Победители «Золотого глобуса — 2025»: «Сёгун», «Бруталист» и «Эмилия Перес» — в топе

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стал монументальный «Бруталист», персональные статуэтки также забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди. Лучшим иностранным и лучшим музыкальным фильмом признали «Эмилию Перес». Всего лента Жака Одиара была номинирована в десяти категориях и победила в четырех из них. Ни одного приза не досталось «Аноре», которая считалась фаворитом этого наградного сезона. Лучшим драматическим сериалом стал «Сёгун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен. По две статуэтки забрали комедийный сериал «Хитрости» и мини-сериал «Олененок».
Ведущей мероприятия в этом году стала комик Никки Глейсер.
Победители в области кино
Лучший фильм (драма)
Остальные номинанты
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Лучший фильм (мюзикл или комедия)
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Лучший актер (драма)
Остальные номинанты
Лучшая актриса (драма)
Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
Остальные номинанты
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Лучший актер (мюзикл или комедия)
Себастиан Стэн («Другой человек»)
Остальные номинанты
Лучшая актриса (мюзикл или комедия)
Остальные номинанты
- Эми Адамс («Ночная сучка»)
- Синтия Эриво («Злая»)
- Карла Гаскон («Эмилия Перес»)
- Майки Мэдисон («Анора»)
- Зендея («Претенденты»)
Лучший режиссер
Остальные номинанты
Лучший международный фильм
Остальные номинанты
Лучший анимационный фильм
Остальные номинанты
Лучший сценарий
Остальные номинанты
- Жак Одиар («Эмилия Перес»)
- Шон Бэйкер («Анора»)
- Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче («Бруталист»)
- Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
- Корали Фаржа («Cубстанция»)
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Лучший актер второго плана
Киран Калкин («Настоящая боль»)
Остальные номинанты
- Юра Борисов («Анора»)
- Эдвард Нортон («Никому не известный»)
- Гай Пирс («Бруталист»)
- Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)
- Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»)
Лучшая актриса второго плана
Остальные номинанты
Лучший оригинальный саундтрек
Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»)
Остальные номинанты
Лучшая песня
«El Mal» («Эмилия Перес»)
Остальные номинанты
- «Beautiful That Way» («Шоугерл»)
- «Compress/Repress» («Претенденты»)
- «Mi Camino» («Эмилия Перес»)
- «Forbidden Road» («Быть лучше: История Робби Уильямса»)
- «Kiss the Sky» («Дикий робот»)
Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов)
Остальные номинанты
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Победители в области телевидения
Лучший телесериал (драма)
Остальные номинанты
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Лучший актер в драматическом сериале
Остальные номинанты
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
- Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)
- Гари Олдман («Медленные лошади»)
- Эдди Редмэйн («День Шакала»)
- Билли Боб Торнтон («Лэндмен»)
Лучшая актриса в драматическом сериале
Остальные номинанты
Лучший телесериал (мюзикл или комедия)
Остальные номинанты
Лучший актер в мюзикле или комедии
Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Остальные номинанты
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
Остальные номинанты
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
«Олененок» (Netflix)
Остальные номинанты
- «Все совпадения неслучайны» (Apple TV+)
- «Монстры» (Netflix)
- «Пингвин» (HBO / Max)
- «Рипли» (Netflix)
- «Настоящий детектив» (HBO / Max)
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме
Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
Остальные номинанты
Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме
Остальные номинанты
- Ричард Гэдд («Олененок»)
- Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»)
- Купер Кох («Монстры»)
- Юэн Макгрегор («Джентльмен в Москве»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
Лучшая актриса второго плана
Остальные номинанты
Лучший актер второго плана
Остальные номинанты
Фото: Rich Polk / GG2025 / Penske Media via Getty Images
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