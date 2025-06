Дайджест мировой индустрии: Warner Bros. Discovery разделяется, в Disney+ считают, что стриминг мертв

Главная новость последних дней: о неминуемом разделении Warner Bros. Discovery, которое пророчили весь последний месяц, объявлено официально. Защищая Disney, шоураннер «Андора» Тони Гилрой случайно (или нет) обмолвился, что руководители компании успели поставить крест на стриминге. Спорт продолжает быть самым лакомым продуктом. Франция остается без порно, а иск Дональда Трампа может отсрочить слияние Paramount и Skydance. Подробнее об этих и других новостях — в ежемесячном индустриальном дайджесте.

Warner Bros. Discovery разделится на две компании

Представители Warner Bros. Discovery анонсировали то, что уже давно ожидал рынок: конгломерат, образованный всего три года назад путем слияния студии Warner Bros. и Discovery, разделится на две новые компании — Streaming & Studios и Global Networks. В первую, которую, естественно, продолжит возглавлять нынешний руководитель WBD Дэвид Заслав, войдут все прибыльные активы: студия Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, кабельный канал HBO и стриминг HBO Max. Вторую составят убыточные и загибающиеся активы, в том числе телеканалы CNN и TNT Sports, и онлайн-кинотеатр Discovery+ (а также большая часть долга компании). Руководить Global Networks будет нынешний финансовый директор WBD Гуннар Виденфельдс. Ожидается, что процесс разделения подойдет к концу к середине следующего года.

Рынок ожидал неминуемого разделения WBD еще с тех пор, как об аналогичном решении объявил NBCUniversal. К тому моменту аналитики уже прямым текстом говорили, что слияние Warner Bros. с Discovery не сработало, а образовавшийся в результате долг в размере 35 млрд долларов тянул объединенный конгломерат ко дну. В прошлом месяце аналитическое агентство Standard & Poor’s снизило рейтинг акций WBD с BBB- до BB+, что соответствует уровню «мусорный». Решение было мотивировано тем, что «продолжающийся кризис телевизионных активов WBD будет тормозить рост студийного и стримингового направлений холдинга».

Также в мае репортер CNBC Дэвид Фейбер сообщил, что разделение WBD является практически неминуемым. Одним из свидетельств грядущего разделения Фейбер назвал обратный ребрендинг стриминга Max в HBO Max. Это сделано специально для того, чтобы со временем убрать с платформы весь контент Discovery, ведь после разделения стриминг останется в списке неприбыльных активов.

Тони Гилрой заявил, что «Андор» обошелся Disney в 650 миллионов, а стриминг Disney+ уже мертв

Тони Гилрой

Создатель «Андора» Тони Гилрой неоднократно заявлял в интервью, что Disney и Lucasfilm оказывали ему беспрецедентную поддержку, соглашаясь со всеми творческими решениями. По его словам, единственный раз, когда он услышал слово «нет», случился во время работы над финалом первого сезона, когда представители стриминга попросили заменить словосочетание «f**k the Empire» на что-нибудь более приличное. Но в своем стремлении защитить Disney Гилрой между делом выдал немало крайне интересной информации.

Выступая на недавнем телевизионном фестивале ATX, шоураннер «Андора» подтвердил, что производство двух сезонов шоу обошлось Disney в 650 миллионов (примерно 27 миллионов за один эпизод). Также Гилрой рассказал, что получить подобное финансирование на второй сезон было крайне тяжело, потому что руководство «Мышиного королевства» разочаровалось в собственном стриминге. «Они буквально сказали мне: „Стриминг мертв, у нас больше нет таких денег, как раньше“, — признался Гилрой. — И нам пришлось очень упорно за них бороться».

Откровения Гилроя еще раз акцентируют внимание на главной дилемме руководителей Disney+. Пытаясь раскрутить собственный стриминг, студийные боссы влили огромные суммы в производство контента не самого высокого качества, чем подорвали доверие публики к своим самым популярным франшизам, но должной отдачи с этих вложений не получили. Тот же «Андор» до выхода «Опорной команды» и «Аколита» считался самым непопулярным сериалом по «Звездным войнам». При этом аудитория платформы считала, что на Disney+ выходит недостаточное количество контента, чтобы оправдывать столь высокий ценник. Теперь же студия режет траты на стриминг и ограничивает производство новых тайтлов, параллельно повышая стоимость подписки. Другими словами, ценность Disney+ в глазах пользователей падает еще сильнее, что в будущем гарантирует компании проблемы с оттоком потребителей.

Руководители Disney явно предвидят эту проблему, поскольку компания расширяет масштабную программу привилегий для подписчиков Hulu и Disney+. Им сулят скидки в партнерских магазинах, бесплатные путевки на круизные корабли и в диснеевские отели, билеты на мировую премьеру новой «Чумовой пятницы» и даже возможность побывать на съемках нового шоу Джимми Киммела. Получится ли у компании удерживать старых пользователей или нет, мы узнаем уже в ближайших отчетах перед инвесторами. Если, конечно, Disney вслед за Netflix не перестанет делиться данным показателем.

Тем временем в самом «Мышином королевстве» очередная волна массовых сокращений: компания увольняет несколько сотен человек, в первую очередь сотрудников маркетинговых и рекламных отделов, а также тех, кто связан с развитием студии, кастингом новых талантов и корпоративными финансами.

Спорт — главная замануха прямо сейчас

В мае медийные корпорации проводят презентации для рекламодателей, предлагая им наиболее эффективные и действенные методы траты рекламных бюджетов. Как правило, на подобных мероприятиях крупные холдинги и телевизионные сети щеголяют своими самыми рейтинговыми будущими проектами. И в этом году такими проектами оказались… спортивные трансляции.

NBCUniversal анонсировал возвращение NBA на NBC и порадовал всех новостью, что к пулу баскетбольных комментаторов канала присоединится легендарный Майкл Джордан. «Доброе утро и добро пожаловать на презентацию NBA, в смысле NBC», — пошутил в процессе ведущий Джимми Фэллон.

YouTube подсветил первую эксклюзивную, доступную только для подписчиков платформы, игру НФЛ — матч-открытие нового регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Канзас-Сити Чифс», который состоится в Бразилии 5 сентября этого года.

Лишившись прав на трансляцию игр NBA, Warner Bros. Discovery сделал акцент на НХЛ, Открытом чемпионате Франции по теннису и университетском спорте.

Исполнительный вице-президент NFL Media Ханс Шрёдер пообещал, что грядущее Рождество станет «крупнейшим днем в истории стриминга», поскольку в этот день аудитории будет доступно сразу три рождественских матча NFL, два из которых покажет Netflix, а один — Prime Video.

Представители NBCUniversal активно пиарили 2026 год, в течение которого ресурсы компании покажут Суперкубок НФЛ, зимнюю Олимпиаду и плей-офф NBA, а Disney — 2027 год, когда в течение трех месяцев активы холдинга покажут трансляции вручений премий «Оскар» и «Грэмми», плей-офф студенческого футбола и опять-таки Суперкубок НФЛ.

Практически в каждой презентации участвовали такие спортивные знаменитости, как звезды американского футбола Том Брэйди и Патрик Махоумс, так что Джимми Киммел даже пошутил: «Да здесь больше спортсменов, чем на игре прошлым вечером».

Телевизионные сети не только завлекают рекламодателей с помощью спортивных трансляций, но и перекраивают ради них сетку вещания. Так, Disney добавила в программу ABC больше трансляций матчей NBA, а NBC заменил матчами NBA почти 150 часов развлекательных передач и сериалов.

Семья убитого афганца судится с Disney и создателями документалки «Ретроград»

«Ретроград»



В 2022 году на телеканале National Geographic вышел «Ретроград» — документальный фильм Мэтта Хейнемана, посвященный выводу американских войск из Афганистана годом ранее. Помимо всего прочего, режиссер и оператор показывали неприкрытые эмоции уходящих американских военных и их афганских союзников — саперов, переводчиков, снабженцев, которые оставались на родине и откровенно опасались за свою дальнейшую судьбу. Причем если лица действующих американских военных были заблюрены в соответствии с американским законодательством, то афганцев показали четко и ясно. За прошедшие с тех пор три года как минимум один из засветившихся на видео афганцев был арестован бойцами движения «Талибан», жестоко избит и впоследствии скончался от полученных повреждений.

Теперь семья погибшего афганца подала в суд на создателей, продюсеров и распространителей «Ретрограда», обвинив их в том, что они сознательно пренебрегли безопасностью показанных в кадре афганцев, при этом позиционируя свой фильм как «ответственное изображение вывода войск из Афганистана», и не получили должного согласия от погибшего на использование в кадре его образа и личности.

Вскоре после своего выхода «Ретроград» удостоился положительных отзывов и даже завоевал несколько наград, но после того как в The Washington Post вышла статья, обвинившая создателей фильма в том, что они осознанно подвергли нескольких героев картины опасности, Ассоциация цифровых новостей радио и телевидения отозвала врученную авторам премию, а сама документалка исчезла с National Geographic, Disney+ и Hulu.

Согласно данным The Hollywood Reporter, до премьеры «Ретрограда» многие из появившихся в кадре американских военных предупреждали авторов документалки, что фильм подвергнет опасности их афганских союзников, и просили заблюрить их лица, но эти просьбы были встречены решительным отказом. Хейнеман и Кэтлин Макналли заявили, что показ лиц в зоне военного конфликта давно уже стал стандартом в области документального кинематографа, «в корне неверно обвинять фильм в гибели кого-то из его героев». «Хейнеман считал, что полные отчаяния лица лучше расскажут его историю, — говорит один из получивших анонимность героев фильма. — Я не собираюсь спорить с ним, но тот факт, что он использовал кадры с реальными людьми, чтобы выпустить документалку и поставить себе на полочку несколько наград, еще не означает, что он прав».

ESPN закрывает легендарное спортивное шоу Around the Horn

Тони Реали

Кабельный канал ESPN принял крайне странное (с учетом всеобщей ставки на спорт) решение и закрыл выходившую 23 года Around the Horn — самую авторитетную спортивную программу на американском телевидении. При этом, по словам ведущего Тони Реали, руководители канала даже не удосужились сообщить причину подобного шага — ни публично, ни за закрытыми дверями.

Скорее всего, мотивы у ESPN чисто экономические. Рейтинги шоу оставались на стабильном уровне, а вот издержки в текущих условиях, по всей видимости, росли. Around the Horn — не единственная попавшая под нож программа канала, но самая статусная. Контракт Тони Реали с ESPN действует до августа, после чего ведущий планирует запустить собственное шоу аналогичного формата на своем канале YouTube.

Трамп против Paramount

Анонсированному слиянию Paramount и Skydance может помешать выдвинутый к Paramount иск Дональда Трампа. Напомним, что нынешний президент США оскорбился выпуском вышедшего на телеканале CBS шоу «60 минут», в котором журналисты в невыгодном для Трампа свете отредактировали предвыборное интервью Камалы Харрис. Трамп обвинил канал в недобросовестной практике и выдвинул иск на 20 млрд долларов. Согласно сведениям Wall Street Journal, юристы Paramount сейчас пытаются добиться досудебного урегулирования дела, предлагая компенсацию в 15 млн долларов (аналогичную сумму Трампу уже выплатила Disney), однако президент США якобы требует 25 млн долларов и публичного извинения от CBS.

Некоторые средства массовой информации прямым текстом назвали иск Трампа вымогательством, а предложенную Paramount компенсацию — взяткой. И вот теперь скандал докатился до сената самого оппозиционного к президенту штата Калифорния. Сенаторы открыли расследование по подозрению в нарушении федерального закона о противодействии коррупции и закона штата о недобросовестной конкуренции и пригласили для дачи показаний бывшего исполнительного продюсера программы «60 минут» Билла Оуэнса и бывшего президента CBS News Венди МакМахон (оба уволились на волне скандала). Хотя приглашение является добровольным, дальнейшее расследование, если оно начнется всерьез, грозит еще больше отсрочить слияние двух студий.

Франция может остаться без порно

Канадская компания Aylo (ей принадлежат сайты для взрослых PornHub, YouPorn и RedTube) объявила об уходе с французского рынка. Официальная причина — защита свободы слова. Не так давно во Франции приняли закон о безопасности и регулировании цифрового пространства, согласно которому ради защиты несовершеннолетних пользователей интернета от нежелательной информации все сайты категории 18+ обязаны ввести верификацию пользователей при помощи банковской карты или правительственного онлайн-сервиса.

Ни Aylo, ни его пользователи никакой верификации, понятное дело, не хотят, а предложенные государством методы в компании называют «неэффективными» и «откровенно опасными» для граждан. У национального регулятора ответные претензии к Aylo: по данным государства, сайты компании продолжали посещать более 2 миллионов несовершеннолетних ежемесячно.

Для Aylo французский рынок был вторым по популярности в мире после США, его утрата определенно станет ощутимой. Но, самое главное, проблемы холдинга не ограничиваются одной Францией. В декабре 2023 года Еврокомиссия постановила, что PornHub и еще три сайта для взрослых попадают под определение очень крупных онлайн-платформ (ежемесячный поток свыше 45 миллионов пользователей), а значит, их деятельность должна регулироваться недавним законом о цифровых услугах. Полтора года Еврокомиссия собирала сведения, а 27 мая этого года начала полноценное расследование против всех четырех сайтов. Причины те же: фигуранты дела не соблюдают требования европейского законодательства о защите несовершеннолетних. А значит, скоро аналогичные требования к верификации могут выдвинуть и другие страны ЕС. Тогда Aylo придется либо полностью уходить из Евросоюза, либо пересматривать свои принципы о защите свободы слова, тем более что об аналогичных законах сейчас говорят и в США, и в Великобритании, и в Австралии, и в ряде азиатских стран.

Мини-сериалы Netflix служат для стриминга серьезным источником дохода

Согласно данным The Wrap, мини-сериалы Netflix (в их числе «Олененок», «Монстр» и «Изобретая Анну») хороши не только с репутационной точки зрения и как поставщики наград, но и как солидные источники дохода, каждый из которых за первый год с момента релиза заработал стримингу более 100 млн долларов.

Исключением из общего правила оказалась «Грызня»: первый сезон сериала заработал всего 52 млн долларов, зато отлично справился с привлечением новых пользователей. Согласно статистике, в случае с «Грызней» новые подписчики принесли 15% от общего дохода, притом что обычно их доля варьируется в районе 7–8%. А учитывая, что шоу уже продлили на второй сезон, его польза для стриминга может только вырасти.

Фото: Aleksander Kalka / NurPhoto via Getty Images, Jesse Grant / Getty Images for Disney, William Purnell / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images, Leon Neal / Getty Images, Kristian Tuxen Ladegaard Berg / SOPA Images / LightRocket via Getty Images