царевна-лягушка»

Традиционно кинорейтинги отечественных онлайн-кинотеатров включали в себя не только кассовые хиты. Сразу в три чарта попала скромно выступившая в прокате приключенческая картина «Жига. На полной скорости». Релиз пришелся по вкусу аудитории «Иви», Wink и Okko. Своего зрителя на платформах явно нашел и байопик «Роднина» — он привлек аудиторию «Иви» и Кинопоиска.

Примечательно, что кинолидером по итогам мая на START оказалась мелодрама «Оставь это ветру», до этого в течение двух месяцев картина держалась в топе «Иви». Также зрители START оценили турецкую комедию «Холоп. Великолепный век», ставшую четвертой по популярности на платформе. Еще среди зарубежных релизов в пятерках лидеров платформ отметились боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом (пятый на Кинопоиске) и фэнтези «Дети леса» (четвертые на Kion).

«Дети леса»

Единственным иностранным сериалом, который сумел пробиться в топ-5 стримингов в мае, стал анимационный проект «Леди Баг и Супер-Кот». Новый сезон стал легально доступен в России в мае, и это позволило «Леди Баг и Супер-Коту» занять третью строчку на Кинопоиске, опередив другую детскую анимацию — «Трех котов» и «Машу и Медведя». В остальном на платформах лидерами традиционно остаются оригинальные проекты: «Беспринципные в Питере» на Кинопоиске, «Актерище» — на Kion, на фоне выхода нового сезона лидером на Wink также стал сериал «Фишер».

Что у них: «Времена года», локальный контент и «Лило и Стич»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Немецкий триллер «Вне юрисдикции» уверенно стартовал в конце апреля на Netflix. За первую неделя показа проекту покорились 38,3 млн просмотров, а уже во вторую неделю фильм набрал 23,7 миллиона. К середине мая «Вне юрисдикции» занял восьмое место среди самых просматриваемых неанглоязычных фильмов на стриминге. За аналогичное время показа проект обошел триллер «Общество снега» (51 млн просмотров за две недели) и боевик «К жизни» (42,6 млн). Уже сейчас картина входит в топ-5 картин с 83 млн просмотров.

«Вне юрисдикции»

Самым заметным сериалом на Netflix в мае стала мелодрама «Времена года». За неполную стартовую неделю, 28 апреля — 4 мая, релиз получил 11,9 млн просмотров, а уже с 5 по 11 мая релиз привлек еще 12,5 млн просмотров. Таких результатов оказалось достаточно, чтобы захватить первую строчку по итогам всего месяца.

В премьерную неделю второго сезона «Андора» (с 21 по 27 апреля), по данным Nielsen, сериал набрал 721 млн минут смотрения на Disney+. Уже к концу показа проекта, на неделе 12–18 мая количество просмотренных минут увеличилось до 931 миллиона. Такие результаты позволили шоу с колоссальным бюджетом в 650 млн долларов стать лидером на стриминге по итогам всего месяца. Для сравнения: другой проект по вселенной «Звездных войн», сериал «Оби-Ван Кеноби», в свое время только от показа трех серий набирал порядка 1 млрд минут смотрения. Как отмечают аналитики, на фоне популярности «Андора» одним из лидеров аудиторного внимания с 12 по 18 мая стал и фильм «Изгой один: Звездные войны. Истории», события в котором хронологически развиваются после событий сериала. Картина 2016 года набрала 179 млн минут смотрения.

«Андор»

Другая популярная франшиза также захватила кинорейтинг Disney+ — на фоне старта кинотеатрального проката игровой версии «Лило и Стича» лидером стриминга стали одноименный мультфильм 2002 года, а также его продолжение и так называемый Special Look. Уже сейчас мировая касса новинки в прокате составляет 915 млн долларов. Еще одна заметная франшиза месяца — «Миссия: невыполнима», интерес к которой у аудитории стримингов Hulu и Paramount+ подогрел выход восьмого фильма в кинопрокат.

Вклад в регион

Аргентинский сериал «Этернавт» стал вторым по популярности на Netflix в минувшем месяце, и уже сейчас известно, что проект продлен на второй сезон. Кроме того, стриминг подчеркнул и экономическую значимость сериала: расходы на производство драмы, занятость местного населения и другие факторы привнесли в экономику страны более 34 млн долларов. В свою очередь, важность испаноязычного контента для стриминга подтверждает и заявление о том, что Netflix вложит в производство контента в Испании в 2025–2028 годах более 1,2 млрд долларов. Только за прошлый год местный контент собрал на Netflix более 5 млрд часов смотрения.

«Этернавт»



Обогнали эфир

В США стриминговые сервисы, по данным компании Nielsen, впервые обогнали эфирное и кабельное телевидение по доле просмотров за месяц. При расчетах аналитики не учитывают смотрение на мобильных устройствах и в других странах. В мае порядка 44,2% всех просмотров контента пришлось на телевидение, в то время как доля смотрения видеосервисов составила 44,8%. Аналитики отмечают, что перераспределение аудитории в пользу стримингов может быть связано с тем, что летом футбольный сезон и соответственно телетрансляции матчей завершаются, а вместе с ними снижается и телесмотрение. Самым популярным ресурсом остается YouTube (12,5%), а среди онлайн-кинотеатров, работающих по подписке, лидером по доле является Netflix (7,5%).

Ранее Nielsen опубликовала данные по итогам телесезона 2024–2025 с наиболее популярными шоу среди американцев. По словам компании, аналитики научились сопоставлять количество просмотров в телеэфире и на стримингах. Если верить измерениям, самым популярным сериалом за сезон стала «Игра в кальмара» с 27,1 млн просмотров. Помимо корейского хита, в топ-10 вошло еще четыре сериала Netflix, один из них — «Переходный возраст» (19 млн просмотров). Тройку лидеров замыкает проект CBS «Следопыт».

Автор: Вита Иванова