Astro Bot как игра года, анонсы «Ведьмака 4» и фантастика от авторов The Last of Us: главное с церемонии The Game Awards 2024

В ночь с 12 на 13 декабря в Лос-Анджелесе прошла десятая по счету ежегодная церемония вручения премии The Game Awards 2024. Юбилейное шоу получилось одним из лучших за всю историю существования TGA: были и неожиданные анонсы, и высказывания о проблемах в индустрии, и даже самоирония, столь редкая для мероприятий, которые проводит журналист Джефф Кили. Рассказываем о победителях и главных моментах события.

Список победителей

Главный приз взял платформер Astro Bot — эксклюзив PlayStation 5 и одна из самых обласканных критиками игр 2024 года. Студия Team Asobi получила за нее четыре статуэтки — больше всех остальных номинантов.

На втором месте по числу наград — карточная roguelike-игра Balatro, созданная разработчиком-одиночкой под псевдонимом LocalThunk. Он удостоился победы в трех номинациях. По два приза забрали китайский экшен Black Myth: Wukong, масштабная японская RPG Metaphor: ReFantazio и фантастический онлайн-шутер Helldivers 2.

Astro Bot

Игра года — Astro Bot

— Astro Bot Приз «Выбор игроков» — Black Myth: Wukong

— Black Myth: Wukong Лучшая экшен-игра — Black Myth: Wukong

— Black Myth: Wukong Лучший приключенческий экшен — Astro Bot

— Astro Bot Лучшая RPG — Metaphor: ReFantazio

— Metaphor: ReFantazio Лучший симулятор или стратегия — Frostpunk 2

— Frostpunk 2 Лучшая спортивная или гоночная игра — EA Sports FC 25

— EA Sports FC 25 Лучшая независимая игра — Balatro

— Balatro Лучшая дебютная инди-игра — Balatro

— Balatro Лучшая игра-сервис — Helldivers 2

— Helldivers 2 Лучшая многопользовательская игра — Helldivers 2

— Helldivers 2 Лучшая поддержка игры — Baldur’s Gate 3

— Baldur’s Gate 3 Лучшая мобильная игра — Balatro

— Balatro Лучшая семейная игра — Astro Bot

— Astro Bot Лучший файтинг — Tekken 8

— Tekken 8 Лучшая VR/AR-игра — Batman: Arkham Shadow

— Batman: Arkham Shadow Лучшая работа гейм-директора — Astro Bot

— Astro Bot Лучшее повествование — Metaphor: ReFantazio

— Metaphor: ReFantazio Приз за наибольшее социальное влияние — Neva

— Neva Приз за нововведения в области доступности — Prince of Persia: The Lost Crown

— Prince of Persia: The Lost Crown Лучшая актерская работа — Мелина Юргенс, Senua’s Saga: Hellblade II (роль Сенуа)

— Мелина Юргенс, Senua’s Saga: Hellblade II (роль Сенуа) Лучшая адаптация видеоигры — Fallout

— Fallout Лучший саундтрек — Final Fantasy VII Rebirth

— Final Fantasy VII Rebirth Лучший аудиодизайн — Senua’s Saga: Hellblade 2

— Senua’s Saga: Hellblade 2 Лучшая работа художников — Metaphor: ReFantazio

— Metaphor: ReFantazio Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI

— Grand Theft Auto VI Лучшая киберспортивная игра — League of Legends

— League of Legends Лучший киберспортсмен — Faker

— Faker Лучшая киберспортивная команда — T1

— T1 Приз TGA Game Changer за вклад в индустрию — Амир Сатват

Чем запомнилась церемония

На The Game Awards 2024 присутствовали практически все традиционные атрибуты церемонии: много рекламы, масштабные музыкальные выступления (например, живое исполнение саундтрека ко второму сезону «Аркейна»), было даже камео «Маппетов».

Харрисон Форд вручает статуэтку Мелине Юргенс, победительнице в номинации «Лучшая актерская работа»

При этом юбилейное шоу выглядело так, будто команда Джеффа Кили действительно учла многие из жалоб, повторявшихся из года в год. Изменения особенно затронули количество юмора на церемонии, ограничение времени на награждение и отсутствие рефлексии о проблемах в игровой индустрии. «Маппеты» оказались рупором самоиронии TGA: для кукол сценаристы шоу написали множество шуток, в которых как раз высказывались многие из претензий к премии. Прозвучала даже колкость в адрес самого Кили: «Мы знаем, что Джефф Кили дружит с Хидэо Кодзимой, но знает ли об этом Кодзима?»

Главная перемена в шоу — призерам выделили достаточно времени для речей на сцене. Так, на церемонии прозвучали слова и об увольнениях в крупных компаниях, и об обделенных вниманием жюри инди-играх. А первая особая премия Game Changer за вклад в поддержку игровой индустрии так и вовсе отошла человеку, который помогал попавшим под сокращения разработчикам искать новое место труда.

Свен Винке

Отдельно стоит отметить слова Свена Винке — гейм-директора, получившего главный приз год назад. Перед тем как представить нынешних номинантов в категории «Игра года», разработчик произнес речь о любви к видеоиграм как форме искусства, о взаимном уважении между создателями проектов и игроками и о веселье, которое превыше прибыли:

Свен Винке Гейм-директор Larian Studios, руководит разработкой и издательством игр Divinity и Baldur’s Gate 3 «Так вышло, что я уже знаю, кто победит сегодня. Более того, я знаю, кто победит в следующем году и еще через год. Откуда я это знаю? Об этом мне поведала оракул. Она сказала, что грядут перемены. Оракул сказала мне, что приз за игру года в 2025-м получит студия, которая нашла формулу, что позволит ей оказаться на этой сцене. Это невероятно простая формула, о которой каким-то образом постоянно забывают. Речь о студии, работники которой создали свою игру, потому что очень хотели сделать то, во что играли бы сами. И взялись за нее, потому что ничего подобного раньше еще не делали. Они сделали эту игру не ради того, чтобы увеличить рыночную капитализацию компании. И не ради того, чтобы игра служила какому-то бренду. Им не нужно было выполнять навязанные им планы по продажам. И бояться того, что их уволят, если они не выполнят эти планы, им тоже не нужно было. Более того, руководство запретило этим разработчикам добавлять в игру что-либо, что противоречит целям гейм-дизайна. Эти руководители не относились к своим разработчикам как к цифрам в таблице и не относились к игрокам как к пользователям, которыми можно воспользоваться. А также не принимали недальновидных решений во имя премий или в угоду чьим-то взглядам. Он знали, что если главным для вас будут ваша команда и ваши игроки, то прибыль обязательно будет. Они были идеалистами, хотели, чтобы игрокам было весело, и понимали, что если весело не будет разработчикам, то удовольствия от их игры не получит никто. Они знали цену уважению. И знали, что если будут по-человечески относиться к коллегам и игрокам, то и коллеги, и игроки поймут их, когда что-то идет не так. Но, самое важное, эти разработчики любили игры. Да, все и правда так просто. Вот что сказала мне оракул».

Неудивительно, что речь Винке удостоилась отдельных аплодисментов от собравшихся в зале. Хочется лишь верить, что его предсказание и правда сбудется.

Самые важные анонсы и трейлеры церемонии

CD Projekt RED представила 6-минутный кинематографический трейлер «Ведьмака 4». На этот раз игра расскажет не о Геральте из Ривии, а о Цири, его воспитаннице. Девушка пошла по стопам воина-мутанта, по сути, ставшего ей приемным отцом, и тоже начала охотиться на монстров. Разработчики обещают, что грядущая игра будет их самым масштабным проектом. Правда, ни приблизительные даты релиза, ни перечень платформ, на которых выйдет «Ведьмак 4», пока не называются.

Студия Naughty Dog, известная по Uncharted, The Last of Us и Crash Bandicoot, анонсировала свою следующую игру. Intergalactic: The Heretic Prophet — это научно-фантастический экшен об охотнице за головами в исполнении Тати Габриэль. Действие развернется в некоей новой вселенной. Как отмечает гейм-директор Нил Дракманн, Intergalactic должна стать игрой с самым глубоким геймплеем в истории Naughty Dog, но подробности пока не раскрываются. Этим проектом студия занимается с 2020 года. Над саундтреком работают Трент Резнор и Аттикус Росс.

Разработчики Elden Ring неожиданно представили кооперативный спин-офф игры под названием Nightreign. Это будет самостоятельный тайтл, в котором игрокам придется постоянно работать сообща в группах по три человека, исследуя фэнтезийный мир. Релиз на ПК и консолях в следующем году.

Еще один сюрприз TGA 2024 — анонс сиквела Ōkami, культовой игры Capcom и Clover Studio о приключениях богини-волчицы. В качестве гейм-директора продолжением занимается автор оригинала Хидэки Камия, создатель Devil May Cry и Bayonetta, который вернулся в игровую индустрию после перерыва. Разработка пока находится на ранних этапах.

Студия genDESIGN, которую возглавляет автор Shadow of the Colossus и Ico, гейм-дизайнер Фумито Уэда, представила короткий тизер своей новой игры. Пока что у нее нет даже названия, но известно, что разработчиков поддерживает компания Epic Games.

Очередное неожиданное возвращение франшизы — Onimusha: Way of the Sword. Серия экшен-игр о борьбе с демонами в декорациях разных исторических периодов Японии уже давно находилась без дела, если не считать VR-игры и ремастера одной из первых частей. Однако Capcom взялась за полноценное продолжение, которое планирует выпустить в 2026 году.

Анонсировали на шоу и Split Fiction — новую игру от авторов It Takes Two и A Way Out. Юсеф Фарес, специалист по играм для двух игроков, гейм-дизайнер и автор фразы «К черту „Оскар“», показал большой трейлер и подтвердил, что релиз на ПК и консолях состоится 6 марта.

Разработчики новой части Mafia с подзаголовком The Old Country представили первый полноценный трейлер приквела. Игра расскажет о событиях на Сицилии начала XX века, а выпустить ее собираются летом 2025 года.

Студия Obsidian, известная по Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и Star Wars: Knights of the Old Republic 2, выпустила дебютный геймплейный трейлер The Outer Worlds 2. Эта фантастическая экшен-RPG от первого лица должна стать для компании вторым после Awoved релизом 2025 года.

Сооснователь студии Gearbox Рэнди Питчфорд лично представил трейлер Borderlands 4 — продолжения самой успешной (за исключением экранизации) франшизы своей компании. Выпустить фантастический шутер собираются в следующем году.

Что еще показали на TGA 2024

Автор: Антон Самитов