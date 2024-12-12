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Победители «Золотого глобуса — 2025»: «Сёгун», «Бруталист» и «Эмилия Перес» — в топе

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В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал монументальный «Бруталист», персональные статуэтки также забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди. Лучшим иностранным и лучшим музыкальным фильмом признали «Эмилию Перес». Всего лента Жака Одиара была номинирована в десяти категориях и победила в четырех из них. Ни одного приза не досталось «Аноре», которая считалась фаворитом этого наградного сезона. Лучшим драматическим сериалом стал «Сёгун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен. По две статуэтки забрали комедийный сериал «Хитрости» и мини-сериал «Олененок».

Ведущей мероприятия в этом году стала комик Никки Глейсер.

Победители в области кино

Лучший фильм (драма)

«Бруталист»

Остальные номинанты

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Лучший фильм (мюзикл или комедия)

«Эмилия Перес»

Остальные номинанты

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Лучший актер (драма)

Эдриан Броуди («Бруталист»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса (драма)

Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)

Остальные номинанты

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Лучший актер (мюзикл или комедия)

Себастиан Стэн («Другой человек»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

Деми Мур («Субстанция»)

Остальные номинанты

Лучший режиссер

Брэйди Корбет («Бруталист»)

Остальные номинанты

Лучший международный фильм

«Эмилия Перес»

Остальные номинанты

Лучший анимационный фильм

«Течение»

Остальные номинанты

Лучший сценарий

Питер Строан («Конклав»)

Остальные номинанты

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Лучший актер второго плана

Киран Калкин («Настоящая боль»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса второго плана

Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Остальные номинанты

Лучший оригинальный саундтрек

Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»)

Остальные номинанты

Лучшая песня

«El Mal» («Эмилия Перес»)

Остальные номинанты

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов)

«Злая»

Остальные номинанты

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Победители в области телевидения

Лучший телесериал (драма)

«Сёгун»

Остальные номинанты

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Лучший актер в драматическом сериале

Хироюки Санада («Сёгун»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Саваи («Сёгун»)

Остальные номинанты

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

«Хитрости»

Остальные номинанты

Лучший актер в мюзикле или комедии

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Джин Смарт («Хитрости»)

Остальные номинанты

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

«Олененок» (Netflix)

Остальные номинанты

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме

Джоди Фостер («Настоящий детектив»)

Остальные номинанты

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме

Колин Фаррелл («Пингвин»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса второго плана

Джессика Ганнинг («Олененок»)

Остальные номинанты

Лучший актер второго плана

Таданобу Асано («Сёгун»)

Остальные номинанты

Фото: Rich Polk / GG2025 / Penske Media via Getty Images

Как вам итоги церемонии? За кого вы болели? 

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