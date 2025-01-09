Калифорния в огне: что в Голливуде отменяют и переносят из-за пожаров в Лос-Анджелесе

В Калифорнии третий день бушуют самые разрушительные лесные пожары в истории Лос-Анджелеса. Кинопоиск собрал информацию о проектах, приостановивших производство, перенесенных церемониях и изменениях в оскаровском календаре из-за природной катастрофы.

Из-за сухой погоды и ураганных ветров (отдельные порывы достигали 150 км/ч) огнем охвачены территории больше сотни квадратных километров; в одной зоне обязательной эвакуации проживает свыше 150 000 человек. Согласно сообщениям пожарного департамента Лос-Анджелеса, огнем уничтожено более 2000 строений. Не обошлось и без жертв — на сегодня известно о пяти погибших. Президент Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия.

На сегодняшний день в окрестностях Лос-Анджелеса зафиксировано не менее пяти отдельных очагов пожара, причем огнем охвачены некоторые из самых престижных районов и пригородов мегаполиса, в том числе Малибу, Санта-Моника и Голливудские холмы. Журналисты называют эти пожары «самыми дорогими в истории», а многие голливудские знаменитости уже лишились своих домов.

Повлияли пожары и на индустрию развлечений: как минимум до конца недели приостановлены съемки ряда сериалов, отменены или отложены премьеры, показы и церемонии вручения наград, на два дня перенесена дата оглашения номинантов премии «Оскар».

Паузы на производстве

Пожарный департамент Лос-Анджелеса временно отозвал разрешения на съемки всех сериалов и телевизионных шоу в ряде районов города. Даже если огонь и не угрожает непосредственно съемочным площадкам, находиться на улице небезопасно из-за густого дыма и сильного ветра.

Переносы или отмены мероприятий

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Из-за пожаров в Лос-Анджелесе отменено большинство развлекательных и спортивных мероприятий.

Номинантов на «Оскар» объявят позже

Американская академия кинематографических искусств и наук продлила сроки голосования за номинантов премии «Оскар» этого года. Изначально голосование должно было продлиться с 8 по 12 января, теперь же дедлайн на прием голосов перенесен на 14-е число. Причины переноса вполне понятны: подавляющее большинство из 10 000 членов Киноакадемии живут и работают в окрестностях Лос-Анджелеса.

Соответственно, на два дня отложена и дата объявления номинантов «Оскара» этого года — вместо 17 января шорт-листы огласят 19-го числа.

Голливудские знаменитости теряют дома

Пожары охватили некоторые из самых престижных пригородов Лос-Анджелеса, и жилища некоторых голливудских селебрити оказались в очагах катаклизма. Особняков лишились Адам Броди, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Мэнди Мур, Кэри Элвес и Джеймс Вудс. Знаменитый комик Билли Кристал рассказал, что они с женой потеряли дом, в котором жили с 1979 года и в котором воспитали всех своих детей и внуков. А Марк Хэмилл в соцсетях рассказал, что успел эвакуироваться из своего дома в Малибу «в последний момент» — по обеим сторонам дороги уже разгоралось пламя.

Поскольку огонь распространялся стремительно, многие покидали жилье в спешке. На дорогах образовались многокилометровые пробки, затруднившие перемещения пожарных и спасателей; водители бросали свои автомобили прямо на шоссе. Некоторые наиболее сознательные граждане, в том числе актер Стив Гуттенберг, решили остаться, чтобы освободить проезд для пожарных и спасательных автомобилей. «Если вы бросаете свои машины на шоссе, хотя бы оставляйте ключи в замке зажигания, чтобы мы смогли передвинуть ваши автомобили для проезда спецтранспорта. Здесь вам не парковка, в конце концов», — заявил Гуттенберг в эфире канала KTLA.

Согласно последним прогнозам погоды, сильные ветра сохранятся в районе Лос-Анджелеса как минимум до вечера пятницы, а значит, в ближайшие несколько дней ущерб от пожаров будет только расти.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Tiffany Rose / Getty Images, David McNew / Getty Images, Apu Gomes / Getty Images