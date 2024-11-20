Новости недели: 2-й сезон «Кибердеревни», ремейк «Как приручить дракона» и «Элио» от Pixar

Очередная суббота — очередной дайджест новостей Кинопоиска. Сегодня обсуждаем проекты Pixar, каст нового фильма Джей Джей Абрамса, а также старт съемок продолжения «Кибердеревни».

Трейлеры недели

Pixar выпустила трейлер «Студии сновидений» — мультсериала во вселенной «Головоломки». Сюжет рассказывает о студии, которая снимает сны в сознании девочки Райли. Эмоции из полнометражных картин — Радость, Гнев, Грусть, Страх и Брезгливость — также появятся в спин-оффе. Сериал будет состоять из четырех эпизодов. Выпустят их 11 декабря на Disney+.

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Вслед за «Студией сновидений» Pixar поделилась первым трейлером своего нового полного метра «Элио». Главный герой — мальчик, который случайно становится послом Земли в организации представителей галактик и планет со всей Вселенной. Режиссерами фантастического мультфильма стали Доми Ши («Я краснею»), Мадлен Шарафьян, снявшая короткометражку «Нора», и Эдриан Молина, соавтор «Тайны Коко». «Элио» выйдет в прокат 13 июня 2025 года.

Apple выпустила первый тизер «Студии» — комедийного сериала, где Сет Роген играет неудачливого кинопродюсера, которого дружно унижают Шарлиз Терон, Кэтрин Хан, Энтони Маки и Мартин Скорсезе. Главный герой — недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Сет Роген также выступил сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером сериала (вместе с Эваном Голдбергом). Премьера на Apple TV+ состоится 26 марта 2025 года.

Опубликован тизер научно-фантастического сериала «Чужой: Земля». Его действие происходит в 2120 году. В центре сюжета — экипаж космического корабля, потерпевшего крушение на Земле. Команда сталкивается лицом к лицу с величайшей угрозой для планеты. Режиссерами выступили Дана Гонсалес и Ноа Хоули, а роли исполнили Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис и другие. Проект выпустят на Hulu летом 2025 года.

В сети появился первый трейлер «Как приручить дракона» — киноадаптации одноименного мультфильма о юном викинге, ставшем наездником летающего ящера по кличке Беззубик. Иккинга в фильме сыграл Мейсон Темз, Астрид — Нико Паркер, а вождя Стоика — Джерард Батлер. Режиссером выступил Дин ДеБлуа, автор оригинального мультфильма. В зарубежный прокат live-action выйдет 13 июня 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

«Кибердеревня»

Начались съемки второго сезона «Кибердеревни». В новых эпизодах Николай и Робогозин попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, которая вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого марсианскому фермеру и чудаковатому роботу предстоит организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе. Над продолжением «Кибердеревни» работает режиссер Сергей Васильев, создатель первого сезона и видео по этой вселенной на YouTube. Второй сезон сериала выйдет в 2025 году на Кинопоиске.

Стартовали съемки «Равиоли Оли» — комедии телеканала ТНТ с Ольгой Бузовой в главной роли. По сюжету российская поп-дива в очередной раз доверяется не тому мужчине: ухажер обманом втягивает ее в покупку убыточного провинциального завода по производству пельменей. Ольга отправляется в город Нижние Теплышки, чтобы решить проблему и избавиться от незапланированного бизнеса, однако сталкивается с сопротивлением местных жителей. Режиссером и автором сценария выступает Андрей Никифоров, а продюсерами — Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов и Марина Разумова. В касте, кроме Бузовой, числятся Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, Максим Лагашкин и другие. В прокат фильм должны выпустить весной 2025 года.

Кастинг недели

Эмма Маки

В новом фильме Джей Джея Абрамса сыграет Эмма Маки, звезда сериала «Сексуальное просвещение». Ранее в актерский состав вошли Глен Пауэлл и Дженна Ортега. Присоединиться к проекту планирует также и Сэмюэл Л. Джексон. Название и детали сюжета держатся в секрете; некоторые инсайдеры утверждали, что фильм расскажет о путешествиях во времени, но журналисты Deadline отмечают, что это не так. Джей Джей Абрамс сам написал сценарий для будущей картины. Когда она выйдет, пока неизвестно.

Роберт Паттинсон присоединился к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана. Вместе с ним в кадре появятся Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Лупита Нионго. Другие подробности, как и прежде, не сообщаются. Пока поклонникам британского режиссера остается довольствоваться датой выхода: фильм попадет в прокат 17 июля 2026 года.

Хавьер Бардем сыграет в «Мысе страха» — сериале Apple TV+, который продюсируют Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. В центре сюжета — семья, благополучие которой оказывается под угрозой, когда на свободу выходит преступник. 15 лет назад его адвокатом был отец семейства. Тогда мужчина скрыл важную информацию, благодаря которой его подопечного могли оправдать. Сериал основан на романе Джона Макдональда «Мыс страха» («Палачи»), который был экранизирован дважды — в 1961 и 1991 годах. Вторую экранизацию снял как раз Мартин Скорсезе, а главную роль в ней сыграл Роберт Де Ниро. Шоураннером и сценаристом стал Ник Антоска («Нулевой канал», «Ганнибал»).

«Звездные войны» недели

«Звездные войны: Видения»

Анимационную антологию «Звездные войны: Видения» продлили на третий сезон, который планируют выпустить в 2025 году. В нем будет девять эпизодов. В их создании участвовали Kinema Citrus Co, Trigger, Kamikaze Douga, Production I.G. и другие студии. Первый сезон «Видений» вышел в 2021 году, а второй выпустили через два года, в 2023-м. Обе части антологии не являются частью канона, но зрители и критики оценили их преимущественно положительно.

Фестиваль недели

«Операция „Холодно“»

Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу. В нее вошло восемь российских кинопремьер:

Откроет смотр документальный проект Александра Родионова и Лизы Козловой «Жизнь Анатолия Гребнева», снятый к 100-летию со дня рождения одного из знаковых сценаристов отечественного кино. Жюри основного конкурса возглавит медиаменеджер и руководитель дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков. Вместе с ним победителей выберут актриса Ирина Розанова, актер Антон Филипенко, режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

Автор: Никита Демченко