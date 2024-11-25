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Тимоти Шаламе получит «Оскар»? Что пишут критики о байопике «Никому не известный», где актер сыграл Боба Дилана

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В США прошли первые закрытые показы «Никому не известного» Джеймса Мэнголда («Ford против Ferrari») с Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана. Диапазон реакций широк: одни называют фильм «невероятным», другие — «неудачным», но все сходятся в высокой оценке актерской работы Шаламе, а кто-то даже прочит ему «Оскар». Рассказываем, как критики оценивают картину и ее шансы в оскаровской гонке.

Что мы знаем о фильме

«Никому не известный» рассказывает о переломном периоде в жизни музыканта Боба Дилана и охватывает период с 1961 до 1965 год — от переезда из Миннеаполиса в Нью-Йорк до выступления на Ньюпортском фестивале. Именно там молодая надежда американского фолка вдруг сменяет акустическую гитару на электрическую, исполняя революционную «Like a Rolling Stone».

Работа над байопиком Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли стартовала еще в 2020 году. Изначально фильм по книге Элайджа Уолда «Dylan Goes Electric!» получил лаконичное название Going Electric. Кресло режиссера занял Джеймс Мэнголд, снявший байопик «Переступить черту» о Джонни Кэше. Но из-за пандемии работу над проектом пришлось отложить. «Это сложно сделать в эпоху COVID, потому что все действие происходит в маленьких клубах с кучей массовки в одежде того времени, поэтому придется делать много причесок и грима», — прокомментировал перенос картины оператор Фидон Папамайкл.

Заморозка производства, кажется, пошла только на пользу. Во время пандемии Шаламе посетил места обитания Дилана в Нью-Йорке и оттачивал вокал и хореографию с той же командой, что готовила Остина Батлера к «Элвису». Режиссер в это время неоднократно встречался с самим Диланом. Музыкант комментировал сценарий, написанный Мэнголдом в соавторстве с Джеем Коксом («Банды Нью-Йорка»).

В 2022 году работа над фильмом возобновилась. Он получил финальное название «Никому не известный», к актерскому составу присоединились Эль Фаннинг, Моника Барбаро, а позднее и Эдвард Нортон, сменивший Бенедикта Камбербэтча в роли фолк-певца Пита Сигера. Съемки были назначены на лето 2023-го. Но их снова пришлось отложить, на этот раз из-за забастовок сценаристов и актеров, завершившихся в Голливуде только осенью того же года. Возобновить производство удалось только в марте 2024-го. В американский прокат фильм должен выйти 25 декабря.

Что говорят критики

В основном все издания хвалят фильм и отмечают актерскую работу Тимоти Шаламе, называя ее «лучшей игрой года», а роль — «лучшей в карьере». Кинокритик Скотт Менцель обратил внимание на «мелкие нюансы и манеры, которые актер идеально передает в своем образе Боба Дилана».

«Тимоти Шаламе сыграл лучшую роль года в фильме „Никому не известный“. Настоящий тур де форс, где не видно самого актера. В исполнении Шаламе важны не только голос и внешность, но и все мелкие нюансы и манеры, которые он идеально передает в своем образе Боба Дилана. Отличные роли второго плана также исполнили Моника Барбаро в роли Джоан Баез и Эдвард Нортон в роли Пита Сигера», — Скотт Менцель.

Джонатан П. Мустакас назвал игру Шаламе настоящим преображением и добавил: «Он становится Диланом, полностью растворяясь в человеке, стоящем за музыкой. Моника Барбаро, Эль Фаннинг и Эдвард Нортон также блистают, привнося в свои роли глубину и человечность. Эмоциональная арка фильма неожиданно трогательна, мастерски выстроена Джеймсом Мэнголдом. Это потрясающе выразительный взгляд на художника, чья тайна остается нетронутой».

Клейтон Дэвис в колонке для Variety заострил внимание на том, что все песни в фильме актер исполняет самостоятельно: «Смелое решение для любого музыкального байопика, но особенно при изображении артиста с таким знаковым и неповторимым голосом, как у Боба Дилана». Отметил критик и режиссуру: «Способность Мэнголда создать коммерчески привлекательный и вместе с тем художественно амбициозный фильм может помочь „Никому не известному“ получить желанную номинацию».

Грегори Эллвуд из The Playlist назвал фильм «превосходным» и «потрясающе трогательным», а Джаз Тангкей из Variety охарактеризовала работу Мэнголда и его команды как «технический подвиг».

Тимоти Шаламе

«Не фанат фолк-музыки, но „Никому не известный“ — это великолепно и потрясающе трогательно. Тимоти изумителен. Моника Барбаро невероятна. Нам нужен дополнительный фильм с Джоан Баез», — Грегори Эллвуд.

«Вау, #ACompleteUnknown. Игра Тимоти Шаламе превосходна. Джеймс Мэнголд и вся его команда совершили технический подвиг — от звука, монтажа, костюмов, операторской работы до дизайна, до тонкостей грима и причесок», — Джаз Тангкей.

Дэвид Поланд отметил также роли второго плана: «Эдвард Нортон абсолютно достоверен в роли Сигера». А Энн Томпсон назвала его актерскую работу «превосходной».

«„Никому не известный“ умудряется рассказать нам все о Бобе Дилане, при этом почти ничего о нем не говоря. Некоторые скажут, что в этом и была цель. Это кино о силе личности и таланта и о том, как то, чего мы все хотим, может измениться в одночасье, причем неоднократно. Шаламе привносит огромную силу в портрет человека, который постоянно уходит, но при этом продолжает преподносить сюрпризы. Эдвард Нортон абсолютно достоверен в роли Сигера. Моника Барберо — многоликая Баез, от огня до льда. А Эль Фаннинг обречена быть недооцененной в сложной роли „первой девушки из Нью-Йорка“», — Дэвид Поланд.

«Фильм Джеймса Мэнголда „Никому не известный“ в значительной степени опирается на раннюю музыку Боба Дилана и обладает силой мифа о происхождении, позволяя нам заново открыть для себя его песенный альбом 1960-х годов. Шаламе убедителен в роли Дилана — плодотворного автора-исполнителя и человека. Он носил с собой гитару в других фильмах на протяжении пяти лет. Эль Фаннинг — прекрасная версия Сьюз Ротоло, Эдвард Нортон превосходен в роли наставника Пита Сигера», — Энн Томпсон.

Тим Гербер охарактеризовал картину как «крепкий байопик», а Тесса Смит назвала сюжет «захватывающим».

«„Никому не известный“ — крепкий байопик, показывающий Боба Дилана как глубоко талантливую личность с недостатком социального интеллекта. Тимоти Шаламе превосходен, а Моника Барбаро очаровательна в роли Джоан Баез. Возможны номинации на „Оскар“ за лучший фильм, операторскую работу, звук, костюмы», — Тим Гербер.

«#ACompleteUnknown совершенно невероятен. Фильм длится почти 2,5 часа, но пролетает незаметно. Музыкальные номера идеально подобраны, сюжет захватывает. Тимоти Шаламе, Моника Барбаро, Эль Фаннинг и Эдвард Нортон сыграли незабываемые роли. Я в восторге», — Тесса Смит.

Но есть отзывы и не столь положительные. Райан Свен, например, высказался о фильме так: «Не ужасно, но часто неудачно. Шаламе старается изо всех сил, значительно лучше в части 1961 года, чем 1965-го, часто бессвязно/неточно».

Получит ли Шаламе «Оскар»?

Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе

Мнения разделились. Variety, например, называет Шаламе «главным претендентом» на победу в номинации «Лучшая мужская роль», а его основными соперниками — Рэйфа Файнса, исполнившего роль сомневающегося кардинала в политическом триллере Эдварда Бергера «Конклав», Эдриана Броуди в образе еврейского архитектора из монументального эпоса Брэйди Корбета «Бруталист» и Колмана Доминго, играющего заключенного в тюремной драме Грега Куидара «Синг-Синг». The Playlist также высоко оценивает шансы Шаламе на номинацию и победу, а еще отмечает, что предыдущий байопик Мэнголда «Переступить черту» уже принес Риз Уизерспун актерский «Оскар», а Хоакину Фениксу — первую номинацию на статуэтку.

А вот прогнозы IndieWire и Entertainment Weekly не столь оптимистичны: они обращают внимание на поздний по меркам премии релиз, который может помешать фильму «оказать большое влияние на гонку». Их топы возглавляют Броуди и Файнс соответственно. В числе конкурентов называют также Дэниэла Крэйга («Квир») и Пола Мескала («Гладиатор 2»). Если обогнать соперников все-таки удастся, Тимоти Шаламе станет самым молодым победителем в номинации.

Автор: Оля Краснова

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