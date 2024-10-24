Что происходит в прокате: у нас — Любовь, у них — Веном

«Любовь Советского Союза» покорила прокат, «предсеансовое обслуживание» временно сошло на нет, а в США ждут День благодарения. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

Любовь побеждает всех

Уверенно стартовала в российском прокате ретромелодрама «Любовь Советского Союза». Картина возглавила прокат по итогам уик-энда 7–10 ноября, заработав порядка 160,5 млн рублей. Ее финансовые показатели превзошли стартовые сборы «Союза спасения» (124,2 млн рублей) кинокомпании «Дирекция кино» и военного фильма «Воздух» (140,4 млн), у которого одним из продюсеров также выступил Константин Эрнст. Однако в премьерный уик-энд фильм посмотрело 387,9 тысячи человек — это меньше, чем было у «Союза спасения» (455,1 тыс. билетов) и «Воздуха» (400,3 тыс. билетов). Учитывая широкую поддержку «Любви Советского Союза» в эфире Первого канала, очевидно, что картина попробует приблизиться к итоговым сборам «Воздуха» и собрать совокупно 500 млн рублей.

К отметке в 1 млрд рублей приближается касса сказки «Огниво». По итогам уик-энда фильм заработал 125,1 млн рублей, доведя промежуточные сборы почти до 988 млн рублей.

«Огниво»

Байопик «Руки Вверх!» продолжает удерживать позицию в топ-3 по итогам уик-энда. В выходные, 7–10 ноября, картина собрала дополнительно 46 млн рублей, постепенно сбавляя обороты. Общая касса фильма достигает примерно 894 млн рублей.

Феноменальную стойкость в прокате показывает боди-хоррор «Субстанция». Лауреат Каннского кинофестиваля вновь стал лидером в первой десятке по среднему числу зрителей на один сеанс — 32 человека. Общий бокс-офис пока достиг порядка 462 млн рублей.

Еще один заметный долгожитель — историческая драма «Граф Монте-Кристо». Картина также пока не планирует выбывать из топ-10, заработав дополнительно 32,5 млн рублей. На данный момент «Граф Монте-Кристо» является самым кассовым зарубежным релизом в отечественном прокате в 2024 году. Его сборы — 542,8 млн рублей.

«Граф Монте-Кристо»

На пятой строчке чарта расположился фантастический боевик «Хищные земли», собравший 37,7 млн рублей. Такой старт оказался скромнее, чем было у фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» (48,5 млн рублей), при этом новинке удалось обойти постапокалиптический триллер «Последний день Земли» (25,7 млн рублей).

Ко второму уик-энду ощутимо обвалились сборы семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». В расширенный праздничный уик-энд фильм стартовал с 91,7 млн рублей за пять дней или 69,5 млн рублей за традиционную четырехдневку. Это выше, например, чем было у схожей картины «Я — медведь» (62,2 млн рублей). Но уже в минувшие выходные «Возвращение попугая Кеши» собрало 28,6 млн рублей (-59%). Совокупные сборы семейного фильма с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной пока составляют чуть менее 127 млн рублей.

Спортивная драма «Федя. Народный футболист» отлично сработала в праздничные выходные 31 октября — 4 ноября, собрав 74 млн рублей, а за традиционный уик-энд — 55,3 миллиона. За четырехдневку фильм заработал сопоставимые цифры с «Хоккейными папами» (58 млн рублей) и картиной «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (58,9 млн рублей). В прошедший уик-энд картина пополнила свой счет еще на 25,9 млн рублей, доведя кассу примерно до 108 млн рублей.

Пиратская гавань

31 октября в российских кинотеатрах стартовал показ кинокомикса «Веном: Последний танец». Тогда же отечественным зрителям были доступны фильм «Джокер: Безумие на двоих», мультфильм «Дикий робот» и другие, однако основная масса сеансов приходилась именно на нового «Венома». За неделю 31 октября — 6 ноября 14 коротких метров, к которым в рамках «предсеансового обслуживания» прикрепляются голливудские новинки, суммарно заработали 243,8 млн рублей — это составляет порядка 16% от совокупной кассы всей недели.

«Веном: Последний танец»

Любопытно сравнить эти показатели с результатами недели 7–13 ноября. Именно на этот период, согласно информации издания Cinemaplex, кинопрокатная компания «Централ Партнершип» попросила кинотеатры воздержаться от демонстрации «альтернативного» контента. Дело в том, что 7 ноября начался прокат мелодрамы «Любовь Советского Союза», а также продолжился показ сказки «Огниво» — их прокатчиком выступает ЦПШ. Согласно данным ЕАИС, подавляющее большинство кинотеатров поддержало просьбу дистрибьютора. Предварительно сборы коротких метров на неделе 7–13 ноября составили примерно 5,3 млн рублей — иными словами, можно говорить лишь о точечных показах «альтернативного» контента. Подвести итоги очередной акции по поддержке отечественного кино можно будет уже к концу полной недели, тем временем кинотеатры готовятся возобновить показ голливудского контента с 14 ноября.

На дальних берегах

Сборы российского кино за рубежом сократились к третьему кварталу 2024 года. Такие данные приводит «Бюллетень кинопрокатчика». С июля по сентябрь отечественные тайтлы собрали лишь 1,136 млн долларов, в то время как во втором квартале выручка составляла 3,1 млн долларов. При этом суммарная касса за девять месяцев 2024-го достигла 15,3 миллиона — это больше, чем в аналогичный период удалось заработать в 2022 году.

«Маша и Медведь»

Самыми востребованными с начала года вновь оказались «Маша и Медведь» (2,773 млн долларов), следом идут «Коты Эрмитажа» (2,139 млн долларов) и «Снежная королева: Разморозка» (2,082 млн долларов). Больше всего отечественный контент заработал в Китае (1,812 млн долларов), второе и третье места заняли Бразилия (1,173 млн долларов) и Мексика (1,150 млн долларов) соответственно.

В США — киноштиль

Американский прокат переживает затишье на фоне отсутствия новых блокбастеров. Совокупные сборы 8–10 ноября составляют 68,8 млн долларов, что на 21% ниже показателей аналогичного уик-энда 2023-го и является одним из самых скромных показателей в этом году. Фактически индустрия замерла в ожидании уик-энда Дня благодарения и грядущей битвы крупных новинок — рождественской комедии «Миссия: Красный» (стартует 15 ноября), пеплума «Гладиатор 2», мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» (22 ноября) и мультфильма «Моана 2» (27 ноября). При этом аналитики отмечают, что президентские выборы в США также могли оттянуть внимание аудитории и спровоцировать падение сборов.

Настоящая борьба за вторую строчку в чарте самых кассовых фильмов уик-энда развернулась между двумя новинками. С небольшим отрывом вперед все же вырвался хоррор «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Фильм стартовал с 11 млн долларов. Такой результат оказался выше показателей картин «Солнцестояние» (6,5 млн долларов за три дня) и «Максин ХХХ» (6,7 млн долларов), однако впереди осталась «Реинкарнация» (13,5 млн долларов).

«Еретик»

Семейный фильм «Лучшее рождественское представление на свете» занял третье место. Новинка с производственным бюджетом в 10 млн долларов собрала 10,7 млн долларов в премьерный уик-энд.

«Анора» продолжает наращивать присутствие в кинотеатрах США, а вместе с тем и сборы. С 8 по 10 ноября фильм Шона Бэйкера заработал 2,5 млн долларов (+36%) в 1104 кинотеатрах. Для сравнения: неделей ранее картина была доступна на 253 площадках. Совокупные сборы «Аноры» уже достигли 7,2 млн долларов.

На восьмую строчку опустилась фэнтези-драма «Тогда. Сейчас. Потом» с 2,4 млн долларов по итогам второго прокатного уик-энда. Совокупные сборы картины Роберта Земекиса пока составляют 9,3 млн долларов, что для новинки с производственным бюджетом в 45 млн долларов не самый утешительный результат.

Автор: Вита Иванова