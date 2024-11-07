«Отец года»: сентиментальное драмеди с Майклом Китоном и Милой Кунис

7 ноября в российский прокат вышел «Отец года» — комедийная драма режиссера Холли Майерс-Шайер с Майклом Китоном и Милой Кунис в главных ролях. Кинопоиск рассказывает, о чем фильм, кто принимал участие в его создании и почему его стоит посмотреть.

О чем фильм

Энди (Майкл Китон) — хозяин маленькой художественной галереи в не самом дешевом районе Лос-Анджелеса. Он женат уже второй раз, на более молодой Наоми (Лаура Бенанти), у них двое детей. Однажды утром жена звонит Энди и сообщает, что у нее проблемы с алкоголем и препаратами, поэтому ближайшие три месяца она проведет в рехабе.

Момент Наоми выбрала не самый подходящий. У Энди проблемы на работе: арендная плата растет, продажи падают, галерее грозит банкротство. А тут еще и Грейс (Мила Кунис), дочка от первого брака, беременна. И теперь отцу-одиночке приходится как-то совмещать рабочие дела с домашними заботами: ходить на школьные собрания, готовить завтраки-ужины, собирать младших детей в школу, смотреть с ними вечерами старые фильмы и возить старшую дочку к врачу и по магазинам. Постепенно Энди втягивается в такой распорядок дня и начинает пересматривать свои приоритеты.

Кто принимал участие в создании фильма

Автором сценария и режиссером «Отца года» выступила Холли Мейерс-Шайер. Дочь режиссеров Чарльза Шайера («Отец невесты», «Красавчик Алфи») и Нэнси Майерс («Ловушка для родителей», «Чего хотят женщины»), она начала сниматься в кино в четырехлетнем возрасте, появляясь в маленьких ролях в фильмах родителей. В 2017 году Майерс-Шайер дебютировала в кино, она написала сценарий и сняла романтическую комедию «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун в главной роли. «Отец года» — ее второй полнометражный проект.

Главную роль в «Отце года» исполнил звезда «Бэтмена», «Битлджюса» и «Бёрдмэна» Майкл Китон. Роль его беременной дочери Грейс досталась Миле Кунис («Черный лебедь», «Третий лишний», «Секс по дружбе»). Младшую дочку Билли сыграла известная по роли юной принцессы Леи в «Оби-Ване Кеноби» Вивьен Лира Блэр.

В камео в роли первой жены Энди засветилась Энди Макдауэлл («Гудзонский ястреб», «Рубин Каира»), а его потенциальную деловую партнершу Лолу сыграла Кармен Эджого («Фантастические твари и где они обитают», «Настоящий детектив»).

Как выглядит фильм

Майкл Китон и Мила Кунис

Описание и трейлеры «Отца года» немного обманывают: это не совсем комедия. В первую очередь это трогательная и очень реалистичная история человека, который долгое время жертвовал семьей ради работы, а теперь рискует потерять и то и другое. Его бизнес под угрозой банкротства, и уже второй брак разваливается по швам.

Энди всегда умел держать удар, никогда не жаловался и не плакал, но в районе шестидесяти лет переосмысляет свою жизнь и начинает ценить время с детьми. Разумеется, смешные моменты в фильме тоже есть, но их не слишком много. Ситуация, в которой оказался герой, не особо располагает к юмору, разве что к черному.

Весь фильм держится на харизме Майкла Китона, который играет внешне невозмутимого и уверенного в себе арт-дилера, жизнь которого стремительно катится под откос. При всей невозмутимости Энди смотрится удивительно трогательно, а уж когда его пробирает на эмоции, слез не сдержит, пожалуй, даже самый суровый зритель.

Милы Кунис в фильме не так много, и в основном она играет роль второй скрипки при Китоне. Энди время от времени обращается к Грейс за помощью, и та нехотя раз за разом помогает отцу. Но ближе к концу у Грейс сдают нервы, и она выдает пронзительный горький монолог. Оказывается, ей больно видеть, как ее отец изменился и стал настоящим отцом для ее сводных брата и сестры, ведь, когда сама Грейс была маленькой, Энди никогда не было рядом, а когда ей исполнилось одиннадцать, отец полностью исчез из ее жизни.

А еще у фильма очень пронзительная концовка. Да, хеппи-энда в фильме и не получилось. Но, возможно, для человека, который переосмыслил всю свою жизнь и заново расставил приоритеты, именно такой финал самый логичный.

Что пишет пресса

Мила Кунис

На сегодня у «Отца года» 78%-ный рейтинг «свежести» на основании 45 рецензий на Rotten Tomatoes, пользовательский рейтинг даже выше, 88%. На Metacritic у фильма оценка 62 балла на основании 12 рецензий.

Фильм хвалят за актерские работы. «Тонкая игра Китона в этой умной и нежной комедии доказывает, что в Голливуде все еще остается место для сложных и эмоционально насыщенных главных мужских ролей», — отмечает Observer. Среди других достоинств — правдоподобность картины. «Милая и легкомысленная комедия, которая выливает свою шипучую бутылочку проблем на очаровательную и на удивление правдоподобную зарисовку отцовских трудностей», — пишет Дэвид Эрлих из IndieWire. «Эта комедия настолько откровенна, что легко можно представить, как первый черновик сценария был написан на обороте счета за услуги психотерапевта», — добавляет New York Times.

Среди недостатков отмечают дефицит оптимизма в ленте. «Майерс-Шайер настроила „Отца года“ так, чтобы он утешал и вызывал слезы, что нельзя назвать совсем уж недостойной целью для добродушного драмеди такого рода. Но чуточку больше оптимизма не помешало бы», — жалуется The Hollywood Reporter.

Вердикт

«Отец года» позиционируется как комедия, но это, скорее, драматическая история с редкими смешными моментами. Это не портит фильм, а скорее, его украшает. Получилось жизненное (в хорошем смысле!) и душевное зрелище. А трогательная и эмоциональная концовка может заставить зрителей задуматься о том, не повторяют ли они сами ошибок героя Майкла Китона.

Автор: Алексей Ионов