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Сборы

Что происходит в прокате: Манюня против «Злой»

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«Манюня» пока первая, но скоро ее заменит третий «Паддингтон». В альтернативном прокате стартует «Гладиатор 2», который в Штатах уступает кассу мюзиклу «Злая» (она тоже стартует). Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

Топ-10 фильмов в российском прокате (на 21–24 ноября)

1. «Манюня: Приключения в деревне» — 91,9 млн рублей

2. «Любовь Советского Союза» — 88,2 млн рублей

3. «Зять» — 86 млн рублей

4. «Огниво» — 50,3 млн рублей

5. «Еретик» — 42,7 млн рублей

6. «Конклав» — 23,5 млн рублей

7. «Через Москву» — 19,8 млн рублей

8. «Супер-Санта» — 18,8 млн рублей

9. «Субстанция» — 17,2 млн рублей

10. «Руки Вверх!» — 15,4 млн рублей

Цифры перед «Паддингтоном»

Старт проката «Манюня: Приключения в деревне» во время школьных каникул обеспечил фильму лидерство в уик-энде 21–24 ноября. Новинка заработала суммарно 91,9 млн рублей, что оказалось выше результата предыдущего фильма франшизы — «Манюня: Новогодние приключения» (71,1 млн рублей). Удачная дата проката позволила не только нарастить кассовые сборы относительно фильма 2023 года (это отчасти обусловлено и ростом средней стоимости билета), но и привлечь больше зрителей — порядка 273 тысяч против 253 тысяч. Однако уже в ближайшие выходные доминирование «Манюни» прервет фильм «Приключения Паддингтона 3».

Мягкое падение сборов к третьему уик-энду показала ретромелодрама «Любовь Советского Союза». С 21 по 24 ноября картина собрала 88,2 млн рублей, что на 22% меньше показателей выходных 14–17 ноября (113,8 млн рублей). «Любовь Советского союза» также прибавила по среднему числу зрителей на один сеанс — 20 человек против 17 неделей ранее. Картине явно покорится отметка в 500 млн рублей, но сборы на уровне 600 млн пока под вопросом.

Комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником стартовала с 86 млн рублей. Для сравнения: фильм собрал меньше, чем комедия «Теща» в ноябре 2023-го (211,1 млн рублей). Стоит отметить, что «Зять» скромнее представлен в кинотеатрах в стартовый уик-энд, чем та же «Теща» (20,2 тысячи сеансов против 29,7 тысячи). При этом премьерный показатель оказался несколько больше старта комедии «Водитель-олигарх» Алексея Пиманова (73,4 млн рублей).

На пятой строчке по итогам второго прокатного уик-энда расположился хоррор «Еретик» с 42,7 млн рублей. Неделей ранее фильм с Хью Грантом стартовал с 74,5 млн рублей, заработав существенно больше, чем «Два, три, демон, приди!» (39,2 млн рублей). Тем не менее новинка выступила скромнее «Собирателя душ» (121,2 млн рублей), который был шире представлен в отечественных кинотеатрах. По итогам двух выходных на счету фильма уже более 141 млн рублей.

Что мы думаем о Римской империи

В минувший уик-энд в топ-10 проката вошел только один короткий метр, к которому в рамках «предсеансового обслуживания» прикрепляются голливудские релизы. С 21 по 24 ноября фильм «Через Москву» собрал 19,8 млн рублей. Для сравнения: неделей ранее в первой десятке оказалось две короткометражки, и они совокупно заработали 41,5 млн рублей. Под личиной коротких метров в последнее время скрываются «Веном: Последний танец», мультфильм «Дикий робот» и кинокомикс «Джокер: Безумие на двоих». Уже сегодня к ним присоединится «Гладиатор 2» Ридли Скотта, который начали показывать отдельные киносети, также на неделе стартует показ фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Поддержка кинопроизводства увеличится

21 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2025–2027 годы. Финансирование кинопроизводства ждут некоторые изменения. Например, по линии Министерства культуры господдержка в 2025 году уменьшится до 4,192 млрд (-350 млн рублей) относительно ранее планируемых показателей этого же года. Это все еще больше бюджета 2024-го, в котором было заложено 4,027 млрд (+4%).

Финансирование Фонда кино в 2025 году вырастет существенно — с планируемых 7,6 млрд рублей до утвержденных 10,2 млрд рублей. Таким образом, бюджет относительно 2024-го увеличился на 8%.

Сократится финансирование по линии Института развития интернета (ИРИ) в 2025 году до 25,335 млрд рублей (-66 млн рублей). Однако сумма все равно внушительная, относительно 2024 года увеличение составляет 40%.

Топ-10 фильмов в американском прокате (на 22–24 ноября)

1. «Злая: Сказка о ведьме Запада» — 112,5 млн долларов

2. «Гладиатор 2» — 55 млн долларов

3. «Миссия: Красный» — 13,2 млн долларов

4. «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца» — 5 млн долларов

5. «Веном: Последний танец» — 3,8 млн долларов

6. «Лучшее рождественское представление на свете» — 3,4 млн долларов

7. «Еретик» — 2,2 млн долларов

8. «Дикий робот» — 2,1 млн долларов

9. «Конклав» — 1,1 млн долларов

10. «Улыбка 2» — 1,1 млн долларов

Американцы отдали все деньги «Злой»

Совокупный бокс-офис уик-энда перед Днем благодарения составил 202,3 млн долларов. Это сопоставимо с результатом аналогичного уик-энда 2019 года (204,9 млн долларов), когда лидером стало «Холодное сердце 2», но скромнее ситуации в 2013-м, когда лидировал «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (226,5 млн долларов). Пока что минувший уик-энд стал третьим в числе самых кассовых выходных за 2024 год в американском прокате.

Киноадаптация бродвейского мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» стартовала с внушительных 112,5 млн долларов, хотя стоит отметить, что аналитики ожидали кассу на уровне 130 млн долларов. Тем не менее сборы оказались гораздо выше, чем в свое время заработала картина «Отверженные» (18,1 млн долларов в 2012 году) и «Чем дальше в лес…» (46,1 млн с учетом старта в Рождество). Мировые сборы фильма с Арианой Гранде и Синтией Эриво пока достигли отметки в 162,5 млн долларов. Главный вопрос — как покажет себя «Злая» уже во второй, праздничный уик-энд, когда в прокате стартует «Моана 2».

Удачно сработало контрпрограммирование, когда на одной дате стартовали крупные релизы, направленные на разные целевые аудитории. С 22 по 24 ноября фильмы «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Гладиатор 2» суммарно посмотрело 12 миллионов зрителей, что составило 81% всей аудитории выходных. По итогам первого уик-энда в США «Гладиатор 2» показал лучший старт среди фильмов с рейтингом R, выходивших в ноябре. Новинка Ридли Скотта собрала 55 млн долларов, что позволило обойти предыдущего рекордсмена — фильм «8 миля» (51,2 млн долларов в 2002-м). Пока в мировом прокате «Гладиатор 2» собрал 220,5 млн долларов.

Рождественский экшен «Миссия: Красный» продолжает скромное существование. Фильм с Дуэйном Джонсоном в главной роли суммарно заработал лишь 52 млн долларов в США и 117,1 млн долларов в мире. Производственный бюджет комедии составляет 250 млн долларов.

На четвертой строчке чарта расположилась драма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца». Режиссером и сценаристом фильма выступил Тодд Комарники, работавший над сценарием фильмов «Чудо на Гудзоне» и «Идеальный незнакомец». На старте американского проката картина, одну из ролей в которой исполнил Аугуст Диль, собрала 5 млн долларов.

Автор: Вита Иванова

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