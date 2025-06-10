Новости недели: продолжение «Охотника за разумом», киноадаптация «Ну, погоди!» и второй сезон «Ландышей»

Очередная суббота — очередной новостной дайджест Кинопоиска. Сегодня обсуждаем трейлер нового «Голого пистолета», радуемся за Тома Круза, который получит «Оскар», и гадаем, какой может быть киноадаптация «Ну, погоди!».

Трейлеры недели

Wink представил первый тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», шоураннером которого выступил Жора Крыжовников. По сюжету три подруги отправляются в начале нулевых в летнюю Москву на поиски любви и счастья.

Главные роли в мюзикле сыграли Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев. Также в кадре появятся Антон Васильев, Слава Копейкин, Фёдор Бондарчук. Премьера состоится на Wink, а после сериал выйдет на СТС.

Вышел первый трейлер «Избавь меня от небытия» — фильма о Брюсе Спрингстине, которого сыграл Джереми Аллен Уайт. Байопик посвящен жизни музыканта во время выхода его альбома «Nebraska» в 1982 году. Пластинку, которая резко отличалась от предыдущих записей музыканта, сперва приняли неоднозначно, но со временем она приобрела культовый статус. В зарубежный прокат «Избавь меня от небытия» выпустят 24 октября.

Многосерийный фильм «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова получил новый трейлер, а также дату релиза: он начнет выходить 16 июля на START. В этот день покажут сразу три эпизода. По сюжету 9-летний мальчик по имени Руслан влюбляется на свадьбе в девочку, которую начинает считать своей невестой. Десять лет спустя он все еще помнит ее и хочет встретиться во что бы то ни стало. В актерский состав вошли Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Лев Зулькарнаев, Любовь Аксёнова и другие.

Новый «Голый пистолет» получил трейлер. Главным героем на этот раз будет Фрэнк Дребин — младший, сын Фрэнка Дребина из оригинальной трилогии. Ключевые роли сыграли Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер и Памела Андерсон. За остроумие комедии отвечают режиссер Акива Шаффер (участник комик-группы The Lonely Island, известной по Saturday Night Live) и сценарист Сет Макфарлейн («Третий лишний»). Фильм выйдет в зарубежный прокат 1 августа.

Вышел полноценный трейлер второго сезона «Песочного человека». В продолжении сериала по комиксам Нила Геймана будет 12 эпизодов. Шесть из них выйдут 3 июля на Netflix, еще пять — 24 июля, а отдельную серию о Смерти выпустят 31 июля. После этого «Песочный человек» закончится. Второй сезон будет финальным.

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки «Ландыши. Вторая весна» — продолжения сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». В новом сезоне Катя столкнется с распадом своей группы и борьбой за наследство, а также попытается найти пропавшего мужа Лёху. К своим ролям в продолжении вернулись в том числе Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов. Среди новичков — Дмитрий Блохин и рэпер ST. В режиссерском кресле — клипмейкер Илья Шпота, для которого проект станет дебютом в кино. Первая часть «Ландышей» вышла в январе 2025 года и, как утверждают авторы сериала, набрала больше 100 млн просмотров на всех платформах. «Ландыши. Вторая весна» выпустят на Wink, дата релиза пока не уточняется.

Начались съемки второго сезона «Больницы Питт», сообщил HBO, опубликовав кадры с площадки. События продолжения будут происходить 4 июля, в День независимости США. Второй сезон, как и первый, расскажет о 15-часовой смене отделения неотложной помощи в больнице Питтсбурга. Новая часть сериала стартует в январе 2026 года, через год после первого сезона.

Продюсерская компания братьев Андреасян приступила к съемкам «Домовенка Кузи 2», в котором роль Кощея Бессмертного получил Иван Охлобыстин. По сюжету Кузя встречает Тихоню, девочку-домовенка, вместе с которой он решает защитить мир от Кощея. В актерском составе по-прежнему задействованы Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова и Олег Комаров. Режиссером вновь выступает Виктор Лакисов. «Домовенок Кузя 2» выйдет в прокат 19 марта 2026 года, а первую часть, собравшую в прокате больше миллиарда рублей, можно посмотреть на Кинопоиске.

Стартовали съемки «Леса» — экранизации одноименного романа Светланы Тюльбашевой, ставшего бестселлером. Это история о двух москвичках, которые отправляются в путешествие по Карелии и теряются в глухом лесу. Меж тем в один заброшенный деревенский дом селится странная семья. Режиссером фильма выступает Гамлет Дульян, снявший ранее «Последователей» и «Красные линии». Главные роли сыграют Карина Разумовская («Трасса») и Лянка Грыу («Тест на беременность»). Дату выхода экранизации пока не раскрывают.

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Стивен Спилберг, судя по всему, завершил работу над своим следующим фильмом. Об этом рассказал топ-менеджер Universal Pictures International Нильс Свинкельс на мероприятии CineEurope. В актерский состав картины, посвященной НЛО, вошли Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго и Уайатт Рассел. Сценарий на основе идеи Спилберга написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода»). Подробности сюжета все еще неизвестны. Новый фильм Стивена Спилберга планируют выпустить в зарубежный прокат 15 мая 2026 года.

Кастинг недели

Главную роль в фильме DC о Глиноликом получил Том Рис Харрис, известный по сериалу «Под подозрением». Ранее сообщалось, что претендентами на роль были Джек О’Коннелл («Грешники»), Том Блайт («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Джордж Маккэй («1917») и Лео Вудалл («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»). Режиссером выступит Джеймс Уоткинс, снявший ремейк «Не говори никому». Сценарий написал Майк Флэнаган. Фильм о Глиноликом выйдет в зарубежный прокат 11 сентября 2026 года.

Глен Пауэлл сыграет главную роль в новом фильме Рона Ховарда («Игры разума»), посвященного пожарным. За сценарий отвечает Кристина Ходсон, работавшая в том числе над «Бамблби» и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». В центре сюжета — двое друзей детства, ставших элитными пожарными. Им предстоит заново выстроить отношения друг с другом, в то время как Техас охватывают смертоносные пожары.

Детей Пола Атрейдеса в третьей «Дюне» сыграют Накоа-Вульф Момоа и Айда Брук. Они соответственно исполнят роли Лето II и Ганимы, сына и дочери Пола Атрейдеса и Чани. Для Накоа-Вульфа, сына Джейсона Момоа, это будет дебют в кино. Айда Брук прежде сыграла в двух эпизодах сериала «Укрытие». Ранее источники THR сообщали, что в фильме появится Роберт Паттинсон, который якобы исполнит роль злодея, тлейлаксианца Сайтейла. Съемки третьей «Дюны», которая станет адаптацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», должны начаться этим летом.

Авторы новой экранизации «Трудно быть богом» представили каст грядущего сериала в рамках деловой программы фестиваля «Пилот». Список задействованных артистов на данный момент выглядит так:

Сергей Безруков — дон Кондор;

Фёдор Бондарчук — дон Куб;

Фёдор Лавров — дон Рэба;

Никита Кологривый — барон Пампа.

Кто сыграет дона Румату, пока не раскрывают. В режиссерском кресле — Дмитрий Тюрин, за сценарий в ответе Андрей Золотарёв. «Трудно быть Богом» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, а после его покажут на телеканале НТВ.

«Это мы ждем» недели

Продолжение «Охотника за разумом», по словам Холта Маккэллани, все еще в планах, и сейчас идет работа над его сценарием. Актер, сыгравший в сериале одну из главных ролей, утверждает, что узнал обо всем от Дэвида Финчера. «Я несколько месяцев назад встречался с Дэвидом Финчером у него в офисе, и он сказал мне, что [„Охотник за разумом“] может вернуться в виде трех двухчасовых фильмов», — заявил Маккэллани. Удастся ли в итоге снять продолжение, пока неизвестно; как отметил актер, прежде всего необходимо, чтобы Финчер остался доволен работой сценаристов.

Новый фильм Кэтрин Бигелоу получил название A House of Dynamite. Он выйдет на Netflix 24 октября. Сюжет построен вокруг ракетной атаки по территории США, после которой американское правительство пытается понять, кто именно нанес удар и как на него ответить. В актерский состав вошли Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Джаред Харрис, Грета Ли, Кейтлин Дивер. A House of Dynamite для Бигелоу — первый полнометражный фильм с 2017-го, когда вышел ее «Детройт». До этого она сняла в том числе «На гребне волны», «К-19» и «Повелителя бури». Последний принес постановщице «Оскар» за лучшую режиссуру.

«Возвращение в Сайлент Хилл», экранизация игры Silent Hill 2, выйдет в зарубежный прокат 23 января 2026 года. В центре сюжета — Джеймс Сандерленд, который получает письмо от Мэри, своей жены, умершей несколько лет назад. Она зовет Джеймса посетить городок Сайлент Хилл, в котором они когда-то отдыхали. Вот только тот теперь охвачен необъяснимым злом. Режиссером выступил Кристоф Ган, который снял первый «Сайлент Хилл», а музыку написал Акира Ямаока, композитор оригинальной серии игр Silent Hill. Новый фильм должны выпустить и в России, дата его выхода пока не уточняется.

Сделка недели

Blumhouse приобрела права на франшизу «Пила». Благодаря сделке в производство новых частей серии будут вовлечены авторы оригинального фильма Джеймс Ван и Ли Уоннелл. Компания известна в первую очередь созданием хорроров, таких как «Астрал» и «Пять ночей с Фредди». При этом владеть она будет 50% собственности. Другая половина остается у Lionsgate, которая сохраняет за собой права на дистрибьюцию новых частей «Пилы».

Адаптация недели

Мультсериал «Ну, погоди!» получит киноадаптацию. Работать над игровым (то есть не анимационным) фильмом будут компании «Союзмультфильм», «Темп» и НТВ. Подробности сюжета и актерский состав картины пока не раскрывают. Известно лишь, что в российский прокат ее планируют выпустить в 2028 году.

Сценарист «Пленниц» Дени Вильнёва и сериала «Воспитанные волками» работает над полнометражным анимационным фильмом по Death Stranding. Аарона Гузиковского пригласил сам Хидэо Кодзима, а картина будет не адаптацией игры, а оригинальной историей, действие которой развернется в той же вселенной. Правда, о чем она будет и могут ли в ней появиться знакомые персонажи, пока что не раскрывают. Скорее всего, это именно та анимационная адаптация, которую несколько недель назад упоминал Кодзима в одном из интервью.

Успех недели

Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в кино. Вместе с ним ту же награду примут актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас. Церемония вручения почетных «Оскаров» состоится 16 ноября. «Абсолютная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, кинотеатральному опыту и труду каскадеров всегда нас вдохновляла», — говорится в заявлении президента Американской киноакадемии Джанет Янг. Напомним, что с 2028 года академики также начнут вручать награду за работу каскадеров и постановщиков трюков.

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Автор: Никита Демченко

Фото: Jeff Spicer / Getty Images, Cindy Ord / Getty Images for Paramount Pictures