Продолжения сериальных хитов, комедии с комиками и киносказки: чего ждать от ТНТ в новом сезоне

28 ноября телеканал ТНТ представил новинки грядущего сезона. Кинопоиск сходил к коллегам в гости на презентацию и выбрал главные проекты.

На масштабной (или, как говорят организаторы, «самой большой») презентации сезона много говорили о достижениях телеканала ТНТ. По словам заместителя гендиректора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки, ТНТ — первый в стране у аудитории 14–44. В десятку самых популярных сериалов в эфире в этом сегменте вошло восемь проектов канала. Среди них, например, «Казачок» и «Универ», которые продлили на новые сезоны.

Новые сериалы

Анонсировали и несколько сериальных новинок. Среди них — комедия «Нейро-Вася» с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского, которому вживили искусственный интеллект, «Универ. Молодые» с новыми и старыми героями, «Челябинский раджа» про провинциального таксиста (его сыграл Павел Деревянко), переносящегося во сне в тело богатого индийца, «Черная бухгалтерия» про трех бухгалтерш, укравших крупную сумму у криминального авторитета, а также стартующая после новогодних праздников комедия «Демис и Марина», первую серию которой показали на фестивале «Пилот-2024».

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Также канал объявил о том, что будет вкладываться в производство и поддержку большого полнометражного кино. Ниже — актуальная линейка картин на ближайшие годы.

Крупная сибирская компания приглашает на новогодний корпоратив нескольких звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются, но по ошибке трансфер увозит их в маленькую деревню, где их встречает глава местного сельсовета. Он предлагает звездами пройти ряд испытаний: Светлаков и Брекоткин проверят дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки. Режиссер — Илья Фарвель («Адам и Ева», «Бедные Абрамовичи»). В прокате с 5 декабря.

Славик (Денис Дорохов), беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает, что срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается певец Филипп Киркоров. Славик готов на всё ради встречи с родственником, но даже представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Поставил комедию Марк Горобец («Тур с „Иванушками“»). В прокате с 19 декабря.

Элли переносится в страну жевунов, оказавшись вместе с собачкой Тотошкой в волшебном урагане. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляются по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания. В фильме сыграли Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова, пес породы джек-рассел-терьер Уджер, а главную героиню, Элли, исполнила юная Екатерина Червова. Режиссер — Игорь Волошин («Повелитель ветра»). В кинотеатрах с 1 января.

Современная экранизация, основанная на аудиоспектакле Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая попадает в Страну чудес. Чтобы вернуться домой, ей предстоит побывать на вершине гор, оказаться в пустыне, переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу и, наконец, повзрослеть. Роли в картине исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие. Режиссером выступает Юрий Хмельницкий («Лед 3»). Релиз в октябре 2025-го.

Полнометражный камбэк легендарного скетч-шоу, приуроченный к Международному женскому дню. В числе полюбившихся персонажей, которых вновь увидят зрители, — телеведущий Жорик Вартанов, учительница Снежана Денисовна, телезритель Сергей Беляков, а также охранник Бородач. К своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Кроме них, в картине снимутся Люся Чеботина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса. Режиссером картины выступит Саша Абдуллаев («Демис и Марина»). Фильм выйдет на ТНТ и Кинопоиске 8 марта.

Пародия на индийские фильмы, где Демис Карибидис и Михаил Галустян играют разлученных в детстве братьев. Вадахов назвал картину «нашим ответом Болливуду». За постановку отвечает Марюс Вайсберг, автор комедий «Гитлер капут!» и «Конец славы».

Семейная комедия, основанная на рассказах Эдуарда Успенского. Роль почтальона Печкина исполнит Иван Охлобыстин, Дяди Фёдора — Роман Панков («Денискины рассказы»). Кота Матроскина озвучит Антон Табаков (он же озвучивает персонажа в новом мультсериале), Шарика — Павел Деревянко. Режиссер — Сарик Андреасян. Прокат запланирован на 1 января 2026 года.

«Умка»

В новогоднюю ночь маленький Тайкэ загадывает желание: он хочет найти друга, с которым бы разделил свои мечты. На следующее утро мальчик встречает Умку — любознательного говорящего медвежонка, чью маму однажды выкрал браконьер. Тайкэ обещает зверю помочь медведице. Режиссер — Максим Пешков («Неличная жизнь»). Роль Тайкэ исполнит Алан Бабяров, также в «Умке» сыграют Милош Бикович, Марина Кравец, Павел Деревянко, Максим Лагашкин и Жаргал Бадмацыренов. Белых медведей создадут с помощью компьютерной графики. Релиз — 1 января 2027 года.

Продолжение популярной комедии с Владимиром Вдовиченковым. В этот раз главный герой Макс (Стас Старовойтов) вспоминает поездку в деревню к деду и его методы воспитания, а также непростую судьбу самого родственника. Роль деда сыграл Евгений Цыганов. В касте также числятся Надежда Михалкова, Степан Девонин и Анастасия Талызина. Режиссер — Илья Учитель. В российский прокат сиквел «Бати» выйдет 3 апреля.

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Комедийный телефильм, основанный на культовой ленте Леонида Гайдая. По сюжету Семён Семёнович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — Старый Дубай, где Горбункову контрабандисты наложат гипс с товарами «параллельного импорта». Режиссеры проекта — Михаил Семичев и Роман Ким, снявшие «Самоиронию судьбы». По словам создателей, зрителей ждут отсылки к популярным фильмам, сериалам, мемам и другим явлениям поп-культуры. В касте числятся Алексей Воробьёв, Максим Лагашкин, Павел Воля, Михаил Галустян и другие звезды. Премьера состоится в эфире ТНТ 31 декабря. Фильм также выйдет на Кинопоиске.

Автор: Никита Демченко