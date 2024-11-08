Новости недели: «Батя 2», новые «Звездные войны» и нейро-Штирлиц

Завершаем рабочую неделю новостным дайджестом Кинопоиска. В центре внимания — новая трилогия «Звездных войн», долгожданный финал «Очень странных дел» и экранизация Mass Effect.

Трейлеры недели

Вышел тизер-трейлер фильма «Батя 2: Дед» — продолжения популярной комедии с Владимиром Вдовиченковым. В этот раз главный герой Макс (Стас Старовойтов) вспоминает поездку в деревню к деду и его методы воспитания, а также непростую судьбу самого родственника. Роль деда сыграл Евгений Цыганов. В касте также числятся Надежда Михалкова, Степан Девонин и Анастасия Талызина. Режиссер — Илья Учитель. В российский прокат сиквел «Бати» выйдет 3 апреля.

Смотрите «Батю» в онлайн-кинотеатре Кинопоиска

Netflix поделился новым тизером пятого сезона «Очень странных дел» и раскрыл, как будут называться финальные эпизоды популярного шоу. В заключительном сезоне будет восемь серий:

— The Crawl;

— The Vanishing of…;

— The Turnbow Trap;

— Sorcerer;

— Shock Jock;

— Escape from Camazotz;

— The Bridge;

— The Rightside Up.

«Очень странные дела» вернутся в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Смотрите видеоэссе: Как устроены «Очень странные дела»

Опубликован тизер-трейлер приключенческого фэнтези Ивана Соснина «Легенды наших предков». В центре сюжета — репортер из Екатеринбурга, который по заданию редакции оказался в таежном селении. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с дочерью-подростком отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. В фильме снялись Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников. В прокат «Легенды наших предков» выйдут весной 2025 года.

В сети появился трейлер «Вальсируя с Брандо» — фильма о Марлоне Брандо, где великого актера сыграл Билли Зейн. Картина рассказывает о жизни Брандо в период с 1969 по 1974 год и о подготовке к съемкам в «Последнем танго в Париже» и «Крестном отце». Режиссером выступил Билл Фишман, снявший «Катушку» с Джоном Кьюсаком и Тимом Роббинсом. В зарубежный прокат «Вальсируя с Брандо» планируют выпустить в 2025 году.

«Стоп! Снято!» недели

Режиссер «Айты» и «Нашей зимы» Степан Бурнашев приступил к съемкам триллера «Пентхаус», в котором главные роли играют Ирина Михайлова («Ыт», «Нуучча») и Содзи Араи («Дорога в тысячу ли», «Полиция Токио»). Снимают в Малайзии. В центре сюжета — супруги Дэвид и Саина, которые из США переезжают в Куала-Лумпур. Саина вскоре начинает слышать странные звуки и видеть призрака, но ее муж убежден, что это последствия послеродовой депрессии, усталости и стресса. Постепенно девушка осознает, что Дэвид как-то связан с ее кошмарами. Сценарий Бурнашев написал вместе с Алексеем Амбросьевым-младшим, с которым ранее работал над хоррором «Проклятие. Мертвая земля».

Завершился второй блок съемок «Сказки о царе Салтане» — экранизации одноименной сказки Александра Пушкина. Работа проходила в подмосковном Долгопрудном, где возвели декорации сказочного дворца. «Это не просто волшебное приключение, а многослойная глубокая история, — рассказывает режиссер картины Сарик Андреасян. — Это наша „Одиссея“ Гомера. Это история про взаимоотношения отцов и детей, а также о том, что на первом месте должна оставаться семья». Царя Салтана в картине играет Павел Прилучный, князя Гвидона — Алексей Онежен, Царицу — Лиза Моряк, Царевну Лебедь — Алиса Кот. Также в проекте задействованы Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров и другие. Фильм выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.

Слушайте подкаст: Киносказки. Самый востребованный жанр чистого творчества

Начались съемки нового сезона «Монастыря». К своим ролям вернутся Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова, Диана Енакаева, Влада Лукина, Полина Маликова и Игорь Верник. Поставит сериал Сергей Попов, для него это режиссерский дебют. По сюжету молодой послушник Юра впервые попадает в Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогершей и распутать клубок семейных тайн и проблем. Второй сезон «Монастыря» выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

Кастинг недели

Барри Кеоган

Барри Кеоган, Дженна Ортега и The Weeknd снимутся в фильме Hurry Up Tomorrow. Проект станет продолжением одноименного альбома музыканта. Это будет полнометражный актерский дебют певца (ранее он играл в сериале «Кумир»), который также напишет саундтрек к фильму. Режиссер — Трэй Эдвард Щульц, снявший «Оно приходит ночью». Дженна Ортега также выступит исполнительным продюсером. Права на Hurry Up Tomorrow приобрела студия Lionsgate, которая планирует выпустить его в зарубежный прокат.

Экранизация недели

Amazon запустила в разработку сериал по Mass Effect, им занимается Дэвид Кейси, сценарист девятого «Форсажа». О планах сделать сериал по видеоигровой франшизе Bioware сообщали еще в 2021 году, но с тех пор новостей больше не было. О чем расскажет сюжет телевизионной адаптации, не уточняется. Майкл Гэмбл, нынешний творческий директор и исполнительный продюсер Mass Effect, будет и продюсером шоу.

Слушайте подкаст: Как снять хорошую адаптацию видеоигры?

«Звездные войны» недели

Новой трилогией «Звездных войн» займется Саймон Кинберг, а сами фильмы могут стать продолжением саги Скайуокеров. При этом часть инсайдеров утверждают, что грядущие эпизоды станут отдельной трилогией со своим собственным сюжетом и героями. Студии Disney и Lucasfilm пока не комментировали все эти сообщения. Кинберг известен по работе над «Людьми Икс». Он был режиссером «Темного Феникса», одним из сценаристов «Последней битвы» и «Дней минувшего будущего». Над новыми «Звездными войнами» он будет работать в качестве продюсера и сценариста.

ИИ недели

Вячеслав Тихонов (справа)

Образ Вячеслава Тихонова в новой экранизации произведений о Штирлице могут воссоздать при помощи ИИ. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, на роль не нашли подходящего артиста: «К сожалению, все находки нами не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста, для того чтобы начать съемочный процесс».

Позднее новость прокомментировала дочь Вячеслава Тихонова, Анна. Она сообщила, что Эрнст пока с ней не связывался. «Они [режиссер Артём Чащихин-Тоидзе] сказали, мол, играть Штирлица некому, и мы хотим использовать дипфейк. И я отказала. Они даже прислали мне почитать первую серию, слабо написанную, и с тех пор со мной не связывались».

Новая экранизация будет основана на цикле «Экспансия», рассказывающем о миссии разведчика в Испании и Южной Америке.

Успех недели

«Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» Михаила Локшина отправляются на American Film Market, чтобы найти дистрибьютора для зарубежного проката. Агентом по продаже фильма стала компания Luminosity Pictures. Новая экранизация романа Михаила Булгакова вышла в российских кинотеатрах в начале этого года и была хорошо принята как зрителями, так и критиками, а ее сборы составили более 2 млрд рублей.

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко