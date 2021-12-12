Новости недели: «28 лет спустя», «Морозко» и камбэк Криса Эванса в Marvel

Суббота — время оглянуться назад и вспомнить о главных событиях недели. Хорошего было немало: Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус», а Марка Эйдельштейна пригласили в крупный иностранный сериал; Дэнни Бойл выпустил трейлер долгожданных «28 лет спустя», а Marvel заманила Криса Эванса назад в киновселенную. Об этих и других новостях — в дайджесте Кинопоиска.

Трейлеры недели

В сети появился долгожданный трейлер «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Фильм о мальчике, который отправляется на поиски врача для своей умирающей матери, станет продолжением «28 дней спустя» и «28 недель спустя», а также откроет новую трилогию. В картине, снятой на iPhone 15, сыграли Рэйф Файнс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Джек О’Коннелл и Киллиан Мерфи. Мировая премьера состоится 20 июня 2025 года.

На YouTube-канале А24 опубликовали новый трейлер «Бруталиста» Брэйди Корбета. Это фильм об архитекторе, пережившем холокост. Вместе с женой он переезжает в США, где его жизнь сильно меняется после странного заказа. Главные роли сыграли Эдриан Броуди и Гай Пирс. В зарубежный прокат картина выйдет 20 декабря.

Вышел трейлер «Красной Поляны» — авантюрной комедии от создателей «Беспринципных». По сюжету обаятельная москвичка Саша Соболева после неудачной аферы сбегает из столицы в Красную Поляну. В горах она рассчитывает поживиться на расслабленных туристах, но в итоге попадает в лапы начальника службы безопасности курорта. И теперь ей приходится на него работать, что совсем не входило в Сашины планы. Сериал поставил Роман Прыгунов, а главные роли исполнили Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Матвей Лыков, Ринат Мухаметов, Максим Лагашкин и другие. Первые пять серий выйдут на Кинопоиске 28 декабря. Остальные пять — 25 января.

«Стоп! Снято!» недели

«Морозко»

Стартовали съемки новой экранизации сказки «Морозко». В этой версии Марфа и Настя станут лучшими подругами, и справиться им нужно будет не только с кознями злой мачехи, но и с тем, что в их деревушке уже многие годы не наступает зима. Роли сыграли Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова и другие актеры. За режиссуру отвечает Эдуард Бодруков («Пищеблок 2»). Премьера запланирована на 2026 год.

Кастинг недели

Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн сыграет мистера Смита во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» от Amazon. Ранее источники сообщали, что на роль миссис Смит рассматривали Билли Айлиш, но в Deadline уточнили, что из-за занятости певицы роль достанется кому-то другому. «Мистер и миссис Смит» — метаироничный сериал, в котором пару шпионов в зависимости от сезона могут играть разные артисты. В первом сезоне, например, главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин.

Пол Мескал сыграет одного из участников The Beatles. По крайней мере, так говорит Ридли Скотт. Режиссер пояснил, что узнал об этой новости, когда пригласил актера сниматься в новом фильме. Сам Мескал пока не подтверждал участие в байопиках The Beatles. О каждом участнике группы снимут отдельный художественный фильм, режиссером всех четырех лент станет Сэм Мендес. Помимо Мескала, в одном из них должен сыграть Барри Кеоган, которому досталась роль Ринго Старра. Об этом ранее упомянул сам барабанщик ливерпульской четверки. Роли Джорджа Харрисона и Джона Леннона, по слухам, исполнят Джозеф Куинн и Харрис Дикинсон.

Джереми Аллен Уайт появится в «Звездных войнах». Звезда «Медведя» озвучит сына Джаббы Хатта в грядущем «Мандалорце и Грогу». Режиссером проекта выступил Джон Фавро, а Педро Паскаль вновь вернулся к роли Мандо. Также в фильм появится Сигурни Уивер, но подробности ее персонажа пока неизвестны. Премьера запланирована на 22 мая 2026 года. Это будет первый полнометражный фильм во вселенной «Звездных войн» со времен «Скайуокер. Восход», вышедшего в 2019 году.

Главную роль в новом «Американском психопате» сыграет Остин Батлер, звезда второй «Дюны» и «Элвиса». Режиссером современной экранизации выступит Лука Гуаданьино. В 2000 году по книге Брета Истона Эллиса вышел фильм, снятый Мэри Хэррон. В нем ключевую роль исполнил Кристиан Бэйл.

Камбэк недели

Крис Эванс

Крис Эванс вернется в киновселенную Marvel. Актер появится в фильме «Мстители: Судный день». Какого персонажа он сыграет, пока неизвестно. Ранее братья Руссо, ответственные за режиссуру картины, сообщили, что роль главного злодея — Доктора Дума — исполнит Роберт Дауни-мл. Масштабный супергеройский кроссовер планируют выпустить в зарубежный прокат 1 мая 2026 года.

Экранизация недели

Сериал по Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в качестве продюсера (его участие как актера пока не подтверждено) запустили в работу. По данным Deadline, Amazon нашла общее творческое видение с Games Workshop и решила сделать экранизацию популярной игровой вселенной в виде сериала. Однако шоураннера для него пока не нашли. Кавилл сделал публикацию в соцсетях, в которой отметил, что вместе с командой старался придумать наиболее подходящую концепцию экранизации Warhammer 40,000, реализацию которой наконец-то одобрили.

«Галя, у нас отмена!» недели

Том Холланд

Sony не планирует дальше развивать киновселенную о врагах Человека-паука, согласно данным The Wrap. Вместо этого студия сосредоточится на фильмах и сериалах, посвященных самому супергерою. В их число входят четвертый «Человек-паук» с Томом Холландом, анимационный «Человек-паук: За пределами вселенной» и сериал Spider-Man Noir, в котором главная роль досталась Николасу Кейджу. Среди кинокомиксов о противниках Человека-паука самыми успешными стали фильмы о Веноме, тогда как «Морбиус» и «Мадам Паутина» оказались коммерческими провалами. Низкие сборы прогнозируют и предстоящему «Крейвену-охотнику»: пресса уже разгромила фильм, его рейтинг на Rotten tomatoes составляет всего 12%. Аарон Тейлор-Джонсон, по словам критиков, смотрится в образе охотника со сверхсилами уверенно, но Крейвен — сам по себе довольно скучный персонаж, и показать его как сложного антигероя сценаристам не удалось.

Успех недели

Юра Борисов

Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус» за роль в «Аноре». Вместе с ним в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Лидером по количеству номинаций среди фильмов стала «Эмилия Перес» — мюзикл Жака Одиара претендует на 10 наград. Позади него — «Бруталист» (7 номинаций), «Конклав» (6) и «Анора» (5). Кроме того, в этом году немало двойных номинаций у актеров в разных категориях. Например, Себастиан Стэн может получить статуэтку как за «Ученика», так и за «Другого человека», а Селена Гомес — за «Эмилию Перес» и «Убийства в одном здании».

Автор: Никита Демченко

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney, Theo Wargo / Getty Images