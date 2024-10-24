Новости недели: сразу два «Хищника», новый сезон «Разделения» и перенос «Блэйда»

Очередная суббота — очередной дайджест новостей от Кинопоиска. В свежем выпуске — трейлер монументального «Бруталиста», анонс очередных «Хищников» и «Чужих», а также первые подробности нового сериала Сарика Андреасяна.

Трейлеры недели

Второй сезон «Разделения» получил тизер-трейлер. Новые серии расскажут больше о загадочной корпорации «Люмон». Основной актерский состав (Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Зак Черри, Джон Туртурро и другие) — в деле. Производство продолжения затянулось из-за конфликта шоураннеров Дэна Эриксона и Марка Фридмана, к которому подключился сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон. Премьера назначена на 17 января 2025 года. Сериал по-прежнему будет выходить на Apple TV+.

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На YouTube-канале А24 опубликовали первый трейлер «Бруталиста» Брэйди Корбета. В центре сюжета — еврейский архитектор (Эдриан Броуди), переживший холокост. Вместе с женой он после войны переезжает в США, где его жизнь сильно меняется после большого заказа от загадочного клиента (Гай Пирс). Монументальный трехчасовой фильм впервые показали на 81-м Венецианском кинофестивале, а Брэйди Корбет удостоился «Серебряного льва» за режиссуру. В зарубежный прокат «Бруталист» выйдет 20 декабря.

В сети появился трейлер Love Hurts — боевика Джонатана Эйсебио, который участвовал в постановке трюков «Джона Уика». Главный герой — агент по недвижимости Марвин Гейбл (Ке Хюи Куан), которого настигают наемники его брата, возглавляющего преступную группировку. Когда-то Марвин работал на него, но потом предал ради девушки. Вместе со звездой «Всё везде и сразу» в картине снялась Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»). Love Hurts выйдет в зарубежный прокат 7 февраля 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

Дмитрий Чеботарёв

Начались съемки фильма «Пара на пару» — романтической комедии Владимира Котта. Главные герои — Костя (Дмитрий Чеботарёв) и Оля (Ирина Горбачёва), преподаватели в вузе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельного партнера — Сергея (Александр Робак). В отместку Костя решает завести роман с дочерью Сергея, Соней (Ульяна Чжан). И хотя та не считает Костю привлекательным, возможность позлить отца на ужине с ее потенциальной мачехой кажется ей заманчивой. Сценарий фильма написали Александр Бережной и Дмитрий Борисов. Продюсеры — Георгий Малков и Рубен Дишдишян.

Стартовали съемки «Жемчуга» — нового фильма Тины Баркалая («Сказки Гофмана»). По сюжету Марта, сирота из Ханты-Мансийска, попадает в обеспеченную приемную семью из Москвы. Служащий крупной компании вместе с женой берут девочку на попечение ради решения своих личных проблем. Однако это событие приносит в семью еще больше конфликтов. Главные роли исполнят Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилёв, Ирина Пегова и Дарья Полунеева. Масштабные съемки пройдут в Москве, Ханты-Мансийске и в Индии.

Смотрите «Сказки Гофмана» Тины Баркалая на Кинопоиске.

Стартовали съемки продолжения «Ждуна» — фантастической комедии, выход которой запланирован на 20 марта 2025 года. По сюжету первой части любознательный мальчик и его семья помогают пришельцу отремонтировать судно после крушения, избежать козней местного афериста-бизнесмена и вернуться домой. Детали сюжета сиквела пока не раскрываются. Однако известно, что к актерскому составу присоединился Александр Ревва. Режиссером вновь выступает Дмитрий Суворов. Съемки картины проходят в Сочи и на курорте «Красная Поляна».

Кастинг недели

Том Холланд

Том Холланд сыграет главную роль в новом фильме Кристофера Нолана. Актер присоединился к Мэтту Дэймону, который также готовится исполнить одну из основных ролей в пока что безымянном проекте. Сюжет и другие подробности неизвестны, но действие происходит не в наши дни. В 2025 году Холланду придется жонглировать между съемками у Нолана, в «Человеке-пауке 4» и «Мстители: Судный день». Следующая работа оскароносного британского режиссера выйдет в зарубежный прокат 17 июля 2026 года.

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«Галя, у нас отмена!» недели

Махершала Али

Disney отложила релиз «Блэйда» на неопределенный срок. Фильм должен был выйти 7 ноября 2025 года, но теперь пропал из расписания. Вместо него в этот день студия выпустит нового «Хищника», где главную роль сыграет Эль Фаннинг. «Блэйда» анонсировали еще в 2019 году, роль охотника на вампиров в нем должен исполнить Махершала Али. Но из-за проблем с производством (фильм несколько раз менял сценариста и режиссера) выход неоднократно переносили.

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Продолжения недели

Таким образом, целых два «Хищника» выйдут в 2025 году. Один из них — фильм с подзаголовком «Пустоши» и Эль Фаннинг в главной роли (релиз — 7 ноября 2025-го). Второй — пока секретный проект, его должны выпустить перед «Пустошами». Обе части снял Дэн Трахтенберг, режиссер «Добычи». В планах у 20th Century Studios также продолжение фильма «Чужой: Ромул». Над ним работает его режиссер Феде Альварес. Новое соглашение с ним пока не заключили, но у постановщика уже есть идея, каким должен быть сиквел. Глава компании Стив Асбелл также не исключил, что в дальнейшем студия займется и новым «Чужим против Хищника».

Съемки «Человека-паука 4» с Томом Холландом начнутся летом 2025 года. Об этом сообщил сам актер на шоу Джимми Киммела. Подробности сюжета нового фильма еще неизвестны, но ранее объявили нового режиссера. Им станет Дестин Дэниел Креттон, автор «Шан-Чи и легенды десяти колец».

Сарик Андреасян недели

Сарик Андреасян снимет сериал про изнанку модельного бизнеса в период распада СССР. Проект, получивший название «Красота», расскажет о руководительнице Дома культуры, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Настоящие трудности у нее появляются в начале 1990-х, когда идея торжества женской красоты сменится грязными реалиями модельного бизнеса. Режиссером восьмисерийной драмы по сценарию Алексея Гравицкого («Онегин») выступит Сарик Андреасян. Актерский состав проекта пока неизвестен. Релиз сериала состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

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Автор: Никита Демченко