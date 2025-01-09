Калифорния в огне: что в Голливуде отменяют и переносят из-за пожаров в Лос-Анджелесе

В Калифорнии третий день бушуют самые разрушительные лесные пожары в истории Лос-Анджелеса. Кинопоиск собрал информацию о проектах, приостановивших производство, перенесенных церемониях и изменениях в оскаровском календаре из-за природной катастрофы.
Из-за сухой погоды и ураганных ветров (отдельные порывы достигали 150 км/ч) огнем охвачены территории больше сотни квадратных километров; в одной зоне обязательной эвакуации проживает свыше 150 000 человек. Согласно сообщениям пожарного департамента Лос-Анджелеса, огнем уничтожено более 2000 строений. Не обошлось и без жертв — на сегодня известно о пяти погибших. Президент Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия.
На сегодняшний день в окрестностях Лос-Анджелеса зафиксировано не менее пяти отдельных очагов пожара, причем огнем охвачены некоторые из самых престижных районов и пригородов мегаполиса, в том числе Малибу, Санта-Моника и Голливудские холмы. Журналисты называют эти пожары «самыми дорогими в истории», а многие голливудские знаменитости уже лишились своих домов.
Повлияли пожары и на индустрию развлечений: как минимум до конца недели приостановлены съемки ряда сериалов, отменены или отложены премьеры, показы и церемонии вручения наград, на два дня перенесена дата оглашения номинантов премии «Оскар».
Паузы на производстве
Пожарный департамент Лос-Анджелеса временно отозвал разрешения на съемки всех сериалов и телевизионных шоу в ряде районов города. Даже если огонь и не угрожает непосредственно съемочным площадкам, находиться на улице небезопасно из-за густого дыма и сильного ветра.
- Студия NBCUniversal временно приостановила производство таких сериалов, как «Хитрости», «Третий лишний» и «Форс-мажоры: Лос-Анджелес».
- Amazon на один день перенес возобновление съемок второго сезона сериала Fallout после рождественского перерыва.
- CBS Studios до конца недели поставила на паузу производство сериалов «Морская полиция: Спецотдел», «Морская полиция: Начало», «После полуночи» и «Дом папаши».
- 20th Television притормозила съемки «Доктора Одиссея», «Анатомии страсти» и «Шоу Джимми Киммела».
- Warner Bros. отправила по домам съемочные группы «Начальной школы „Эбботт“», «Настоящего американца» и «Первого брака Джорджи и Мэнди».
Переносы или отмены мероприятий
Из-за пожаров в Лос-Анджелесе отменено большинство развлекательных и спортивных мероприятий.
- Голливудские студии отменили запланированные на ближайшие дни премьеры фильмов «Неукротимый», «Человек-волк», «Быть лучше: История Робби Уильямса», «Снова в деле» и The Last Showgirl.
- Netflix отменил вечер, посвященный музыке «Эмилии Перес», Searchlight отложила показ байопика «Совершенный незнакомец» в San Vicente Bungalows, а художественная галерея Leica Gallery перенесла церемонию открытия фотовыставки Dune: Exposures.
- Церемония вручения тридцатой ежегодной премии «Выбор критиков» перенесена с 12 на 26 января.
Номинантов на «Оскар» объявят позже
Американская академия кинематографических искусств и наук продлила сроки голосования за номинантов премии «Оскар» этого года. Изначально голосование должно было продлиться с 8 по 12 января, теперь же дедлайн на прием голосов перенесен на 14-е число. Причины переноса вполне понятны: подавляющее большинство из 10 000 членов Киноакадемии живут и работают в окрестностях Лос-Анджелеса.
Соответственно, на два дня отложена и дата объявления номинантов «Оскара» этого года — вместо 17 января шорт-листы огласят 19-го числа.
Голливудские знаменитости теряют дома
Пожары охватили некоторые из самых престижных пригородов Лос-Анджелеса, и жилища некоторых голливудских селебрити оказались в очагах катаклизма. Особняков лишились Адам Броди, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Мэнди Мур, Кэри Элвес и Джеймс Вудс. Знаменитый комик Билли Кристал рассказал, что они с женой потеряли дом, в котором жили с 1979 года и в котором воспитали всех своих детей и внуков. А Марк Хэмилл в соцсетях рассказал, что успел эвакуироваться из своего дома в Малибу «в последний момент» — по обеим сторонам дороги уже разгоралось пламя.
Поскольку огонь распространялся стремительно, многие покидали жилье в спешке. На дорогах образовались многокилометровые пробки, затруднившие перемещения пожарных и спасателей; водители бросали свои автомобили прямо на шоссе. Некоторые наиболее сознательные граждане, в том числе актер Стив Гуттенберг, решили остаться, чтобы освободить проезд для пожарных и спасательных автомобилей. «Если вы бросаете свои машины на шоссе, хотя бы оставляйте ключи в замке зажигания, чтобы мы смогли передвинуть ваши автомобили для проезда спецтранспорта. Здесь вам не парковка, в конце концов», — заявил Гуттенберг в эфире канала KTLA.
Согласно последним прогнозам погоды, сильные ветра сохранятся в районе Лос-Анджелеса как минимум до вечера пятницы, а значит, в ближайшие несколько дней ущерб от пожаров будет только расти.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Tiffany Rose / Getty Images, David McNew / Getty Images, Apu Gomes / Getty Images