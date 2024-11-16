Новости недели: «Супермен» Джеймса Ганна, «Война» Алекса Гарленда, «Кончится лето» с Борисовым

Очередная суббота — очередной дайджест новостей Кинопоиска. Сегодня обсуждаем сразу несколько трейлеров — от «Супермена» Джеймса Ганна до «Войны» Алекса Гарленда. А еще первые детали фильмов «Скуф» и «Отель „У погибшего альпиниста“».

Трейлеры недели

Вышел первый трейлер «Супермена» Джеймса Ганна. Судя по ролику, зритель сразу окажется в центре событий: Лоис и Кларк будут знать друг друга, а Лекс Лютор — ненавидеть Супермена (наш разбор трейлера читайте здесь). Режиссер также поделился новыми подробностями картины: экшен-сцены в воздухе сняты при помощи дронов, на что создателей вдохновил второй «Топ Ган». Ганн подтвердил, что в «Супермене» будет юмор, но не так много, как в предыдущих картинах постановщика. Первый фильм новой киновселенной DC выйдет в прокат 11 июля 2025 года.

Компания «Вольга» поделилась первым трейлером «Кончится лето» — триллера, в котором главные роли сыграли Макар Хлебников и Юра Борисов. По сюжету парень по имени Кеша, вышедший из тюрьмы, пытается наладить свою жизнь и приезжает в родной поселок. Там герой устраивается работать в золотодобывающую артель, откуда его вскоре увольняют. Чтобы отомстить, Кеша крадет золото и пускается в бега, взяв с собой младшего брата Тиму. Режиссерами фильма стали Владимир Мункуев («Нуучча») и Максим Арбугаев, соавтор документальной короткометражки «Выход», номинированной на «Оскар». Премьера «Кончится лето» прошла на фестивале «Маяк», где фильм выиграл главную награду. В российский прокат он выйдет 27 февраля 2025-го.

На YouTube-канале А24 появился трейлер «Войны» — нового фильма Алекса Гарленда («Падение империи»). События происходят во время боевых действий в Ираке в 2000-х, главные герои — бойцы спецназа Военно-морского флота США. В фильме сыграли Джозеф Куинн, Космо Джарвис, Чарльз Мелтон, Уилл Поултер. Вместе с Гарлендом сценаристом и режиссером выступил Рэй Мендоса, который сам воевал в Ираке и был военным экспертом на съемках «Падения империи». «Война» выйдет в зарубежный прокат в 2025 году.

В сети появился Black Bag — шпионский триллер Стивена Содерберга. В центре сюжета — мужчина, чью жену подозревают в предательстве нации. Перед ним встает сложный выбор: остаться преданным супруге или своей стране. Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. В зарубежный прокат лента выйдет 14 марта.

Состоялась премьера тизер-трейлера сериала «Баранкины и камни силы» о потомственных водителях, получивших сверхспособности. Согласно сюжету, Баранкины умеют везде успевать и сохранять пятизвездочный рейтинг. Однажды в современность телепортируется извозчица Варвара Баранкина, первая в их роду. Затем семья обретает сверхспособности, с помощью которых пытается отправить домой Варвару и победить таинственного злодея. Главные роли сыграли Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Дмитрий Журавлёв, Валери Зоидова, Александр Мизёв и другие. «Баранкины» выйдут на Кинопоиске в 2025 году.

«Стоп! Снято!» недели

Началась работа над фильмом «Скуф». Его поставит Алексей Степанов («Осьминог»). Главного героя, Аркадия, дочь не пригласила на свою свадьбу. Он решает измениться, чтобы наладить непростые отношения с семьей. Известно, что главную роль исполнит человек с большой интернет-аудиторией. Завершение съемок проекта запланировано на конец 2025 года.

Кастинг недели

Евгений Цыганов сыграет Петера Глебски в новой экранизации «Отеля „У погибшего альпиниста“» братьев Стругацких. Об этом создатели проекта рассказали на очередном питчинге в министерстве культуры. По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает в отель из-за письма, которое предупреждает о скором убийстве. Съемки начнутся в следующем году. Режиссер проекта — Александр Домогаров-мл.

«Я у мамы бизнесмен» недели

Том Холланд

Том Холланд создал собственную продюсерскую компанию и уже подписал контракт с Sony. Основать студию под названием Billy17 актеру помогли его младший брат Гарри и Уилл Саут. У троицы уже есть первый проект в работе: вместе с Sony они будут заниматься производством фильма под названием Burnt («Сгоревший»). Сценарий для него пишет Родни Ротман, обладатель «Оскара» за анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные». По данным журналистов, главную роль в «Сгоревшем» должен сыграть сам Холланд.

«Галя, у нас отмена» недели

Apple может сократить выпуск фильмов и сериалов в своем онлайн-кинотеатре Apple TV+ в России. Об этом сообщает издание IPhones. Согласно источнику, в будущем для жителей РФ на сервисе будут доступны только трейлеры. Как отметили в IPhones.ru, одним из фильмов, который уже не выйдет в России, станет фантастический боевик «Ущелье» с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой. Страница «Ущелья» в российской версии онлайн-кинотеатра недоступна, но трейлер все еще можно посмотреть, в нем есть субтитры на русском языке. Впрочем, часть уже анонсированных фильмов и сериалов в России все же выйдут. К ним относятся «Студия» Сета Рогена и «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. При этом Apple официально пока не заявляла, что готовится сократить выпуск фильмов и сериалов в своем стриминговом сервисе в РФ.

Apple TV+ — последний из крупных западных онлайн-кинотеатров, который все еще продолжает официально работать на территории России. Netflix прекратил деятельность в РФ в мае 2022-го, а Amazon ограничил доступ к Prime Video в январе 2023-го.

Успех недели

Кадр из фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»

Новыми фильмами Романа Васьянова и Кирилла Соколова занимается Lazy Sunday — производственная компания, которую возглавил продюсер Артём Васильев из Metrafilms. Ее офис будет располагаться в Ирландии, а сама студия, по словам руководителя, должна стать мостом, соединяющим Западную и Восточную Европу. В настоящий момент компания работает над фильмами и сериалами (включая анимационные) с кинематографистами из Великобритании, США, Канады, Сербии, Казахстана и других стран. В список проектов среди прочего вошли:

Видео к чаю недели

Шон Бэйкер и Брэйди Корбет

На YouTube-канале и сайте издания Variety стартовал ежегодный спецпроект Directors on Directors, в рамках которого одни известные режиссеры берут интервью у других. В этом году, например, в пару к Мэтту Ривзу поставили Зои Кравиц, дебютировавшую с фильмом «Подай знак», а обладатель «Пальмовой ветви» Каннского фестиваля Шон Бэйкер пообщался с Брэйди Корбетом, также получившим награду. Полный список пар можно посмотреть здесь. Ниже — пара цитат.

Мэтт Ривз о кастинге «Бэтмена»: «При написании сценария я думал о детях принцессы Дианы и о том, что Брюс Уэйн — такой же принц-сирота. По какой-то причине это вызвало у меня ассоциации с Куртом Кобейном. А чуть позже кто-то посоветовал мне посмотреть [фильм Роберта Паттинсона] „Хорошее время“. Тогда я понял: „Это единственный человек, которого я мог представить в роли Бэтмена“. Роб, как оказалось, тоже был одержим Бэтменом».

Шон Леви о появлении триквела «Дэдпула»: «Мы работали несколько месяцев, чтобы придумать концепцию. У нас ничего не получилось. Каждая идея казалась либо слишком масштабной и напыщенной для „Дэдпула“, либо слишком маленькой для Marvel. Мы потерпели неудачу. Мы назначили встречу, чтобы сказать Кевину Файги: „Давай вернемся к этому через год или два“. В тот день Хью [Джекман] позвонил и сказал: „На меня снизошло озарение. Я хочу быть с Дэдпулом“. С той минуты, как Хью позвонил, я знал, что это случится. Это фильм о дружбе, искуплении грехов и путешествиях, как „Полуночный марафон“ или „48 часов“».

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Автор: Никита Демченко

Фото: Richard Heathcote / Getty Images