«Дайте шоу»: сериал о культуре насилия и отмены в лучших традициях программы «Пусть говорят»

В онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion стартовал «сериал-скандал» (так его рекламируют) «Дайте шоу». В нем загульная поп-звезда (Милош Бикович) насилует девушку, а та решает об этом не молчать. Мы тоже не можем молчать о показанном в первых сериях.

О чем это

Кирилл Артемьев (Милош Бикович) — непросыхающая поп-звезда в глубоком кризисе. Утром он навсегда уходит из профессии, а уже вечером выступает на «Золотом граммофоне», забирая свободной от бутылки рукой статуэтку, купленную ему продюсером. Дина (Виктория Толстоганова), успешная бизнес-леди, взрастившая этот музыкальный проект, питает к своему подопечному нездоровую страсть. Их тайный роман держится исключительно на ее способности терпеть его звездные выходки и разгребать их последствия. После очередной громкой ссоры на грани разрыва Артемьев вновь напивается, исполняет в случайном караоке-баре дуэт с местной певицей Верой (Анастасия Красовская), а потом насилует ее в качестве «подарка» от звезды.

Вера переехала в Москву год назад, чтобы стать знаменитой. Но путь к славе, как известно, тернист, и блистать пока выходит только на тесной сцене полуподвального ресторана. Ее бойфренд Паша (Олег Савостюк) должен был переехать следом, но не сдержал обещания и опоздал на год. Так что парень он теперь бывший. Ходит украдкой смотреть на Веру на сцене, пока его не прогонит охранник, и работает в «Останкино» стажером в скандальном ток-шоу Леонида Шереметьева (бенефис Игоря Верника) с ироничным названием «Правда». Это такой аналог «Пусть говорят», предназначенный, естественно, для публичного смакования чужой беды, а вовсе не для поиска правды. Именно к Паше и приходит эта поражающая своим абсурдом идея — отвести Веру в эфир, чтобы она смогла публично обвинить Артемьева в изнасиловании.

Кто это сделал

Олег Савостюк и Милош Бикович

Спродюсировали «Дайте шоу» Алёна Акимова («13-я клиническая») и Андрей Золотарёв (сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте»). За плечами Золотарёва многолетний опыт работы тележурналистом, и неудивительно, что будни вечернего ток-шоу перенесены на экран с таким знанием дела. Сценарий для сериала написали Дмитрий Литвиненко («Рашн юг») и Юлия Савенкова («Беспринципные»). Литвиненко также выступил режиссером проекта. С Савенковой и Золотарёвым в качестве сценаристов он уже работал над приключенческой комедией «Василий» с двумя Петровыми, премьера которой запланирована на следующий год (подробности тут).

Как это снято

Ночная Останкинская телебашня с острого нижнего ракурса визуально приравнивается в «Дайте шоу» чуть ли не к башне Саурона. И первые, экспозиционные серии как раз отведены под попытки оправдать решение героя, отправляющего свою подругу в эту обитель зла. Смело? А вот и нет. Фундаментальная проблема сериала заключается в том, что его авторы тоже стоят по ту сторону сатанинской камеры. Легкая беззаботная интонация, сопутствующая острой теме, откровенно озадачивает. Например, за дискомфортно правдоподобной сценой изнасилования (камера пристально следит за происходящим, не избавляя зрителя ни от единой детали) следует комедийный эпизод: к Артемьеву приходят полицейские. И он, ничего не соображая с похмелья, путаясь в спущенных штанах, первым делом бежит в ванную проверять, не его ли, собственно, изнасиловали.

Анастасия Красовская

Вторя своим героям, использующим трагический инцидент как инструмент для решения собственных проблем типа повышения рейтингов, сценаристы пользуются темой сексуализированного насилия, чтобы нарисовать изобличающий портрет шоу-бизнеса (запланирована еще куча звездных камео от Джигурды до Билана) и нравоучительно воспроизвести медийный скандал, каких зрители любого федерального телеканала видели уже великое множество. Игнорируя всю сложность и актуальность проблемы, не уделяя ей достаточно внимания, они используют насилие как повод для разговора на другую тему. Выглядит это как минимум спорно.

Да и сама история пока выходит нескладной. Она словно соткана из сомнительных решений и пропущенных логических связок. Узнав о произошедшем, Паша пытается Вере помочь. Но в итоге только мешает правосудию и подвергает девушку болезненной публичной экзекуции. А Артемьева, например, запросто отпускают из рехаба, куда певца прячут подальше от публики и следствия, потому что местный персонал не в силах противостоять его разгильдяйскому очарованию.

Вердикт

Игорь Верник и Виктория Толстоганова

Несложно догадаться, что будет дальше. На это намекают вырезки из шоу, тревожными вестниками неизбежного разбросанные по первым сериям. За пару талантливо выстроенных телеэфиров жертва быстро окажется виновата сама.

И даже если справедливость каким-то образом все же восторжествует, то долго и мучительно отмываться от медийного скандала придется и ей, и насильнику. Непонятно только, почему это неочевидно самим персонажам. Каким откровением «сериал-скандал» планирует завоевать зрителя в 2024 году? Пока что ничего действительно неожиданного и оригинального не предвидится.

По итогу первых трех эпизодов сериал, формальная рамка которого — ток-шоу, перенимает у него все основные проблемы. В погоне за скандалом за бортом остается минимальная эмпатия, а жажда шоу определяет тон и манеру повествования. Получается стандартный балаган: все кричат как можно громче, и никто — по делу.

Автор: Оля Краснова