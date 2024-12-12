Костяной храм, возвращение Киллиана Мерфи и съемки на iPhone. Что мы знаем о фильме «28 лет спустя»

В сети уже появился первый трейлер фильма «28 лет спустя» — долгожданного продолжения культового зомби-хоррора «28 дней спустя». Как и первый фильм серии, его снова создали режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд, а в кадре появится Киллиан Мерфи. Кинопоиск рассказывает все, что известно о фильме.

О чем фильм

Это прямое продолжение культового постапокалиптического фильма «28 дней спустя». Зомби-хоррор вышел в 2002 году, собрал приличную кассу (84 млн долларов при бюджете в 8 миллионов) и воскресил интерес к жанру. За первым фильмом последовал сиквел «28 недель спустя» (2007), о котором фанаты и авторы оригинала предпочитают не вспоминать (Алекс Гарленд не раз говорил, что не очень доволен сюжетом сиквела). А Киллиан Мерфи, звезда «28 дней спустя», в продолжении и вовсе не появляется.

Учитывая отношение сценариста к сиквелу, пока не очень понятно, будут ли считаться события «28 недель спустя» каноном или новый фильм предпочтет их проигнорировать. Второй вариант пока выглядит реалистичнее. По сюжету сиквела за семь месяцев с начала эпидемии большая часть зараженных в Англии умерла от голода, а в трейлере «28 лет спустя» мы видим, что эпидемия не закончилась и спустя 30 лет.

Новый фильм откроет целую трилогию. Судя по синопсису, через 30 лет после начала эпидемии вирус ярости продолжает свирепствовать, но небольшим сообществам уцелевших удается выживать в тщательно охраняемых локациях. Одна такая группа живет на маленьком острове недалеко от побережья Великобритании. Когда один человек отправляется с важным заданием на большую землю, он обнаруживает тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только зараженных, но и других выживших. Согласно трейлеру, одним из таких ужасов оказывается целая башня, сложенная из черепов. Возможно, она имеет какое-то отношение к загадочному костяному храму, вынесенному в заголовок второй части трилогии.

Чуть больше подробностей рассказал актер Рэйф Файнс. По его словам, фильм рассказывает историю маленького мальчика, который пытается найти доктора, чтобы помочь своей умирающей матери. «И вот он ведет свою мать через эту прекрасную местность на севере Англии (фильм в основном снимали на натуре в Йоркшире и Нортумберленде. — Прим. ред.), и, разумеется, в лесах и на холмах вокруг них скрываются зараженные. Он находит доктора, и поначалу этот персонаж покажется зрителям странным и необычным, но на самом деле он выступает на стороне добра».

Зомби-хоррор должен выйти в зарубежный прокат 20 июня 2025 года.

Кто работает над первым фильмом (и трилогией)

Рэйф Файнс

Ключевые фигуры в создании «28 лет спустя» — авторы оригинала Алекс Гарленд и Дэнни Бойл. Вернулись и работавшие над оригиналом оператор Энтони Дод Мэнтл и продюсер Энтони Макдональд.

Гарленд — британский писатель, сценарист и режиссер. Известность пришла к нему в 1996 году после выхода дебютного романа «Пляж». В начале 2000-х он переключился на кино и с тех пор написал сценарии к фильмам «28 дней спустя» (2002), «Пекло» (2007), «Не отпускай меня» (2010) и «Судья Дредд» (2012). В середине 2010-х он переквалифицировался в режиссера и снял четыре фильма: «Из машины» (2014), «Аннигиляция» (2017), «Род мужской» (2022) и «Падение империи» (2024). Еще он создал сериал «Программисты» (2020). «Я никогда не хотел становиться режиссером, — со смехом поясняет Гарленд. — Я просто хотел, чтобы они перестали перекраивать мои сценарии. А единственный способ этого добиться — занять их место».

После завершения работы над «Падением империи» Гарленд решил на время завязать с режиссурой и снова заняться написанием сценариев для других людей. Первым делом он вернулся к проекту, с которого полноценно стартовала его кинокарьера. Более того, он отвечает за написание всей новой трилогии. «Идея целой трилогии просто пришла мне в голову — и бах! — заставила меня в принципе задуматься о природе творчества», поясняет Гарленд.

Оскароносный Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб», «На игле») давно работает с Гарлендом. Он экранизировал его роман «Пляж» и выступил режиссером «28 дней спустя» и «Пекла». Рэйф Файнс, едва ли не главный источник информации о фильме, рассказал, что Бойл снял всю ленту на iPhone 15 Pro Max. Интересно, что режиссер отвечал лишь за «28 лет спустя», а следующие два фильма трилогии будут реализовывать другие люди. Более того, продолжение, получившее название «28 лет спустя. Часть II: Костяной храм», снималось параллельно с первым фильмом.

У «Костяного храма» отсутствует дата премьеры, о нем известно лишь то, что режиссером выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2», «Кэндимен»), на съемочной площадке заметили Киллиана Мерфи, а музыку к фильму напишет Хильдур Гуднадоуттир.

Киллиан Мерфи стал зомби? И кто его еще сыграл в фильме

В зомби-хорроре сыграли Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Крейвен-охотник»), Джоди Комер («Убивая Еву», «Последняя дуэль»), Рэйф Файнс («Конклав», «Английский пациент»), Эрин Келлиман («Хан Соло: Звездные войны. Истории») и Джек О’Коннелл («Обратно во мрак»), а обладатель премии «Оскар» Киллиан Мерфи должен вернуться в небольшом камео к роли Джима, главного героя первого фильма. Трейлер заставил фанатов испугаться, что персонаж за это время успел стать зомби: в одном из кадров появляется зомби, подозрительно напоминающий Мерфи. Но Guardian поспешила опровергнуть слухи: на самом деле зомби играет модель и арт-дилер Ангус Нилл, которого на эту роль утвердил лично Дэнни Бойл.

Почему фильм ждали так долго

Джоди Комер

Представители компании Fox Atomic, недолго просуществовавшего подразделения Fox Searchlight Pictures, занимавшегося распространением «28 недель спустя», упоминали возможности создания третьей части еще летом 2007 года. Ее судьба полностью зависела от сборов второй. К слову, сиквел собрал 65 млн долларов при бюджете в 15 миллионов. Тогда же Дэнни Бойл рассказал, что сюжет третьего фильма (в то время он еще назывался «28 месяцев спустя») в общих чертах готов.

Однако затем проект на долгие годы провалился в производственный ад. И Бойл, и Гарленд периодически заявляли, что готовы им заняться (правда, с каждым разом в их голосе звучало все меньше уверенности), но всякий раз работе мешали проблемы с авторскими правами на франшизу.

В 2023 году Бойл и Гарленд всерьез взялись за дело, объявив о твердом намерении довести переименованный в «28 лет спустя» сценарий до экранов. «Дэнни был заинтересован в фильме, продюсеры были заинтересованы в фильме, а у меня родилась стоящая идея, — объяснил происходящее Гарленд. — Прежде у меня просто не было ее. Мы регулярно, каждые несколько лет, обсуждали возможность сиквела, но только теперь, по прошествии всего этого времени, у меня появилась подходящая концепция. Я написал сценарий, показал его Дэнни и Эндрю Макдональду, и мы все решили им заняться».

В феврале 2023 года продюсер Эндрю Макдональд выкупил у Searchlight Pictures права на первый фильм и после некоторых переговоров продал их студии Sony, а заодно и все будущие сиквелы.

Автор: Алексей Ионов