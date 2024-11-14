Новости недели: финал «Миссия: невыполнима», второй сезон «Фишера» и Леди Гага в «Уэнсдэй»

Суббота — пора вспомнить главные новости и события уходящей недели. В центре внимания — свежий трейлер «Последнего ронина», новый сериал от режиссера «Капельника», инклюзивный проект Яндекса и Кинопоиска, а также несколько ярких кастинговых решений.

Трейлеры недели

Опубликован трейлер «Последнего ронина» — режиссерского дебюта клипмейкера Макса Шишкина. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, после экологической катастрофы и масштабной войны. Судьба сводит одинокого путника-ронина с девочкой-подростком, которая ищет проводника. Главные роли сыграли Юрий Колокольников и Диана Енакаева. В касте также числятся Даниил Воробьёв и Тихон Жизневский. В прокат картина выйдет 26 декабря.

Вышел трейлер восьмой части «Миссия: невыполнима». Фильм получил подзаголовок Final Reckoning. В нем агент Итан Хант должен будет найти и уничтожить искусственный интеллект Сущность, угрожающий всему миру. Том Круз вновь сыграет Ханта, а вместе с ним к своим ролям вернулись Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Винг Реймс и Эсай Моралес. В зарубежный прокат восьмая «Миссия: невыполнима» выйдет 23 мая 2025 года.

Сервис Peacock поделился первым трейлером «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». По сюжету Бриджит вновь становится одинокой и вступает в отношения с парнем, который куда младше нее. Главные роли сыграли Рене Зеллвегер и Лео Вудалл. Кроме них в фильме снялись Хью Грант, Эмма Томпсон и Айла Фишер. Продолжение знаменитого ромкома выйдет в зарубежный прокат 13 февраля 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

«Фишер»

В Москве стартовали съемки продолжения «Фишера». Новый сезон, по словам соавтора сериала Сергея Кальварского, основан на реальном уголовном деле: «Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно [делом столкнутся зрители]. Оно произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы». К своим ролям вернулись Иван Янковский, Андрей Максимов и Александр Яценко. В актерский состав также вошли Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок и Даша Верещагина. Шоураннерами и сценаристами вновь выступили Наталья Капустина и Сергей Кальварский, режиссером нового сезона стал Александр Цой («Трудные подростки», «Жвачка»). «Фишер. Продолжение» выйдет на Wink.

Начались съемки полнометражного триллера «Побудь со мной» — нового сериала Ильи Аксёнова («Капельник», «Мир! Дружба! Жвачка!»). Для главной героини Александры знакомство в клубе с привлекательным молодым человеком оборачивается началом настоящего кошмара. Она просыпается в одиночестве в незнакомой квартире и постепенно осознает, что двери и окна заперты, связь с внешним миром отсутствует, а ее новый знакомый, казавшийся мужчиной мечты, совсем не тот, за кого себя выдает. Главные роли сыграли Вера Строкова, Пётр Фёдоров, Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Ольга Тумайкина, Арсений Кудряшов и Татьяна Яхина. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

Кастинг недели

Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон сыграет в триквеле «Черной Пантеры». Об этом сообщил сам актер и добавил, что роль для него написал режиссер Райан Куглер.

Роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру» может исполнить Марк Райлэнс, оскароносная звезда «Шпионского моста». По данным Variety, актер — главный кандидат для Warner Bros. Однако переговоры с ним еще пока не начали. Max обещает, что каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии. Предполагается, что первые эпизоды могут выйти в 2026 году.

Леди Гага появится в «Уэнсдэй», сообщили источники Entertainment Weekly. Роль, которая досталась певице, пока не раскрывается. Съемки второго сезона «Уэнсдэй» все еще идут, выпустить его должны в 2025 году.

Красавчик недели

Журнал People признал Джона Красински самым сексуальным мужчиной года. «Никаких мыслей, кроме того что, возможно, надо мной подшутили», — так отреагировал на новый статус сам актер. Жена актера Эмили Блант добавляет, что теперь «обязательно переклеит обои и будет использовать вместо них обложку People».

Джон Красински

Снова поглядеть на актера можно будет в полнометражном «Джеке Райане», выход которого недавно анонсировал Amazon. Ранее Красински уже играл шпиона в сериале, который завершился в 2023-м после четырех сезонов. Вместе с ним в фильме по «Джеку Райану» к своим ролям вернутся Уэнделл Пирс и Майкл Келли.

Фестиваль недели

Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка», прошедшего в Москве в третий раз. Самым интересным проектом в разработке был назван мультсериал «Бусина карманного карлика» по книге Анастасии Строкиной, а самыми ожидаемыми экранизациями стали драмеди «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева по пьесе Анастасии Букреевой и сериал «Тоннель» Ильи Ермолова по книге Яны Вагнер.

Доброе дело недели

Инклюзивный проект Яндекса и Кинопоиска, направленный на репрезентацию в кино актеров с инвалидностью, вышел на новый этап. Начались съемки короткометражных фильмов с участием этих актеров. Всего в работе шесть короткометражек: четырьмя занимаются студенты школы кино и телевидения «Индустрия», еще двумя — артист и режиссер театра Мирослав Лашкевич и актриса Софья Лебедева (это ее режиссерский дебют). В короткометражных работах снимаются актеры с инвалидностью, которые летом прошли интенсив Кинопоиска и Яндекс Инклюзии. Среди них — Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева. Вместе с ними в кадре появятся артисты, решившие поддержать проект. В их числе — Пётр Фёдоров, Ольга Ломоносова, Макар Запорожский, Максим Метельников, Денис Прытков. Курируют работу режиссеры Никита Белых, Эрадж Нидоев и Олег Трофим. Премьера короткометражек состоится в декабре 2024 года.

Успех недели

Драмеди «Лгунья», участвовавшее в основном конкурсе Ханойского международного кинофестиваля (HANIFF), получило премию сети азиатских кинокомиссий AFCNet Award. Приз лично забрали режиссер Юлия Трофимова и продюсер Катерина Михайлова. В центре повествования — 17-летняя Ева, которая обвиняет в изнасиловании некогда известного певца. Главные роли исполнили Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак и Юлия Марченко. Помимо этого, в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama смотра была показана еще одна российская картина — приключенческая лента «Мухадракон» Татьяны Колгановой.

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Автор: Никита Демченко