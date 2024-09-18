Что происходит в прокате: Паддингтон в Перу против Моаны в Полинезии

«Приключения Паддингтона» сохраняют первое место в прокате, хотя среди лидеров уик-энда не обошлось без коротких метров. Российским кинотеатрам советуют поднимать стоимость билетов. В США — рекордные сборы и лидерство «Моаны 2». Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

Лидерство в прокате ожидаемо сохранил семейный фильм «Приключения Паддингтона 3». По итогам второго уик-энда его сборы составили 139,5 млн рублей, что на 43% меньше показателей стартовых выходных (243,4 млн рублей). Суммарные сборы приключений медвежонка пока составляют около 421 млн рублей. Это уже обеспечило им место в топ-20 самых кассовых фильмов в российском прокате за 2024 год.

На второй строчке расположилась комедия «Звезды в Сибири». Фильм стартовал с 71,9 млн рублей, что немногим больше показателей другого фильма с Сергеем Светлаковым — комедии «Беляковы в отпуске» (66,6 млн рублей), но значительно скромнее результата «Беспринципных в деревне» (107,2 млн рублей).

«Звезды в Сибири»

Тройку лидеров замыкает еще одна новинка недели — полнометражный мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес», заработавший 43,8 млн рублей. Анимационный проект стартовал увереннее другого фильма франшизы — «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» (29,2 млн рублей за премьерный уик-энд 15–18 декабря 2022 года). Нарастить удалось и аудиторные показатели: 145,4 тысячи зрителей на старте против 128,7 тысячи у фильма 2022-го.

Заметно просели сборы комедии «Один день в Стамбуле» ко второму уик-энду. С 5 по 8 декабря картина заработала 37,4 млн рублей против 86,4 млн рублей на старте (падение на 57%). В целом новинка показала себя скромнее фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (132,8 млн рублей в первый уик-энд). Общая касса «Одного дня в Стамбуле» пока достигла отметки примерно в 145,3 млн рублей.

Пиратский фронт

«Гладиатор 2»

Сразу два коротких метра расположились в топ-10 российского проката по итогам минувших выходных. Фильмы «Край вдохновения» и «Через Москву» заработали 22,8 млн и 11,8 млн рублей соответственно. Они же стали лидерами по средней заполняемости в первой десятке, собрав более 30 человек в среднем на одном сеансе. Сейчас в кинотеатрах под личиной короткометражек прячутся мультфильм «Моана 2», картины «Гладиатор 2», «Веном: Последний танец» и другие. В отдельных кинотеатрах можно встретить фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Подорожание идет на пользу

Согласно данным ЕАИС, с которыми ознакомился Кинопоиск, средняя цена билета в кинотеатрах по итогам ноября 2024 года составила 397,5 рублей — это рекордное значение по месяцам за всю историю наблюдений. Для сравнения: в октябре средняя стоимость составила 367,1 рубля, а в ноябре 2023-го — 302,2 рубля. Наверняка уже по итогам всего декабря средняя цена впервые перевалит за 400 рублей. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил в рамках деловой программы форума «Российский кинобизнес», что кинотеатры могут смело поднимать стоимость билета, так как это несущественно отразится на зрительском спросе, но одновременно «позволит повысить общие поступления, благодаря чему кинотеатры смогут работать хотя бы в небольшой плюс и развиваться». О потенциале роста цены билета говорит и наценка при онлайн-продажах: если при наличии сервисного сбора доля таких покупок не падает, значит, возможность для дальнейшего роста сохраняется. «Как только доля интернет-продаж начнет снижаться, это становится сигналом, что цена стала уже чувствительна для зрителя и больше повышать ее не стоит», — заявил спикер.

По оценке Воронкова, в ближайшие годы бокс-офис будет расти преимущественно за счет увеличения цены билета, так как заметного увеличения продаж билетов ожидать не стоит, рынок будет оставаться на уровне 126 млн человек в год. По данным ЕАИС, с 1 января по 10 декабря (на 11:30) было продано 119,2 млн билетов.

Первый уик-энд после Дня благодарения взорвал американскую индустрию. С 6 по 8 декабря бокс-офис США достиг отметки в 137,2 млн долларов — это рекорд для подобного уик-энда за другие годы. Для сравнения: в аналогичные праздничные выходные 2023-го релизы собрали 97,1 млн долларов (тогда лидером проката был документальный проект «Ренессанс: Фильм Бейонсе»). Также результат текущего года превзошел показатели 2018-го с 119,7 млн долларов (первую строчку занимал мультфильм «Ральф против интернета»).

«Моана 2»

«Моана 2» ожидаемо сохранила первую строчку проката. Мультфильм пополнил свой счет на 51,2 млн долларов, тем самым увеличив американскую кассу до 299,3 млн долларов. Это больше, чем суммарно заработала первая «Моана» в 2016 году (248,7 млн долларов). Ранее новинка установила несколько рекордов среди премьер уик-энда Дня благодарения: лучший старт (135,5 млн долларов) за традиционную трехдневку и в расширенный праздничный уик-энд (221 млн долларов). В целом у второй «Моаны» есть шанс обойти «Гадкого я 4», который в американском прокате суммарно собрал 361 млн долларов.

На второй строчке чарта расположилась картина «Злая: Сказка о ведьме Запада» с 36,4 млн долларов за уик-энд. Суммарная американская касса фильма с Арианой Гранде и Синтией Эриво пока составляет 322,1 млн долларов, что уже обеспечило четвертую строчку среди самых кассовых фильмов в 2024 году в США.

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Тройку лидеров замкнул «Гладиатор 2», заработавший 12,5 млн долларов. Общий американский бокс-офис фильма Ридли Скотта пока составляет 132,7 млн долларов.

Сиквел индийского боевика «Пушпа 2: Власть» стартовал с 9,3 млн долларов по итогам пяти дней в прокате. Если рассматривать трехдневку, за это время картина заработала 4,8 млн долларов в 1245 кинотеатрах, что кратно больше показателей первого фильма (1,3 млн долларов на 400 площадках).

Спустя 10 лет после американской премьеры в повторный прокат вышел фильм «Интерстеллар». Картина Кристофера Нолана была представлена в 165 IMAX-кинотеатрах и заработала 4,4 млн долларов. Такой результат позволил подняться фильму на шестую строчку уик-энда.

Полнометражная версия аниме «Поднятие уровня в одиночку. Второе пробуждение» собрала в премьерный уик-энд 2,4 млн долларов в 846 кинотеатрах. Этот результат оказался скромнее старта аниме «Истребитель демонов: На тренировку столпов», которое заработало 11,5 млн долларов в 1949 кинотеатрах.

В первую десятку также смог пробиться фильм-концерт группы For King + Country в рамках тура A Drummer Boy Christmas. Картина заработала за четыре дня 2,8 млн долларов примерно в 1500 кинотеатрах.

Автор: Вита Иванова