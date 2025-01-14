Сериал «Аутсорс»: сюжет, премьера трейлера, дата выхода

13 февраля в онлайн-кинотеатре Okko выйдет драма «Аутсорс», снятая режиссером Душаном Глигоровым («Трасса»). История разворачивается на Камчатке, где сотрудники местной тюрьмы во главе с героем Ивана Янковского придумывают смертельный бизнес. Рассказываем о проекте и первыми показываем его трейлер.

О чем это

Середина 1990-х, маленький город на краю земли. В тюрьме особого назначения ждут своей участи заключенные-смертники. Сотрудники тюрьмы, которые должны приводить приговор в исполнение, тоже находятся за решеткой своих проблем. Надзиратель Саша (Эльдар Калимулин) не уверен, что хочет жениться на своей невесте Наташе (Мила Ершова), которая как будто нарочно попадает в неприятную историю перед свадьбой. Тюремный врач Пётр (Леонид Тележинский) счастлив в браке, но не может преодолеть патологическую зависимость от секса на стороне и в результате приносит в семью несчастье. У прокурора Андрея (Дмитрий Сумин) нет денег, чтобы удовлетворить растущие потребности красавицы жены.

Неожиданная идея приходит в голову их новому сослуживцу Косте (Иван Янковский). Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что близкие люди готовы дорого заплатить за право убить злодеев собственными руками. Так почему бы не дать им эту возможность? Заручившись поддержкой коллег — надзирателей, прокурора и тюремного врача, — Костя начинает продавать убийства смертников. Отдает их на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

В сериале сыграли Мила Ершова, Виталий Коваленко, Дарья Савельева, Карина Александрова и другие.

Кто работает над сериалом

Душан Глигоров, Иван Янковский, Ольга Никулина, Батыр Моргачёв

За «Аутсорсом» стоит творческий дуэт режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачёва, которые снимают вместе уже 14 лет. Они выпустили драму «Трасса» (она возглавила топ лучших российских сериалов 2024 года по версии редакции), а еще сериалы «Хрустальный» и «Химера». Сценаристка и шоураннер «Аутсорса» — Анна Козлова («Кеша должен умереть», «Медиатор»).

За костюмы отвечала Даша Фомина, работавшая с похожей эпохой в «Слово пацана. Кровь на асфальте». Еще в списке ее проектов — «Эпидемия» и «Перевал Дятлова». Художественный мир 1990-х воссоздал художник Денис Исаев («Сны Алисы», «Трасса»).

Съемки сериала «Аутсорс» прошли в Москве, регионе Кавказские Минеральные Воды, в Приэльбрусье и на Камчатке. Производство — Продюсерская компания «Среда» для онлайн-кинотеатра Okko, продюсеры — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Анна Козлова, Ирина Прохорова, Мухарам Кабулова, Ольга Никулина, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев.

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сериал «Аутсорс» получил награду «Самый ожидаемый сериал года». Наш отзыв с фестиваля можно почитать ниже.

Что еще известно о сериале

Эльдар Калимулин и Мила Ершова

Для съемок Эльдар Калимулин специально постригся в местном салоне «Ангелина», где сделал прическу бокс. «Я подумал, что именно так и именно в такой парикмахерской мой персонаж Саша и стригся», — добавил актер. А актриса Даша Котрелева вовсе побрилась налысо для роли Нины, жены героя Янковского.

Создатели «Аутсорса» вдохновлялась работами режиссеров Алексея Балабанова, Кшиштофа Кесьлёвского, Роя Андерсона.

У «Аутсорса» нетипичный формат кадра — 4:3. Он соответствует и примете времени (тогда все смотрели телевизоры такого формата), и размеру тюремного окна, в которое зритель подсматривает за героями.

Одну из локаций для съемок — гостиницу в Приэльбрусье — выбрал оператор Батыр Моргачёв. Он отдыхал в этом месте в 11 лет и потом приезжал со своими однокурсниками в конце 1990-х.

В саундтрек вошел кавер на одну из песен «Гражданской обороны», записанный ансамблем барочной музыки.

Что об «Аутсорсе» рассказывает команда

Душан Глигоров Режиссер «Аутсорс» — это разговор про «можно» и «нельзя», про «что такое хорошо и что такое плохо», про то, кто имеет право, а кто — нет. В этом проекте нам хотелось поговорить о том, что такое ответственность, что значит брать на себя ответственность за свою жизнь и свои решения. Где начинаются мои желания, а где — навязанные обществом, воспитанием, культурой.

Анна Козлова Сценаристка и шоураннер Эта история во многом про то, как два мира — преступников и тех, кто их охраняет — сливаются, перетекают друг в друга, и в какой-то момент мы не можем ответить на вопрос, кто по какую сторону решетки находится.

Иван Янковский Актер Мой персонаж в процессе съемок далеко отошел от того, каким я его себе представлял исходя из первого прочтения сценария. Герой стал более объемным. У Кости очень изощренные понятия о свете и тьме. С одной стороны, те речи, которые он произносит о справедливости, можно отнести к светлым. С другой — поступки, которые он совершает по отношению к неудобным ему людям, конечно, темные. И то, как это граничит в нем бок о бок, очень интересно.

Когда премьера?

Сериал начнет выходить 13 февраля в онлайн-кинотеатре Okko.