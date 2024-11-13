Новый фильм Александра Ханта и продолжение «Плейлиста волонтера». Что показали на фестивале экранизаций «Читка 3.0»

В Москве завершился форум кино и литературы «Читка 3.0», посвященный новым экранизациям в российском кино. В этом году к бизнес-диалогу издательств и кинопроизводителей подключились представители игровой индустрии, а ключевой темой по всем трем направлениям стали франшизы.

Конкурсную программу традиционно разделили на два блока. В первом представили экранизации, которые уже находятся в производстве. Самую ожидаемую из них выбрали гости фестиваля — победу разделили сериал «Тоннель» по роману Яны Вагнер и фильм «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой с Марком Эйдельштейном в главной роли.

Во второй блок вошли проекты с готовым девелопментом, находящиеся в поиске партнеров для воплощения в жизнь. Среди них жюри выбрало «Самый интересный проект в разработке». Им стал анимационный сериал «Бусина карманного карлика» о путешествии девочки и ее друзей-животных по России. Об этих и других проектах, представленных в конкурсе «Читки», — в материале Кинопоиска.

Самые ожидаемые экранизации

«Тоннель»

В производстве

О чем: Жаркий воскресный вечер, пробка на пригородном шоссе. Она медленно движется к городу, вползает в тоннель и встает окончательно. Что-то случилось — внезапно закрываются многотонные гермодвери на входе и выходе. Связи с поверхностью нет, ресурсы ограничены, люди конфликтуют между собой и делятся на враждующие группы. В тоннеле заканчивается воздух. Паника достигает своего апогея, когда выясняется, что лишь немногие смогут спастись от кажущейся неминуемой гибели в автономном секретном бункере.

Кто делает: Проект станет экранизацией одноименного романа Яны Вагнер, чьи книги уже легли в основу сериального хита «Эпидемия». Разбираться, на что способен человек под давлением обстоятельств, эмоций и авторитетов, предстоит режиссеру Илье Ермолову («Золотое дно») и сценаристу Сергею Калужанову («Мерзлая земля»). Актерский состав создатели не раскрыли, но пообещали, что в нем появятся новые лица. Старт съемок запланирован на лето 2025 года, а выход в онлайн-кинотеатре «Иви» — на 2026-й.

В производстве

О чем: В жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что будет жить с ней.

Кто делает: Фильм по одноименной пьесе Анастасии Букреевой на фестивале представлял креативный продюсер Андрей Апостолов. Съемки уже в процессе, ими руководит режиссер-дебютант Юрий Зайцев. В роли Мота — Марк Эйдельштейн, бездомная — Дарья Екамасова. Апостолов охарактеризовал проект как камерный, авторский, экспериментальный и обращающийся к боли нынешней молодежи. Производством занимается киностудия «Ленфильм» при поддержке министерства культуры и фонда «Кинопрайм».

Самый интересный проект в разработке

«Бусина карманного карлика»

В разработке

О чем: Дружные сестры Вера и Варя живут на самом севере России. Однажды Варя тяжело заболевает. Вера считает, что сестру заколдовал злой карлик, вышитый на ее платье, в наказание за то, что она спрятала оторвавшуюся от него бусину. Чтобы спасти сестру, Вера решает найти карлика. Для этого девочка отправляется в путешествие по всей стране в компании куропатки по имени Птичка и очень длинного пса Лилле.

Кто делает: Креативными продюсерами анимационного проекта по мотивам одноименной сказки Анастасии Строкиной выступили Валерия Шкирандо («Купите это немедленно») и Виктория Кравченко («Вселенная хакинга»). Сериал будет строиться по принципу «один эпизод — один регион России».

Драма и мелодрама

«Красивая жизнь»

В производстве

О чем: Молодая девушка Лиза приезжает в мегаполис, чтобы накопить денег и помочь семье. В поисках работы она случайно попадает в элитный универмаг «Шик». Приняв Лизу за другую, управляющая устраивает ее продавцом-консультанткой. Чтобы выжить в мире роскоши, наивной девушке придется изучить язык люкса, разгадать интриги коллег и планы таинственного владельца «Шика» Давыдова.

Кто делает: Сериальную адаптацию романа Эмиля Золя «Дамское счастье» написала Марика Девич («Постучись в мою дверь в Москве»), а сняла Ольга Кандидатова («Книжная девочка»). Фильм для телеканала СТС производства «Мангос фильм» уже находится на стадии постпродакшена.

«Все любят Орги»

В разработке

О чем: Виктория до беспамятства влюблена в бизнесмена Георгия. Только вот незадача: он женат. Однако предприимчивый Орги быстро соображает, как избавиться от жены при помощи любовницы, попутно неплохо на этом заработав. Разоблачив мерзавца, Виктория объединяется с бывшей соперницей, чтобы отомстить.

Кто делает: Сценарий для сериала по одноименному детективному роману Ольги Коле пишет Ксения Яковлева («Впервые»). В роли рокового красавца авторы видят Даниила Воробьёва, а новообретенных подруг могут сыграть Стася Милославская и Анна Котова. Среди референсов — «Отчаянные домохозяйки», «Почему женщины убивают», «Престиж». По сеттингу курортному нуару ближе всего «Белый лотос».



«Куперик»

В разработке

О чем: 2007 год, Москва. Застенчивый, но харизматичный Сашка мечтает о «куперике» — «Мерседесе купе», крутой тачке, которая обязательно поможет наладить личную жизнь. Однако стоит парню только заполучить машину, как ее вскоре угоняют. Зато в его жизни появляется Маша, обаятельная и загадочная девушка, в которую Саша влюбляется. И впервые в жизни это взаимно.

Кто делает: Драма «Куперик» по мотивам рассказа Дмитрия Аронина «О пользе тюнинга» станет полнометражным дебютом для режиссера Вики Дёгтевой, выпускницы Московской школы кино. Сашка в дримкасте — Рузиль Минекаев, а в числе идейных референсов — «Асса», «Бумер» и «Курьер». Художественным руководителем проекта выступает Клим Шипенко.

«Во льдах Антарктиды»

В разработке

О чем: Вместе с группой полярников блогер отправляется в антарктическую экспедицию, чтобы обеспечить необходимыми припасами научные станции. Но на обратном пути судно застревает во льдах, и экипаж вынужден выживать без еды, воды и тепла.

Кто делает: Проект основан на художественно-документальном подкасте «Горы без вершин» Михаила Ронкаинена и Марины Шиняевой. Креативным продюсером выступит Кирилл Краснов, сценарий пишет Ксения Мирошник («Сто лет тому вперед»). В референсах — «Челюскин. Первые», «Снегирь», «И грянул шторм», «Эверест». На главные роли рассматривают Никиту Волкова и Юлию Снигирь. По самым скромным подсчетам бюджет полного метра составит 500 миллионов.

«Никто не вернется»

В разработке

О чем: Семейная пара пытается справиться с утратой: их сын ушел из дома и не вернулся. Спустя несколько лет муж приводит домой бездомного и заявляет, что он теперь будет жить с ними. Более того, он утверждает, что это и есть их сын.

Кто делает: Картину по одноименному роману Кирилла Рябова представил режиссер Александр Хант, участвовавший в прошлогодней «Читке» с фильмом «Джекпот» (призы за режиссуру и мужскую роль на фестивале «Маяк»). Это будет психологическая драма с элементами абсурда, история о том, как люди не могут прожить утрату. В дримкасте — Ирина Пегова, Александр Яценко и Андрей Родионов в роли бездомного. Визуальный референс — творчество Яна Шванкмайера.

В разработке

О чем: Миша Штапич хочет сделать предложение своей девушке Миле, но перед этим ему нужно подзаработать. Он устраивается пиарщиком на завод по производству туалетной бумаги в далекий северный поселок Кряжево, где ему теперь каждый день предстоит сталкиваться с местными жителями, персонажами яркими и непростыми.

Кто делает: Полнометражное продолжение «Плейлиста волонтера» по роману Мршавко Штапича «Устойчивое развитие» будет снимать та же команда. Иван Янковский и Марина Васильева вернутся к своим ролям. К касту присоединится Тимофей Трибунцев. В референсах — «Афоня», «У озера», «Любовь и голуби». Сценарий уже написан. По словам продюсера Юлии Мишкинене, это будет проект о семейных ценностях, история любви.

Детектив

В производстве

О чем: 1895 год. Нижний Новгород готовится к крупному торговому событию года — ярмарке. Но размеренную жизнь города нарушает громкое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Для этого ему приходится поставить на кон всё: любовь, честь и даже жизнь.

Кто делает: Исторический детективный сериал по мотивам рассказов из серии «Хроники сыска» Николая Свечина снимет Ким Дружинин («28 панфиловцев»). Продюсер Михаил Погосов, представляя проект, подчеркнул, что особое внимание было уделено исторической эпохе конца XIX — начала XX века. Из знакомых лиц в сериале появятся Александр Лыков, Ян Цапник и Дмитрий Нагиев.

Триллер

«Страх»

В разработке

О чем: Замужняя женщина Ирина отдается страсти с молодым музыкантом, из-за чего становится жертвой загадочной шантажистки. Ирина даже не догадывается, что шантажистка подослана обиженным мужем, а тот, в свою очередь, не подозревает, что загадочная девушка не та, за кого себя выдает.

Кто делает: Перенесением одноименной новеллы Стефана Цвейга на современный материал занимается Анна Гороян («Тибра»), она же выступает режиссером и продюсером проекта. Жанр будущего фильма — триллер, а свою заинтересованность в проекте уже подтвердили Юлия Снигирь и Вольфганг Черни. В качестве художественных референсов названы «Под покровом ночи» и «Двуличный любовник», смысловых — «Неверная» и «Цена измены».

Фантастика

«Резервация»

В производстве

О чем: Смертельно больной человек возвращается из тюрьмы домой и обнаруживает, что его родной город изменился до неузнаваемости. Причина — неизвестная аномалия, держащая жителей в западне. Чтобы понять, как вытащить семью, он пробирается в резервацию и узнает, что внутри совершенно другой мир со своими законами и множеством загадок.

Кто делает: Проект по книге Станислава Гимадеева «Принцип четкости» представляли продюсеры Александр Кучеренко и Теймур Джафаров. Команда уже собрана: режиссером выступит Алексей Андрианов («Столыпин»), оператором — Улугбек Хамраев («Вампиры средней полосы»), а авторами сценария — Кирилл Притула, Станислав Гимадеев и Фёдор Деревянский. Главным референсом продюсеры назвали сериал «Убежище». Другими источниками вдохновения послужили «Остаться в живых» и «Рассказ служанки».

В производстве

О чем: Полицейский инспектор Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель «У погибшего альпиниста». Письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство.

Кто делает: Скрещивать одноименную повесть Стругацких с «Убийством в Восточном экспрессе» предстоит режиссеру Александру Домогарову-мл. («Пальма») и автору сценария Ольге Городецкой («Казнь»). Жанры — детектив и научная фантастика, актерский состав не раскрыли. По словам продюсера Нарека Мартиросяна, представлявшего проект, фабула Стругацких сохранена, а вот концепт доработан, за счет чего экранизация будет существенно отличаться и от предыдущей, и от самой повести. Съемки начнутся в следующем году.

Комедия

«Сливянкинагейт»

В производстве

О чем: На Землю летит гигантский метеорит. Чиновникам небольшого российского города ставится задача построить бункеры, где можно будет переждать угрозу, а пиарщикам — сделать так, чтобы простые люди не хотели туда попасть. Но даже конец света не обходится без коррупции, а мэра города и вовсе больше занимает вопрос, как ему развести по разным бункерам жену и любовницу.

Кто делает: Свою пародию на «Не смотрите наверх» и оммаж на Салтыкова-Щедрина в одном флаконе представил писатель, автор неизданного рассказа, легшего в основу сценария, Александр Цыпкин. Будущий сериал он охарактеризовал как издевку над всеми трендами, что существуют в обществе в критический момент.

Сказки и семейное кино

В производстве

О чем: Барская дочь Катя влюблена в камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить согласие на неравный брак, девушка уговаривает Данилу пойти на сделку с могущественной Хозяйкой Медной горы. Он соглашается и пропадает без вести. Теперь Кате предстоит не только отыскать возлюбленного, встретив на своем пути самых разных магических существ, но и узнать тайну своего рождения.

Кто делает: Превращать сказку Павла Бажова в приключенческое фэнтези для всей семьи будет сценарист Екатерина Мавроматис («Мира»). Локация — Урал. Каст еще не сформирован, зато в фильме зрителя будет ждать ящер Голиаф. Съемки должны начаться летом.

В производстве

О чем: Домовенок сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти волшебный сундучок, исполняющий желания. На помощь к нему приходят и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. В это же время Яга перемещается из сказочного мира в реальный, чтобы воплотить свои коварные планы.

Кто делает: Продюсерами полного метра по мотивам одноименной сказки Татьяны Александровой выступили братья Андреасян. Не дожидаясь выхода первой части на экраны, они уже запустили в производство вторую. Кроме того, Гевонд Андреасян, представляя «Кузю», анонсировал еще несколько сказочных проектов, а прокатный успех уже вышедших объяснил желанием родителей знакомить детей со своим детством через знакомые истории.

В производстве

О чем: Соловей-разбойник изменил ход истории. Он заточил Илью Муромца во льдах, присвоил его подвиги и продлил себе жизнь с помощью эликсира бессмертия. В наши дни Муромец освобождается из ледяной пещеры и намеревается отомстить Соловью. Былинным героям предстоит примерить футуристические костюмы и сойтись на робоарене.

Кто делает: Необычную адаптацию русских народных былин снимет режиссер «Черного облака» Карен Оганесян. Соловья-разбойника сыграет Никита Ефремов, также в фильме появятся Антон Васильев, Елена Валюшкина и Юрий Нифонтов. Производством занимается Kargo Films.

«Амба. Хранитель тайги»

В разработке

О чем: Тигренок по имени Амба, потомок древнего рода Хранителей тайги, теряет маму и дом из-за лесорубов-браконьеров. Но встречает среди людей нового друга — мальчика Макса. Вместе друзья возвращают пропавший дух леса и спасают тайгу от гибели.

Кто делает: В основу полнометражного мультфильма ляжет одноименный фантастический экороман Евгении Долининой, она же представляла проект. В качестве референсов были названы «Король Лев», «Принцесса Мононоке» и «Как приручить дракона». Аудитория мультфильма семейная, технически планируется 3D с вставками 2D. Основные темы — экология, дружба, преодоление страхов и взросление.

«Динго»

В разработке

О чем: 2024 год. Девочка-подросток по прозвищу Дикая Собака Динго живет с матерью в Кургане. Отца, который бросил их, когда она была еще маленькой, Дина не знает. До тех пор, пока он не возвращается из Москвы со своей новой семьей. Теперь девушке предстоит разобраться, сможет ли она забыть детские обиды и дать шанс их отношениям.

Кто делает: Картину представил продюсер Максим Дашкин, приезжавший на прошлую читку с «Джекпотом». Следующий проект — семейный, о любви. Находится он на этапе написания сценария, за который отвечает Рената Джало («На этой земле»). В основе — адаптация повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», действие книги перенесено в наши дни.

«Снегурочка»

В разработке

О чем: Женя мог бы вырубить и продать весь лес, а Маша — сделать блестящую карьеру дизайнера, если бы на пороге их дома внезапно не появилась Снегурочка. Хрупкая девочка вынуждает семейную пару на грани развода переосмыслить жизнь и отношение друг к другу.

Кто делает: Над фильмом работает семейный подряд. Режиссером и автором сценария по мотивам русской народной сказки выступит Ольга Добромыслова, продюсером — Максим Добромыслов, а на роль самой Снегурочки утвердили Варвару Добромыслову. Производством занимается кинокомпания «Переворот». Саму Снегурочку обещают «точно по Островскому».

Автор: Оля Краснова