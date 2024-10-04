Новости недели: «Мамонты», «Лило и Стич» и новый фильм Александра Невского

Подводим итоги прошедших семи дней в еженедельном дайджесте Кинопоиска. Сегодня на повестке отмена сиквела «Одиноких волков», первый тизер фильма «Лило и Стич», третий сезон «Почки» и очередное пополнение в касте будущего проекта Кристофера Нолана.

Трейлеры недели

Продолжение «Игры в кальмара» обрело полноценный трейлер, в котором показали в том числе и новые испытания. По сюжету Ги-хун стремится уничтожить состязания, для чего вновь их проходит и пытается организовать восстание участников. Второй сезон популярного шоу выйдет 26 декабря. У сериала будет и третья часть, которая должна стать финальной, ее обещают выпустить в 2025-м.

Онлайн-кинотеатр Okko поделился новым трейлером «Мамонтов» — комедийного сериала с Юрием Стояновым в главной роли. В центре сюжета — пенсионер Николай Николаевич, которого обманывает кибермошенник. Герой намерен вернуть свои деньги, но для этого ему нужно (не без помощи внучки) окунуться в мир интернета. «Мамонтов» сняли Михаил Чистов и Иван Соснин. Главные роли, помимо Стоянова, сыграли Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко. Сериал выйдет в Okko 9 декабря.

Студия Disney поделилась первым тизером «Лило и Стича» — киноадаптации одноименного мультфильма. Как и оригинал, фильм расскажет о девочке, которая живет на Гавайях и однажды знакомится с синим инопланетянином. Роль Лило сыграла Майя Килоа, а Стича вновь озвучил Крис Сандерс. Картина выйдет в зарубежный прокат 23 мая 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

Сидни Суини

Завершились съемки биографического фильма о боксерше Кристи Мартин, в котором ее сыграла Сидни Суини. Об окончании работы актриса сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото с самой Кристи и боксерской перчаткой, подписанной спортсменкой. Суини также призналась, что эта роль стала одной из самых эмоциональных в ее карьере. Режиссером фильма выступил Дэвид Мишо, снявший «Короля Англии». Название проекта и дата премьеры пока не раскрываются.

Стартовали съемки фильма «Семь верст до рассвета». Картина расскажет о подвиге самого старшего Героя Великой Отечественной войны по имени Матвей Кузьмин. В режиссерском кресле — Александр Андреев («Точка опоры»). Оператором фильма выступает Елена Метла («Надо снимать фильмы о любви»). Съемки фильма проходят в Псковской области. В касте — Фёдор Добронравов, Екатерина Чаннова, Олег Гаас, Артём Быстров, Наталья Суркова и другие. Прокатом картины займется компания «Карропрокат». Релиз запланирован на конец 2025 года.

Кастинг недели

Шарлиз Терон

Новая неделя — новые пополнения в касте грядущего фильма Кристофера Нолана. Теперь свое участие в картине британского режиссера подтвердила и Шарлиз Терон. Оскароносная актриса присоединилась к звездному ансамблю, куда уже вошли Роберт Паттинсон, Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Лупита Нионго. Подробности сюжета все еще неизвестны. Источники Variety также сообщают, что все опубликованные синопсисы и слухи далеки от правды. Премьера нового фильма Нолана намечена на 17 июля 2026 года.

Смотрите видеоэссе: В главной роли: Шарлиз Терон

Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в сольном фильме про ударника легендарной группы «Битлз». Это подтвердил сам Старр, сказав, что актер уже начал брать уроки игры на барабанах. Картину поставит режиссер Сэм Мендес. Она станет частью большого проекта, посвященного ливерпульской четверке. Мендес планирует снять фильмы про каждого участника группы. И у каждой ленты будут свой сценарист и уникальный ракурс на историю «Битлз».

Самый сексуальный мужчина года по версии журнала People, Джон Красински исполнит главную роль в сериале Silent River. Другого ключевого героя сыграет Мэттью Риз, известный по «Американцам» и «Перри Мейсону». Шоу расскажет о небольшом американском городе, в котором начинаются поиски серийного убийцы. Красински сам снимет пилотный эпизод «Тихой реки» и еще несколько серий. Режиссером также будет Эндрю Бернштейн, который работал с Красински над вторым сезоном «Джека Райана». «Тихую реку» выпустят на Prime Video, дата выхода пока не называется.

Продолжение недели

«Почка»

Третий сезон «Почки» выйдет на Kion в 2025 году. В продолжении комедийной драмы циничной коррупционерке Наташе предстоит найти не очередную почку, а ребенка. Только благодаря уходу за ним она может избежать тюрьмы. В первом сезоне главная героиня, напомним, искала среди родственников и знакомых почку для пересадки, попутно натыкаясь на ужасы российской жизни. Главную роль в новых эпизодах вновь исполнит Любовь Аксёнова.

«Галя, у нас отмена!» недели

Режиссер «Одиноких волков» Джон Уоттс сообщил о прекращении работы над продолжением картины. По словам постановщика, сиквел отменила не Apple, а он сам, так как не мог больше доверять компании как творческому партнеру. Ключевыми факторами, повлиявшими на это решение, стали замена широкого кинотеатрального проката на ограниченный, а также скорый выход фильма на стриминге: «Я показал Apple свой окончательный вариант „Волков“ в начале этого года. Они были чрезвычайно воодушевлены и немедленно поручили мне начать писать сиквел. Но их последнее решение — перейти от обещанного широкого театрального релиза к потоковому — стало полным сюрпризом для меня и было сделано без каких-либо объяснений или обсуждений», — пояснил Уоттс. Он также просил компанию не включать в пресс-релиз новость о том, что он работает над продолжением, однако просьбу проигнорировали. В итоге, по словам режиссера, он «тихо вернул деньги», которые получил за сиквел, чтобы не вызывать негативную реакцию в прессе.

«Вот так вот» недели

Сценарий нового фильма Александра Невского, вдохновенного игрой Serious Sam, находится в работе. Об этом актер и режиссер сообщил в своих соцсетях, а также поделился деталями сюжета: «Земля вновь под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встает СЕРЬЕЗНЫЙ НЕВСКИЙ». Дата выхода пока держится в секрете.

Фестиваль недели

Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил даты проведения. Второй смотр пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня. На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2024 года. Их хронометраж должен превышать 54 минуты. Заявки принимаются до 11 апреля. В отборе смогут принять участие только те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм. Победитель основного конкурса, как и в прошлом году, получит миллион рублей. Генеральные продюсеры «Нового движения» — актер и режиссер Артём Михалков, а также продюсер Максим Королёв. Программный директор фестиваля — кинокритик Вадим Рутковский.

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Автор: Никита Демченко