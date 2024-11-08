«Хищные земли»: постапокалиптический боевик в духе «Тихого места»

В российский прокат вышли «Хищные земли» — фантастический фильм с Энтони Маки и Мореной Баккарин в главных ролях. Это постапокалиптический боевик об отце-одиночке, который отправляется в полный опасностей квест ради спасения сына. Кинопоиск рассказывает, чем интересен фильм.

О чем фильм

Три года назад Землю захватили загадочные неуязвимые хищники неизвестного происхождения, от которых пули и даже гранаты отскакивают словно резиновые. Всего за месяц они вырезали большую часть населения планеты, причем убивали исключительно людей. Жизнь сохранилась лишь в горных районах. По какой-то загадочной причине хищники, прозванные жнецами, не поднимаются выше отметки в две с половиной тысячи метров над уровнем моря.

Уилл (Энтони Маки) вместе с сыном Хантером живут в одном из многочисленных убежищ в горах Колорадо. У ребенка проблемы со здоровьем, из-за которых он каждую ночь дышит с помощью специального аппарата. В аппарате заканчиваются фильтры, и отец вынужден отправиться в опасное путешествие в ближайший город, который досягаем до жнецов. Компанию Уиллу составляют ученая Нина (Морена Баккарин), которая ищет способ пробить неуязвимую шкуру захватчиков, и некая Кэти (Мэдди Хассон).

Кто сделал фильм

«Хищные земли» позиционируются как триллер от создателей «Судной ночи» и «Тихого места». Один из продюсеров фильма, Брэд Фуллер, действительно приложил руку к обеим франшизам, также в его послужном списке есть «Ужас Амитивилля» и отдельные части культовых серий «Техасская резня бензопилой», «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница, 13-е».

Режиссер фильма Джордж Нолфи более всего известен по научно-фантастическому триллеру «Меняющие реальность» с Мэттом Дэймоном и Эмили Блант в главных ролях. Снимался в «Меняющих реальность» и звезда «Хищных земель» Энтони Маки, больше всего известный как бывший Сокол, а ныне новый Капитан Америка в киновселенной Marvel. Две другие главные роли в фильме исполняют Морена Баккарин («Светлячок», «Дэдпул») и Мэдди Хассон («Искатель», «Злое»).

Маки играет Уилла — отца-одиночку, который вынужден заботиться о своем больном сыне Хантере. В фильме нет ни единого намека, чем Уилл занимался в прежней жизни. Баккарин досталась роль Нины — ученой, которая до начала вторжения занималась изучением элементов питания (пыталась создать более мощные батарейки), а теперь с головой ушла в поиски способов борьбы со жнецами.

Энтони Маки и Мэдди Хассон

Мотивы Кэти, героини Хассон, сложнее всего понять — то ли она отправилась вместе с Уиллом и Ниной от скуки, то ли ей жить надоело, то ли она испытывает к Уиллу какие-то чувства. Так или иначе, она не захотела оставаться позади, когда ее друзья решили пересечь границу безопасной зоны.

Что нужно знать о фильме

Минимум экспозиции. Хронометраж фильма — меньше полутора часов, поэтому авторы не тратят времени на раскачку. Закадровые голоса на вступительных титрах буквально за минуту рассказывают о случившемся вторжении, затем действие перепрыгивает через три года, нам в двух-трех сценах представляют трех главных героев и их мотивы отправиться вниз, после чего они отправляются в путь.

Это очень локальная история. По сути, весь фильм — это история одинокого отца, который отправился в кишащий монстрами город, чтобы найти лекарство для сына. Да, вместе с ним пошла Нина, которая хочет найти способ расправиться с монстрами, но дополнительного масштаба происходящему ее сюжетная линия не придает. Действие охватывает всего несколько дней и не покидает гор вокруг городка Боулдер.

Весь фильм строится вокруг трех главных героев и взаимоотношений между ними. «Хищные земли» — это классический квест трех главных героев, по разным причинам объединившихся в одну команду. Отношения между ними, особенно в начале пути, довольно напряженные. Уилл винит Нину в гибели жены: примерно за год до событий фильма женщина повела значительную группу уцелевших в поход на жнецов, и вернулись из этого похода не все. Кэти также корит компаньонку в смерти подруги, а еще, похоже, испытывает какие-то чувства к Уиллу. Нина страдает, поэтому занимается двумя вещами — либо напивается, либо ищет способ пробить шкуру жнецов.

Мэдди Хассон и Морена Баккарин

Авторы героев не щадят. Несмотря на то, что количество главных действующих лиц в фильме можно пересчитать по пальцам одной руки, авторы их не щадят. До финальных титров доживут не все.

Это совсем не страшный фильм. Хотя создатели «Хищных земель» то и дело помещают своих героев в смертельно опасные ситуации и всеми способами стараются нагнетать напряжение, это не триллер и не хоррор. Возможно, дело в том, что герои прописаны схематично. Внешность жнецов не держится в секрете, их показывают в самом начале, плюс компьютерные эффекты в этом фильме явно не очень дорогие.

Задел на продолжение. «Хищные земли», вероятно, создавались с расчетом на франшизу. Сцена после титров содержит жирнейший намек на продолжение. Теперь дело за малым — заработать достаточно в мировом прокате, чтобы это продолжение оправдать. Бюджет фильма составил 18 млн долларов — в целом это скромная сумма для фантастического боевика.

Что пишут критики

На сегодня у «Хищных земель» 50%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes на основании двадцати рецензий. Отзывы, скорее, негативные, причем крупная отраслевая пресса фильм в основном проигнорировала. Фильм хвалят за убористость — небольшой хронометраж и динамику. «Это напряженная постапокалиптическая история о выживании, которая компенсирует недостаток оригинальных идей динамичным темпом и мастерством», — считает Variety.

Энтони Маки, Мэдди Хассон и Морена Баккарин

Недостатков критики отмечают намного больше. Например, The Weekend Warrior отмечает слабую проработку персонажей и жнецов. Еще фильм ругают за отсутствие оригинальных идей. «В конечном итоге „Хищные земли“ просто слишком вторичны. Они оказываются не способны предложить хотя бы один запоминающийся образ или хотя бы один захватывающий момент, который уже не встречался бы ранее где-то еще», — пишет In Review Online. «Пожалуй, главное, что вы вынесете из просмотра, — как же красиво выглядят все эти горы и леса в Колорадо», — подытоживает San Francisco Chronicle. Еще один пункт для критики — неоправданная амбициозность в виде сцены после титров, которая обещает сиквел.

Вердикт

«Хищные земли» — стерильный фантастический боевик со схематически набросанными персонажами. Благодаря небольшому хронометражу и обилию экшен-сцен он не заставит зрителя скучать, но и переживать за героев точно не получится. Авторы оставили огромный задел на продолжение, но сперва этому фильму нужно хорошо выступить в прокате.

Автор: Алексей Ионов