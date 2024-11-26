«Злая: Сказка о ведьме Запада» — галлюцинаторная ревизия «Волшебника страны Оз»

Череда диснеевских злодеек в главных ролях началась когда-то именно с юниверсаловской ведьмы Запада. Только не на экране, а на бродвейской сцене. Наконец культовый мюзикл получил свою экранизацию, которая стала хитом. А индустриальная пресса уже перечисляет причины, по которым «Злая» может получить главный «Оскар». Рассказываем, какой вышла первая часть киномюзикла с Синтией Эриво и Арианой Гранде.



О чем это

У Эльфабы (Синтия Эриво) всегда наготове остроумный ответ на тот случай, если кто-то вдруг спросит, почему она такая зеленая (нет, ее не укачало, и нет, в детстве она не ела траву). Такой цвет кожи в диковинку даже в волшебной стране Оз (где вообще-то есть целый Изумрудный город), так что бедной девушке приходится не только сносить насмешки сверстников, но и добиваться любви отца (Энди Найман), губернатора страны жевунов, для которого зеленая дочь — позор.

Сопровождая свою младшую сестру Нессу (Марисса Боде) в университет Шиз, Эльфаба волей случая колдует на людях — так ее замечает и берет под свое крыло мадам Моррибл (Мишель Йео), управляющая магическим факультетом. Делить комнату юной волшебнице предстоит с привилегированной блондинкой-зазнайкой Глиндой (Ариана Гранде), отношения с которой не складываются с самого начала. Зато талант и прилежание дарят девушке шанс на встречу с правителем страны Оз (Джефф Голдблюм) — могущественным волшебником, который наверняка сможет перекрасить ее. Если только он действительно тот, за кого себя выдает.

Почему это все обсуждают

«Злая» — киноадаптация культового бродвейского мюзикла, дожидаться которую многочисленным поклонникам пришлось более 20 лет. Это отчасти объясняет небывалый ажиотаж вокруг фильма, который уже за открывающий уик-энд в мировом прокате собрал более 160 млн долларов и занял первую строчку в американском бокс-офисе.

В основе либретто и сюжета фильма не оригинальная сказка Фрэнка Баума, а ревизионистский роман Грегори Магвайра «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз», переосмысляющий историю злой ведьмы Запада. В нем Магвайр дал колдунье имя «Эльфаба» и сосредоточился на ее юности, чтобы отследить превращение из студентки магического факультета в злую волшебницу, державшую в страхе своих подданных. Тренд на оправдание и очеловечивание знаменитых антагонистов в кино уже не новость, взять хотя бы диснеевских «Малефисенту», «Круэллу» или «Джокера» Тодда Филлипса. Но начался он именно со сценической постановки «Злой» в нулевые! Примечательно, что полюбившийся читателям роман изначально хотели экранизировать, но продюсеры Universal решили сначала попробовать адаптировать книгу в мюзикл. И не прогадали: стартовав на Бродвее в 2003 году, «Злая» быстро обрела культовый статус, выиграла «Тони» и обзавелась армией преданных фанатов.

Кто это сделал

Синтия Эриво, Ариана Гранде и Джон М. Чу

Своего режиссера «Злая» искала больше десяти лет. На эту должность рассматривали много громких голливудских имен. В их числе — Джей Джей Абрамс, Роб Маршалл, Райан Мёрфи и Стивен Долдри. Но в итоге работа досталась Джону М. Чу, у которого за плечами уже были полюбившийся западным критикам мюзикл «На высоте мечты» и несколько частей серии «Шаг вперед». Оператор картины Элис Брукс работала с Чу над «На высоте мечты», а также снимала другой успешный мюзикл последних лет — «Тик-так… БУМ!». Сценарий к фильму написали Дэна Фокс («Круэлла») и Винни Холцман (бродвейская постановка «Злой»). А композиторами выступили Стивен Шварц (также автор бродвейской постановки) и Джон Пауэлл («Шрэк»).

Как это снято

Чаще масштабно и зрелищно, местами — камерно и трогательно. С первым же пролетом камеры вслед за крылатыми обезьянами над разноцветными полями становится ясно: ревизия ревизией, но рецепт «Волшебника страны Оз» поразившего когда-то зрителей превращением черно-белого Канзаса в техниколорную сказку, по-прежнему работает. Только с экранизацией «Злая» нашла конгениальный своему сюжету визуальный медиум. Именно возможности студийного кино дарят этой истории размах, который при всем желании не может вместить бродвейская сцена. Дорога из желтого кирпича соединяет разноцветные страны, где по ярко разряженным улицам снуют многочисленные жители, готовые тут же броситься в пляс от вести о гибели злой ведьмы. А говорящие животные, вписанные в общество (они, например, принимают роды и даже преподают историю), обладают тем же эмоциональным диапазоном, что и люди. Их бедам сочувствуешь не меньше, чем человеческим. Мир на экране… в нем просто хочется остаться жить.

Вернее, хотелось бы, если бы он и впрямь был той утопией, которой кажется поначалу. Но волшебная страна Оз устроена сложнее: она полна предрассудков и, как мы знаем, управляется шарлатаном. Ее жители в лучшем случае настороженно относятся к соотечественникам со странным цветом кожи, да и к говорящим животным, как выяснится, они тоже настроены не так уж и дружелюбно. Студенты университета Шиз встречают Эльфабу испуганными возгласами и гримасами отвращения, а профессора истории мистера Дилламонда (козла в прямом смысле слова) на доске поджидает недвусмысленное послание: «Животные должны замолчать». Темы инаковости, нетерпимости и буллинга не растеряли своей актуальности за те 20 лет, что «Злая» мариновалась в производственном аду.

На фоне общего шума и блеска особенно выделяются тихие камерные эпизоды, где ведущим актрисам удается раскрыть не только свой комедийный (здесь особенно сияет Ариана Гранде), но и драматический потенциал. Им не нужно, чтобы зритель видел и слышал их с последнего ряда галерки, что позволяет использовать совсем иные выразительные средства. Взаимная неприязнь сменяется робкими шагами навстречу в сцене, решенной преимущественно на крупных планах. И она, несмотря на почти полное отсутствие звука, оглушает не меньше музыкальных номеров благодаря умело выстроенному напряжению и более тонкой актерской игре.

Вердикт

Синтия Эриво и Ариана Гранде

Популярный мюзикл обрел на большом экране второе дыхание и смотрится легко, несмотря на внушительный хронометраж в 2 часа 40 минут. А это еще лишь половина истории — первая часть дилогии кончается там, где бродвейское представление уходит на антракт. Но ощутить сказочную атмосферу и очароваться харизматичными персонажами удастся даже зрителю, ни разу не бывавшему на Бродвее. Первый фильм получился красочным и увлекательным, но при этом не вполне эскапистским путешествием — слишком уж волшебная страна напоминает несовершенную реальность, и не случайно история злой ведьмы Запада начинается с ее кончины. Вторая часть запланирована на 2025 год. В ней легенда о зеленокожей колдунье должна завершиться там же, где началась.

Автор: Оля Краснова