Новости недели: экранизация Horizon Zero Dawn, продолжение «Одних из нас» и третий сезон «Ричера»

Завершаем первую рабочую неделю 2025 года новостным дайджестом Кинопоиска. Сегодня в центре внимания — новые экранизации видеоигр Sony, фэнтези-боевик, снятый по рассказу Джорджа Мартина, кассовые успехи «Волшебника Изумрудного города» и свежие слухи о будущем киновселенной Marvel.

Трейлеры недели

«Одни из нас»

Онлайн-кинотеатр Max поделился новым тизером второго сезона «Одних из нас» — экранизации одноименной игры студии Naughty Dog. В продолжении Джоэл (Педро Паскаль) столкнется с последствиями своих поступков, а Элли (Белла Рэмзи) повзрослеет и начнет отдаляться от своего опекуна. Новую героиню, Эбби, сыграет Кейтлин Дивер («Невозможно поверить»). Премьера второго сезона шоу запланирована на апрель.

В сети появился первый трейлер «В потерянных землях» — фэнтези-боевика, снятого по рассказу Джорджа Мартина. В центре сюжета — ведьма и охотник, отправляющиеся в пустоши на поиски магического дара, который позволяет превращаться в оборотня. Главных героев сыграли Милла Йовович и Дэйв Батиста, а режиссером стал Пол У. С. Андерсон, автор фильмов серии «Обитель зла». «В потерянных землях» выйдет в российский прокат 6 марта, боевик выпустит компания «Вольга».

Новый сезон «Джека Ричера» получил полноценный трейлер. В продолжении сериала Ричер работает с Управлением по борьбе с наркотиками и внедряется в компанию предпринимателя, который вошел в сговор с бандитами. Одного из противников Ричера в грядущем сезоне сыграл Оливер Рихтерс, который при росте 2 метра 18 сантиметров считается самым высоким бодибилдером в мире. Третий сезон «Джека Ричера» начнет выходить 20 февраля.

В сети появился первый трейлер «Мастера» — нового фильма Дэвида Эйра («Пчеловод»), где Джейсон Стэйтем осваивает очередную профессию. По сюжету главный герой Левон Кейд оставляет опасную работу ради спокойной жизни строителя и семьи. Однако исчезновение местной девушки вынуждает его вернуться к своим прежним навыкам. В основе сценария лежит книга Чака Диксона. Ее адаптировал Сильвестр Сталлоне. «Мастер» выйдет в том числе и в российский прокат. Премьера запланирована на 10 апреля.

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки «Крика 7». Об этом в своих соцсетях сообщил режиссер фильма Кевин Уильямсон, который также был сценаристом оригинального «Крика». Продолжение серии расскажет о похождениях главной героини франшизы Сидни Прескотт и ее дочери. К роли Сидни вернулась Нив Кэмпбелл, а ее ребенка сыграет Изабель Мэй. В актерский состав также вошли Кортни Кокс, Мэйсон Гудинг, Маккенна Грейс. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.

Стартовали съемки «Служанки» (The Housemaid) с Сидни Суини и Амандой Сайфред. Триллер по одноименному роману Фриды Макфадден режиссирует Пол Фиг («Простая просьба», «Шпион»). По сюжету девушка Милли (Суини) начинает работать горничной в доме Винчестеров. Со временем она понимает, что Нина (Сайфред), мать семейства, настроена недружелюбно и может причинить вред. Премьера картины состоится 25 декабря 2025 года.

Кастинг недели

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди должен заменить Пола Мескала на главной роли в Dog Stars — новом фильме Ридли Скотта. Об этом сообщили источники Variety. Мескал, по их данным, не сможет поработать со Скоттом, поскольку будет сниматься в фильмах Сэма Мендеса о группе The Beatles. Если по итогам переговоров Элорди войдет в актерский состав Dog Stars, он сыграет Хига — летчика, выживающего на Земле, после того как пандемия уничтожила почти все человечество.

Том Холланд снимется в экранизации книги-бестселлера Джона Гришэма «Партнер». Также актер выступит продюсером фильма. Сценарий напишет Грэм Мур, ранее работавший над «Игрой в имитацию». По сюжету Патрик Ланиган крадет со счетов юридической компании 90 млн долларов. Он оставляет свою семью и начинает новую жизнь в Южной Америке. Однако его выслеживают, и теперь Ланигану предстоит вернуться в США, чтобы пройти через юридические баталии и столкнуться с жизнью, которую он оставил.

«А что там у Marvel?» недели

Продюсер Кевин Файги предложил снять Джорджу Миллеру два фильма в киновселенной Marvel — пятого «Тора» и «Мировую войну Халка». Об этом рассказал инсайдер Джордан Руими. Однако создатель «Безумного Макса» не единственный кандидат. Сообщается, что на роль режиссеров кинокомикса о Халке рассматриваются и братья Руссо, которые сейчас заняты производством новых «Мстителей». Джорджа Миллера не впервые приглашают снять супергеройское кино. В 2008 году режиссер должен был поставить «Лигу справедливости» для DC, но этот фильм так и не сложился.

Экранизации недели

Sony рассказала о будущих экранизациях своих видеоигр. В работу запущены Фильмы по Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn. Экранизация Horizon на ранней стадии производства, ей занимается Columbia Pictures — дочерняя кинокомпания Sony — совместно с PlayStation Productions. Как и игра, фильм будет посвящен истории молодой охотницы Элой и Земле будущего, населенной звероподобными роботами. Над киноадаптацией Helldivers 2 работает Sony Pictures. Детали фильма пока не уточняются, игра рассказывает об адских десантниках — элитных силах человечества, сражающихся с киборгами, инсектоидами и иными существами на других планетах.

Кроме того, в планах у компании снять аниме-сериал по Ghost of Tsushima. Режиссером выступит Таканобу Мидзуно, снявший ранее эпизод «Дуэль» для антологии «Звездные войны: Видения». Производством займется студия Kamikaze Douga, которая работала над «Бэтменом-ниндзя». Аниме-сериал получил название Ghost of Tsushima: Legends и будет вдохновлен одноименным кооперативным режимом игры, в котором нужно сражаться с демонами из японского фольклора. Ранее по Ghost of Tsushima анонсировали полнометражный фильм, который должен снять создатель «Джона Уика» Чад Стахелски.

Кассовый хит недели

Сборы «Волшебника Изумрудного города» стремительно приближаются к 3 млрд рублей. Перешагнуть планку в 2 миллиарда фэнтезийному блокбастеру, основанному на сказке Александра Волкова, удалось на пятый день проката. Свой первый миллиард фильм заработал 3 января. Помимо прочего, экранизация по произведениям Александра Волкова отметилась абсолютным рекордом по предпродажам билетов в российском прокате: картина собрала 316 млн рублей. Команда под предводительством режиссера Игоря Волошина уже готовит вторую часть, которая выйдет с подзаголовком «Злая ведьма». Над сценарием работают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Мастер и Маргарита») и Сергей Козин, коллеги по драме «Ненормальный». Сиквел обещают выпустить 1 января 2027 года, а вслед за ним третью часть «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» (1 января 2028 года). Продолжит франшизу фильм про Урфина Джюса, которого сыграет Дмитрий Чеботарёв. Выход запланирован на 2029 год.

Успехи недели

«Папа умер в субботу»

Драма Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» попала в программу 26-го международного кинофестиваля независимых фильмов Black Movie, который пройдет в Женеве с 17 по 26 января. В центре сюжета — девушка Айко, которая приезжает из Москвы в поселок под Алматы, чтоб похоронить отца. Родные края, толпа родственников (мама, сводная сестра, маленький брат, мачеха-ровесница) и старых знакомых не отпускают героиню, но путешествие оборачивается не очередной травмой, а исцелением и прощением. Российская премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк», где режиссер получила награду за лучший дебют. Позднее фильм должен выйти в российский прокат, однако точная дата релиза пока не раскрывается.

Сборы якутского кино в 2024 году стали рекордными для региона. Об этом рассказал глава Республики Саха Айсен Николаев своем Telegram-канале. По его словам, кассовые сборы местного кинематографа за 2024-й составили 157 млн рублей — это на 57% выше, чем в 2023 году. Наибольший вклад в эту сумму внес драматический триллер «Карина». Также в числе самых кассовых лент — «Триумф», «Там где танцуют стерхи» и «Тимир».

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко