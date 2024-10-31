Новости недели: «Василий», «Игра в кальмара» от Финчера и камбэк Арми Хаммера

Подводим итоги очередной недели в новостном дайджесте Кинопоиска. На повестке дня — новое «Очень страшное кино», «Скалолаз» без Сталлоне и новые сериалы Marvel.

Трейлеры недели

Вышел трейлер «Василия» — комедии о приключении братьев-близнецов в России и Мексике. Главный герой — скромный учитель ОБЖ Василий, который отправляется из своего поселка в Центральную Америку. Там попал в беду его брат-близнец Коля, который кинул на деньги наркокартель. В Мексике братья меняются местами. В фильме, помимо Александра Петрова и Александра Петрова, сыграли Ян Цапник, Дмитрий Лысенков и Барбара де Рехиль. Режиссером стал Дима Литвиненко («Совершенно летние»), а сценарий написали Андрей Золотарёв («Слово пацана») и Юлия Савенкова («Беспринципные»). «Василий» выйдет в прокат 23 января 2025 года.

В сети появился трейлер новой версии «Волшебника Изумрудного города». Масштабная сказка, получившая подзаголовок «Дорога из желтого кирпича», станет только первой частью кинотрилогии о приключениях Элли и ее друзей. По сюжету Элли и Тотошка, оказавшиеся в стране жевунов, пытаются вернуться домой и по дороге знакомятся с Трусливым Львом, Страшилой и Железным Дровосеком. Главную роль сыграла Катя Червова, вместе с ней в фильме снялись в том числе Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова и Дмитрий Чеботарёв. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» выйдет в прокат 1 января 2025 года.

Стриминг-сервис Disney+ показал первые небольшие тизеры сериалов «Сорвиголова: Рожденный заново», «Железное Сердце», «Marvel Зомби», нового мультсериала о Человеке-пауке, а также многих других телевизионных проектов, входящих в большую киновселенную Кевина Файги. Marvel также объявила, когда проекты начнут выходить. Расписание вышло таким:

«Стоп! Снято!» недели

Кадр со съемок фильма «Маша и Медведи»

Завершились съемки фильма «Маша и Медведи» — полнометражной комедийной сказки с Витой Корниенко в главной роли. По сюжету 14-летняя Маша отправляется в волшебный лес, чтобы спасти брата Ваню, который превратился в козленка, выпив из родника. Чтобы разрушить проклятье, девочке предстоит познакомиться со всеми лесными обитателями, в том числе с тремя медведями. Режиссер проекта — Антонина Руже. Над сценарием по мотивам рассказа Льва Толстого работал Василий Ровенский. В фильме также снялись Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов и другие. Все сказочных персонажей воссоздадут с помощью компьютерной графики. В российский прокат картина выйдет 28 августа 2025 года.

Кастинг недели

Лили Джеймс

На главные роли в новом «Скалолазе» взяли Лили Джеймс и Пирса Броснана. Сильвестр Сталлоне в картине не появится, поскольку ее решили сделать не продолжением оригинала, а отдельной историей. По сюжету скалолаз Рэй Купер и его дочь Сидни работают на элитной базе отдыха в Доломитовых Альпах. Однажды они устраивают тур сыну миллиардера, и в это время на них нападают похитители, которые собираются взять парня в заложники. Сидни удается не попасть в плен, и потому ей нужно спасти отца. Режиссером выступит Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал»). Новый «Скалолаз» должен выйти в российский прокат, его планировали выпустить «Атмосфера кино» и Arna Media.

Смотрите оригинального «Скалолаза» в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Джессика Альба присоединилась к касту байопика «Братья Мазерати», в котором также сыграют Энтони Хопкинс, Микеле Морроне и Энди Гарсиа. Известно, что героиня Альбы будет играть ключевую роль в сюжете. Гарсиа исполнит роль мистера Россини, Морроне — брата Альфьери Мазерати. Хопкинс сыграет итальянца, который финансирует семью. Над фильмом работают режиссер Роберт Мореско (обладатель «Оскара» за сценарий к «Столкновению») и продюсер Андреа Иерволино, ранее сотрудничавшие на съемках «Ламборгини: Человек-легенда».

Морепродукты недели

Дэвид Финчер действительно снимет собственную англоязычную «Игру в кальмара». Слухи об этом ходили на протяжении нескольких месяцев, но теперь существование сериала подтвердило издание Deadline. Среди предположений — то, что действие будет происходить в США, а также то, что Финчер не снимет ремейк, а расскажет другую историю во вселенной «Игры в кальмара».

Между тем Netflix поделился новым трейлером второго сезона корейской версии шоу. В нем Сон Ки-хун будет искать организаторов смертоносной игры и попытается положить ей конец. Но, чтобы уничтожить состязания, понадобится вновь их пройти. Продолжение «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря.

«Галя, у нас отмена отмены!» недели

Арми Хаммер

Арми Хаммер возвращается в кино. Скандально известный актер получил одну из главных ролей в фильме Frontier Crucible. Это независимый вестерн от продюсеров «Костяного томагавка», где Хаммер сыграет бывшего солдата с трагическим прошлым. К касту также присоединились Томас Джейн, Майлз Клохесси, Эли Браун, Эдди Спирс и Зейн Холц. Это первый проект Хаммера за три года. Звезда «Социальной сети» и «Назови меня своим именем» не снималась в кино после обвинений в сексуализированных домогательствах.

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Камбэк недели

Новое «Очень страшное кино» в разработке. Над созданием трудятся братья Уайанс, авторы оригинального фильма. Марлон, Кинен Айвори и Шон Уайансы пишут сценарий вместе с Риком Альваресом, давним соавтором Марлона Уайанса. Съемки должны начаться в 2025 году. Комедию планируют выпустить в кинотеатральный прокат, но когда именно, пока не уточняется.

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«Это мы смотрим» недели

«Мегалополис»

«Мегалополис» выйдет в российский прокат 9 января. Дистрибьюцией многострадальной драмы Фрэнсиса Форда Копполы займется компания «Экспонента Фильм». По сюжету гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира и соперничает с конкурирующим проектом мэра Франклина Цицерона. Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить своего соперника. Фильм неоднозначно приняли критики, однако среди простых зрителей он обрел популярность. В том числе ироническую.

Успех недели

Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за его актерскую работу в «Аноре». На награду вместе с Борисовым претендуют в том числе Гай Пирс («Бруталист»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью»). Саму «Анору» выдвинули на премию в номинации «Лучший фильм». Автор ленты Шон Бэйкер — кандидат на Gotham Awards в категории «Лучший режиссер», а актриса Майки Мэдисон — в номинации «Лучшая главная роль».

Gotham Awards — американская независимая кинопремия, которую вручают с 1991 года. Ее лауреатов за 2024 год назовут 2 декабря.

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Автор: Никита Демченко