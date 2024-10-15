Что происходит в онлайне: Netflix раскрывает карты, в России смотрят «Водителя-олигарха»

Топы фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах в сентябре, «Водитель-олигарх» обходит всех, «Ребел-Ридж» не оставляет никому шансов на Netflix — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: олигарх, семейная комедия и ориджиналс

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов сентября. Топы предоставлены самими видеосервисами. Амедиатека ограничилась рейтингами сериалов.

Чаще других фильмов в пятерки лидеров онлайн-кинотеатров попадала семейная комедия «Не одна дома» — новинка приглянулась аудиториям сразу пяти платформ. Но абсолютным лидером в четырех онлайн-кинотеатрах стала комедия «Водитель-олигарх». Фильм Алексея Пиманова стал самым популярным на «Иви», Wink, Okko и Kion. В настоящий момент комедия также входит в топ-20 самых кассовых фильмов в российском прокате в 2024 году с 319,5 млн рублей. Четырьмя попаданиями в рейтинги отметилась и комедия «Бар „МоскваЧики“», но до топовых позиций не добралась.

Сразу трем иностранным фильмам удалось пробраться в топ-5 Кинопоиска: лидерство захватили боевик «Бордерлендс», «Министерство неджентльменских дел» и «Пчеловод»; эти релизы также были доступны в российском кинопрокате. Кроме того, в чарты онлайн-кинотеатров вошли картины «2067: Петля времени» (Premier) и «Остров бессмертных» («Иви»).

Бордерлендс

Сериал «Последний богатырь. Наследие» расположился на второй строчке у Start и Okko. Отметим, что премьера проекта состоялась в конце сентября, поэтому в октябре у него есть шансы возглавить рейтинг как минимум на Start. В октябре Start объявил, что чуть менее чем за месяц после премьеры новинку посмотрело более 2,5 млн домохозяйств на Start и Okko. Сериал ожидаемо привлек аудиторию и к фильмам франшизы: «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Последний богатырь: Корень зла» заняли второе и пятое места на Start в сентябре.

В сериальных рейтингах, в отличие от фильмов, не было единогласного лидера сразу на нескольких платформах. Лидерство у большинства захватили премьеры оригинальных проектов: на Кинопоиске — новый сезон «Триггера», на Wink первой стала «Комбинация». При этом, например, на «Иви» чарт возглавил сериал Первого канала «Противостояние». Традиционно без турецкого контента не обошлось: на Wink в рейтингах оказались «Великолепный век» и «Постучись в мою дверь», а на «Иви» и Start — «Зимородок».

Что у них: «Ребел-Ридж» и сериальное продолжение «Города бога»

Ребел-Ридж

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Итоги сентября 2024 года

На Netflix по итогам месяца лидером стал экшен-триллер «Ребел-Ридж», и во многом этому способствовали высокие показатели первых недель. За три дня с момента премьеры новинка собрала порядка 31,2 млн просмотров на Netflix. Ко второй неделе показа проект улучшил свои показатели до 38,6 миллионов и в целом получил положительные отзывы.

Следом в чарте Netflix оказалась экранизация young-adult-романа «Уродина», которая в первые три дня набрала 20,8 млн просмотров. Цифровой релиз антиутопии, отличившейся крайне негативной критикой, состоялся 13 сентября.

Тройку лидеров в кинорейтинге стримингового гиганта замыкает фильм ужасов «Избавление». Уже во вторую неделю после премьеры, 2–8 сентября, его посмотрели более 21,8 млн раз. Совокупный интерес по итогам месяца привел хоррор на третью строчку кинорейтинга Netflix.

Избавление

С первой строчки на Max стартовал хоррор «Смотрители» Ишаны Шьямалан. Картине с Дакотой Фаннинг явно не помешали отрицательные отзывы критиков, появившиеся еще во время кинопроката. Фильм стал доступен на платформе в конце августа. Мини-сериал «Город бога: Борьба продолжается», который является продолжение культовой драмы 2002 года, стал лидером на стриминговом сервисе Max. На фоне успешного старта «Город бога» уже продлили на второй сезон.

Мина при плохой игре

Netflix закрыл игровую студию Blue — это первый случай для стримингового гиганта с того момента, когда он объявил о развитии в сторону игрового направления. Команда за время работы не выпустила ни одной видеоигры, хотя предполагалось, что Blue во главе с ветеранами игровой индустрии будет заниматься разработкой и реализацией стратегии продвижения крупнобюджетных проектов. Вполне вероятно, что Netflix продолжит работать над менее масштабными проектами, ведь под ее руководством остается несколько студий, среди которых, например, Spry Fox. Еще в ноябре 2023 года другой представитель стримингового рынка — компания Amazon — сократил 180 сотрудников из игрового подразделения и закрыл некоторые оригинальные проекты. С неудачами в игровой отрасли сталкивались и другие стриминги, как это было, например, у Disney со «Звездными войнами. Преступники», не оправдавшими финансовых ожиданий.

Данные Netflix

Дева и дракон

Стриминговый гигант продолжает играть в открытую и раскрывать статистику просмотров. На этот раз появились данные по итогам первой половины 2024 года. Совокупно подписчики Netflix посмотрели более 94 млрд часов фильмов и сериалов, из которых треть приходится на неанглоязычные тайтлы. Наибольшую популярность получил контент родом из Кореи и Испании. Совокупный результат смотрения оказался больше, чем было у Netflix во второй половине 2023-го — 90 млрд часов.

Самым просматриваемым среди фильмов на платформе оказалось фэнтези «Дева и дракон» с 143,8 млн просмотров. Следом идут комедийный боевик «Воздушное ограбление» (129,4 млн) и драма «Общество снега» (103,8 млн). В списке сериалов лидером стал криминальный триллер «Единожды солгав» (107,5 млн). В топ-3 не обошлась также без третьего сезона «Бриджертонов» (второе место, 91,9 млн просмотров) и одного из главных хитов текущего года — мини-сериала «Олененок» (87,6 млн).

Автор: Вита Иванова