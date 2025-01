Шутки про «Оземпик», победа Мур и пролет «Злой». Как прошел «Золотой глобус — 2025»

В ночь с 5 на 6 января состоялась 82-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус». Это важный этап в наградной гонке, который корректирует ожидания от грядущего «Оскара»: например, в прошлом году у обеих премий совпали победители в ключевых категориях (от лучшего фильма и актерских наград до лучшего сценария и анимации). Рассказываем о том, что интересного случилось на «Золотом глобусе» в этом году.

«Анора» осталась ни с чем

Марк Эйдельштейн, Шон Бейкер, Саманта Куан, Каррен Карагулян, Алекс Коко, Ваче Товмасян и Юра Борисов

Одним из главных неудачников церемонии оказалась лента Шона Бэйкера — пять номинаций и ноль побед. На самом деле, ничего сенсационного в этом нет: «Анора» и так уже забрала десяток разных наград в 2024-м, включая Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В нашем материале с оскаровскими прогнозами мы уже писали, что реальные шансы на победу у фильма есть разве что в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Фавориты «Оскара» подтвердили свои амбиции

Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Жак Одиар, Карла София Гаскон и Зои Салдана

Остальные фавориты гонки показали себя хорошо. Пожалуй, главным триумфатором прошедшей ночи стала «Эмилия Перес». Мюзикл Жака Одиара удостоился сразу десяти номинаций — и это почти рекорд! За всю историю премии больше номинаций получила всего одна лента — «Нэшвилл» Роберта Олтмена в 1976 году заработал одиннадцать номинаций. «Эмилия Перес» одержала победу в четырех категориях: «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая актриса второго плана» (Зои Салдана) и «Лучшая песня». Тот же «Нэшвилл» удостоился всего одной победы — в категории «Лучшая песня».

Вторым безусловным триумфатором стал «Бруталист». Лента Брэйди Корбета одержала три победы в самых значимых категориях: «Лучший фильм (драма)», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди). Как отмечает Washington Post, именно победитель в драматической категории чаще всего берет «Оскар». Пока что большинство журналистов считает оскаровским фаворитом именно «Бруталиста» — и это при том, что фильм длится 3,5 часа с интерлюдией, вышел в широкий прокат в США лишь в конце декабря и, судя по кассовым сборам, посмотреть его успели немногие.

Всего одну награду при шести номинациях — за лучший сценарий — завоевал «Конклав» Эдварда Бергера. Здесь тоже без сюрпризов — картина считается главным фаворитом «Оскара» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

В категории «Лучший актер» по «глобусу» получили Эдриан Броуди («драма») и Себастиан Стэн («мюзикл или комедия»). По мнению критиков, именно между ними развернется основная борьба на «Оскаре», а конкуренцию им способен составить разве что Рэйф Файнс.

А вот в категории «Лучшая мужская роль второго плана» победитель, похоже, уже определен — Киран Калкин за роль в «Настоящей боли» Джесси Айзенберга собрал уже целый урожай наград. Иронично, что на «Золотом глобусе» одним из его главных конкурентов оказался Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») — «Наследники» закончились, однако звезды сериала продолжают соперничать друг с другом. Этот раунд за Романом Роем.

Деми Мур

Как мы писали ранее, одной из главных интриг «Оскара» станет включение или невключение Деми Мур в список номинанток в категории «Лучшая женская роль». Киноакадемия редко привечает хорроры, а вот организаторы «Золотого глобуса» не просто заметили, а отдали статуэтку звезде «Субстанции».

Для Мур этот «глобус» стал первым в карьере — она дважды номинировалась на премию (в 1991 году за роль в «Привидении» и в 1997-м — за телефильм «Если бы эти стены могли говорить»). В своей речи Мур отметила, что никогда прежде не получала признания за свою актерскую игру и уже подумывала завершать карьеру, пока к ней в руки не попал сценарий «Субстанции». Она призналась, что ее уверенность в себе изрядно подкосил один кинопродюсер — лет тридцать назад он снисходительно назвал Деми «попкорновой актрисой». «Его слова со временем разъедали меня все больше и больше», — сказала она. Таким образом, награду за роль в «Субстанции» — фильме с критикой Голливуда и нереалистичных стандартов женской красоты — стала для нее еще более ценной. «Вселенная словно бы намекнула, что мне рано ставить на себе крест», — подытожила актриса.

Фернанда Торрес обошла Джоли, Уинслет и Кидман

Фернанда Торрес

Главным сюрпризом вечера стала победа Фернанды Торрес («Я все еще здесь») в категории «Лучшая актриса (драма)» — Торрес обошла таких фавориток как Анджелина Джоли («Мария»), Кейт Уинслет («Великая») и Николь Кидман («Плохая девочка»).

Победа Торрес подарила самую красивую историю вечера — Фернанда стала первой бразильской актрисой, завоевавшей «Золотой глобус». Первой бразильянкой, номинированной на премию двадцать шесть лет назад стала ее мать Фернанда Монтенегро за роль в «Центральном вокзале». Примечательно, что и «Центральный вокзал», и «Я все еще здесь» поставил один и тот же режиссер — Уолтер Саллес.

«Течение» стало лучшим мультфильмом

Матисс Кажа, Гинтс Зильбалодис и Рон Дайенс — создатели мультфильма «Течение»

Вторая неожиданность вечера — победа «Течения» в номинации «Лучший мультфильм». Считалось, что основная борьба в этой категории развернется между второй «Головоломкой» и «Диким роботом».

«Течение» повествует о обычном коте и нескольких других животных, которые сообща пытаются спастись от наводнения. В мультфильме нет диалогов, а его бюджет в десятки раз уступает голливудской анимации. «Впервые латвийская картина оказалась представлена на «Золотом глобусе», так что для нас это большой успех, — признался режиссер Гинтс Зильбалодис. — Спасибо, что приняли нашу маленькую историю о котике».

«Сёгун» стал сериальным триумфатором

Космо Джарвис, Анна Саваи, Хироюки Санада и Таданобу Асано

К триумфу на «Эмми» (18 наград) «Сёгун» добавил впечатляющее выступление на «Золотом глобусе». Сериал одержал победу во всех четырех категориях, где был номинирован — «Лучший телесериал (драма)«, «Лучший актер в драматическом сериале» (Хироюки Санада), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Анна Саваи) и «Лучший актер второго плана» (Таданобу Асано). Санада стал первым японцем — обладателем «глобуса» в категории «Лучший актер».

Скудный вечер для «Злой»

Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Ариана Гранде, Синтия Эриво, Марк Э. Платт, Джон М. Чу

Благодаря триумфальному выступлению в кинотеатрах и теплому приему публики многие критики заговорили о «Злой» как об одном из главных фаворитов предстоящего «Оскара». Однако если «Золотой глобус» и служит каким-то мерилом шансов той или иной картины на награды Киноакадемии, то фильму Джона М. Чу ничего особо не светит. «Злая» была представлена в четырех категориях — «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучшая актриса (мюзикл или комедия)» (Синтия Эриво), «Лучшая актриса второго плана» (Ариана Гранде) и «Лучшее кинематографическое или прокатное достижение», но одержала победу лишь в одной, последней номинации. Это сравнительно новая для премии категория, награда в которой присуждается фильму с хорошими (более 100 миллионов долларов) кассовыми сборами. В этой категории «Злая» конкурировала с такими хитами как «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха» и «Битлджус Битлджус». И хотя сборы «Злой» (681 миллионов долларов) не сравнятся с достижениями «Дэдпула» (1,34 миллиарда долларов) или «Головоломки» (1,69 миллиарда долларов), награду получила именно адаптация бродвейского мюзикла.

К слову, если судить по прошлому году, победа в категории «Лучшее кинематографическое достижение» может оказаться утешительным призом. В прошлом году награду забрала домой «Барби», и «Оскары» закончились для ленты Греты Гервиг довольно плачевно — всего одной статуэткой.

Никки Глейсер справилась с задачей

Никки Глейсер

В этом году на сцене выступала комедиантка Никки Глейсер — и она стала первой женщиной в истории премии, которой доверили роль единственной ведущей. Глейзер со своей задачей справилась блестяще — она назвала «глобусы» главной ночью года для «Оземпика», заметила, что Тимоти Шаламе идеально подходит для роли Боба Дилана, поскольку они оба поют одинаково ужасно, пошутила, что видела больше настоящих павлинов, чем эксклюзивов производства Peacock.

Но, пожалуй, самой большой удачей Глейзер стала шутка, в которой она одновременно подколола весь Голливуд. «Я здесь не для того, чтобы вас прожаривать, — обратилась она к собравшейся в зале аудитории в самом начале вечера. — Да и как бы я смогла? Вы же все такие знаменитые, талантливые и могущественные… вы способны на что угодно. Ну, кроме того, чтобы посоветовать нации, за кого ей следует голосовать».

Колин Фаррелл отметил одного конкретного человека

Колин Фаррелл

За свою роль в «Пингвине» Колин Фаррелл завоевал уже третий «Золотой Глобус» в карьере. В своей речи актер решил сострить. «За эту награду мне некого благодарить, я всего добился самостоятельно», — пошутил он, после чего добавил, что актерские достижения опираются на таланты многих людей, любое кино или телевизионное производство — это огромная деревня, и добиться успеха можно только сообща. Правда, одного конкретного человека актер все же отметил — некто Каролина буквально спасла ему жизнь, каждые полчаса принося бутылки с кокосовой водой, пока Фаррелл потел под гримом Пингвина на съемочной площадке.

Торжество творцов

Брэйди Корбет

Сразу несколько лауреатов «Глобуса» в своих речах подчеркнули важность творческой свободы, необычных экспериментов и готовности голливудских студий идти на риски. Так, например, шоураннер «Сегуна» Джастин Маркс отметил руководство канала FX, которое никак «не должно было давать его проекту зеленый свет». Создатель «Оленёнка» Ричард Гэдд добавил, что «людям нужны истории, которые отражают наши сложные и тяжелые времена», и «творцам не нужно думать, будто слишком сложные и мрачные проекты не будут продаваться».

Но, пожалуй, лучше всех высказался режиссер «Бруталиста» Брэйди Корбет. «Мне говорили, что такой фильм невозможно продать. Мне говорили, что никто его не будет смотреть. Мне говорили, что сама идея фильма просто не работает. И я понимаю этих людей. Но я хочу воспользоваться возможностью, чтобы подбодрить кинематографистов. Кино не существовало бы без кинематографистов, так что давайте их поддержим. Никто не просил о снятом на 35-мм пленку трех с половиной часовом фильме о пережившем Холокост архитекторе середины прошлого века — но вот он здесь. Задумайтесь об этом», — заявил он.

