Дайджест мировой индустрии: Comcast избавляется от кабельных каналов, CW увольняет сценаристов, NBA теряет рейтинги

В ноябре Disney, Paramount и Warner Bros. Discovery отчитались об очередных успешных кварталах, а Comcast первой на рынке решила избавиться от кабельных каналов. История с соглашением между Warner Bros. Discovery и NBA превратилась в драму в трех актах (акт первый — стороны все-таки пришли к какому-то согласию; акт второй — WBD все равно грозят иском инвесторы; акт третий — рейтинги NBA уже не те, что прежде). Netflix, напротив, столкнулся с издержками излишне популярной спортивной трансляции, и теперь ему тоже грозит судебный иск. Об этих и других новостях кино-, теле- и стриминговой индустрий — в ежемесячном обзоре Кинопоиска.

Disney отчиталась за четвертый финансовый квартал

В ноябре за четвертый финансовый квартал 2024 года отчиталась Disney. Вот ее основные показатели.

Выручка компании за четвертый квартал составила 22,57 млрд долларов, прибыль — 948 миллиона.

Выручка компании за весь год составила 91,4 млрд долларов, прибыль — 7,6 млрд долларов.

Disney+ закончил четвертый квартал в плюсе, его прибыль составила 321 миллиона, и эта сумма помогла выйти в плюс по итогам всего года. Прибыль стриминга за год составляет 134 миллиона. Напомним, что по итогам четвертого квартала прошлого года убытки Disney+ оценивались в 387 миллионов, а за весь 2023 год стриминг ушел в минус на 2,6 миллиарда.

Число подписчиков Disney+ увеличилось на 4,8 миллиона человек. С учетом индийского Hotstar общая аудитория Disney+ оценивается в 153,8 миллиона подписчиков, без — в 122,7 миллиона.

Paramount отчиталась об итогах третьего квартала

Об итогах также отчиталась Paramount, правда компания держала отчет за третий календарный квартал. Вот основные цифры.

Paramount+ второй квартал подряд заканчивает в плюсе, его прибыль по итогам третьего квартала составила 49 млн долларов. Аналогичный период прошлого года стриминг закончил с убытком в 238 миллионов.

Число подписчиков Paramount+ за три месяца увеличилось на 3,5 миллиона человек и составило 72 миллиона человек.

Прибыль подразделения ТВ и медиа составила 936 миллионов, что почти на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Виной тому меньшие кассовые сборы и доходы от продажи лицензий.

Киноподразделение Paramount закончило квартал с прибылью в 3 млн долларов, и это существенный прогресс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда подразделение понесло 49 млн долларов убытка. Впрочем, особо радоваться руководителям здесь нечему, потому что основной драйвер роста — сокращение издержек с 940 млн долларов до 587 миллионов, но и кассовые сборы, соответственно, стали меньше. При этом «Трансформеры: Начало», главный релиз студии этого квартала, заработал в прокате всего 130 млн долларов, судя по всему, не отбив даже половину производственного бюджета.

Общая выручка компании за квартал составила 6,73 млрд долларов, прибыль — 337 миллионов.

Warner Bros. Discovery отчиталась об итогах квартала

Последний на сегодня отчет пришел от Warner Bros. Discovery.

Выручка компании по итогам третьего календарного квартала составила 9,62 млрд долларов, но чистая прибыль — всего 135 миллионов. Правда, это уже заметное улучшение по сравнению с убытками в 417 миллионов за аналогичный период прошлого года.

Количество подписчиков сервиса Max за третий квартал увеличилось на 7,2 миллиона человек и составило 110,5 миллиона на конец квартала. Этому поспособствовал запуск стриминга на новых рынках и повышенный интерес к Олимпийским играм в Париже.

Олимпийские игры собрали 215 миллионов просмотров — прирост в 23% по сравнению с Играми в Токио.

«Пингвин» стал одной из крупнейших премьер в истории Max: цифры просмотров сравнимы с «Одними из нас» и «Домом Дракона».

Warner Bros. Discovery и NBA пришли к соглашению

Крупнейшая вещательная корпорация и Национальная баскетбольная ассоциация урегулировали свои споры в досудебном порядке. После того как компания летом потеряла права на трансляции матчей NBA в течение следующих одиннадцати сезонов юристы WBD обвинили Лигу в дискриминации и обратились в суд.

Результаты соглашения таковы:

Warner Bros. Discovery получает право без какой-либо лицензионной платы использовать нарезки из матчей NBA для создания собственного контента в течение одиннадцати следующих сезонов.

NBA получает право без какой-либо лицензионной платы использовать созданный WBD баскетбольный контент на своих платформах и ресурсах.

TNT Sports получил права на трансляцию всех матчей NBA в ряде стран, включая Латинскую Америку и Польшу.

WBD получила от ESPN сублицензию на показ 12 футбольных матчей НФЛ, 13 баскетбольных матчей NBA и двух матчей плей-офф студенческого футбола каждый год.

TNT Sports продолжит производство популярной программы Inside the NBA, но ее показ переедет на каналы ESPN и ABC. Вся четверка ведущих программы останется неизменной.

Рейтинги NBA в новом сезоне упали

В этом году Баскетбольная ассоциация продала телевизионные права на трансляции всех матчей чемпионата в течение одиннадцати следующих сезонов за рекордные 76 млрд долларов. Однако при этом, согласно опубликованной статистике, телевизионные рейтинги игр NBA в этом сезоне упали на 28%. В среднем одну игру регулярного чемпионата на TNT смотрит 1,8 миллиона человек, на ESPN — 1,77 миллиона человек.

Эксперты отмечают сразу несколько возможных причин падения популярности NBA.

Обесценивание игр регулярного чемпионата. В отличие от НФЛ, где регулярный сезон состоит всего из 17 матчей и практически каждая игра становится событием, в NBA регулярный чемпионат состоит из 82 матчей, и иногда команды вынуждены играть два дня подряд. У зрителей просто нет времени следить за всеми матчами, тем более что и тренеры, и игроки всячески принижают значимость регулярки. Так, тренеры стали регулярно позволять звездам пропускать матчи регулярного чемпионата, чтобы в лучшей форме подойти к плей-офф. Публика считывает эти настроения. «А если люди не следили за чемпионатом, им и плей-офф не будет интересен», — считает спортивный обозреватель Итан Штраусс.

В отличие от НФЛ, где регулярный сезон состоит всего из 17 матчей и практически каждая игра становится событием, в NBA регулярный чемпионат состоит из 82 матчей, и иногда команды вынуждены играть два дня подряд. У зрителей просто нет времени следить за всеми матчами, тем более что и тренеры, и игроки всячески принижают значимость регулярки. Так, тренеры стали регулярно позволять звездам пропускать матчи регулярного чемпионата, чтобы в лучшей форме подойти к плей-офф. Публика считывает эти настроения. «А если люди не следили за чемпионатом, им и плей-офф не будет интересен», — считает спортивный обозреватель Итан Штраусс. Социальная повестка. NBA оказалась самой политически активной лигой. В прошлом Лига не раз позволяла игрокам размещать на майках фразы вроде «Жизни черных имеют значение», «Я не могу дышать» и даже бойкотировать матчи в знак протеста против полицейского произвола. Эксперты отмечают, что это могло отвадить правую и наиболее консервативную часть аудитории.

NBA оказалась самой политически активной лигой. В прошлом Лига не раз позволяла игрокам размещать на майках фразы вроде «Жизни черных имеют значение», «Я не могу дышать» и даже бойкотировать матчи в знак протеста против полицейского произвола. Эксперты отмечают, что это могло отвадить правую и наиболее консервативную часть аудитории. Изменившийся стиль игры. Если прежде в NBA было много борьбы под кольцом, то в последние годы все больше игроков предпочитают забрасывать трехочковые из-за дуги, лишая матчи зрелищности.

Если прежде в NBA было много борьбы под кольцом, то в последние годы все больше игроков предпочитают забрасывать трехочковые из-за дуги, лишая матчи зрелищности. Потеря идентичности. Итан Страусс отмечает, что игроки стали чаще менять клубы, а команды практически ежегодно вносят изменения в дизайн игровой формы, отчего та становится менее узнаваемой. Более того, если раньше у каждой команды было всего два комплекта — домашний и гостевой, — то теперь каждой позволяется иметь несколько альтернативных вариантов.

Итан Страусс отмечает, что игроки стали чаще менять клубы, а команды практически ежегодно вносят изменения в дизайн игровой формы, отчего та становится менее узнаваемой. Более того, если раньше у каждой команды было всего два комплекта — домашний и гостевой, — то теперь каждой позволяется иметь несколько альтернативных вариантов. Недостаток американских звезд. В этом сезоне в NBA задают класс легионеры: серб Никола Йокич, словенец Лука Дончич и грек Яннис Адетокунбо. The Wrap отмечает, что, хотя легионеры и повышают качество игры в лиге, американская публика всегда проникалась большей симпатией именно к доморощенным звездам, которых сейчас ощутимо не хватает.

Зрители бокса недовольны Netflix

15 ноября Netflix показал в прямом эфире трансляцию боксерского поединка между Майком Тайсоном и подавшимся в профессиональные боксеры ютубером Джейком Полом. Для платформы это оказалась феноменальным успехом: согласно данным стриминга, в прямом эфире поединок посмотрело 60 миллионов домохозяйств, а число единовременных просмотров на пике превышало 65 миллионов. Спустя несколько дней после трансляции компания объявила, что общее число посмотревших матч увеличилось до 108 миллионов человек.

Однако далеко не все зрители остались довольны качеством эфира. Десятки тысяч человек столкнулись с перебоями в трансляции, задержками и падением качества картинки. В конечном итоге ряд пользователей, воспользовавшись законодательством штата Флорида, подали против Netflix групповой иск. Стриминг обвиняют в нарушении договора, недобросовестном поведении, мошеннической торговой практике и недостаточной защите прав потребителей. Требуемая истцами сумма компенсации оценивается в сотни миллионов долларов.

Есть также недовольные, которые считают, что исход поединка, закончившегося победой Пола, был сфабрикован. Среди скептиков — Сильвестр Сталлоне. «Я знаю этого невероятного спортсмена с тех пор, как ему было 19 лет, — заявил он. — И в его исполнении мы увидели на ринге одно из величайших актерских представлений, достойное премии „Оскар“. Джейк, прояви благодарность, этот человек пощадил твою жизнь».

Перебои с трансляциями бокса вызывают опасения в том, как Netflix справится с показом двух рождественских футбольных матчей НФЛ. В прошлом году эти игры привлекли внимание 28,4 миллиона зрителей.

Comcast сливает кабельные каналы NBCUniversal

Медиагигант Comcast объявил о намерении выделить в отдельную компанию все кабельные каналы сети NBCUniversal, пока что иронично называемую SpinCo (можно перевести как «ОтщепенецКо»). В состав нового предприятия, которое возглавит теперь уже бывший председатель NBCUniversal Media Group Марк Лазарус, войдут MSNBC, CNBC, E!, Syfy, USA, Oxygen, Golf Channel, а также сервис по продаже билетов Fandango и легендарный сайт Rotten Tomatoes. Таким образом, в ведении основного NBCUniversal останутся все основные федеральные каналы сети, NBC Sports, Telemundo, киностудия Universal, один кабельный канал Bravo и стриминг Peacock. Решение оставить Bravo также никого не удивило, поскольку именно этот канал служит основным поставщиком рейтинговых реалити-шоу для Peacock.

Раздел NBCUniversal может стать первой ласточкой, возвещающей о начале новой фазы структурных изменений в отрасли. По мере того как кабельные каналы продолжают терять подписчиков, из основного источника доходов сетей они все больше превращаются в обузу. Весь последний год в прессе то и дело возникали слухи, что Paramount избавится от MTV и Comedy Central, а Warner Bros. Discovery — от кабельных проектов Discovery. Comcast, всегда славившаяся более жестким подходом к нерентабельным активам, просто приняла такое решение раньше всех. «Comcast всегда славилась более агрессивным подходом, с 2015 года она закрыла семь телевизионных сетей, — говорит аналитик S&P Скотт Робсон. — Я совсем не удивлен, что они решили первыми избавиться от кабельных каналов».

Телеканал CW практически полностью сократил сценарный отдел

На телеканале CW началась новая волна сокращений, в первую очередь затронувшая маркетинг и сценарный отдел. Сокращения в сценарном отделе полностью соответствуют провозглашенной новым руководством концепции дальнейшего развития канала. После того как контроль над CW перешел от Paramount и Warner Bros. Discovery к компании Nexstar Media, новые владельцы провозгласили курс на достижение каналом прибыльности к концу 2025 года. Ради этого новый президент Брэд Шварц решил полностью отказаться от производства дорогостоящих оригинальных сериалов и сделать акцент на спортивных трансляциях, а также реалити и игровых шоу.

Sony и Legendary прекращают сотрудничество

Студии Sony и Legendary решили не продлять истекающее в декабре соглашение о партнерстве, оказавшееся крайне невыгодным для Sony. Если в рамках аналогичного соглашения с Warner Bros. студия получила права на показ второй части «Дюны» и «Годзилла и Конг: Новая империя», то Sony достались «Книга Кларенса» Джеймса Сэмюэла (сборы — 6 млн долларов при бюджете в 40 млн долларов) и «Машина» Берта Крайшера (сборы — 11 млн долларов при бюджете в 20 млн долларов). Правда, Sony все равно выступит прокатчиком выходящей в 2025 году комедии для взрослых «Друзья-животные» с Райаном Рейнольдсом, Винсом Воном и Джейсоном Момоа в главных ролях. Между тем 2024 год стал самым прибыльным в истории Legendary.

Короткие новости

Amazon увеличивает инвестиции в ИИ. Технический гигант вложил еще 4 млрд долларов в компанию Anthropic — разработчика ИИ Claude, одну из самых распространенных ИИ-моделей на рынке. Полгода назад Amazon уже инвестировала в Anthropic 2,75 млрд долларов. В последнее время гигант активно использует ИИ в работе. Так, например, в прошлом месяце Prime Video добавил для своих оригинальных проектов возможность просмотреть сгенерированные ИИ рекапы.

Технический гигант вложил еще 4 млрд долларов в компанию Anthropic — разработчика ИИ Claude, одну из самых распространенных ИИ-моделей на рынке. Полгода назад Amazon уже инвестировала в Anthropic 2,75 млрд долларов. В последнее время гигант активно использует ИИ в работе. Так, например, в прошлом месяце Prime Video добавил для своих оригинальных проектов возможность просмотреть сгенерированные ИИ рекапы. Fox и Hulu продлили соглашение о сотрудничестве. Телесеть и стриминг подписали новое многолетнее соглашение, в рамках которого все топовые проекты Fox, включая «Симпсонов» и «Закусочную Боба», продолжат появляться на стриминге на следующий день после телевизионной премьеры.

Телесеть и стриминг подписали новое многолетнее соглашение, в рамках которого все топовые проекты Fox, включая «Симпсонов» и «Закусочную Боба», продолжат появляться на стриминге на следующий день после телевизионной премьеры. Боб Айгер продаст часть акций Disney. Стоимость пакета акций, полученного генеральным директором компании еще в декабре 2014 года, оценивается в 41 млн долларов. Наличка понадобилась Айгеру, после того как он и его жена Уиллоу Бэй приобрели контрольный пакет акций в футбольном клубе «Эйнджел Сити». Покупка обошлась чете Айгер в 250 млн долларов, еще 50 миллионов они обязались вложить в развитие клуба.

Стоимость пакета акций, полученного генеральным директором компании еще в декабре 2014 года, оценивается в 41 млн долларов. Наличка понадобилась Айгеру, после того как он и его жена Уиллоу Бэй приобрели контрольный пакет акций в футбольном клубе «Эйнджел Сити». Покупка обошлась чете Айгер в 250 млн долларов, еще 50 миллионов они обязались вложить в развитие клуба. В 2025 году Disney потратит на производство и приобретение контента 24 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом сумма вырастет на 600 миллионов, но при этом на создание новых фильмов и сериалов будет потрачено меньше, а увеличение расходов связано с ростом стоимости прав на трансляции матчей НФЛ и НБА. По словам финансового директора Disney Кевина Лэнсберри, спортивные трансляции уже занимают 40% от общих трат на производство контента, и эта цифра будет только увеличиваться.

По сравнению с 2024 годом сумма вырастет на 600 миллионов, но при этом на создание новых фильмов и сериалов будет потрачено меньше, а увеличение расходов связано с ростом стоимости прав на трансляции матчей НФЛ и НБА. По словам финансового директора Disney Кевина Лэнсберри, спортивные трансляции уже занимают 40% от общих трат на производство контента, и эта цифра будет только увеличиваться. Число подписчиков тарифов с рекламой на Netflix увеличилось до 70 миллионов человек. Стриминг представил тарифы с рекламой два года назад. Год назад количество их пользователей составляло 15 миллионов, полгода назад — 40 миллионов. По словам представителей компании, тарифы с рекламой выбирает половина новых подписчиков.

Стриминг представил тарифы с рекламой два года назад. Год назад количество их пользователей составляло 15 миллионов, полгода назад — 40 миллионов. По словам представителей компании, тарифы с рекламой выбирает половина новых подписчиков. Paramount+ вводит премиальные тарифы и тарифы с рекламой в Великобритании и Ирландии. По словам представителей компании, этот шаг вписывается в текущую стратегию предоставления потребителям широкого ценового выбора. Стоимость базового тарифа с рекламой составит 4,99 фунта в месяц в Великобритании и 5,99 евро в Ирландии. Премиального — 10,99 фунта и 11,99 евро соответственно. При этом стоимость стандартного тарифа без рекламы увеличится соответственно с 6,99 фунта и 7,99 евро в месяц до 7,99 фунта и 8,99 евро. Премиальный тариф дает подписчикам возможность смотреть видео в разрешении 4К и пользоваться четырьмя устройствами одновременно.

По словам представителей компании, этот шаг вписывается в текущую стратегию предоставления потребителям широкого ценового выбора. Стоимость базового тарифа с рекламой составит 4,99 фунта в месяц в Великобритании и 5,99 евро в Ирландии. Премиального — 10,99 фунта и 11,99 евро соответственно. При этом стоимость стандартного тарифа без рекламы увеличится соответственно с 6,99 фунта и 7,99 евро в месяц до 7,99 фунта и 8,99 евро. Премиальный тариф дает подписчикам возможность смотреть видео в разрешении 4К и пользоваться четырьмя устройствами одновременно. Warner Bros. Discovery добавляет для пользователей Max возможность просмотра кабельных каналов HBO. Трансляции каналов HBO 2, HBO Signature, HBO Comedy и HBO Zone будут представлены на вкладке «Каналы». Пока что опция доступна только для небольшого числа подписчиков стандартного тарифа без рекламы, но постепенно она будет расширяться.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images, Al Bello / Getty Images for Netflix © 2024