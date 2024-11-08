Документ эпохи: 82 фильма c питчинга Минкульта

Эта неделя объявлена неделей питчингов в российском кино. В один день, 26 ноября, очная защита проектов прошла в Фонде кино и в министерстве культуры, где представляли авторские, дебютные и экспериментальные фильмы. Также на неделе в Минкультуры пройдет питчинг детских и документальных картин, но мы остановились на категории игровых фильмов. Кинопоиск отсмотрел 10 часов онлайн-трансляции с выступлениями кинематографистов, а теперь рассказывает обо всех 82 (!) проектах из игрового сегмента.

15 драм

«Тик-так»

О чем: Новый фильм Николая Хомерики о семейной паре на грани развода перед Новым годом. Режиссер пообещал камерный фильм, в основе которого актерские работы.

Кто делает: В дримкасте заявлены Ирина Горбачёва и Иван Добронравов. Продюсеры — Борислав Володин, Борис Неволин. Прокат в 2025-м.

«Самоучитель „Как (не) влюбиться“»

О чем: Молодежная подростковая драма о первой любви. Застенчивый студент-айтишник питает чувства к яркой девушке.

Кто делает: Снимать картину будет Анна Харичева. Для работы хотят привлечь Кирилла Кяро, Артёма Кошмана, Кристину Кучеренко и Наталью Рогожкину.

«Ваня»

О чем: Мальчик Ваня живет с мамой и подрабатывает в шиномонтажке, чтобы однажды отправиться в Москву на поиски отца. Наконец он решает уехать, чтобы найти родителя, а тот оказывается совсем рядом.

Кто делает: Режиссер-дебютант в полном метре — Клавдия Коршунова («Прости меня, Аня»). Продюсер — Сергей Сельянов, назвавший короткие метры Коршуновой «сильнейшими за последние пять лет». Роли хотят отдать Анне Шевчук, Юре Борисову (он играл в короткометражке режиссера), Дарье Мельниковой, Ирине Жеряковой и Алексею Коршунову. Художественный руководитель проекта — Бакур Бакурадзе. Съемки планируют начать в конце февраля 2025 года.

«Другой мир»

О чем: Центральной темой драмы режиссера-дебютанта Николая Коваленко станет вынужденное взросление подростка ради семьи. В фильме, по словам постановщика, присутствуют элементы автобиографии.

Кто делает: Продюсирует фильм Евгений Григорьев («Подельники»). Главные роли сыграют Владислав Абашин и Елена Николаева.

«Пульс»

О чем: Талантливый молодой кардиохирург, недавно потерявшая пациента, а следом и веру в себя, вынуждена объединить усилия с желающим уволить ее врачом и сыном погибшей пациентки, чтобы провести две сложнейшие операции в горящей больнице.

Кто делает: Поставит фильм Максим Дашкин («На дальних рубежах»). Свое участие подтвердили Анастасия Красовская и Виктория Толстоганова. Авторы также рассчитывают подписать Юру Борисова. Съемки начнут осенью 2025 года, в прокат выпустят осенью 2026-го.

«Мон»

О чем: Драма о тоске по родине, традициях и культуре Татарстана.

Кто делает: Режиссер — Софья Чигирова. Референс — «Прощание». Худрук — Владимир Котт.

«Волосы Вероники»

О чем: Кино о возвращении к истокам. Девушка приезжает в родной городок детства, но он не принимает ее обратно.

Кто делает: Фильм снимается совместно с Продюсерской компанией Николая Расторгуева. Режиссер — Кира Ангелина.

«НиктоКакТы»

О чем: Успешный ресторатор Марк живет полной жизнью: переговоры, дегустации, вечеринки и красавицы подруги. Между тем его жена Оля начинает забывать слова, имена и людей. Главная интрига — что должно произойти, чтобы героиня вспомнила мужа.

Кто делает: Фильм по сценарию Геннадия Островского поставит Виктория Мокерова. Сыграют в нем Милош Бикович и Сергей Гармаш. Прокат состоится в начале 2027 года.

«Последние времена»

О чем: Фильм о современном русском писателе, который всю жизнь считал себя европейцем, но вдруг осознал, что мир давно раскололся жестоким противостоянием между Россией и Западом. Герой встает перед выбором. «Обобщенный образ современной Европы для главного героя выступает духовным соблазном, противостоящим православной русской традиции», — говорится в презентации проекта.

Кто делает: Режиссер — Константин Лопушанский («Гадкие лебеди»). В каст-лист вошли Игорь Миркурбанов и Владимир Машков.

«Фейерверки днем»

О чем: Драма о семье, которая продает свой фамильный дом китайскому бизнесмену, чтобы расплатиться с долгами. Но три дочери-наследницы выступают против этой сделки.

Кто делает: Поставит картину для компании «Гонзо Фильм» Нина Волова. Худрук — Пётр Тодоровский. Роль отца сыграет Александр Робак. Релиз намечен на осень 2026 года.

«Судьба решит. Вера»

О чем: История любви офицера Петрова, прикомандированного к военному госпиталю, и санитарки Веры. Рафинированный интеллигент Петров видит в роковой красавице живое воплощение Манон Леско. Однако вскоре он понимает, что пробудил в Вере страсть такой силы, что она необратимо изменит их жизни.

Кто делает: Режиссер — Павел Воронин. На второстепенные роли утверждены Дарья Екамасова и Максим Стоянов. Бюджет — 137 млн рублей. Основной референс — «20 дней без войны».

«Любовь долготерпит»

О чем: Иван выходит из тюрьмы. На воле его встречает Георгий, отец убитой Иваном девушки, и пытается простить преступника.

Кто делает: Религиозную драму о подвиге прощения снимет Глеб Росс. Сыграть в ней планируют Алексей Филимонов и Юрий Кузнецов. В референсах — «Догвилль» и «Охота».

«Новый дом»

О чем: После восьми лет в тюрьме Анна выходит на свободу и пытается начать жить заново, несмотря на тяжелое прошлое и страхи, мешающие ей двигаться вперед.

Кто делает: Снимать картину под руководством Алексея Германа-младшего будет Никита Грушин. Среди референсов — «Эрин Брокович» и «Калина красная». На главные роли утверждены Наталья Кудряшова и Евгений Цыганов. К проекту также могут присоединиться Алексей Гуськов, Александр Яценко и Ида Галич.

«Блуждающие огни»

О чем: Девушка попадает на богемную вечеринку и решает выставить свою подругу жертвой насилия, написав об этом пьесу. Внезапно пьеса вызывает общественный резонанс и рушит жизнь всех вокруг.

Кто делает: Фильм поставит Мария Едемская.

«И что-то еще»

О чем: Нейрохирург Гера всегда мечтал снимать кино, но был вынужден выбрать другой путь. Все меняет новость о неизлечимой болезни.

Кто делает: Историю, которая разворачивается с конца 1990-х по наши дни, поставит Теймураз Гогаев. В качестве актеров он хочет видеть Юрия Чурсина, Аню Чиповскую, Омара Алибутаева, а также рэпера MiyaGi. Последний также может написать саундтрек к фильму.

21 комедия, драмеди и мелодрама

«С днем рождения, папа!»

О чем: Три сестры — Настя, Марго и Мелкая — почти не общаются и копят обиду друг на друга. После смерти матери они находят письмо отца, ушедшего из семьи 20 лет назад. На бумаге есть обратный адрес, и девушки пускаются в путь в надежде выяснить, почему папа их бросил.

Кто делает: Режиссер — Ирина Обидова. Сестер могут сыграть Дарья Мельникова, Лиза Янковская и Ксения Трейстер. С ними в каст хотят заполучить Евгения Цыганова и Дениса Прыткова.

«Таня и космонавт»

О чем: История одинокой учительницы английского из города Бугульмы. Она просит у космоса, чтобы ее жизнь наладилась, и в город тут же возвращается космонавт. За неделю в ожидании чуда героиня преображается и вырывается из внутренней «беспросветной Бугульмы». В основе сценария комедийной драмы — пьеса Алексея Житковского «Космос».

Кто делает: За постановку отвечает Юрий Мороз («Я не могу без тебя»). На главные роли рассматривают Викторию Исакову, Сергея Бурунова, Тимофея Трибунцева, Рузиля Минекаева, Евгения Цыганова и Марию Аронову. В референсах — «Амели», «Горько!», «Служебный роман». Бюджет — 175 млн рублей, просят — 80 миллионов.

«Отличница»

О чем: Нежное фантастическое путешествие отца и дочери по стране в духе фильмов «Солнце мое» и «Камон Камон». Родители развелись, но ничего не сказали об этом своей слабослышащей дочери. Эта поездка — возможность отца побыть с ребенком. В основе сценария — рассказ Дениса Осокина.

Кто делает: Поставит фильм Станислав Светлов («Особенности национальной больницы»), помогать ему будет творческая группа его предыдущего проекта «Ада». В дримкасте на роль отца — Юра Борисов и Евгений Цыганов. Бюджет — 150 млн рублей.

«Без оглядки»

О чем: История о дружбе и преступлении, которого не было. Главные героини — разнохарактерные Соня и Женя. Однажды они толкают за землю пристающего к ним парня и, решив, что убили его, пускаются в бега.

Кто делает: Режиссер — Наталья Кончаловская («Первый снег»), в касте — Алиса Николаева, Елена Подкаминская.

«Старик и Вера»

О чем: Трагикомедия о пожилом герое, главная цель которого — быть похороненным вместе со своей давно умершей женой. В момент отчаяния в его жизни появляется внебрачная дочь Вера. «За руку нужно держать живых, а на мертвых», — такой месседж пытаются донести авторы картины.

Кто делает: Продюсер — Виктор Шадрин, режиссер — Анжелика Кошевая. Свое участие в проекте подтвердили Олеся Железняк, Александр Збруев, Дмитрий Певцов, Мария Фомина, Виктор Раков и Виктория Соловьёва.

«Гостиница»

О чем: Драмеди Радды Новиковой о семье, которая воплощает мечту своего больного сына — открыть гостиницу. Сценарий основан на реальной истории, а источниками вдохновения называют фильмы «Родные» и «Я делаю шаг».

Кто делает: Родителей сыграют Полина Максимова и Виктор Хориняк. В дримкасте также Алексей Гуськов, Юрий Стоянов, Владислав Ветров. Прокат должен состояться летом 2026 года.

«Жил-был я»

О чем: Алексей Борисович работает музыкантом в кукольном театре. Однажды его анализы путают с анализами другого пациента. Решив, что скоро умрет, Алексей пускается во все тяжкие.

Кто делает: Режиссер — Михаил Косырев. Главные роли могут сыграть Тимофей Трибунцев и Ирина Розанова.

«Майские»

О чем: Киноальманах из пяти новелл к майским выходным. Картина расскажет о национальной идентичности на фоне общего праздника. В числе новелл — бадди-муви о походе за шашлыком, драма про страдающего от депрессии менеджера на Камчатке, а также история о культурных различиях. Создатели надеются, что проект сможет породить новую франшизу.

Кто делает: Режиссер альманаха — Илья Аксёнов. Референсы — «Елки» и «Мамы». В касте видят сплошных звезд — от Дениса Дорохова до Александра Робака и Игоря Верника. Релиз запланирован на 2026 год.

«Все будет хорошо 2»

О чем: Своеобразный сиквел одноименного фильма 1995 года. В центре сюжета — нищий преподаватель, который фейково женится на дочке народного избранника-бизнесмена.

Кто делает: В режиссерском кресле снова Дмитрий Астрахан. В касте — Максим Аверин, Олеся Железняк, Аглая Шиловская, Виталий Кищенко, Никита Тарасов. Просят 15 миллионов на завершение съемок.

«Сила духа»

О чем: Создатели фильма «Папаша в бегах» представили новый проект — комедийную драму о поиске себя и ценности семьи для мужчины. По сюжету Олег с 12-летней дочерью едет на Алтай похоронить отца и продать лошадиную ферму.

Кто делает: В дримкасте — Тихон Жизневский, Мария Аронова, Юрий Стоянов, Санта Нужная. Режиссерское кресло займет Алексей Южаков. Продюсеры — Андрей Зубов, Алексей Нужный. Бюджет составит 200 млн рублей, запрашивают 100 млн рублей. Релиз весной 2026-го.

«Уралочка»

О чем: Новогодняя романтическая комедия о встрече на Севере столичной красавицы Ланы и дальнобойщика Гриши — харизматичного мужчины, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.

Кто делает: Авторы убеждены, что их картина «формирует образ правильного российского мужчины». Эту миссию на себя возложил Михаил Расходников. Главные роли исполнили Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын. Просят еще 30 млн рублей. В прокате с 5 декабря.

«Невероятные приключения русских дома и на Кубе»

О чем: Авантюрная комедия с национальным колоритом двух стран. История о простом автослесаре Лёхе, случайно уничтожившем «Волгу», на которой возят космонавтов. Мужчина отправляется на Кубу за второй такой же машиной, которую когда-то Хрущёв подарил Фиделю Кастро.

Кто делает: Режиссер картины — Ольга Акатьева, сопродюсер — Иван Новиков.

«Вперед, по книгам! Или последнее дело капитана Бегункова»

О чем: Герои русской классики попадают под влияние современного мира, отклоняются от авторского замысла и начинают действовать не по сюжету. Эти изменения угрожают разрушением литературных сюжетов. Исправить ситуацию решается Бегунков, представитель литературной полиции.

Кто делает: «Это не фэнтези, это доброе советское кино», — заявил режиссер Илья Оленев. Идеальными актерами для своей истории авторы считают Юлию Пересильд и Кирилла Гребенщикова.

«Шумные соседи»

О чем: Ромком про пару, которая после удара током начинает слышать разговоры окружающих вещей: холодильника, духовки, телевизора, весов.

Кто делает: Режиссер — Михаил Расходников. Вещи будут говорить голосами известных артистов. В дримкаст вошли Иван Янковский и Антон Шастун. Бюджет — 230 миллионов. В прокате планируют собрать 500 миллионов. Дистрибьютор — Russian World Vision.

«Блог»

О чем: 35-летний Федя — неудачник с блогом по психологии. Он вынужден вернуться в родной город, чтобы работать в школе для трудных подростков и попробовать наладить отношения с дочерью, для которой он чужой человек.

Кто делает: Драмеди с элементами скринлайфа разрабатывает режиссер Григорий Сазанов. Худрук — Мария Кравченко. Илья Лыков и Александра Бабаскина исполнят главные роли. С ними в кадре могут появиться Ольга Лерман и Роман Курцын. Бюджет — 72 миллиона, просят 50.

«Любвеобильный»

О чем: Андрей Андреевич, биржевой спекулянт, внезапно решает продать активы и кардинально изменить жизнь. Он распускает сотрудников, прощается со всеми своими женщинами и возвращается к истокам — первой квартире и забытым родственникам.

Кто делает: Режиссер — Мгер Мкртчян, главную роль играет Сергей Шакуров.

«Удаленка»

О чем: История о молодом человеке из глубинки по имени Василий, чья жизнь меняется после смерти матери. В момент личного кризиса он решает освоить программирование. Путь от сельского затворника до айтишника оказывается тернистым.

Кто делает: Проект разрабатывает Роман Керимов. Роли хотят предложить Даниле Гнидо, Алексею Серебрякову, Ангелине Загребиной.

«Мама улетает»

О чем: Жесткая карьеристка, живущая по принципу «время — деньги», вынуждена присматривать за своей сумасбродной матерью-писательницей, с которой не общалась уже много лет.

Кто делает: Режиссер комедии — Константин Максимов. Главные роли хотят предложить Екатерине Вилковой, Ольге Лерман, Екатерине Копановой, Никите Кологривому, Фёдору Федотову. Константин Крюков уже подтвердил свое участие.

«Ночной гость»

О чем: Драмеди-ремейк «Ночных забав» по оригинальному сценарию Виктора и Марии Мережко. В основе сюжета опять семейные разборки: дочь, отец, мать и ее любовник оказываются заперты в одной квартире.

Кто делает: Режиссер — Сергей Харченко, в касте — Михаил Тройник, Игорь Верник, Гоша Куценко, Лиза Ищенко. Худрук — Хотиненко.

«Флирт на поражение»

О чем: Кино о лучших подругах, которые влюбляются в одного парня и становятся соперницами. Создатели планируют переработать существующие клише, одно из которых — миф о том, что женской дружбы не существует, а второе — ожидание девушками принца на белом коне.

Кто делает: За жанр романтической комедии берется Алиса Ерохина. Дримкаст — Дарья Балабанова, Елизавета Базыкина, Фёдор Федотов и Алексей Лукин. Бюджет составляет 150 млн рублей, запрашивают 100 млн рублей.

«Нимфея»

О чем: Мелодрама про супружескую пару незрячих. Лилия помогает мужу вновь обрести зрение. После операции он замечает, что его жена не так красива, и бросает ее. Но девушка получает свое право на счастье.

Кто делает: Режиссер — Александр Коржов.

10 сказок, детских и семейных фильмов

«Хозяйка Медной горы»

О чем: Фильм по сказкам Павла Бажова. Барская дочь Катя влюблена в камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить согласие на неравный брак, она уговаривает Данилу пойти на сделку с могущественной Хозяйкой Медной горы. Тот соглашается и пропадает без вести. Теперь Кате предстоит не только отыскать возлюбленного, но и узнать тайну своего рождения.

Кто делает: В режиссерском кресле — актер Александр Балуев, композитор — Глеб Матвейчук («Адмиралъ»). Потенциальные актеры — Паулина Андреева, Владимир Яглыч, Елизавета Арзамасова, Сергей Горошко, Мария Аронова.

«Невероятные приключения африканца в России»

О чем: Семейная комедия о мальчике по имени Саймон, который прилетает из Африки в Россию и знакомится с родным отцом. Короткая дорога из аэропорта превращается в незабываемое приключение.

Кто делает: Режиссер — Сергей Жданович. Роли исполнят Кирилл Кяро, Виктор Пипа, Саша Макаров, Лиза Мартинес.

«Первая космическая»

О чем: Маша всю жизнь провела с отцом-космонавтом на космодроме. К 11 годам она уже научилась управлять самолетом, но рассказывать об этом некому. У девочки нет друзей, поэтому папа отправляет ее в обычную школу, чтобы социализировать. Историю про Машу без социальных шаблонов в голове описывают как «банановый серф-рок».

Кто делает: Режиссер — Никита Владимиров («Я на перемотке!», «Родители строгого режима»). В дримкасте — юная француженка Сенлис Ляфей, Константин Плотников, Мария Смольникова, Ольга Лапшина, Михаил Тройник. В референсах — «Пеппи Длинныйчулок» и «Тед Лассо». Просят 80 миллионов.

«Время героев»

О чем: История про четверку товарищей, которые вступаются за друга, защищающего семейные ценности.

Кто делает: Режиссер — Екатерина Полоскова. В числе референсов — «Неуловимые мстители», «Сердца трех», «Гардемарины вперед!». В каст хотят набрать молодых артистов.

«Мы едем в Диснейленд»

О чем: Режиссерский дебют актера Антона Риваля об автомобильном путешествии отца и сына (мальчик оказывается призраком). Центральная тема драмы — желание родителей передать детям свои ценности. В фильме будут элементы мультипликации.

Кто делает: Главную роль сыграет сын Риваля. Продюсеры — Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв. Бюджет — 132 млн рублей. По словам создателей, картина будет участвовать на фестивалях категории А. Проект поддерживает Kion.

«Мужские правила моего деда»

О чем: Виктор Степанович — дед советской закалки, который не понимает и не разделяет тепличных методов воспитания детей. Обманным путем он уводит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним путешествие и сделать из домашнего мальчика «настоящего мужчину».

Кто делает: Семейную комедию о взаимоотношениях деда и внука снимает Павел Воронин. Главные роли сыграли Максим Матозный и Роман Мадянов. В кадре также появляются Агата Муцениеце и Иван Макаревич. Проект претендует на дофинансирование. Бюджет — 95 миллионов.

«Родаки»

О чем: 12-летний мальчик пытается выбрать себе новых идеальных родителей, после того как его мама и папа решают развестись.

Кто делает: В дримкасте заявлены Александр Петров и Аглая Тарасова. Режиссер — Дарья Лебедева. Бюджет проекта составляет 240 млн рублей. Картину поддерживает «Иви», в прокате заинтересована «Вольга».

«Теория невероятностей»

О чем: Детский приключенческий фильм с элементами фэнтези по повести Виктории Ледерман. 11-летний школьник попадает в параллельную реальность, где мир тот же, но в его семье вместо него живет девочка Милослава.

Кто делает: Режиссер — Гарик Петросян, продюсер — Владимир Месропян. Дримкаст — Сергей Федоров, Марк Юсеф, Вера Островская, Виктор Добронравов.

«Красивые люди»

О чем: Главные герои — дети, которые переделывают мир взрослых, увлеченных карьерой, а не семейными ценностями.

Кто делает: Постановку доверили Андрею Силкину. В фильме сыграют Константин Крюков и Агата Муцениеце.

«Алмаз „Сердце Персии“»

О чем: Детские приключения Москва — Иран со школьником, который говорит на языке фарси.

Кто делает: В производстве участвуют иранские партнеры. Режиссер — Иван Кульнев.

5 байопиков

«Лермонтов»

О чем: Пятигорск, подножие горы Машук. Утро 15 июля 1841 года. Два дня назад — приятели, в одночасье — непримиримые враги. До дуэли Михаила Лермонтова и его друга Николая Мартынова остается пара часов. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок.

Кто делает: Режиссер — Бакур Бакурадзе, описывающий фильм как «антропологический портрет человека». Продюсер — Сергей Сельянов. В ролях — комик Илья Озолин (Лермонтов), выступающий в жанре альтернативной комедии, Вера Енгалычева (Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Александр Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф), Уршула Малка (Обыденная). Просят 30 млн рублей на завершение производства.

«Ахматова»

О чем: История о том, как Анна Горенко стала Анной Ахматовой. Через частную оптику авторы намерены рассказать историю любви поэтессы с Николаем Гумилёвым и Амадео Модильяни.

Кто делает: Режиссер — Сергей Ильин («Страсти по Матвею»). Он рассчитывает привлечь к работе популярных музыкантов — Zoloto, Sirotkin и Тосю Чайкину, чтобы записать каверы на стихи Ахматовой. Съемки пройдут с использованием LED-экранов. Бюджет составит 300 млн рублей, запрашивают 100 миллионов.

«Софья»

О чем: История семьи Софьи и Льва Толстых в момент кризиса. Обещают рассказ о событиях глазами жены писателя через интерпретацию ее дневников.

Кто делает: Режиссером выступит Юлия Трофимова («Лгунья»), а саму Софью сыграет Евгения Громова («Верность»), которая также помогала писать сценарий. Пару ей могут составить Филипп Янковский и Юра Борисов.

«Цирк»

О чем: История Льва Осинского, советского циркового артиста, который прошел через войну, испытания и личные трагедии, чтобы воплотить свою мечту и стать легендой цирка.

Кто делает: Цирковым консультантом выступил Андрей Дементьев-Корнилов. Снимать картину будет Олеся Кустова. Дримкаст — Роман Васильев, Олег Меньшиков, Кирилл Нагиев, Виталий Хаев, Даниил Воробьёв, Иван Янковский, Михаил Башкатов.

«Учитель»

О чем: Фильм об историке татарского народа Шигабутдине Марджани. Направлен на сохранение и популяризацию национального культурного наследия, а также традиционных духовно-нравственных ценностей.

Кто делает: В кастинге — Амир Сагдиев, Алмаз Борханов, Камиль Ларин, Равшана Куркова, Марат Башаров. Релиз запланирован на 2027 год.

4 триллера

«Вершина»

О чем: Survival-триллер о том, как группа людей в несезон собирается взойти на вершину горы. В результате каждый понимает, кто он такой; кто-то умирает, а кто-то обретает свою главную вершину. «Персонажи приходят к выводу, что человеку нужен человек», — поясняют авторы.

Кто делает: Режиссер — Юрий Быков («Дурак»), соавтор сценария — Савва Минаев («Мажор в Сочи»). В дримкасте — Никита Кологривый, Семён Серзин, Юлия Хлынина. Релиз запланирован на 2026 год. Бюджет — 150 миллионов, просят 100 миллионов.

«Река. День восьмой»

О чем: Геологическая экспедиция, попавшая во внештатную ситуацию, вынуждена бороться за свое выживание. После аварии вездехода четверо людей остаются в тайге беззащитными, врасплох захваченными дикой природой.

Кто делает: Поставит «брутальное мужское кино» Александр Касаткин. Сыграть в нем могут Илья Малаков, Евгений Дятлов, Евгений Ткачук и Тимофей Трибунцев.

«Синтетика»

О чем: Голос актрисы дубляжа Алёны внезапно крадут разработчики нейросети известного банка. Алёна обнаруживает, что в современном мире голос не является объектом права. А значит, под угрозой не только актеры дубляжа, но и любой человек, когда-либо записавший голосовое сообщение. Алёна вступает в борьбу с банком, намереваясь отстоять право на голос.

Кто делает: Дримкаст — Алёна Муратова, Виктор Хориняк, Сергей Бурунов, Петр Гланц, Татьяна Шитова.

«Кто ты будешь такой?»

О чем: Девушка закрывает в доме своего отца неизвестного мужчину, которого принимает за вора. Тогда запертый в кладовке незнакомец начинает раскрывать главной героине шокируюшие тайны ее близких.

Кто делает: Главные роли в фильме Юлии Бажутовой исполнят Светлана Иванова, Максим Матвеев и Сергей Гилёв. Просят 50 миллионов.

4 экранизации

«Пьер»

О чем: Фильм об отношениях Пьера Безухова с отцом, которые мало описаны Львом Толстым.

Кто делает: Поработать с сюжетами из великого романа решился Всеволод Воронов, контролировать процесс будет Фёдор Бондарчук. Роли исполнят Евгений Миронов, Павел Табаков, Рузиль Минекаев, Виктор Сухоруков. Также ведутся переговоры с Александром Петровым.

«Тысяча и одна любовь»

О чем: Экранизация одноименной книги Виктора Тихомирова. Трое друзей, состоявшихся в жизни мужчин, совершают бесконечную поездку в автомобиле, по пути рассказывая друг другу истории, где смешались вымысел и реальность. Все истории о любви, которая предстает в книге не только как плотское чувство, но и как некое всеобъемлющее философское обобщение.

Кто делает: «Кино без элементарной голливудской схемы» снимет сам Виктор Тихомиров. Продюсер — Сергей Дебижев.

«Кутига»

О чем: Экранизация повести Максима Васюнова. Во время бурана у девушки начинаются роды. На пункте скорой помощи в селе ей помочь не могут, и добрые люди соглашаются ее отвезти до городского роддома. Однако по дороге машина вязнет в снегу.

Кто делает: Режиссер — Анастасия Нечаева. В дримкасте на главную роль — Сергей Гармаш, других персонажей сыграют Светлана Камынина и Александр Рычков. Бюджет — 100 миллионов, просят 70 миллионов. Проект поддерживает МЧС России.

«Майская ночь, или Утопленница»

О чем: В основе — повесть Николая Гоголя. Молодой казак Левко встречает красавицу на хуторе, но их любви препятствует местный священник.

Кто делает: Александр Кулямин займется постановкой проекта. Роли хотят отдать Тимофею Трибунцеву, Марии Арановой, Веронике Устимовой, Роману Евдокимову.

Фэнтези

«Мистерии озера Бросно»

О чем: Фэнтези о поисках ящера-монстра, обитающего в озере Бросно. «Поиск чудовища — параллель между ящером в озере и Сатаной, что превращает всю историю в библейскую битву между добром и злом», — говорится в презентации.

Кто делает: Режиссер — Сергей Охотин. Снимать будут в Тверской области. Обещают также подводные съемки. Бюджет — 200 миллионов, просят 100 миллионов.

Хоррор

«Я сказал ей, что вижу монстров»

О чем: Подростковая хоррор-драма о том, как виртуальная жестокость становится реальной. Паша мечтает написать самый страшный роман, но одного из придуманных им монстров он видит вживую.

Кто делает: Режиссер — Вячеслав Беломестных, дримкаст — Валентина Ляпина, Антон Васильев, Анна Михалкова. Худрук — Константин Лопушанский.

6 спортивных фильмов

«Большая волна»

О чем: Спортивная комедия о серфинге на Камчатке в стиле фильмов «Прибой» и «Тряпичный союз». Герои подают заявку на проведение международного турнира по серфингу в небольшом поселке и затем занимаются его организацией.

Кто делает: Режиссер — Анар Аббасов («Битва»). Продюсеры — Юлиана Слащева, Павел Косов. Бюджет — 250 млн рублей. Главную роль должен сыграть Сергей Горошко, c ним в кадре авторы видят Олега Гааса и Кузьму Котрелёва.

«Лаптяной кубок»

О чем: Фильм про некогда известного футболиста, который после скандала с бывшим сокомандником вынужден на спор стать тренером по игре в лапту. «В мире не существует ни одного фильма про лапту. Мы намерены это исправить», — заявили авторы.

Кто делает: Режиссер Александра Громова планирует пригласить в проект известных спортсменов Артёма Дзюбу и Максима Гончарова. Вместе с ними могут сыграть Ольга Лерман, Анастасия Уколова и Никита Волков. Бюджет фильма — 71 миллион, просят 49 миллионов. В кинотеатры «Кубок» выпустит «Централ Партнершип».

«Дух Барса»

О чем: Неудачливый футболист Азамат соглашается стать тренером детской футбольной команды, чтобы помочь смертельно больному мальчику.

Кто делает: Спортивную драму в духе «Теда Лассо» снимет Олег Хамуков. Партнером проекта выступит футбольный клуб «Алания», просят 100 миллионов.

«Выше воды»

О чем: Спортивная драма о плавании и взаимоотношениях отца с девочкой-подростком, которая демонстрирует проблемное поведение. Авторы исследуют тему реализации собственных амбиций через ребенка и декларируют: «Любовь — это не контроль, любовь — это доверие».

Кто делает: Картину поставит Кристина Зыбенкова. В главной роли она видит Полину Гухман. Худрук проекта — Александр Войтинский.

«Смэш»

О чем: Спортивная драма про бадминтон. Фильм создается вместе с индийскими продюсерами.

Кто делает: Режиссер — Максим Кузнецов, дримкаст — Ольга Лерман, Евгений Цыганов, Стася Милославская.

«Морф»

О чем: 20-летний парень скатывается на дно после смерти матери и болезни отца. Воспрянуть духом ему помогает тренер по боксу.

Кто делает: Режиссер Юрий Бунин пообещал продемонстрировать динамику смешанных единоборств. Турнирные сцены планируют снимать в Вологде. Персонажей могут сыграть Денис Никитин, Даниил Стеклов, Виталий Хаев, Мария Мацель, Анна Уколова, Тимофей Трибунцев.

2 исторических фильма

«Графиня Монте-Кристо»

О чем: Начало XX века, Россия. Юная Ирина Яковлева — дочь будущего министра Временного правительства, поклонница Александра Блока и Александра Куприна — слушает рассуждения Фёдора Шаляпина о праве на месть и сама решает самостоятельно расправиться с обидчиками.

Кто делает: Режиссер Олег Фомин («СМЕРШ») пообещал уникальный сюжет, кросс-культурное содержание и первоклассный актерский состав. Фёдора Шаляпина, например, может сыграть Станислав Дужников. Бюджет — 360 миллионов.

«БАМ»

О чем: Главный герой Петька уезжает на БАМ и становится штатным Героем Труда в агитационном коллективе, который разъезжает по магистрали с концертами и духоподъемными пропагандистскими выступлениями. Обещают позитивное, доброе и музыкальное кино. В фильме прозвучат хиты 1970-х и песни Дина Рида.

Кто делает: Постановкой займется Святослава Сагунова. На роли хотят пригласить Павла Табакова, Лизу Янковскую, Тихона Жизневского. Худрук — Владимир Хотиненко.

13 военных фильмов

«Долгая дорога в лето»

О чем: Фильм о самой длинной смене в «Артеке», когда в 1941 году детей эвакуировали из лагеря и повезли в поезде через всю страну. Проект уже поддержали в самом «Артеке» и Министерстве обороны.

Кто делает: Режиссер Максим Беспалый («Лермонтов», «Романовы»). В проект планируют пригласить Андрея Мерзликина, Ольгу Лерман, Виктора Добронравова, Алексея Онежена, Макара Хлебникова, Марию Мацель и Валентину Ляпину. Бюджет — 255 миллионов. Кинотеатральный релиз в 2026 году, прокатчик — «Централ Партнершип».

«Неизвестная война»

О чем: Картина расскажет о событиях, произошедших в 2014 году на Бахмутской трассе, где стояло два блокпоста — ВСУ и ополченцев. Со временем в истории возникает третья сила — нацбат «Айдар». Создатели фильма обещают реализм «как в лучших советских фильмах».

Кто делает: Режиссер — Артём Темников. Консультантом выступил военкор ВГТРК Александр Смирнов, свидетель событий, легших в основу сценария. Исполнителями главных ролей создатели видят Евгения Ткачука, Ивана Янковского, Дмитрия Чеботарёва (это дримкаст, а не утвержденный актерский состав).

«Волонтер»

О чем: Еще один проект, действие которого происходит в 2014-м. В центре сюжета — наемник, который во время боевой операции находит младенца. Неожиданная встреча пробуждает в герое лучшие человеческие качества.

Кто делает: Режиссер — Илья Шерстобитов, продюсером выступает Андрей Богатырёв («Красный призрак»). На главную роль утвердили Николая Наумова («Реальные пацаны»).

«Раскаты»

О чем: История военного хирурга, который, вернувшись с фронта, пытается встроиться в мирную жизнь и запутывается в собственных чувствах к двум по-своему прекрасным сестрам. Но его выбором в итоге становится возвращение обратно в зону СВО. Создатели намерены говорить об актуальных проблемах и исследовать феномен ПТСР.

Кто делает: Фильм поставит актер Глеб Пускепалис, роли хотят предложить Евгению Ткачуку, Евгении Громовой и Екатерине Климовой. Это дримкаст, а не утвержденный актерский состав.

«В мае 44-го года»

О чем: История про то, как попавшая на лесоповал девушка рожает внебрачного сына в годы войны. Несмотря на позор (героиню изнасиловали), она решает вернуться в родную деревню, чтобы спасти жизнь малыша. Боевые действия в кадре показывать почти не будут.

Кто делает: Съемки картины завершены, постановкой занимался Александр Долматов. Первая премьера запланирована на май 2025-го, а широкий прокат — на 2026 год.

«Доброволец»

О чем: Модный столичный хирург уходит добровольцем на СВО и восстанавливает лица раненым бойцам. Оказывается, что один из пациентов, которому врач помог, — неонацист-изувер. Теперь доктор — единственный, кто знает врага в лицо и может отомстить за павших солдат.

Кто делает: Режиссер — Вячеслав Рогожкин. Дримкаст не озвучивается. «Девять из десяти актеров отказываются сниматься в патриотическом кино», — подчеркнули создатели, представлявшие проект.

«Аисты вернутся»

О чем: Мужчина приезжает в Мариуполь и по просьбе погибшего младшего сына восстанавливает разрушенный дом местной жительницы. В основе фильма лежат события, о которых творческая группа узнала в ходе сотрудничества с фондом «Суворов».

Кто делает: Режиссер — Виктор Татарский, просят 100 миллионов.

«Ушедшие в метель»

О чем: В 1943 году двое советских солдат бегут из плена в Норвегии, чтобы передать на родину секретные сведения, способные изменить ход войны. «Любовь к родине и женщине — смысл жизни мужчины», — говорится в презентации.

Кто делает: Проектом заинтересованы норвежские партнеры. Режиссером назначен Руслан Тихомиров. В дримкасте — Иван Янковский, Артём Быстров, Артём Ткаченко. Это не утвержденный актерский состав.

«Хлеб да соль»

О чем: Взяв в плен советского политрука, взвод немцев забредает в деревню со стариками, женщинами и детьми. Захватчики пробуждают дух кузнеца Николки, который с ними жестоко расправляется.

Кто делает: Тему войны с законами жанрового кино хочет скрестить Иван Забажанов. Роли собираются предложить Никите Ефремову и Юрию Назарову.

«Позывной „Аскет“»

О чем: Бывший офицер спецназа пытается наладить отношения с дочерью. Однажды девочку берут в заложники террористы-диверсанты. Теперь мужчине предстоит спасти ребенка и предотвратить теракт.

Кто делает: Картину поставит Евгений Татаров. Съемки хотят провести в Вологодской области.

«Юные мстители»

О чем: Фильм о партизанском отряде, в котором состояла «советская разбойница» Зина Портнова. Вместе с другими школьниками она дает бой нацистам.

Кто делает: Проект поддерживают Минобороны и МВД, снимает Олег Хазов. В дримкасте — Полина Гухман, Раиса Рязанова, Елена Захарова, Дмитрий Орлов. Прокатчиком выступит «Централ Партнершип».

«Братья»

О чем: Фильм о том, «насколько губительно поддаваться пропаганде Запада, пытающейся рассорить людей». Один брат увлекается нацистской идеологией, второй служит в российской армии. В итоге родственники встречаются на поле боя.

Кто делает: Режиссер — Алан Догузов. Главные роли сыграют Родион Галюченко и Кирилл Запорожский.

«Папа»

О чем: В последнюю осень Великой Отечественной в таежном захолустье Якутии группа беглых уголовников пробирается на запад. Беглецы выдают себя за геологов, которых они ранее убили. Неожиданно к ним присоединяется местный мальчишка Ганя, принявший их за солдат. Ганя хочет уйти с ними, чтобы разыскать своего отца, ушедшего на фронт.

Кто делает: Военную драму поставит Алексей Амбросьев. Сыграть в фильме могут Алексей Гуськов, Тимофей Трибунцев, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин.

Автор: Никита Демченко