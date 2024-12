«Студия сновидений»: забавный спин-офф «Головоломки» о работниках фабрики грез

На Disney+ вышел мультсериал «Студия сновидений» — четырехсерийный спин-офф пиксаровского хита «Головоломка». На этот раз главными героями стали сотрудники фабрики сновидений, которые работают над тем, что видит Райли по ночам. Рассказываем, какие эмоции вызывает новое шоу.

О чем это

«Студия сновидений» — анимационный сериал во вселенной «Головоломки». Действие разворачивается между событиями двух полнометражных мультфильмов. Спин-офф посвящен работе кинокомпании Dream Productions, которая снимает сны в сознании девочки Райли, главной героини полнометражек. Вместо штаба эмоций на первый план выходят сотрудники фабрики грез, но уже знакомые нам Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость появляются в качестве камео.

Прославленный режиссер сновидений Пола Персиммон сталкивается с собственным кошмаром: ее некогда востребованные сценарии про радужных единорогов и танцующие капкейки больше не впечатляют повзрослевшую Райли. Единственный шанс спасти карьеру и доказать свою профпригодность — снять незабываемый хит. Проблема в том, что кредит доверия уже исчерпан, а на пятки наступают молодые таланты.

Кто это сделал

«Студия сновидений» вышла под тегом «первый мультсериал легендарной студии Pixar». Справедливости ради изначально на этот статус претендовала спортивная комедия «Победа или поражение», но ее релиз перенесли на февраль 2025 года. На фоне оглушительного успеха «Головоломки 2» в прокате решили не затягивать с премьерой четырехсерийного спин-оффа и выпустили проект раньше запланированной даты (изначально релиз был намечен на весну 2025-го).

Процесс создания «Студии сновидений» занял три с половиной года. Работа велась параллельно с производством полнометражного сиквела. Сценарий к анимационному сериалу написал автор «Луки» и «Души» Майк Джонс.

К озвучке уже знакомых персонажей для «Студии сновидений» вернулись актеры из второй части «Головоломки»: Эми Полер (Радость), Филлис Смит (Печаль), Лиза Лапира (Брезгливость), Тони Хейл (Страх), Льюис Блэк (Гнев), Кенсингтон Таллман (Райли). Новым героям свои голоса подарили Пола Пелл (Пола Персиммон), Майя Рудольф (глава киностудии Джин), Ричард Айоади (режиссер-авангардист Зени), Элли Маки (перспективная постановщица Жанель).

Как это выглядит

Визуально «Студия сновидений» ничуть не уступает полнометражным шедеврам Pixar: качество рисовки в мультсериале соответствует высоким стандартам студии. Отличительная черта проекта — стилизация под мокьюментари. Псевдодокументальный формат в лучших традициях «Офиса» и «Парков и зон отдыха» позволяет посмотреть свежим взглядом на знакомую франшизу и отлично подходит для сюжета о буднях незадачливых киношников. Жанровые атрибуты соблюдены в полной мере: попытки справиться с хаосом на съемочной площадке сопровождают забавные интервью главных творцов студии, а реакцией на нелепые рабочие ситуации служат красноречивые взгляды сотрудников прямо в камеру.

Сквозной сюжет первого сезона посвящен переживаниям 12-летней Райли по поводу первых школьных танцев. Команда студии сновидений должна адаптировать сценарии ночных фантазий под текущую ситуацию в жизни подростка, чтобы помочь бедной девочке справиться со стрессом. Над созданием снов в режиме реального времени работает полноценная съемочная группа: режиссеры, сценаристы, операторы, актеры и далее по списку. Масштабы кинопроизводства соответствующие: вымышленная компания Dream Productions представлена как настоящая голливудская студия.

Главным проводником зрителей на фабрику грез становится некогда востребованная постановщица Пола, чей творческий подход значительно устарел по мере взросления Райли. Среди других персонажей выделяются талантливая дебютантка Жанель и претенциозный новичок Зени. К сожалению, появление других мультяшных кинематографистов ограничивается всего парой реплик, хотя было бы любопытно посмотреть как минимум на работу создателя экшен-снов и увидеть творения постановщицы кошмаров.

Взгляд на изнанку кинопроизводства придает мультсериалу сатирический оттенок. Большинство шуток связано с ироничными комментариями о состоянии индустрии — от неконтролируемого хаоса на съемочной площадке до вмешательства студии в творческий процесс. Дополнительный слой юмора вносят беззлобные карикатуры на профессионалов сферы: сценаристы зависимы от кофеина, режиссеры зациклены на наградах, кинозвезды болезненно воспринимают критику. Комический эффект создают и потешные каламбуры. На заднем плане мелькают переделанные постеры к известным фильмам в духе Me, Myself & Ri, а критические рецензии выходят в журналах вроде The Rileywood Reporter.

Весь сезон длится около 80 минут, так что просмотр не отнимет много времени. Для сравнения: обе части «Головоломки» идут по полтора часа каждая. Разделение на эпизоды обусловлено сериальным форматом, но подобное решение кажется искусственным и не имеет особого смысла. «Студия сновидений» выглядит как полнометражный мультфильм, который будто в последний момент наспех разбили на четыре части.

Что пишут критики

Сейчас на Rotten Tomatoes у сериала 75% «свежести» на основании 12 рецензий. Средняя оценка критиков — 6 из 10 баллов.

Большинство рецензентов сошлись на том, что сериальный спин-офф не дотягивает до высот двух полнометражных шедевров франшизы. «В шоу нет той сердечности, души или юмора, которые сделали „Головоломку“ одним из крупнейших проектов Pixar», — пишет автор Collider. Обозреватель The Hollywood Reporter считает, что мультсериал неплох, но «не вызовет сильных эмоций». Яростнее всех с критикой выступает журналист IndieWire, который среди прочего ругает Disney за попытку нажиться на успехе сиквела.

Положительно о «Студии сновидений» отзываются критики The Guardian и The Daily Beast: первый называет сериал «рождественским чудом», второй хвалит за очаровательную главную героиню и общую жизнерадостность.

Вердикт

«Студия сновидений» — забавное дополнение к популярной франшизе, которое порадует фанатов оригинального проекта. Мультсериал рассчитан на широкую аудиторию: детей привлечет яркая анимация, подростки узнают себя во взрослеющей героине, взрослые оценят шутки о некомпетентных коллегах и начальнике-самодуре. При этом статус абсолютного хита спин-оффу нашумевшей «Головоломки» может только сниться. Легкие 20-минутные эпизоды пусть и не усыпляют, но забываются моментально.

Автор: Юлия Салихова