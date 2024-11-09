Дайджест мировой индустрии: Disney ищет сменщика Бобу Айгеру, Netflix купается в деньгах, а Юре Борисову прочат «Оскар»

С приближением конца года индустрия оживилась. В октябре Netflix, Alphabet и NBCUniversal отчитались об очередных успешных кварталах, Disney объявила о смене председателя совета директоров, а Amazon добавила подписку на Apple TV+ в число опций для пользователей Prime Video. Неспокойно на юридической ниве: на Paramount подали в суд уволенные сотрудники, а Netflix светят обвинения в уклонении от налогов. Об этих и других новостях кино-, теле- и стриминговой индустрий — в ежемесячном обзоре Кинопоиска.

Disney меняет главу совета директоров и приступает к поискам преемника Боба Айгера

1 января 2025 года уходит на пенсию текущий председатель совета директоров Disney Марк Паркер (он был генеральным директором Nike с 2006 по 2020 год). Его сменит бывший гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман, присоединившийся к совету летом этого года.

Войдя в совет директоров Disney, Горман возглавил комитет, ключевой задачей которого является поиск преемника Боба Айгера. По мнению Уолл-стрит, сам Горман — идеальный кандидат для выполнения подобной задачи, поскольку только что с блеском справился с поиском собственного преемника в Morgan Stanley. Там он умудрился не только выбрать наиболее подходящего кандидата из трех, но и сохранить в компании двух других.

«Мне нравится решать проблемы. Мне неинтересно вступать в советы директоров только для того, чтобы ходить на бесконечные собрания и получать за это деньги, — рассказывал Горман в 2023 году. — Дело не в статусе или финансах. Мне интересно решать проблемы в новых для меня отраслях».

Сам Горман обещает определиться с именем сменщика Айгера к началу 2026 года. Таким образом, нынешний гендиректор Disney сможет передать все дела и ввести преемника в курс дела, до того как его контракт истечет в конце года. И Айгер, и остальные члены совета твердо уверены, что нового продления контракта не будет, и на этот раз Боб точно уйдет на пенсию.

В числе возможных преемников называются ключевые фигуры в руководстве Disney — боссов Disney Entertainment Дану Уолден и Алана Бергмана, руководителя ESPN Джимми Питаро и главу Parks & Experiences Джоша Д’Амаро. Эксперты индустрии практически уверены в том, что в силу специфики компании Disney выберет нового руководителя из своих рядов. Однако Горман рассматривает и внешние кандидатуры, в частности комиссара НБА Адама Сильвера. «Настоящая трудность работы генеральным директором заключается не в том, как хорошо вы управляете бизнесом, а в том, насколько хорошо вы справляетесь с тем, с чем приходится иметь дело генеральному директору, — поясняет Горман. — А это правительство, регулирующие органы, СМИ и инвесторы. Вы лицо компании. Ваши личные суждения действительно имеют значение».

Netflix подвел итоги очередного ударного квартала

Стриминг отчитался перед инвесторами, заявив, что развитие рекламного тарифа останется одним из главных приоритетов Netflix на ближайшие несколько лет. И вот основные достижения стриминга:

Количество подписчиков сервиса увеличилось на 5 миллионов и составило 282,7 миллиона человек.

Выручка платформы составила 9,83 млрд долларов, а операционный доход — 2,91 миллиарда.

Операционная рентабельность (доля прибыли в общей выручке компании после вычета операционных расходов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 22% до 30%.

По прогнозам компании, в следующем году выручка стриминга составит от 43 до 44 млрд долларов.

Генеральный директор Netflix посетовал, что релизная сетка сервиса в первой половине этого года пострадала из-за прошлогодних забастовок, но пообещал, что в 2025 году ситуация войдет в норму, а новые фильмы и сериалы будут появляться с привычной регулярностью. Компания рассчитывает ударно закончить год, ведь на четвертый квартал запланированы выпуски второго сезона «Игры в кальмара» и экшен-триллера «Так держать», показ боксерского поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном, а также два рождественских футбольных матча NFL. В 2025 году зрителей ждут финал «Очень странных дел», новая часть франшизы «Достать ножи», «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и «Электрический штат» — фильм от братьев Руссо с Милли Бобби Браун в главной роли.

В европейских офисах Netflix прошли обыски

Стриминг, офисы которого в Париже и Амстердаме обыскала полиция, обвиняют в уклонении от уплаты от налогов. По версии начатого еще в 2022 году предварительного следствия, компания в течение двух лет — в 2019 и 2020 годах — намеренно занижала количество французских подписчиков, заставляя часть пользователей подписывать контракты не с французским филиалом, а с голландским. Когда в 2021 году эта практика прекратилась, количество французских подписчиков, а следовательно, и генерируемая ими прибыль, резко увеличилось.

Как отмечает Variety, предварительное расследование во Франции не обязательно означает предъявление обвинений и суд. Скорее всего, Netflix решит вопрос с французским правительством в досудебном порядке, выплатив оговоренную сумму штрафа. Схожим образом компания в 2022 году разрешила претензии от правительства Италии.

YouTube заработал на рекламе 9 млрд долларов за квартал

Корпорация Alphabet отчиталась об итогах третьего квартала 2024 года. Вот основные показатели:

Общая выручка компании за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила 88,3 млрд долларов.

Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 34% и составила 26,3 млрд долларов.

Доходы с подписочных сервисов Google и YouTube (сюда входят все подписки Google, а также YouTube TV, NFL Sunday Ticket и YouTube Premium) выросли с 8,3 млрд долларов годом ранее до 10,6 миллиарда.

Рекламные доходы YouTube в третьем квартале составили 9,8 млрд долларов.

70% загружаемых на YouTube видео составляют шортсы.

Каждый день аудитория YouTube смотрит около 70 миллиардов шортсов.

Alphabet все больше полагается на ИИ. Практически четверть всего нового кода в компании генерируется с помощью ИИ и затем проверяется разработчиками.

Олимпиада пошла на пользу Peacock

О результатах очередного финансового квартала, на который пришлись Олимпийские игры в Париже, отчитался и Peacock. Вот основные показатели:

Убыток Peacock в третьем финансовом квартале составил 436 млн долларов. Для сравнения: убыток за аналогичный период прошлого года составил 565 миллионов, за предыдущий квартал — 348 миллионов.

Количество подписчиков стриминга выросло на 3 миллиона человек — с 33 миллионов до 36.

Общая выручка стриминга за квартал составила 1,5 млрд долларов. Тут рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оценивается в 82%.

Общая выручка от трансляции Олимпиады составила 1,9 миллиарда. В нее входят 1,43 млрд долларов от рекламы и 473 миллиона от дистрибьюции контента. Генеральный директор NBCUniversal Майк Кавана, не вдаваясь в подробности, заявил, что для компании Олимпийские игры стали прибыльными.

В среднем трансляции Олимпийских игр в Париже ежедневно смотрел 31 миллион человек — на 82% больше, чем у Олимпиады в Токио в 2021 году.

Amazon добавит Apple TV+ в подписку Prime Video

В результате новой сделки с Apple компания Amazon добавит подписку на Apple TV+ в список возможных опций для пользователей Prime Video. За 9,99 доллара в месяц пользователи Prime Video смогут просматривать весь контент Apple TV+ внутри экосистемы Prime Video. Это далеко не единственная подобная опция. За отдельную дополнительную плату подписчикам Prime Video доступен контент Max, Paramount+, AMC+, Starz и других стримингов.

Сделка должна стать выгодной для обеих сторон. Пользователи Prime Video получат доступ к «Разделению», «Теду Лассо», «Утреннему шоу» и другому качественному контенту Apple TV+, а Apple сможет показать свои хитовые проекты огромной аудитории Prime Video.

126 млрд долларов стоил контент, произведенный топ-6 поставщиков в 2024 году

Согласно новому прогнозу Ampere Analysis, шесть крупнейших поставщиков контента (Netflix, Disney, Comcast, Google, Warner Bros. Discovery и Paramount) за весь 2024 год потратят на производство контента 126 млрд долларов — чуть больше половины от общих трат рынка. Около трети от этой суммы придется непосредственно на стриминги.

Главными инвесторами контента выступают:

Disney потратит около 35,8 млрд долларов — примерно 14,4% от общемировых трат на контент;

Comcast потратит 24,5 млрд долларов — 9,9%;

Google потратит 17,6 млрд долларов — 7,1%;

Warner Bros. Discovery — 16,8 млрд долларов, или 6,8%;

Netflix — 16 млрд долларов, или 6,4%

Paramount — 15,1 млрд долларов, или 6,1%.

The Wrap отмечает, что траты Google — преимущественно выплаты YouTube производителям контента (плюс 2 миллиарда, в которые YouTube ежегодно обходятся права на NFL Sunday Ticket) — превышают траты большинства голливудских студий, прито, что YouTube, в отличие от студий, практически ничем не рискует. Большую часть контента производят пользователи, самостоятельно и за свой счет, а монетизацию получают только те ролики, которые уже добились определенного уровня популярности.

Согласно текущим правилам платформы, на монетизацию могут рассчитывать каналы минимум с 1000 подписчиков, которые в течение последних 12 месяцев просмотрели 4000 часов контента.

Стриминги кооперируются с супермаркетами

Онлайн-кинотеатры нашли новый способ бороться с отписками пользователей — кооперацию с супермаркетами.

Disney заключила договор с сетью Kroger (вторая по величине сеть в США, уступает только Walmart), по которому все пользователи программы Kroger Plus за 99 долларов в год могут бесплатно получить по своему выбору подписку на Disney+, Hulu или ESPN+.

Warner Bros. Discovery заключила аналогичную сделку с сервисом доставки еды DoorDash. Все владельцы подписки DashPass за 96 долларов в год получили бесплатно пользоваться тарифом с рекламой Max.

NBCUniversal запартнерилась с сервисом доставки еды Instacart, и все подписчики Instacart+, оплатившие 99 долларов в год, получили бесплатную подписку на Peacock.

Крупнейшая американская сеть супермаркетов Walmart продолжает предлагать бесплатную подписку на Paramount+ всем подписчикам уровня Walmart+, которая стоит 98 долларов в год.

Согласно данным аудиторской компании Deloitte, средний уровень отписки от стриминговых сервисов в США составляет 44% в год. «Времена сейчас тяжелые, бюджеты домохозяйств ограничены, и потребителям приходится идти на компромиссы, — говорит Джейна Арбанас, вице-президент американского представительства Deloitte. — От развлечений обычно отказываются в первую очередь, особенно если у пользователя есть подозрение, что он платит за тот или иной сервис больше, чем нужно».

По словам представителей Deloitte, и стриминговые сервисы, и супермаркеты пытаются копировать модель Amazon: для многих подписчиков Prime — это в первую очередь бесплатная доставка, а видеосервис — лишь приятный бонус.

«Оскар-2025»: первые предсказания

Хотя до церемонии вручения премии «Оскар» остается еще около четырех месяцев, имена ранних претендентов на статуэтки начинают возникать уже сейчас. Различные инсайдеры и отраслевые СМИ делятся своими версиями списка номинантов. Вот какие фильмы, актеры и режиссеры встречаются в этих предсказаниях чаще других:

Вышедший в прошлом году третий «Человек-муравей» считается кассовым провалом. При бюджете в 330 млн долларов картина заработала в прокате всего 476 миллионов. Учитывая, что сумма сборов делится между студией и кинотеатрами поровну (как правило, но не всегда; так, Disney в ряде случаев заставляла кинотеатры соглашаться на куда менее выгодную для них схему 70/30), предполагалось, что «Квантомания» увела Disney в минус на 92 млн долларов убытков. Однако из недавно опубликованного компанией отчета следует, что фильм про Человека-муравья на самом деле принес студии 88 тыс. долларов прибыли.

Дело в том, что «Квантомания» снималась в Великобритании, а согласно британским законам, студия, снимающая фильмы на территории Соединенного Королевства, вправе рассчитывать на налоговый вычет или возмещение вплоть до 25% от суммы потраченных на территории страны денег при соблюдении ряда условий, одним из которых является публикация абсолютно прозрачной отчетности.

И вот что следует из опубликованной отчетности:

Прибыль студии от проката — 327 366 361 доллар;

Прочий доход — 2 809 956 долларов;

Общие издержки — 388 369 742 доллара;

Общий убыток до налогообложения — 58 193 425 долларов;

Возмещение от государства — 58 261 661 доллар;

Итого: чистая прибыль — 88 236 долларов.

Новости короткой строкой

В 2025 году Amazon планирует ввести рекламу на Prime Video в Индии, Бразилии, Японии, Нидерландах и Новой Зеландии. В настоящий момент реклама и, соответственно, более дорогие тарифы без рекламы представлены в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Мексике, Австрии, Франции, Германии и Испании. Корпорация уже заработала на рекламных соглашениях 1,8 млрд долларов.

планирует ввести рекламу на Prime Video в Индии, Бразилии, Японии, Нидерландах и Новой Зеландии. В настоящий момент реклама и, соответственно, более дорогие тарифы без рекламы представлены в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Мексике, Австрии, Франции, Германии и Испании. Корпорация уже заработала на рекламных соглашениях 1,8 млрд долларов. Amazon вводит сгенерированные ИИ рекапы своих оригинальных шоу и сериалов, доступных в подписке Prime Video. X-Ray Recaps позиционируется как способ освежить в памяти события прошлых серий и целых сезонов, если сериал возвращается в эфир после длительной паузы.

вводит сгенерированные ИИ рекапы своих оригинальных шоу и сериалов, доступных в подписке Prime Video. X-Ray Recaps позиционируется как способ освежить в памяти события прошлых серий и целых сезонов, если сериал возвращается в эфир после длительной паузы. В ноябре Warner Bros. Discovery запустит свой стриминговый сервис в семи новых азиатских странах. 19 ноября Max появится в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, а также на Филиппинах и Тайвани. Таким образом, сервис будет представлен на 72 территориях. По словам представителей компании, в 2025 году Max продолжит свою азиатскую экспансию.

запустит свой стриминговый сервис в семи новых азиатских странах. 19 ноября Max появится в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, а также на Филиппинах и Тайвани. Таким образом, сервис будет представлен на 72 территориях. По словам представителей компании, в 2025 году Max продолжит свою азиатскую экспансию. Группа потребителей подала коллективный иск против Paramount . Компанию обвиняют в том, что она, не спросив разрешения пользователей, поделилась данными об их истории просмотра с третьими лицами, в частности с TikTok и другими социальными сетями. Адвокаты истцов оценили сумму ущерба в 5 млн долларов.

. Компанию обвиняют в том, что она, не спросив разрешения пользователей, поделилась данными об их истории просмотра с третьими лицами, в частности с TikTok и другими социальными сетями. Адвокаты истцов оценили сумму ущерба в 5 млн долларов. В октябре групповой иск против Paramount также выдвинул и коллектив бывших сотрудников, лишившихся работы в результате волны массовых сокращений. По трудовому законодательству, в случае, если сокращения затрагивают более 300 человек, компания должна уведомлять о грядущем увольнении всех, кто под него попадает, минимум за 90 дней до увольнения. Согласно материалам иска, около 350 сотрудников Paramount в Нью-Йорке было уволено без такого уведомления и полагающихся выплат. Представители Paramount отвергают все обвинения в свой адрес и уверяют, что сокращения были проведены в соответствии с законодательством.

также выдвинул и коллектив бывших сотрудников, лишившихся работы в результате волны массовых сокращений. По трудовому законодательству, в случае, если сокращения затрагивают более 300 человек, компания должна уведомлять о грядущем увольнении всех, кто под него попадает, минимум за 90 дней до увольнения. Согласно материалам иска, около 350 сотрудников Paramount в Нью-Йорке было уволено без такого уведомления и полагающихся выплат. Представители Paramount отвергают все обвинения в свой адрес и уверяют, что сокращения были проведены в соответствии с законодательством. Старт футбольного сезона существенно повлиял на рейтинги каналов и стримингов, которые владеют правами на показ матчей НФЛ. Так, например, доля Disney в общем объеме просмотров в сентябре увеличилась на 2%, а доля каналов ESPN и ESPN2 — и вовсе удвоилась. Доля Paramount и Fox увеличилась на 1%, а Amazon — на 0,5%.

существенно повлиял на рейтинги каналов и стримингов, которые владеют правами на показ матчей НФЛ. Так, например, доля Disney в общем объеме просмотров в сентябре увеличилась на 2%, а доля каналов ESPN и ESPN2 — и вовсе удвоилась. Доля Paramount и Fox увеличилась на 1%, а Amazon — на 0,5%. Новые пользователи Disney+ больше не смогут подписываться на сервис через App Store, все подписки придется оформлять через сайт Disney. Уже существующих пользователей сервиса, оплачивающих подписку через App Store, изменение (пока) не коснется. Причина подобного шага довольно банальна: Disney не хочет делиться прибылью. Apple забирает 30% от выручки за первый год подписки и 15% — за все последующие.

больше не смогут подписываться на сервис через App Store, все подписки придется оформлять через сайт Disney. Уже существующих пользователей сервиса, оплачивающих подписку через App Store, изменение (пока) не коснется. Причина подобного шага довольно банальна: Disney не хочет делиться прибылью. Apple забирает 30% от выручки за первый год подписки и 15% — за все последующие. Nielsen добилась разрешения использовать в своих рейтингах данные не только телеканалов, но и стримингов. «Благодаря проверенным временем методологиям и точным новым решениям для эпохи стриминга Nielsen находится именно там, где требуется индустрии, — заявил генеральный директор компании Карфик Рао, — а именно на стыке всех способов, с помощью которых люди потребляют контент. Это даст индустрии, как никогда ранее, истинное представление о линейном и потоковом просмотре».

Автор: Алексей Ионов