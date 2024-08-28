Что происходит в прокате: «Анора» в топе и тут и там

Вновь российский прокат возглавил фильм по сказке, «Анора» входит в десятку лидеров у нас и у них, а новый «Веном» стартовал в США ниже ожиданий. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

«Огниво» в топе, но не победило «Щуку»

«Огниво»

Уверенный старт в прокате показала семейная картина «Огниво». По итогам премьерного уик-энда фильм заработал 274,9 млн рублей, что сопоставимо с результатами других отечественных сказок — «Летучего корабля» (224,2 млн рублей на старте, итоговая касса — 1,177 млрд рублей) и «Конька-горбунка» (281,8 млн рублей за традиционную четырехдневку, итоговые сборы — 1,122 млрд рублей). С учетом роста средней стоимости билета у новинки есть все шансы собрать совокупно чуть более 1,2 млрд рублей.

При этом «Огниво» не смогло повторить успех «По щучьему велению», заработавшего в первые выходные 401,4 млн рублей. И если сравнивать их общие сборы, то касса на уровне 2,5 млрд рублей для новинки будет недосягаемой отметкой.

На вторую строчку самых кассовых фильмов уик-энда опустился музыкальный фильм «Руки Вверх!» с 133,4 млн рублей. Пока что общие сборы картины достигают 663,6 млн рублей.

Впечатляющий результат в прокате показывает боди-хоррор «Субстанция». Картина не только нарастила сборы относительно предыдущего уик-энда до 54,7 млн рублей (+4%), но и сохранила лидерство в топ-10 по среднему количеству зрителей на один сеанс — 33 человека. Пока что суммарная касса фильма составляет довольно приличные 329 млн рублей.

«Субстанция»

В уик-энд 17–20 октября уверенно стартовал победитель Каннского кинофестиваля этого года — «Анора» Шона Бэйкера. В премьерный уик-энд релиз заработал 55,6 млн рублей при 102,7 тысячи проданных билетов. Это значительно больше, чем в свой премьерный уик-энд собрали «Треугольник печали» (15,1 млн рублей с 34 тысячами билетов) и «Паразиты» (16,7 млн рублей с 49,7 тысячи билетов). Нужно отметить, что количество сеансов у «Аноры» было кратно больше, чем у победителей Канн прошлых годов.

При этом старт новинки оказался несколько скромнее, чем было у «Жанны Дюбарри» (67 млн рублей при 159,8 тысячи билетов). Уже ко второму уик-энду падение сборов «Аноры» составило 32%, до 37,6 млн рублей. У той же «Жанны Дюбарри» сборы падали на минимальные 6%. Пока что совокупная касса «Аноры» составляет более 114 млн рублей.

Фантастическая комедия «Встретимся вчера» собрала в премьерный уик-энд умеренные 10,4 млн рублей, что оказалось несколько меньше жанровых аналогов: «Любовь зла» — 20 млн рублей, «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем — 15,2 млн рублей.

Дождались роста!

Октябрь еще не завершился, но уже можно сказать, что месяц для российских кинотеатров оказался одним из наиболее удачных в этом году. По состоянию на 29 октября, согласно данным ЕАИС, в октябре отечественная киноиндустрия заработала 3,422 млрд рублей, что на 70% больше, чем было в провальном сентябре (2,021 млрд рублей), и выше, чем в октябре 2023-го (2,731 млрд рублей). При этом заметен прирост по количеству зрителей: в этом месяце кинотеатры продали 9,148 млн билетов, что на 0,6% больше октября 2023-го и на 60% выше сентября этого года.

Тем не менее ситуация для кинотеатров остается плачевной, если сравнивать посещаемость этого года относительно допандемийного 2019 года или постковидного 2021-го. Если в октябре 2021 года было продано 13,016 млн билетов, то в аналогичном месяце 2019-го это было 21,110 миллиона.

Снова ограничиваем «параллельный прокат»

Компания «Централ Партнершип» направила письма с просьбой воздержаться от показа «альтернативного контента» в российских кинотеатрах с 7 по 13 ноября. Об этом сообщает издание Cinemaplex. Именно с 7 ноября в кинотеатрах должен был выйти кинокомикс «Веном: Последний танец» в дубляже стран СНГ, а через несколько дней — в озвучке студии Red Head Sound. Поставщики «альтернативных» копий уже объявили, что релиз голливудской новинки переносится на 14 ноября.

В период остановки показа альтернативного контента в кинотеатрах будет доступно несколько крупных релизов ЦПШ, например семейный фильм «Огниво», а с 7 ноября в прокат выходит потенциальный лидер проката — драма «Любовь Советского Союза».

«Любовь Советского Союза»

Кинотеатры не в первый раз сталкиваются с официальными письмами дистрибьютора. Как минимум в 2024 году компания заявляла, что каждые два дня будет продлевать действие ключей на фильмы «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» при условии соблюдения всех договоренностей, в частности при отсутствии нелегального голливудского контента в репертуаре кинотеатров.

По данным ЕАИС, по состоянию на 29 октября десять самых кассовых короткометражек текущего месяца, к которым в рамках «предсеансового обслуживания» прикрепляются голливудские релизы, суммарно заработали 156,1 млн рублей. Это составляет лишь 5% от общего бокс-офиса месяца. При этом в августе 2024-го, когда в российских кинотеатрах отсутствовали крупные российские новинки и демонстрировались, в частности, «Дэдпул и Росомаха», на долю «альтернативного проката» пришлось порядка 28% месячных сборов.

«Веном» — первый, но не так хорош, как хотелось бы

Ниже ожиданий начал американский прокат кинокомикс «Веном: Последний танец»: третья часть франшизы собрала лишь 51 млн долларов при прогнозируемых 65 млн долларов. Для сравнения: первый «Веном» стартовал с 80,2 млн долларов в 2018 году, а «Веному 2» покорилась отметка в 90 млн долларов в премьерный уик-энд. При этом нового «Венома» явно не ждет участь одного из главных провалов этого года — кинокомикса «Джокер: Безумие на двоих». В международном прокате новый «Веном» собрал 124 млн долларов, и это третий старт для голливудских проектов в 2024 году на соответствующих рынках после «Головоломки 2» и «Дэдпула и Росомахи». Из международной кассы порядка 45,7 млн долларов приходится на Китай — это лучший старт для Голливуда в Поднебесной в 2024 году.

«Веном: Последний танец»

Аналитики отмечают, что старт «Венома» пришелся на не самую удачную дату: именно на этой неделе прошла игра между бейсбольными командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Нью-Йорк Янкис», которую посмотрели рекордные 15,2 миллиона зрителей. Кроме того, состоялся релиз игры Call of Duty: Black Ops 6, которая также оттянула на себя мужскую аудиторию. При этом позже выпускать фильм не имело смысла: дальше в прокат будут выходить блокбастер «Миссия: Красный», мультфильм «Моана 2» и, конечно же, долгожданный «Гладиатор 2». Все эти новинки могли помешать «Веному» раскрыться во всей красе. Пока что совокупные сборы трех фильмов франшизы составляют порядка 1,5 млрд долларов.

Свое шествие в кинотеатрах продолжает хоррор «Улыбка 2». Фильм стартовал 18–21 октября с 23 млн долларов, что лучше старта первой «Улыбки» (22,6 млн долларов). Во второй уик-энд новинка пополнила свой счет на 9,5 млн долларов, увеличив американскую кассу до 40,8 млн долларов. Вряд ли продолжению удастся достигнуть итоговой кассы первого фильма, заработавшего 105,9 млн долларов.

Верхние строчки в списке лидеров проката сохраняет мультфильм «Дикий робот». В выходные 25–27 октября анимационная картина заработала дополнительно 6,8 млн долларов, и теперь ее американская касса составляет солидные 111,6 млн долларов. Однако ранее The Hollywood Reporter отметил, что часть подростков покупают билеты на мультфильм, а в действительности проникают на сеанс хоррора «Ужасающий 3» с возрастным рейтингом R (его установили крупнейшие американские сети, а не создатели фильма). Поэтому какая-то часть кассы «Дикого робота» явно принадлежит фильму «Ужасающий 3».

«Анора» Шона Бэйкера в уик-энде 25–27 октября была показана в 34 американских кинотеатрах против шести кинотеатров в премьерные выходные 18–21 октября. Кратное увеличение сеансов способствовало и росту сборов: по итогам второго уик-энда релиз заработал дополнительно 0,9 млн долларов, что позволило «Аноре» войти в число лидеров и занять восьмое место.

Автор: Вита Иванова