Бондарчук в роли Хоттабыча, Петров — Весельчак У. Какие фильмы просят поддержки у Фонда кино

26 ноября Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний — лидеров отечественного кинопроизводства, которые претендуют на господдержку. Традиционно на нем заявляют потенциальные хиты российского проката. Собрали все 17 проектов, которые были представлены на питчинге.

О чем: История создания первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». На заре автомобилестроения в России влюбленный в автоспорт гонщик, издатель и энтузиаст Андрей Нагель убежден, что за машинами будущее. Он создает уникальную гоночную модель «Руссо-Балт» и хочет доказать, что его детище может конкурировать с лучшими автомобилями. Ему предстоит побороться за главный приз Ралли Монте-Карло.

Кто делает: Режиссер Илья Маланин («Ненормальный») для компаний «Централ Партнершип» и «Кинослово». Ранее спортивная драма уже получила от Фонда кино поддержку в размере 200 млн рублей на безвозвратной основе. На данный момент команда фильма прошла «большой процесс в рамках подготовки к съемкам».

Тандем гонщиков сыграют Иван Янковский и Юра Борисов. Также в картине появятся Паулина Андреева, Алексей Гуськов и израильский актер Ехезкель Лазаров. Съемки проходят в Сербии, Черногории и Санкт-Петербурге. По словам продюсера Петра Анурова, сложной частью производства являются машины, необходимые для трюковой части и гонок. Для фильма конструкторское бюро Игоря Ермилина с нуля создает модели, более-менее соответствующие реальным чертежам, которые удалось найти.

О чем: Семейный приключенческий фильм про всем известного Буратино, его папу Карло и их друзей, снятый с помощью современных технологий в любимом зрителями жанре приключенческого кино.

Кто делает: Режиссер — Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города»). С июня по август проходили стройки декорации средиземноморского городка в Новой Москве. Как отметили создатели картины, главный герой будет полностью сгенерирован с помощью компьютерной графики (на прошлом питчинге было заявлено, что Вита Корниенко сыграет Буратино в CGI-костюме). Старт проката запланирован на 1 января 2026 года, дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». По итогам питчинга в апреле 2024-го картина уже получила поддержку фонда на 250 млн рублей.

О чем: Военная драма по одноименному роману Бориса Васильева. 19-летний лейтенант Николай Плужников прибывает на службу в Брестскую крепость 21 июня 1941 года. Проведший в Брестской крепости несколько сотен дней, ослепший и потерявший силы, он продолжал бороться до последнего, так и не сдав крепость врагу.

Кто делает: Режиссер — Вадим Островский («Сделано в СССР»). Картина снималась в Бресте и Минске, сейчас идут съемки в «Москино», где построены декорации Брестской крепости. В производстве участвуют холдинг «Газпром-Медиа» и Театр им. Олега Табакова. Продюсер и исполнитель одной из главных ролей — Владимир Машков, также в картине появятся Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Урсуляк и Яна Сексте.

Экранизация выйдет в прокат 1 мая 2025 года, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дистрибьютор — «Централ Партнершип». Если во время питчинга в апреле бюджет картины оценивался в 800 млн рублей, то теперь, по словам генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, на фоне подорожания кинопроизводства бюджет превысил 1 млрд рублей. Полгода назад «В списках не значился» получил от Фонда кино 200 млн рублей, на этот раз запрашивается 400 млн рублей.

О чем: История о разлученных в детстве братьях-близнецах, росших плечом к плечу в детдоме где-то на Урале. Они обещали друг другу всегда быть вместе, но Коля предал Васю и под видом брата уехал в США. Вася стал учителем ОБЖ и специалистом по выживанию, а Коля — контрабандистом в Мексике. Но спустя 25 лет братья все же встречаются.

Кто делает: Комедия уже получала поддержку Фонда кино. Сейчас проект находится на финальной стадии производства, релиз намечен на 23 января 2025 года. Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». Как отмечают авторы «Василия», из-за увеличения съемочного блока в Мексике вырос и бюджет, поэтому запрашивается субсидия на условиях 100% возврата средств. Обоих близнецов играет Александр Петров.

«Весельчак У»

О чем: Новый фильм из вселенной «Ста лет тому вперед». Благородный пират Весельчак У застрял в сегодняшней Москве: ни космиона, ни космического корабля — нужно придумать новый план. Но куда и зачем хочет отправиться Весельчак? Откуда он родом и что ждет его в родной звездной системе?

Кто делает: Режиссер — Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед»). Сценарий он написал вместе с Андреем Золотарёвым, который работал над первым фильмом, и Аксиньей Борисовой. В главной роли — Александр Петров. Релиз запланирован на 15 апреля 2027 года. В этом году авторы запрашивают субсидию на безвозмездной основе в размере 200 млн рублей и часть финансирования на условиях возврата. Общий бюджет — 1,3 млрд рублей.

О чем: Одержав победу над саблезубыми тиграми, Элли, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев и Тотошка попадают в Изумрудный город. Но волшебник Гудвин сможет исполнить их желания, только если герои принесут ему волшебную бурю, которой владеет злая Бастинда. Элли и друзья отправляются в опасное путешествие в Фиолетовую страну, чтобы побороться с летучими обезьянами и встретиться с самой коварной злодейкой Бастиндой.

Кто делает: Режиссер — Игорь Волошин, снимавший первую часть трилогии. Она выходит в российский прокат уже 1 января 2025 года. Ранее сиквел получил поддержку Фонда кино в размере 300 млн рублей. Как заявил продюсер Вадим Верещагин, второй «Волшебник Изумрудного города» находится на стадии активной подготовки к съемкам, их планируют начать летом 2025 года. Уже сейчас с помощью компьютерной графики создаются новые миры для путешествия Элли и ее друзей. Также разрабатываются концепты и идет поиск мест для натурных съемок.

О чем: Лейтенант ВМФ Лёха Алёхин и подумать не мог, что управляемый им батискаф в российской акватории Балтийского моря похитит и унесет в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше придется подружиться с детенышем Горыныча и вместе с ним спасти древнее русское княжество.

Кто делает: Режиссер Дмитрий Хонин для кинокомпании СТВ. Как отметил продюсер Сергей Сельянов, съемки «Горыныча» уже закончились, сейчас идет постпродакшен, предстоит «еще около года работы». По итогам питчинга Фонда кино в апреле «Горыныч» получил финансирование на 200 млн рублей безвозвратных денег. Главные роли исполняют Александр Петров, Сергей Маковецкий и Анастасия Талызина.

О чем: Тревел-блогершу впутывают в загадочную историю пропавшего много лет назад документа, способного изменить миропорядок. За документом давно охотятся спецслужбы и серьезный бизнесмен, мечтающий на этом заработать. Но только ее дед, отставной советский̆ агент, знает, где этот документ.

Кто делает: Режиссер — Сергей Мокрицкий («Первый «Оскар“»), сценарист — Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Продюсер Вадим Верещагин напомнил, что фильм уже получил поддержку Фонда кино. Производство — компании «Мирфильм» и «Централ Партнершип». Съемки завершены, начался постпродакшен. В прокат фильм планируется выпустить осенью 2025 года. Основная часть съемок проходила на Кубе. Главные роли исполнили Сергей Шакуров и Александра Тулинова, в картине также сыграли кубинские актеры.

О чем: У недавно вернувшегося из армии Хруста из-за несчастного случая останавливается сердце. Во время реанимации в его сознании вспыхивают воспоминания, которых раньше не было: незнакомые пейзажи чужой планеты, база землян, схватка с чудовищами. Встреча на Земле с бывшей любовью — Полиной из команды научников — окончательно убеждает его в реальности воспоминаний. Она, как и друзья-однополчане Хруста, ничего не помнит ни о Девятой планете, ни о целительной «Панацее». Их настоящая память стерта, а вместо нее внедрены ложные воспоминания.

Кто делает: Режиссер фантастического экшена — Николай Рыбников («Чекаго», «Трудные подростки»). Съемки завершены, но на постпродакшене создателям еще предстоит создать целый мир и монстров, которые его населяют. Часть сцен снимали в «Москино», также была экспедиция в Марокко, недавно группа вернулась с африканского острова Сокотра. В картине сыграли Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Павел Чинарёв, Семён Литвинов и Максим Емельянов. В мае 2024-го фильм уже получил 200 млн рублей от Фонда кино.

«Как Иван в сказку попал»

О чем: 12-летний Иван Добрынин не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук. Оказавшись в мире русских сказок, Иван столкнется с нечистой силой, обретет друзей и совершит настоящий подвиг.

Кто делает: Режиссер и автор сценария — Алексей Нужный («Бременские музыканты»). На главную роль рассматривают Мирона Проворова, сыгравшего молодого Трубадура в «Бременских музыкантах». Также в фильме могут сыграть Виктор Сухоруков (царь), Мария Аронова (Матушка-печка), Ирина Горбачёва (Яблонька) и Юлия Пересильд (Кисельная Река). Съемки планируются в Тульской, Нижегородской и Архангельской областях, а также на Кавказе. В январе 2025-го начнется подготовительный период, и в течение года планируется снять и завершить производство, как это было сделано с «Бременскими музыкантами».

О чем: 2000 год. Игорю 13 лет, он живет с мамой и отчимом, и у него вот-вот родится сестренка. С родным отцом Игорь видится редко, его папа — космонавт. На день рождения тот дарит Игорю собаку. Лида — особенная собака, она была в космосе. Парень решает сбежать из дома, и в ту же ночь собака вытаскивает из него 40-летнего Игоря из будущего. Так Игорь, 40-летний Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет, в котором может погибнуть отец.

Кто делает: Режиссер — Евгений Сангаджиев («Балет») для СТВ. Съемки фантастической комедии уже завершены, сейчас начался постпродакшен. «Космическая собака Лида» выйдет в кинотеатрах в 2025 году. В фильме снялись Евгений Ткачук, Александра Бортич, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин.

«Малыш»

О чем: Это рабочее название комедии. Неудачник Пётр хочет поправить свое материальное положение, женившись на вдове Ольге. Но по нелепой случайности Пётр наносит сыну Ольги, бойцу смешанных единоборств Толику, травму, и тот превращается в детину с интеллектом младенца. Теперь Пётр вынужден стать «отцом» для «малыша». Эта история дарит Петру настоящую семью, заставляет задуматься, что в этой жизни по-настоящему важно.

Кто делает: Режиссер — Анатолий Колиев («Семь черных бумаг») для компании Yellow, Black & White. На главные роли рассматривают Андрея Пынзару (роль Толика), Сергея Бурунова, Гошу Куценко, Наталью Щукину и Ангелину Стречину. Авторы рассчитывают, что «Малыш» будет такой же большой народной комедией, как «Холоп». Старт съемок запланирован на весну 2025 года, а выход в прокат либо в четвертом квартале 2025-го, либо в начале 2026 года.

О чем: 1947 год. Юный блокадник Юра Тюкалов садится в лодку в первый раз после войны. Тогда гребля спасла ему жизнь. А сейчас помогает исцелить тело. Став сначала спортсменом, а затем художником, он отправляется в Хельсинки на первую для СССР Олимпиаду-1952, где он войдет в историю как первый олимпийский чемпион. Символ страны, которая учится жить заново.

Кто делает: Режиссер — Артём Михалков («Мистер Нокаут»). В главной роли — Глеб Калюжный. Спортивная драма уже не раз запрашивает поддержку Фонда кино: только в мае 2024 года ей было выделено 200 млн рублей невозвратных средств. Как отметил продюсер Вадим Верещагин, съемки фильма недавно завершились. В прокат он выйдет 9 октября 2025 года, дистрибьютор — «Централ Партнершип». «Первый на Олимпе» также будет показан в эфире телеканала «Россия-1».

«Приключения старика Хоттабыча»

О чем: Московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч. Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи. Тем не менее школьник проникается проблемами джинна и в итоге оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого.

Кто делает: Режиссер фильма-сказки — Никита Власов («Комбинация», «Лада Голд»), сценарист — Андрей Золотарёв. Съемки планируются в Москве и Дагестане. Вероятно, команда отправится в Узбекистан, но авторы рассматривают альтернативный вариант — строительство большой декорации старинного восточного города в Новой Москве. Главную роль исполнит Фёдор Бондарчук, сейчас идет кастинг остальных героев. «Приключения старика Хоттабыча» планируют выпустить в кинотеатрах с 1 января 2027 года, дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». Бюджет — 900 млн рублей. Производством фильма занимается Art Pictures Studio.

О чем: Вернувшись на родину после Великого посольства, Пётр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства. Только преодолев их, Пётр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена империей.

Кто делает: Режиссер — Андрей Кравчук («Пётр I: Последний царь и первый император», «Викинг»). Как отметил гендиректор кинокомпании «ТРИТЭ» Леонид Верещагин, съемки практически завершены. В мае 2024 года «Рождение империи» уже получило поддержку Фонда кино на 300 млн рублей на безвозвратной основе. В ролях — Александр Горбатов (Пётр Первый), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Екатерина) и Алексей Гуськов (Борис Шереметев).

«Умка»

О чем: В новогоднюю ночь маленький Тайкэ загадывает желание: он хочет найти друга, с которым бы разделил свои мечты. На следующее утро мальчик встречает Умку — любознательного говорящего медвежонка. С тех пор Тайкэ и Умка неразлучны. Однажды местный браконьер и бизнесмен Седой обманом выкрал маму Умки, чтобы продать ее в зоопарк. Седой не подозревает, какой крепкой может быть дружба человека и медвежонка. Тайкэ и его мама сделают все, чтобы помочь Умке спасти медведицу.

Кто делает: Режиссер — Максим Пешков («Неличная жизнь»). Роль Тайкэ исполнит Алан Бабяров, также в «Умке» сыграют Милош Бикович, Марина Кравец, Павел Деревянко, Максим Лагашкин и Жаргал Бадмацыренов. Белых медведей создадут с помощью компьютерной графики, на CGI планируется выделить 500 млн рублей. Для съемок рассматривают Мурманскую область.

О чем: Спустя год совместной жизни у Гены и Чебурашки наметились некие разногласия. Чебурашка подрос и, как ребенок, ищет границы дозволенного, а Гена пытается подогнать всё под свои рамки. Ситуация усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. В результате конфликта Чебурашка сбегает из дома с Соней, внучкой Риммы, и с Гришей, внуком Гены.

Кто делает: Проект в активных съемках, уже завершен блок в Краснодарском крае, сейчас работа идет в Москве. Прокат ожидается 1 января 2026 года. Режиссер — Дмитрий Дьяченко, снявший первый фильм. Ранее «Чебурашка 2» уже был представлен на питчинге Фонда кино, тогда создатели получили субсидию меньше запрашиваемой суммы — 200 млн рублей.

Автор: Вита Иванова