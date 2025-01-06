Новости недели: «Аутсорс», «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Кинопоиск продолжает собирать главные новости недели в удобный дайджест. Сегодня обсуждаем свежий сериал про Сорвиголову, фильм о Владимире Путине с Джудом Лоу и слушаем разбор «Служебного романа» от Жоры Крыжовникова.

Трейлеры недели

На YouTube-канале Disney+ вышел трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» — продолжения приключений незрячего адвоката Мэтта Мердока. По сюжету Кингпин решает полностью взять под контроль Нью-Йорк, для чего баллотируется в мэры. Помешать ему и другим преступникам пытается Сорвиголова. К главным ролям вернулись Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, а режиссерами нескольких эпизодов стали Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, работавшие над «Лунным Рыцарем» и «Локи». Новый «Сорвиголова» стартует 4 марта.

Сериал «Аутсорс» получил полноценный трейлер. Действие разворачивается в середине 1990-х. Главные герои — сотрудники тюрьмы особого назначения, открывшие смертельный бизнес. За деньги они предоставляют родственникам жертв право убить виновного в преступлении. Однако вскоре задумка оборачивается проблемами. Над проектом работал тандем режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачёва («Трасса»). Главные роли исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Дмитрий Сумин и Леонид Тележинский. Премьера состоится 13 февраля на Okko.

Финальный трейлер получил «Пророк. История Александра Пушкина» — фильм Феликса Умарова о великом поэте. Картина затронет все ключевые этапы жизни Александра Сергеевича: юность в Царскосельском лицее, бурную молодость и пик известности, ссылку и гибель на дуэли. Главную роль исполнил Юра Борисов. Также в актерский состав вошли Анна Чиповская, Сергей Гилёв, Светлана Ходченкова. В прокат «Пророк» выйдет уже 14 февраля.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки «Супергерл» — кинокомикса, где главную роль исполнит Милли Олкок, звезда «Дома Дракона». Вместе с Олкок в картине снимется Джейсон Момоа. Он сыграет Лобо, космического охотника за головами. В касте также числятся Маттиас Шонартс и Ив Ридли. В режиссерском кресле — Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»). «Супергерл» станет вторым фильмом в обновленной киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана следом за предстоящим «Суперменом» с Дэвидом Коренсветом. В зарубежный прокат картина выйдет 26 июня 2026 года.

Кастинг недели

Джуд Лоу

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме, основанном на художественной книге «Кремлевский волшебник». Роман Джулиано да Эмполи экранизирует Оливье Ассайас, режиссер «Ирмы Веп», «Карлоса» и «Персонального покупателя». В центре сюжета — политтехнолог Вадим Баранов (эту роль исполнит Пол Дано), который в 1990-х становится советником будущего президента России. В касте фильма также числятся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Стёрридж. Международные продажи картины начались прошлым летом на кинорынке в Каннах, однако точной даты релиза у ленты пока нет.

Экранизация недели

В сети появились первые кадры «Дожить до рассвета», экранизации видеоигры Until Dawn. Их показали в тизере, в котором авторы фильма объясняют его концепцию. Повторять сюжет из игры и использовать знакомых персонажей создатели не будут. В фильме герои попадут в некое подобие Дня сурка и будут умирать, постоянно возвращаясь к жизни. После каждого пробуждения будет меняться поджанр хоррора. В зарубежный прокат Until Dawn выйдет 25 апреля. Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг, снявший дилогию про Шазама, а также хорроры «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».

Перенос недели

Пятую часть «Шрэка 5» перенесли почти на полгода — с 1 июля 2026-го на 23 декабря. Вместо него 1 июля 2026 года выйдут «Миньоны 3». Ранее их планировали выпустить 30 июня 2027-го. Премьеру нового фильма о зеленом огре приурочат к 25-летию студии DreamWorks Animations. К ролям Шрэка, Осла и Фионы вернутся Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас. Режиссерами картины выступят Уолт Дорн и Конрад Вернон, ранее работавшие над франшизой. В числе продюсеров — Джина Шэй и генеральный директор Illumination Крис Меледандри.

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«Видео к чаю» недели

Жора Крыжовников

Жора Крыжовников («Слово пацана», «Горько!») начал выкладывать собственные лекции на YouTube. В первой из них он разбирает «Служебный роман» Эльдара Рязанова — свой любимый фильм. В почти полуторачасовом ролике Крыжовников, применяя профессиональную оптику, делится историей создания, подробно анализирует центральный конфликт картины, ее драматургию и сюжетную структуру, Напомним, после оглушительного успеха «Слова пацана» постановщик начал снимать оммаж «Москва слезам не верит» в жанре мюзикла. Действие переосмысления советской классики стартует в начале 2000-х. Главная героиня Ксюша (Тина Стойилкович) переехала с маленьким ребенком в Москву. В столице она заводит друзей в лице студентки медицинского Оли (Анастасия Талызина) и мечтающей о жизни за границей Маши (Мария Камова) и находит принца на белом коне — продюсера Влада (Иван Янковский). Часть сюжета развернется 20 лет спустя, когда подругам дадут еще один шанс на счастье. Также в сериале играют Андрей Максимов и Андрей Бурковский.

Успех недели

Юра Борисов

Юра Борисов продолжает покорять иностранных критиков и индустриальных экспертов. На этот раз 32-летнего актера номинировали на премию BAFTA, которая присуждается Британской академией кино и телевидения. В категории «Лучший актер второго плана» Борисов будет бороться за награду с Кираном Калкином («Настоящая боль»), Кларенсом Маклином («Синг-Синг»), Эдвардом Нортоном («Боб Дилан: Никому не известный»), Гаем Пирсом («Бруталист») и Джереми Стронгом («Ученик. Восхождение Трампа»). Торжественная церемония вручения наград состоится 16 февраля.

Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского онлайн-кинофестиваля MyFrenchFilmFestival. Вместе с российским режиссером оценивать картины будут актер и режиссер Вигго Мортенсен, актрисы Зара Амир Эбрахими и Ноэми Мерлан, а также художник и режиссер Тарик Салехи. «Своим русским оком окину взгляд контекста французского кино последнего года. И буду очень рад увидеть замечательные фильмы», — прокомментировал Звягинцев. Международное жюри выберет лучший фильм конкурсной программы, который получит премию в 15 000 евро. Эту сумму разделят между режиссером, продюсером и дистрибьютором ленты. MyFrenchFilmFestival пройдет с 15 января по 15 февраля.

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Автор: Никита Демченко

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Earl Gibson / Getty Images