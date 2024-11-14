Что происходит в онлайне: «Пингвин», богатырь и пятиклассница Маша

Самые популярные фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах в октябре, «Не одна дома» не сдается, «Пингвин» уверенно лидирует на Max, а «Головоломка 2» стала первой на Disney+ — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: снова «Не одна дома», хоррор «Собиратель душ» и сериалы

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов октября. Топы предоставлены самими видеосервисами. Амедиатека ограничилась рейтингом сериалов.

По итогам октября самой популярной у аудитории российских видеосервисов стала семейная картина «Не одна дома» о противостоянии пятиклассницы Маши и коварной няни. Еще в сентябре фильм отметился попаданием сразу в пять чартов онлайн-кинотеатров. В октябре «Не одна дома» также была в фаворитах среди подписчиков четырех сервисов — «Иви», Wink, Okko и Start. Ранее фильм неплохо показал себя в российских кинотеатрах, заработав более 219 млн рублей. Уже 3 июля 2025 года запланирован прокат сиквела.

Подписчики онлайн-кинотеатров оказались в целом единодушны в выборе контента. Сразу несколько отечественных комедий трижды вошли в число лидеров: «Тополиный пух», «Водитель-олигарх», который возглавлял чарты четырех онлайн-кинотеатров в сентябре, и «Обе две». Среди зарубежных релизов самым популярным стал триллер «Собиратель душ», который привлек внимание аудитории Кинопоиска, «Иви» и Start. Фильм также заметно показывал себя и в российском прокате. «Собиратель душ» заработал 392,2 млн рублей, что позволило ему стать четвертым самым кассовым зарубежным фильмом в этом году.

«Собиратель душ»

В сериальных чартах не наметилось явного лидера. На первые строчки в некоторых топах поднялись сериалы, премьеры которых состоялись в конце сентября и которые набрали популярность уже по итогам всего октября. Например, лидером в Okko и Start стал «Последний богатырь. Наследие» (старт 27 сентября), а на Premier — сериал «Сеструха» (также стартовал 27 сентября). Среди новинок отметился сериал «Лихие» Юрия Быкова, который занял третьи строчки за неделю показа на Okko и Start. При этом «Амура», вышедшая на Kion 1 октября, не сумела обойти один из флагманов онлайн-кинотеатра — новый сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным — и расположилась на втором месте в рейтинге. Сразу в два чарта — Кинопоиск и Premier — сумел пробраться комедийный сериал «жЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном.

Второй месяц подряд «Слово пацана. Кровь на асфальте» удерживает позиции в топ-5 сериалов онлайн-кинотеатров Wink и Start. Вероятно, хит минувшего года вновь оказался в числе лидеров благодаря музыкальному байопику «Комбинация». Можно предположить, что видеосервисы рекомендовали зрителям этой новинки посмотреть, в частности, «Слово пацана». Еще 31 октября Wink отчитался, что «Комбинацию» к тому моменту посмотрело более 9 миллионов зрителей, поэтому вполне может быть, что внимание к одному ретросериалу подстегнуло интерес к другому.

Что у них: мелодрамы Netflix, «Пингвин» и новая «Головоломка»

«Головоломка 2»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Лидером среди киноновинок на Netflix в октябре стала мелодрама «Одинокая планета». Картина с Лорой Дерн и Лиамом Хемсвортом в главных ролях стартовала на стриминге 11 октября и за неполную неделю 7–13 октября собрала примерно 10,7 млн просмотров, а уже к следующей неделе нарастила этот показатель до 13,7 миллиона.

«Одинокая планета»

Стабильно высокий интерес в течение месяца, судя по итоговым результатам, показал и сериал «Никто этого не хочет». Мелодрама с Кристен Белл и Адамом Броди только на неделе 14–20 октября занимала третью строчку в чарте самых популярных сериалов онлайн-кинотеатров с 6,2 млн просмотров. Кроме того, всего за четыре дня с момента старта сериал собрал 10,3 млн просмотров. Такие результаты помогли проекту возглавить чарт октября.

Премьера нового сезона антологии «Монстры» состоялась 19 сентября, однако это не помешало сериалу расположиться на второй строчке в чарте Netflix. За неполную премьерную неделю проект собрал 12,3 млн просмотров, увеличив просмотры до 19,5 миллиона за вторую неделю. При этом, например, с 14 по 20 октября «Монстров» посмотрели 5,3 млн раз — заметный результат к пятой неделе показа.

Несмотря на то, что хоррор «Жребий» получил одну из худших оценок зрителей на Rotten Tomatoes среди всех экранизаций одноименного романа Стивена Кинга (41%), это не помешало новинке возглавить киночарт сервиса Max.

Сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом ожидаемо стал самым популярным на стриминговом сервисе Max по итогам октября. Только финальную серию проекта в момент премьеры посмотрело 2,1 млн домохозяйств. За время выхода сериала первый эпизод набрал суммарно 17 млн просмотров.

«Пингвин»

Долгое время аудитория сервиса Disney+ готовилась к цифровому релизу «Головоломки 2», пересматривая первый фильм и связанные короткометражки (как минимум в сентябре самой популярной картиной на стриминге стала именно «Головоломка»). Как сообщают в Disney, с момента премьеры тизера второго фильма оригинальную «Головоломку» на Disney+ посмотрели более 121 млн раз. Что касается «Головоломки 2», за первые пять дней с момента премьеры фильм собрал 30,5 млн просмотров. Закономерно, что новинка возглавила рейтинг октября и наверняка останется в топ-5 по итогам ноября.

Без внимания не остался и фильм «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Его премьера состоялась 27 сентября на Apple TV+. Хотя стриминг не раскрывает конкретных цифр, в компании заявили, что «Одинокие волки» собрали рекордные просмотры на Apple TV+ в ряде стран, став лидером в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Германии и Мексике. В итоге релиз занял первую строчку по популярности на стриминге в октябре.

Стриминги дорожают (и приносят больше прибыли)

По итогам четвертого финансового квартала 2024 года стриминговые сервисы Disney — Disney+, Hulu и ESPN+ — нарастили прибыль до 321 млн долларов против 47 миллионов в предыдущем квартале. Если говорить о количестве подписчиков на всех сервисах, то в США и Канаде этот показатель прирос довольно умеренно, до 56 млн абонентов, хотя в третьем квартале подписная база насчитывала 54,8 миллиона. При этом отдельно сервис Disney+ за аналогичный период по всему миру добавил более 4 млн подписчиков, увеличив их количество до 120 миллионов. По словам главы Disney Боба Айгера, примерно 60% новых подписчиков выбирают более дешевую подписку с рекламой.

В целом медиагигант планирует и дальше ограничивать возможность делиться аккаунтом вне домохозяйства. Например, на текущей неделе в Латинской Америке стала доступна платная возможность добавить нового абонента в аккаунт домохозяйства. Также с 4 декабря в Disney+ станет доступен раздел с контентом ESPN в рамках ранее объявленной интеграции сервисов. Кроме того, в будущем квартале в компании ожидают некоторое сокращение числа подписчиков, что неудивительно. Не исключено, что в октябре было далеко не последнее повышение стоимости подписок.

Netflix снова меняет вектор

Netflix продолжает менять подходы к развитию бизнеса. Если в октябре стало известно о закрытии студии Blue, которая должна была работать над разработкой крупнобюджетных игр, то сейчас компания объявила об удалении интерактивного контента с платформы. Ранее представитель стриминга уже заявлял, что Netflix больше не разрабатывает подобные истории. Однако уже с 1 декабря Netflix вовсе уберет из каталога 24 фильма и шоу, в которых зритель мог сам выбирать различные варианты развития сюжета. Разработкой таких проектов стриминг занимался с 2017 года, и первым из них был мультфильм «Кот в сапогах: Trapped in an Epic Tale». Всего за время работы было создано 28 интерактивных тайтлов. Как отмечает представитель Netflix, технология выполнила свою миссию, и сейчас она ограничивает стриминг в развитии в других направлениях. При этом, например, спецвыпуск «Черного зеркала», эпизод «Брандашмыг», и еще три проекта все же останутся в библиотеке стриминга.

Автор: Вита Иванова

Фото: Mario Tama / Getty Images