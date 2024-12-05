Новости недели: «Мандалорец и Грогу», «Белоснежка» и «Кибертакси»

Кинопоиск продолжает рассказывать о главных событиях недели в формате дайджестов. В этом выпуске — новая «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот, спецэпизод «Кибердеревни» и очередные слухи о сериале по «Гарри Поттеру».

Трейлеры недели

Студия Disney опубликовала новый трейлер «Белоснежки» — экранизации классического мультфильма с Рэйчел Зеглер (обладательница «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в «Вестсайдской истории») в главной роли. Злую мачеху сыграла Галь Гадот («Чудо-женщина»). Режиссерское кресло занял Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»). Мюзикл по мотивам немецкой сказки братьев Гримм выйдет в зарубежный прокат 21 марта 2025 года.

В сети появился финальный трейлер сериала «13-я клиническая. Начало» — приквела мистического хита «Иви». История первой в мире больницы, где лечат одержимых опасными сущностями, развернется в 1970-х. Врачи СССР попытаются осмыслить необъяснимое, а главной героине Яне придется спасти сына из лап Люцифера и стать главврачом загадочной клиники. Роли исполнили Павел Прилучный, Виктория Исакова, Ирина Старшенбаум, Сергей Гилёв и другие. Режиссером выступил Илья Ермолов, а сценаристом — Андрей Золотарёв. Релиз запланирован на 19 декабря.

Опубликован трейлер «Кибертакси» — спецэпизода по вселенной «Кибердеревни». Главным героем новой истории станет Рустам, таксующий на летающей «Волге» и мечтающий завоевать сердце красавицы Мадины. Чтобы впечатлить девушку, за которой ухаживает еще один мужчина, Рустам отправляется на заработки в далекий Гигаполис. Но на пути к счастью парня ждет множество приключений и встреч. В спецэпизоде снялись Карим Омаров и Мия Магомедова, Сергей Чихачёв, Сергей Авдеев и Григорий Скряпкин. Премьера «Кибертакси» состоится на Кинопоиске 22 декабря.

«Стоп! Снято!» недели

«Два холма»

Закончились съемки третьего сезона «Двух холмов». События новых серий разворачиваются спустя полгода после второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона, в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети. В третьем сезоне к актерскому составу присоединились Владислав Ветров, Арина Постникова, Илья Лыков и Олег Комаров. Продолжение выйдет на Кинопоиске и Start весной 2025 года.

Съемки второго сезона «Уэнсдэй» завершились. Об этом сообщил Netflix, опубликовав первый кадр из продолжения сериала о дочери семейства Аддамс в академии вампиров. Подробностей сюжета пока немного, однако недавно в сети появились новости о том, что каст проекта пополнила Леди Гага. Кого сыграла певица, можно будет узнать в 2025 году, когда «Уэнсдэй» вернется на Netflix.

Продюсер Дэйв Филони заявил, что съемки «Мандалорца и Грогу» — полнометражного продолжения приключений персонажей из вселенной «Звездных войн» — официально завершены. Премьера картины запланирована на май 2026 года. Кроме того, Филони подтвердил работу над вторым сезоном «Асоки». Сейчас режиссер трудится над сценарием к продолжению шоу с Розарио Доусон в главной роли.

Кастинг недели

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой сыграет в Lucky — новом мини-сериале Apple TV+. Это история о женщине, которая много лет назад оставила преступную жизнь, но теперь должна в последний раз принять свою темную сторону, чтобы навсегда попрощаться с криминальным прошлым. Проект будет основан на одноименном романе Мариссы Стейпли. Это первая сериальная роль актрисы со времен «Хода королевы». Lucky спродюсируют Риз Уизерспун и Джонатан Троппер («Видеть»). Дата выхода проекта пока неизвестна.

На роль Северуса Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру», по данным THR, рассматривают актера Паапа Эссьеду («Банды Лондона», «Род мужской»). Согласно источникам издания, актеру уже предложили сыграть героя, но пока неясно, начались ли полноценные переговоры. Ранее стало известно, что Дамблдора в проекте может исполнить Марк Райлэнс, оскароносная звезда «Шпионского моста». Max обещает, что каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии. Производство начнется летом 2025-го. Съемки будут проводиться на оригинальной студии под Лондоном, где снимали и фильмы. На главные роли прослушали более 32 тысяч детей. Предполагается, что первые эпизоды могут выйти в 2026 году.

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Камбэк недели

В новых «Пиратах Карибского моря» все-таки может появиться капитан Джек Воробей. Об этом сообщают источники Variety. По данным журналистов, продюсер франшизы Джерри Брукхаймер параллельно работает над двумя сценариями следующего фильма, один из которых предусматривает появление Джека, если Джонни Депп и Disney все же решат возобновить сотрудничество. При этом, как утверждают источники, студия еще не обращалась к актеру. Сам Депп недавно закончил работу над собственным фильмом «Моди: Три дня на крыльях безумия». В центре сюжета — жизнь итальянского художника Амедео Модильяни во время Первой мировой войны.

Кадровые перестановки недели

Игорь Мишин покидает должность генерального продюсера Kion. Этой новостью медиаменеджер поделился в своих соцсетях. Уход подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion. «Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами», — заявили представители онлайн-кинотеатра. С сентября 2019-го Игорь Мишин занимал должность вице-президента ПАО «МТС». В апреле 2021-го он запустил онлайн-кинотеатр Kion. С 1 января 2023 года Игорь Мишин являлся генеральным продюсером стриминга.

Успех недели

Юра Борисов

Юра Борисов и Карен Карагулян стали номинантами на премию Independent Spirit Awards за роли в «Аноре». Оба актера претендуют на награду в категории «Лучшая роль второго плана». Вместе с ними номинации получили в том числе Адам Пирсон («Другой человек»), Джоан Чэнь («Младший брат») и Киран Калкин («Настоящая боль»). Саму «Анору» на Independent Spirit Awards выдвинули в номинации «Лучший фильм» и на продюсерскую премию, а Майки Мэдисон — в категории «Лучшая роль». Шон Бэйкер стал кандидатом на приз лучшему режиссеру. Independent Spirit Awards — американская независимая кинопремия, которая вручается с 1984 года. 40-я церемония награждения пройдет 22 февраля 2025 года.

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Автор: Никита Демченко