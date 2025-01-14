Что происходит в прокате: «Финист» обошел «Волшебника», но оба получат по 3 миллиарда

«Финист» все же обошел лидера «новогодней битвы», «альтернативный прокат» замер в ожидании новинок, а в США подводят итоги прошлого года и составляют прогнозы на новый. Собрали ключевые новости последних недель в отечественном и зарубежном прокате.

«Финист» и «Волшебник» собрали больше денег, а «Домовенок Кузя» — зрителей

С небольшим отрывом лидером первого постпраздничного уик-энда все же стал фильм «Финист. Последний богатырь». С 9 по 12 января картина заработала 299,3 млн рублей при 718 тысячах проданных билетов. Промежуточная касса «Финиста» пока составляет примерно 2,266 млрд рублей. Чуть меньше зрителей удалось собрать лидеру прошедшей «новогодней битвы», сказке «Волшебник Изумрудного города» — 701,7 тысячи, что в итоге принесло 295,9 млн рублей и второе место по итогам уик-энда. Тем не менее в ближайшее время и «Волшебнику», и «Финисту» покорится 3 млрд рублей.

Тройку лидеров по-прежнему замыкают «Елки 11» — продолжение новогодней франшизы заработало 79,7 млн рублей. Всего на счету «Елок» уже порядка 1,156 млрд рублей.

Лидером по среднему числу зрителей на один сеанс за уик-энд 9–12 января стала семейная картина «Домовенок Кузя». Фильм собрал еще 73,1 млн рублей, увеличив свою кассу примерно до 947 млн рублей. Покорение отметки в 1 млрд рублей остается вопросом времени. Стоит отметить, что по общему количеству проданных билетов за уик-энд «Домовенок Кузя» обходит «Елки 11» — 190,7 тысячи зрителей против 158,9 тысячи соответственно.

Главной новинкой выходных стал боевик «Охота на воров 2: Пантера». Новый фильм с Джерардом Батлером и О’Ши Джексоном-мл. стартовал уверенно, заработав 58,3 млн рублей. Такой результат оказался сопоставимым со сборами первого уик-энда фильма «Гипнотик». В свое время боевик с Беном Аффлеком заработал 60,1 млн рублей при кратно большем числе сеансов (18,7 тысячи против чуть менее 7 тысяч у новинки).

На седьмой строчке по итогам выходных расположился испанский фильм ужасов «Заклятие. Новое поколение», который не имеет отношения к одноименной хоррор-франшизе. Тем не менее новинка заработала 26,2 млн рублей — это скромнее результата фильма «Астрал. Новые люди», которую дистрибьютор выпускал в прошлом году в новогодние каникулы (41,3 млн за 4–8 января).

Шествие в кинотеатрах продолжает долгострой Фрэнсиса Форда Копполы, картина «Мегалополис». Уже с 2 по 8 января фильм демонстрировался в российских кинотеатрах, получив в среднем 130 сеансов в день. В уик-энд 9–12 января количество сеансов «Мегалополиса» увеличилось в несколько раз, что принесло порядка 12,6 млн рублей. Совокупно релиз собрал более 29 млн рублей. Такой результат уже выше, чем в общей сложности у фильма «Присцилла: Элвис и я» Софии Копполы (21,4 млн рублей).

В целом выходные 9–12 января выступили чуть скромнее, чем аналогичный уик-энд прошлого года. С 11 по 14 января 2024-го кинотеатры посетило 2,479 миллиона человек против 2,284 миллиона в прошедший уик-энд. Что касается средней цены билета, за уик-энд 9–12 января она опустилась до 432,7 рубля (во время каникул она составляла 479,6 рубля). Поэтому и сборы относительно того же уик-энда 2024-го увеличились с 899,6 млн рублей до 988,2 млн рублей (+10%).

Затишье в пиратском море

Большинство кинотеатров поддержало в новогодние каникулы отечественные новинки и отказалось от выпуска голливудских новинок в формате «предсеансового обслуживания». Например, с 1 по 12 января не было замечено ни одного сеанса короткого метра «Край вдохновения», с которым еще в уик-энд 26–31 декабря прошло чуть менее 1500 сеансов. Схожая ситуация у фильма «Через Москву»: более тысячи сеансов было в последний уик-энд декабря и лишь 23 — в уик-энд 1–8 января. У других коротких метров также заметно сократилось число сеансов, или они вообще отсутствовали. Однако уже с 16 января ряд кинотеатров готовится к выходу сразу нескольких новинок — фильмов «Муфаса: Король Лев», «Соник 3» и «Носферату».

Пожары в Калифорнии пока не тормозят прокат

Влияние пожаров в Лос-Анджелесе на американский кинопрокат пока что оценить сложно. По данным Deadline на 8 января, закрыто были как минимум три кинотеатра сети АМС, несколько площадок сети Regal, а также Bay Theatre. При этом аналитики отмечают, что доля Лос-Анджелеса в американских сборах сохраняется на уровне 8% при среднегодовом показателе 7,9%. Пожары повлекли за собой переносы съемок ряда проектов (об этом заявили студии NBCUniversal, Amazon, Warner Bros. и другие), а также сдвинулось на 23 января объявление номинантов премии «Оскар».

Но сейчас прокат в целом существует без блокбастеров. Совокупный бокс-офис по итогам уик-энда 10–12 января — 78,1 млн долларов, что меньше сопоставимого уик-энда 2024 года (97,1 млн долларов, лидером был фильм «Дрянные девчонки») и 2023-го (103 млн долларов при доминировании второго «Аватара»). Показатель уменьшился и относительно прошлой недели, когда прокат заработал 103,8 млн долларов.

Пантера, лев и еж

Боевик «Охота на воров 2: Пантера» на фоне затишья в кинотеатрах и в окружении семейно-развлекательных фильмов с легкостью стал лидером уик-энда, заработав 15 млн долларов. Такой результат оказался лучше, чем у другого фильма с Джерардом Батлером — «Крушения» (10,2 млн долларов за трехдневку).

«Муфаса: Король Лев» продолжает в размеренном темпе собирать кассу. По итогам четвертого уик-энда картина заработала еще 14,2 млн долларов, тем самым пополнив свои американские сборы до 189,7 млн долларов. На международных рынках сборы за уик-энд составили 27,9 млн долларов. В итоге мировые сборы спин-оффа «Короля Льва» пока составляют 542,2 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает фильм «Соник 3», который по итогам четвертой недели в прокате заработал дополнительно 11,3 млн долларов. Общие сборы в США составляют 204,8 млн долларов. Примечательно, что еще в начале января трилогия «Соника» перевалила за 1 миллиард суммарных сборов, которые пополнятся к 2027 году — именно тогда планируется выход четвертой части.

Следом расположился фильм «Носферату» Роберта Эггерса. Еще к концу уик-энда 27–29 декабря картина добилась солидного результата, собрав суммарно 40,8 млн долларов, из них 21,6 миллиона приходится на традиционную трехдневку. Такой результат сопоставим со стартами «Собирателя душ» (22,4 млн долларов) и «Падения империи» (25 млн долларов). В общей сложности к концу третьей недели в американском прокате релизу покорилось 81,9 млн долларов. По мировым сборам «Носферату» уже обошел «Собирателя душ» — 135,4 млн долларов против 126,9 млн долларов.

Выше прогнозов в Рождество стартовал и байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе, заработавший за пять дней 23,2 млн долларов и 11,6 млн долларов — за традиционный уик-энд. Такой результат оказался меньше, чем собирал фильм «Боб Марли: Одна любовь» (28,6 миллиона за трехдневный уик-энд и 46,5 миллиона за пять стартовых дней). Конечно, для проекта с производственным бюджетом в 70 млн долларов такой старт является не самым убедительным. Уже к концу третьего уик-энда «Боб Дилан» собрал суммарно 50,9 млн долларов в кинотеатрах США.

В широкий прокат вышла драма «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли. В 800 кинотеатрах новинка смогла собрать чуть более 1,4 млн долларов, что увеличило ее суммарную кассу до 1,5 миллиона и подняло ленту на десятую строчку чарта.

Итоги и прогнозы

Совокупный американский бокс-офис за весь 2024 год, по данным BoxOfficeMojo, составил 8,568 млрд долларов. Такой результат оказался на 4% меньше, чем в 2023-м (8,908 млрд долларов). По предварительным оценкам издания Deadline на 1 января 2025-го, бокс-офис США составил 8,72 млрд долларов. Еще в начале года аналитики ждали порядка 8 миллиардов за год, поэтому приближение к отметке в 9 миллиардов можно считать обнадеживающим. В 2024 году 22 фильма смогли в общей сложности заработать в американском прокате более 100 млн долларов, а в 2023-м таких релизов было 24.

Лидером среди кинокомпаний по сборам стала Disney с 2,219 миллиарда (+17% год к году), что учитывает результаты 20th Century Studios и Searchlight. Самыми кассовыми фильмами стали сиквелы — «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха» и «Моана 2». Следом расположилась компания Universal с 1,88 млрд долларов (-3% относительного 2023-го), у которой главным успехом года стала «Злая: Сказка о ведьме Запада» (432,9 млн долларов). Тройку лидеров замыкает Warner Bros., заработавшая 1,16 млрд долларов (-17% год к году). В 2024 году у студии не было сопоставимого по кассе хита, которым в 2023-м стала «Барби». Также на результатах компании явно сказались неудачи фильмов «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и «Джокер: Безумие на двоих».

Уже в 2025-м аналитики прогнозируют бокс-офис на уровне 9 млрд долларов, отчасти возлагая надежды на выходящий в декабре «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона. Пока что о сборах более 10 млрд долларов, которые были привычными до пандемии, говорить не приходится. Индустрия ожидает просто «нормального года», в котором не будет ни забастовок, ни пандемий.

Автор: Вита Иванова

Фото: Eric Thayer / Getty Images